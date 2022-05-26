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10 078 84

В Росії багато "путінів", тому його смерть нічого не змінить, - Данілов

путин,путін

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що смерть російського диктатора Путіна не змінить стан справ РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Вікна-новини Ксенії Павлишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не прихильник теорії, що якщо Путін відійде в інший світ, що там щось зміниться. На підставі чого? Там таких "путінів" дуже багато. І бажаючих стати таким же "Путіним", він для них є якимось ідолом. Вони вважають, що він робить все правильно. В них зовсім інша філософія житя", - наголосив він.

За словами Данілова, Росія рано чи пізно відступить з України.

"Ще раз наголошую, я не прихильник того, що в РФ після смерті Путіна щось змінюватиметься. Повірте, в кращий бік ця країна змінитися, якщо вона буде в тому вигляді, в якому є, не може. Не може навіть фізично. Якщо це буде демократія, то вона розпадеться на частини", - додав секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін у госпіталі зустрічався з нібито пораненими військовими РФ: В "солдатах" впізнали співробітників ФСО. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Данілов (1259) путін (23733) росія (64846)


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Топ коментарі
+34
Вся кацапія це один колективний путін.
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26.05.2022 13:29
+33
та не змінить,але от на душі якось тепліше стане
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26.05.2022 13:28
+22
Параша - это большое коллективное *****.
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26.05.2022 13:30
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та не змінить,але от на душі якось тепліше стане
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26.05.2022 13:28 Відповісти
Это мы знали лет 20 назад
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26.05.2022 13:47 Відповісти
.100% .!! Україна отримає величезне моральне задоволення . Бо саме - ***** розв'язало війну проти українців , і саме воно винувате в загибелі десятків тисяч українців .
День - коли ***** здохне , стане одним із найприємніших для нас , і судячи з усього - одним з найтрагічніших для кацапні , що не може не радувати . .
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26.05.2022 13:52 Відповісти
«Секрети вічної молодості: еліксир Сталіна», «Двійники Сталіна» «Двійники Гітлера»
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26.05.2022 13:55 Відповісти
Вся кацапія це один колективний путін.
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26.05.2022 13:29 Відповісти
Нет не вся, а только шесть а сейчас только два оставили мрут как мухи ,да только как сказал Галкин Путин это в РФ уже должность вине человек ,потому как даже россияне знают что настоящего Вову ФСБ уничтожило ещё в 2004 году .да и все знают спец службы мира ,только понеимают если это сказать на весь мир один хер насилению РФ это не поможет
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26.05.2022 13:41 Відповісти
Конечно, "теория заговора", но похоже на правду. И про ботокс походу сами фсбшники сплетни и вбросили - чтоб легче было "двойников" подбирать, если что - да это не "новый путин" - это побочный эффект уколов ботоксом...
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26.05.2022 13:48 Відповісти
Параша - это большое коллективное *****.
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26.05.2022 13:30 Відповісти
Раша це суцільна дурка,зграя параноїдних шизофреніків великодержавного шовінізма!!!))
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26.05.2022 13:39 Відповісти
Параша то клоака Землі, наповнена глистами та іншими паразитами, що розповзаються по Світу. Тільки тотальна асенізація їх території спасе людську цивілізацію
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26.05.2022 14:36 Відповісти
А ні некажи дурниць,трішечки змінить.
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26.05.2022 13:31 Відповісти
Лучше не станет. Придут такие, как Патрушев или тот-же Кириенко.
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26.05.2022 13:33 Відповісти
Тимчасово стане краще. Ні патрушев, ні хтось інший не зможе продовжувати цю війну, бо він не цар, як *****, навіть якби і хотів. Той самий патрушев нам навіть би "бамбас" віддав (але не Крим). Рашка би зализала рани, краще підготувалася, удумала б якусь ще збоченішу стратегію і спробувала би знову. Але не раніше, ніж рокуів через 10-15. Тому в короткій перспективі, смерть ***** дає нам передишку, ну а в довгій перпективі, поки рашка не розвалиться на улуси, завжди буде небезпека - це правда.
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26.05.2022 13:39 Відповісти
І ось такі заяви секретаря РНБО нам чітко дає розуміння рівня аналітичного мислення нинішньої алвди.
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26.05.2022 13:49 Відповісти
Аналитическое мышление у этого алкаша? Каков поп. Для аналитического мышления нужно было слушать и читать деда Горбулина.
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26.05.2022 15:04 Відповісти
Согласен образ правой руки Люцефера надо ломать я смотрю уже пол мира решило что этот подсадному карлик мессия мира ,а на самом деле обычьный кегебешник замаскированный под первого Вову Путина ,который был гопником .
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26.05.2022 13:55 Відповісти
Станет. Смута у врага это всегда хорошо. Но в целом, кацап это всегда кацап.
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26.05.2022 13:53 Відповісти
надо продумывать варианты максимального физического уничтожения рашистов, хотя бы 100 тысяч, лучше 200 тысяч, только это может на них повлиять
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26.05.2022 13:31 Відповісти
блін, якби ж була би ЯЗ... Або хоча би Грім...
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26.05.2022 13:37 Відповісти
Ядерна зброя не вирішує проблем, не треба робити таких ілюзій, будуть катастрофічні наслідки і у нас теж.
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26.05.2022 13:40 Відповісти
ЯЗ несе попереджувальну функцію. Є така аксіома (найпопулярніший термін в шахах) "загроза сильніша за її застосування"
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26.05.2022 14:03 Відповісти
а уже все, тезис накрылся. особенно после похеривания Хйлом а-ля ядерной страной базовых договоренностей (ну и подмахивания ему "гарантами") во время оккупации Крыма и дальше. теперь яо будет использовано гарантированно. может кацапня и запад этого еще не понимают, но лавина пошла. гуманитарный ядерный удар по кремлю и ко может бы и решил проблему изначально, но теперь уже вряд ли.
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26.05.2022 14:33 Відповісти
суров, ну очень суров Данилов, который все знал и готовился еще с ноября..
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26.05.2022 13:32 Відповісти
Как и у нас дофига "зеленских", 73% которых ментально близки к хрипатому четырежды уклонисту, постоянно заглядывающему в глаза путлеру в поисках мира.
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26.05.2022 13:32 Відповісти
Нарешті прозріли.
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26.05.2022 13:32 Відповісти
Нажаль, ніхто не прозрів, а тіхто все бачив із самого початку так і залишилися в меншості. І на плечах цієї меншості лежить весь тягар цієї війни.
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26.05.2022 15:06 Відповісти
послухайте...він хоч і кацап але про кацапів та Кто виноват....усе вірно каже...

