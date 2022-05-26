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"Паспортизацію" на окупованих територіях ніхто не визнає, - Маасікас

рф,орки,окупанти,окупація,арміярф

Заплановано окупантами "паспортизацію" на захоплених територіях ніхто не визнає, так само як і псевдореферендуми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Російсько-окупаційним військам довелося відмовитися від усіх ідей "референдуму" на Херсонщині через відсутність будь-якої підтримки. Чому вони думають, що нині запланована "паспортизація" буде сприйнята краще? І в будь-якому разі ніхто ніколи не визнає жодних подібних дій", - наголосив він.

Також читайте: У Маріуполі почали видавати паспорти РФ. Фактична анексія міста почалась, - Андрющенко

Автор: 

окупація (6681) паспорт (1152) Матті Маасікас (134)


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Топ коментарі
+14
ну і шо? в криму і на донбасі теж не визнавав - і шо?
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26.05.2022 10:26
+9
Кацапам похер...
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26.05.2022 10:28
+4
Крым тоже не признали и что. слизняки.
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26.05.2022 10:35
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ну і шо? в криму і на донбасі теж не визнавав - і шо?
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26.05.2022 10:26 Відповісти
Будут делать в Украине забугорные паспорта и гонять в Европу. Как это делали крысчане
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26.05.2022 10:29 Відповісти
тут навіть порівнювати нема чим зовсім інша ситуація за крим ніхто навіть не намагався битися зараз Україна воює прийде черга і за кримом після деокупацїї півдня не зараз ближче до осені
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26.05.2022 10:34 Відповісти
Кацапам похер...
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26.05.2022 10:28 Відповісти
Крым тоже не признали и что. слизняки.
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26.05.2022 10:35 Відповісти
татари терпіли в 2014 не підірвали Украіна би піддержала
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26.05.2022 10:42 Відповісти
не п.зди.

Татари якраз вийшли.
Срана Меркельша сказала що вона всьо с путєном порєшает только всьо должно бить мірно - і наші дали вказівку татарам розійтись...
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26.05.2022 11:13 Відповісти
І навіщо їм той Херсон? Мелітополь? Навіть Крим з Донецьком?
Стільки сил було потрачено русскіми, щоб перетворити Москву, в одне із найрозвинутіших МІСТ СВІТУ, в туристичну Мекку, куди будуть зїздитися усі СЕЛЕБРІТІ і ЗНАМЕНИТОСТІ.....Стільки зусиль було витрачено, щоб наблизити її до рівня гламурних Лондону, Нью-Йорк, Парижу......і все до одного місця😁😁😁

Одна витівка Путіна, і ця "гламурна" МОСКВА перетворена на ВЕЛИКУ РОГУЛЯТНЮ, без відомих, світових брендів...без навіть "галімого" Макдональдс і КокаКола,&Пепсі😁😁😁
Ну скажіть, ЧИ НЕ ДУРНИЙ ТОЙ МОСКАЛЬ?😁😁😁

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26.05.2022 10:48 Відповісти
Ага , как с санкциями, они вроде ,и есть , но углеводороды, до сих пор покупают у москалей , 480 фирм , работают в расии . Как с мостом , генераторами , електроникой для военных целей, . Одни разговоры.
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26.05.2022 10:56 Відповісти
Да по хер что не визнае людям то шо делать? И шо значит не визнае, паспорта то раиси будут давать, а они признаны.
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26.05.2022 11:53 Відповісти
уже 8 лет они живут и пользуются пенсиями с двух сторон, паспортами, как хамелеоны. Когда будет закон не признавать гражданами Украины, взявших паспорта оккупанта?
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26.05.2022 14:08 Відповісти
 
 