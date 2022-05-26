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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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США засудили роздавання паспортів РФ на окупованих територіях

паспорт,рф

Держдепартамент США засудив спрощену процедуру отримання російського громадянства для жителів Херсонської та Запорізької областей. Там вважають такий крок спробою підкорити народ України.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".

"Ми бачили, як російські сили насильно вивозили людей з окупованої території. Ми бачили, як російські війська перевозили українців до так званих фільтраційних таборів. Ми бачили намагання російських військ в інші способи підкорити український народ на цих територіях", — сказав він.

Тож Сполучені Штати відкидають і спробу росії підкорити українців за допомогою видавання російських паспортів: "Це лише слабко замаскований крок, який є частиною намагань росії підпорядкувати народ України, силоміць нав’язати свою волю".

Читайте: "Паспортизацію" на окупованих територіях ніхто не визнає, - Маасікас

Речник Держдепартаменту порівняв нинішні дії росіян із попередніми спробами провести фейкові референдуми, які мали б підтвердити "легітимність російського правління".

Автор: 

Держдепартамент США (1610) громадянство (1070) окупація (6652) паспорт (1150) росія (64846) США (22395) Прайс Нед (144)


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Осуждаєм та висловлюєм глубокую озабочЄнность... Но оружіє, щоб вата розліталась пАка нє дадім...
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26.05.2022 13:02 Відповісти
мда ... была бы хохма в свое время, если бы третий рейх оккупировал югославию, польшу, францию и тут же начал выдавать всем бундес аушвайсы
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26.05.2022 13:11 Відповісти
Шариковых на рабZee дефицит...потому и Раздают ксивы рюсскага мира ...типа концлагерному быдлу путлера...
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26.05.2022 13:15 Відповісти
Так закон о лишении украинского гражданства тех кто имеет паспорт принимайте.
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26.05.2022 13:47 Відповісти
 
 