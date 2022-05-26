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Новости Война
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В России много "путиных", поэтому его смерть ничего не изменит, - Данилов

путин,путін

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что смерть российского диктатора Путина не изменит положения дел РФ.

Об этом он заявил в интервью журналистке Вікна-новости Ксении Павлишин, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не сторонник теории, что если Путин отойдет в другой мир, что там что-то изменится. На основании чего? Там таких "путиных" очень много. И желающих стать таким же "Путиным", он для них является идолом. Они считают, что он делает все правильно. У них совсем другая философия жизни", - подчеркнул он.

По словам Данилова, Россия рано или поздно отступит из Украины.

"Еще раз подчеркиваю, я не сторонник того, что в РФ после смерти Путина будет что-то меняться. Поверьте, в лучшую сторону эта страна измениться, если она будет в том виде, в каком есть, не может. Не может даже физически. Если это будет демократия, так она распадется на части", - добавил секретарь СНБО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин в госпитале встречался с якобы ранеными военными РФ: В "солдатах" опознали сотрудников ФСО. ВИДЕО+ФОТО

Данилов (1066) путин (31191) россия (95308)


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Топ комментарии
+34
Вся кацапія це один колективний путін.
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26.05.2022 13:29
+33
та не змінить,але от на душі якось тепліше стане
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26.05.2022 13:28
+22
Параша - это большое коллективное *****.
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26.05.2022 13:30
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та не змінить,але от на душі якось тепліше стане
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26.05.2022 13:28 Ответить
Это мы знали лет 20 назад
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26.05.2022 13:47 Ответить
.100% .!! Україна отримає величезне моральне задоволення . Бо саме - ***** розв'язало війну проти українців , і саме воно винувате в загибелі десятків тисяч українців .
День - коли ***** здохне , стане одним із найприємніших для нас , і судячи з усього - одним з найтрагічніших для кацапні , що не може не радувати . .
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26.05.2022 13:52 Ответить
«Секрети вічної молодості: еліксир Сталіна», «Двійники Сталіна» «Двійники Гітлера»
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26.05.2022 13:55 Ответить
Вся кацапія це один колективний путін.
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26.05.2022 13:29 Ответить
Нет не вся, а только шесть а сейчас только два оставили мрут как мухи ,да только как сказал Галкин Путин это в РФ уже должность вине человек ,потому как даже россияне знают что настоящего Вову ФСБ уничтожило ещё в 2004 году .да и все знают спец службы мира ,только понеимают если это сказать на весь мир один хер насилению РФ это не поможет
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26.05.2022 13:41 Ответить
Конечно, "теория заговора", но похоже на правду. И про ботокс походу сами фсбшники сплетни и вбросили - чтоб легче было "двойников" подбирать, если что - да это не "новый путин" - это побочный эффект уколов ботоксом...
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26.05.2022 13:48 Ответить
Параша - это большое коллективное *****.
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26.05.2022 13:30 Ответить
Раша це суцільна дурка,зграя параноїдних шизофреніків великодержавного шовінізма!!!))
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26.05.2022 13:39 Ответить
Параша то клоака Землі, наповнена глистами та іншими паразитами, що розповзаються по Світу. Тільки тотальна асенізація їх території спасе людську цивілізацію
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26.05.2022 14:36 Ответить
А ні некажи дурниць,трішечки змінить.
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26.05.2022 13:31 Ответить
Лучше не станет. Придут такие, как Патрушев или тот-же Кириенко.
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26.05.2022 13:33 Ответить
Тимчасово стане краще. Ні патрушев, ні хтось інший не зможе продовжувати цю війну, бо він не цар, як *****, навіть якби і хотів. Той самий патрушев нам навіть би "бамбас" віддав (але не Крим). Рашка би зализала рани, краще підготувалася, удумала б якусь ще збоченішу стратегію і спробувала би знову. Але не раніше, ніж рокуів через 10-15. Тому в короткій перспективі, смерть ***** дає нам передишку, ну а в довгій перпективі, поки рашка не розвалиться на улуси, завжди буде небезпека - це правда.
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26.05.2022 13:39 Ответить
І ось такі заяви секретаря РНБО нам чітко дає розуміння рівня аналітичного мислення нинішньої алвди.
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26.05.2022 13:49 Ответить
Аналитическое мышление у этого алкаша? Каков поп. Для аналитического мышления нужно было слушать и читать деда Горбулина.
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26.05.2022 15:04 Ответить
Согласен образ правой руки Люцефера надо ломать я смотрю уже пол мира решило что этот подсадному карлик мессия мира ,а на самом деле обычьный кегебешник замаскированный под первого Вову Путина ,который был гопником .
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26.05.2022 13:55 Ответить
Станет. Смута у врага это всегда хорошо. Но в целом, кацап это всегда кацап.
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26.05.2022 13:53 Ответить
надо продумывать варианты максимального физического уничтожения рашистов, хотя бы 100 тысяч, лучше 200 тысяч, только это может на них повлиять
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26.05.2022 13:31 Ответить
блін, якби ж була би ЯЗ... Або хоча би Грім...
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26.05.2022 13:37 Ответить
Ядерна зброя не вирішує проблем, не треба робити таких ілюзій, будуть катастрофічні наслідки і у нас теж.
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26.05.2022 13:40 Ответить
ЯЗ несе попереджувальну функцію. Є така аксіома (найпопулярніший термін в шахах) "загроза сильніша за її застосування"
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26.05.2022 14:03 Ответить
а уже все, тезис накрылся. особенно после похеривания Хйлом а-ля ядерной страной базовых договоренностей (ну и подмахивания ему "гарантами") во время оккупации Крыма и дальше. теперь яо будет использовано гарантированно. может кацапня и запад этого еще не понимают, но лавина пошла. гуманитарный ядерный удар по кремлю и ко может бы и решил проблему изначально, но теперь уже вряд ли.
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26.05.2022 14:33 Ответить
суров, ну очень суров Данилов, который все знал и готовился еще с ноября..
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26.05.2022 13:32 Ответить
Как и у нас дофига "зеленских", 73% которых ментально близки к хрипатому четырежды уклонисту, постоянно заглядывающему в глаза путлеру в поисках мира.
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26.05.2022 13:32 Ответить
Нарешті прозріли.
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26.05.2022 13:32 Ответить
Нажаль, ніхто не прозрів, а тіхто все бачив із самого початку так і залишилися в меншості. І на плечах цієї меншості лежить весь тягар цієї війни.
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26.05.2022 15:06 Ответить
послухайте...він хоч і кацап але про кацапів та Кто виноват....усе вірно каже...

