В Росії багато "путінів", тому його смерть нічого не змінить, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що смерть російського диктатора Путіна не змінить стан справ РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Вікна-новини Ксенії Павлишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не прихильник теорії, що якщо Путін відійде в інший світ, що там щось зміниться. На підставі чого? Там таких "путінів" дуже багато. І бажаючих стати таким же "Путіним", він для них є якимось ідолом. Вони вважають, що він робить все правильно. В них зовсім інша філософія житя", - наголосив він.

За словами Данілова, Росія рано чи пізно відступить з України.

"Ще раз наголошую, я не прихильник того, що в РФ після смерті Путіна щось змінюватиметься. Повірте, в кращий бік ця країна змінитися, якщо вона буде в тому вигляді, в якому є, не може. Не може навіть фізично. Якщо це буде демократія, то вона розпадеться на частини", - додав секретар РНБО.

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