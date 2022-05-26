"Паспортизацію" на окупованих територіях ніхто не визнає, - Маасікас
Заплановано окупантами "паспортизацію" на захоплених територіях ніхто не визнає, так само як і псевдореферендуми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
"Російсько-окупаційним військам довелося відмовитися від усіх ідей "референдуму" на Херсонщині через відсутність будь-якої підтримки. Чому вони думають, що нині запланована "паспортизація" буде сприйнята краще? І в будь-якому разі ніхто ніколи не визнає жодних подібних дій", - наголосив він.
Топ коментарі
+14 Ольга Жмудовська
показати весь коментар26.05.2022 10:26
+9 Fox Warr
показати весь коментар26.05.2022 10:28
+4 а ес #372967
показати весь коментар26.05.2022 10:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Татари якраз вийшли.
Срана Меркельша сказала що вона всьо с путєном порєшает только всьо должно бить мірно - і наші дали вказівку татарам розійтись...
Стільки сил було потрачено русскіми, щоб перетворити Москву, в одне із найрозвинутіших МІСТ СВІТУ, в туристичну Мекку, куди будуть зїздитися усі СЕЛЕБРІТІ і ЗНАМЕНИТОСТІ.....Стільки зусиль було витрачено, щоб наблизити її до рівня гламурних Лондону, Нью-Йорк, Парижу......і все до одного місця😁😁😁
Одна витівка Путіна, і ця "гламурна" МОСКВА перетворена на ВЕЛИКУ РОГУЛЯТНЮ, без відомих, світових брендів...без навіть "галімого" Макдональдс і КокаКола,&Пепсі😁😁😁
Ну скажіть, ЧИ НЕ ДУРНИЙ ТОЙ МОСКАЛЬ?😁😁😁