https://www.youtube.com/watch?v=3hZFn8gHwHg
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26.05.2022 13:33 Ответить
Там у них целый институт по замене мировых лидеров на подсадных двойников ,так что лутче пусть Патрушев сдохнет он хотя бы настоящий на данный момент
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26.05.2022 13:34 Ответить
на жаль, це підсилюється тим, що в Україні до біса зелених довбнів, які мають на меті заглянути в очко цьому ***** ще до його кончини (щоб повчитися авторитаризму і диктаторській формі правління державою); і Данілов - це один з них, і навіть, чи не другим в черзі (після Зе).
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26.05.2022 13:34 Ответить
Ще один наш стратєх висказався. Ну а що,робота така в нього...
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26.05.2022 13:34 Ответить
Замість того, щоб воювать і вигнать цих скотиняк з України... вони всі по черзі кожного дня вкидаютьь мантру ОБС (одна баба сказала)... пуйло хворий, у пуйла рак, пуйло на операційному столі... і т.д. Ви за що там штани протираєте??? Ідіть на фронт!!!
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26.05.2022 14:05 Ответить
Не підуть, і не сподівайтеся.
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26.05.2022 15:07 Ответить
Путлеров біло 8...ще півроку тому...зараз четверо зосталося...
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26.05.2022 13:36 Ответить
Може й не змінить. Але мені буде приємно
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26.05.2022 13:37 Ответить
Самий відомий путлер...це актор Андрей Панин...
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26.05.2022 13:39 Ответить
Кажуть західні спецслужби і змі що можуть змінити ***** на патрушева а та гнида така сама нещодавно він про Україну казав-"Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме.Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне". Детали: Патрушев, сославшись на слова генерала Скобелева (1843-1882), намекнул, что Россия позволяет себе роскошь "воевать из чувства сострадания". Секретарь российского Совбеза лицемерно заверил, что "судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории", а РФ якобы "никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав". На заявления президента Владимира Зеленского о том, что Россия должна выплатить Украине https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/3/7327730/ репарации, Патрушев парировал: "Это Россия вправе требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов на Украине, и преступного киевского режима".
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26.05.2022 13:40 Ответить
УКРАИНЦАМ ПО СИЛАМ РАЗДРОБЛЕНИЕ АГРЕССОРА. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.05.2022 13:40 Ответить
а сколько в Украине ху..лозаглядателей, сепаров и предателей? Данилов считал? И что конкретно он будет делать с внутренними врагами, котрые не лучше внешних?
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26.05.2022 13:44 Ответить
Робиться просто - при захоплені маскви чи пітеру (коли це буде) захоплюється архів кдб зі всіма агентами кдб в Україні від розпаду радянського союзу - списки оприлюднюються в Парламентському Вістнику і всіх ЗМІ України, потім люстрація і живемо щасливі далі.
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26.05.2022 13:48 Ответить
Так. ІНКОЛИ... "мечты сбываются".
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26.05.2022 14:09 Ответить
так ми знаємо діючих агентів серед наших політиків - і що з того? Шуфрича он зловили під час розвідки блок-постів та й відпустили на всі 4 сторони. ОПЗЖ-шники далі створюють нові політичні блоки. УПЦ ФСБ МП до цих пір легальна.
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26.05.2022 14:25 Ответить
Але ж кожний з путіних мріє стати головним путіним, а оскільки у них не існує легітимної передачі влади, а цей покидьок боїться померти і буде тягнути без спадкоємця трону, допоки в якийсь момент несподівано і швидко сконає
Тоді там розпочнеться гризня за владу, тому що усі головорізи, яких пуйло навколо себе тримає, один одному не довіряють.
