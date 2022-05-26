"Паспортизацію" на окупованих територіях ніхто не визнає, - Маасікас

Заплановано окупантами "паспортизацію" на захоплених територіях ніхто не визнає, так само як і псевдореферендуми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Російсько-окупаційним військам довелося відмовитися від усіх ідей "референдуму" на Херсонщині через відсутність будь-якої підтримки. Чому вони думають, що нині запланована "паспортизація" буде сприйнята краще? І в будь-якому разі ніхто ніколи не визнає жодних подібних дій", - наголосив він.

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