Якийсь час їм буде не до України, і взагалі пора вже, скільки можна чекати, я думав ця тварюка ще у 2014 році сдохне.
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26.05.2022 13:44 Ответить
Звісно, кацапи залишаться кацапами і надалі будуть тероризувати і вбивати своїх сусідів
Тільки знищення їх НЕДОІМПЕРІЇ.
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26.05.2022 13:45 Ответить
Як правильно - ****** чи ****
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26.05.2022 13:46 Ответить
вся раSSія ЦЕ один колективний путін! всі московити МУСЯТЬ пройти через Гаагу.....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
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26.05.2022 13:46 Ответить
однак смерть Путіна була б ідеальним часом для того, щоб посіяти соціальні хвилювання та недовіру серед росіян: хто «вбив» Путіна? ці нові люди не справжні патріоти, як Путін і т.д. нехай сваряться між собою, сподіваюся, зі зброєю.
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26.05.2022 13:47 Ответить
Хех! Нарешті роздуплився.
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26.05.2022 13:47 Ответить
Вмешается Англия скоро ,будет по легче ,как только ЗСУ отправятся на Херсон, Молдова вступит в войну уже на днях , Германия и Франция выйдут из Евросоюза организуют свою коалицию ,пока все новости от царя
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26.05.2022 13:47 Ответить
Твої слова... та б Богу у вуші
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26.05.2022 14:12 Ответить
Треба хоча би одного Х..ла заї@ашити, а потім подивимося як поведуть себе інші Х..їли.
Коли одні смердючки хочуть зберегти обличча маніяку, то Данілов хоче зберегти життя йому.
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26.05.2022 13:49 Ответить
Путиных много, а х%йло одно
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26.05.2022 13:51 Ответить
Ой дибил, если он умрет, что начнется грызня за власть. В Росии нет какой то единой идеологии или того что может заменить авторитет *****. Как только он умрет, все это рухнет.
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26.05.2022 13:52 Ответить
Точно . В тому то і проблема для паРаші , що ****** у них багато , і війна за трон обов'язково там буде ,, і не - на життя , а - на смерть . . Це якби у кацапського сцаря був якийсь наслєднік прєстола , то да , зміна влади пройшла б там швидко і гладко .
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26.05.2022 13:59 Ответить
А в Украине Зеленский один? Или 73%?
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26.05.2022 13:54 Ответить
Проблема у тому, що в Україні ще багато довбойобів, які не адекватно реагують на ситуацію в країні, особливо при владі.
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26.05.2022 13:55 Ответить
це наслідки совкових соціальних експериментів
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26.05.2022 14:17 Ответить
Там,усі такі
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26.05.2022 13:58 Ответить
Там у ватных самок уже новый секс-символ - Патрушев, как наследник. Так что может, про ***** уже и не вспомнят
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26.05.2022 14:00 Ответить
А всего несколько лет назад)
https://m.youtube.com/watch?v=1KaqaxiqVb4
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26.05.2022 14:24 Ответить
Новая раса - путеноиды.
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26.05.2022 14:01 Ответить
Кацапия это не коллективный Путин ,образ Путина навеен специально чтобы подать образ мессии, типа правой руки Люцефера и они так заигрались этой темой что сами поверили в этот цирк ,и всерье́з начели пугать этим мир ,и до ************** того что настоящий мессия правая рука Люцифера,просто ***** и уже вышел из за кулис ,со словами эээээ Алёёе Патрушев !!!! Намазывай салом промежность .
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26.05.2022 14:03 Ответить
во-первых ... ты хоть историю чтоль подучи .... если власть в диктатурах не передается по наследству, то в таких странах, после нескольких десятилетий правления, вокруг диктаторов остаеться выжженая замля ... в плане управленцев и людей, способных принимать решения

во-вторых, другого такого путина в орде нет ... а этот путин ссытся ... потому как боится куда-то из своего ханства выезжать .... в отличии от лукашлюшенко ....
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26.05.2022 14:05 Ответить
Путін - це обличчя Росії. А Росія як була "НЕМЫТОЙ", так і на сьогодні залишилась. Так що "ГРІХ ПЛЮВАТИ В ДЗЕКАЛО, КОЛИ РОЖА - ХУ*ЛО!". "Русский Мир ДЖАВЕЛІНАМИ не зміниш. Його необхідно лише знищити!"
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26.05.2022 14:09 Ответить
Да, кто-бы кацапами не управлял - ханы. цари. ленин, сталин, гитлер, брежнев, карлик - суть их не отвечает людским общепринятым базовым понятиям, поведению животного мира и основным инстинктам живых существ, поведение рашистов не соответствует. При захвате кацапских поселений, монгольские летописцы описывали чудовищную культуру, быт, одежду. пищу, архитектуру традиции гобленов и орков./ При этом на территории будущего Узбекистана монголы наблюдали медицину. астрономию, армию, деньги, рынок, управление, щедевры исскуства и архитектуры, а в Китае - конкурсы на замещение государственных должностей.
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26.05.2022 14:13 Ответить
Так и есть, а потому хай ***** живет подольше. Ни один новый президент не подменяет многовековую политику мокши против Украины - уничтожить, чтоб и духу не осталось. Зато западным проституткам даст повод орать - дадим рассии шанс, ана изменилась!
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26.05.2022 14:13 Ответить
Не подменяет - не поменяет.
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26.05.2022 14:15 Ответить
Це каже людина яка повністю провалила підготовку оборони. Пішов би у відставку. А чим воно думало три роки. Дєбіл, бл...
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26.05.2022 14:17 Ответить
Багато? Ого! А Кабаєва знає від якого саме "путіна" понесла?
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26.05.2022 14:26 Ответить
Чтобы удерживать такое огромное пространство и его жителей в российском говне нужна единая национальная идея "о имперском величии россии"....с другими идеями эта "русская телега" не едет.... Поэтому у русских есть два решения: это или воевать со всеми по имперскому сценарию, либо распадаться и образовывать отдельные независимые государства....Других сценариев у этого искусственного азиатского государства просто нет ...
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26.05.2022 14:36 Ответить
Для информации: "Стрелков-Гиркин прогнозирует создание Китаем на территории России "народных республик".
===
Ну слава Богу!
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26.05.2022 14:39 Ответить
"Його смерть нічого не змінить" - 3,14здёж!!!
Вся Україна буде лягати спати всміхаючись!
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26.05.2022 14:40 Ответить
Но не каждый объявляет войну, если не убивать путинов, то они никогда и не закончатся.
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26.05.2022 14:47 Ответить
Чучше убить рашку.
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26.05.2022 14:57 Ответить
100%! Кацапстан має бути зруйнований.
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26.05.2022 14:56 Ответить
Там -- на раZZее -- даже дутые "оппозиционеры" и те -- имперцы:

https://starshinazapasa.livejournal.com/1445549.html А.Бабченко: Каспаров будет защищать русских в Крыму

Ох, господи.... Все-таки они ломаются. Все. Кто раньше. Кто позже. Но, в итоге, все. Всегда. На Крымском вопросе. Обязательно. Неизбежно. Просто кто-то ломается сразу. Кто-то держится десять лет. Но в итоге все равно ломаются все. Каждый русский либерал. Даже если он бакинский еврей.
Гарри Каспаров на «Антивоенном комитете» говорит, что необходимо защищать русских Крыма во время депортации, которую будут проводить украинские войска.
Ох, бл..ть… Гарри Кимович. Каспаров. Умнейший человек. Чемпион мира. Либерал. Все понимающий кристально ясно. Один из самых порядочных людей.
И один черт - «защищать русских в Крыму».
Как там было-то: «Да, вам не нравятся средства. Но вы поддерживаете цель».
А цель у них у всех одна.
Великая Россия.

Вместо того, чтобы делать все, чтобы уничтожить этот Четвертый Недорейх, чтобы эта тюрьма народов была разрушена, они прилагают все усилия, чтобы сохранить «хороший русский мир». Это сейчас цитата.
И вот Ходорковский выходит из тюрьмы, и говорит, что будет воевать за порабощение Чечни.
Сева Новгородцев идет работать на канал Медведчука и рассказывает про притеснения Гужвы.
Латынина собирается что-то там строить новую Россию в Украине.
Гарри Кимович создает «Антивоенный комитет», и, вместо того, чтобы на разрыв кишки помогать украинской армии, которая единственная реально и воюет с вашим Путиным, будет защищать русских Крыма от бесчинств украинской армии. Вместо того, чтоб защищать украинцев от бесчинств русской.
Вместо того, чтобы, пользуясь уникальным случаем, который история представляет раз тк примерно в сто лет, после очередной чудовищной войны, вычистить все это победоносное говно к дедам воевалам в Бугульму - и мир, и Генассамблея, и ПАСЕ, и СПЧ, и ООН, и Гаага это проглотят на ура, точнее, закроют глаза, и сделают вид, что ничего не заметили - разговоры о том, что Путин русских Крыма защищать не будет.
Поэтому это должны сделать мы. Русские либералы. На Антивоенном комитете.
Защищать граждан России от переезда в Россию...
И все это как-то уживается в одних логических координатах.
Ох, бл..дь… Гарри Кимович, Гарри Кимович… Что ж ты делаешь-то...
Ну, и бонусом продвижение прогрессивного русского языка в Украине.
Ну, пол-Африки говорит же на французском.
Почему бы и половине Украины не говорить на русском языке «хороших русских».
А как иначе-то.
Ох, бл..ть…
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26.05.2022 14:56 Ответить
Почему русские такие убогие, что их стараются защитить чеченцы, армяне и азербайджанцы!
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26.05.2022 15:10 Ответить
зміниться.у путіна все куплене.після нього новий не зможе відразу перекупити всіх.навіть війну йому буже неможливо продовжити.зараз путін сам керує війною. буква Z=Я (гляньте на клаву).вбийте путіна і війна закінчиться.
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26.05.2022 15:01 Ответить
Давайте идти поэтапно.
1. Путин должен сдохнуть как можно скорее.
2.
3.
.....
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26.05.2022 15:09 Ответить
Слава Богу, нарешті, це дійшло до Данилова, правда, неясно, дійшло чи це до невтіка.
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26.05.2022 15:53 Ответить
Другими словами «аналоговнетов» миллионы… нацию конченных ублюдков
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26.05.2022 16:05 Ответить
це в демократичних країнах зміна влади проходить безболісно, а відхід диктатора від влади завжди спричиняє сильні пертурбації і коливання в країні, а можливо і її розпад. Згадайте Сталіна, Хрущова, Брєжнєва.
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26.05.2022 16:13 Ответить
Не надо Данилову ерунду пороть-Путин в своем роде один в РФ, других людей, способных так влиять на большинство российского народа, там и близко нет. Все его окружение по факту не пользуется ни малейшей поддержкой у народа РФ. Можно конечно подделать итоги выборов, но первые выборы ты должен выиграть по настоящему. Что касается политики, то она несомненно изменится после Путина. Так повелось в России, что слабые правители России (а после Путина будут несомненно слабые политики) всегда стремились дружить с Западом, а на фоне сильнейших санкций это стремление будет огромным. Конечно российский империализм не куда не денется, и нам всегда надо быть в полной готовности.
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26.05.2022 18:18 Ответить
 
 