https://www.youtube.com/watch?v=3hZFn8gHwHg
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26.05.2022 13:33 Відповісти
Там у них целый институт по замене мировых лидеров на подсадных двойников ,так что лутче пусть Патрушев сдохнет он хотя бы настоящий на данный момент
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26.05.2022 13:34 Відповісти
на жаль, це підсилюється тим, що в Україні до біса зелених довбнів, які мають на меті заглянути в очко цьому ***** ще до його кончини (щоб повчитися авторитаризму і диктаторській формі правління державою); і Данілов - це один з них, і навіть, чи не другим в черзі (після Зе).
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26.05.2022 13:34 Відповісти
Ще один наш стратєх висказався. Ну а що,робота така в нього...
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26.05.2022 13:34 Відповісти
Замість того, щоб воювать і вигнать цих скотиняк з України... вони всі по черзі кожного дня вкидаютьь мантру ОБС (одна баба сказала)... пуйло хворий, у пуйла рак, пуйло на операційному столі... і т.д. Ви за що там штани протираєте??? Ідіть на фронт!!!
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26.05.2022 14:05 Відповісти
Не підуть, і не сподівайтеся.
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26.05.2022 15:07 Відповісти
Путлеров біло 8...ще півроку тому...зараз четверо зосталося...
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26.05.2022 13:36 Відповісти
Може й не змінить. Але мені буде приємно
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26.05.2022 13:37 Відповісти
Самий відомий путлер...це актор Андрей Панин...
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26.05.2022 13:39 Відповісти
Кажуть західні спецслужби і змі що можуть змінити ***** на патрушева а та гнида така сама нещодавно він про Україну казав-"Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме.Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне". Детали: Патрушев, сославшись на слова генерала Скобелева (1843-1882), намекнул, что Россия позволяет себе роскошь "воевать из чувства сострадания". Секретарь российского Совбеза лицемерно заверил, что "судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории", а РФ якобы "никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав". На заявления президента Владимира Зеленского о том, что Россия должна выплатить Украине https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/3/7327730/ репарации, Патрушев парировал: "Это Россия вправе требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов на Украине, и преступного киевского режима".
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26.05.2022 13:40 Відповісти
УКРАИНЦАМ ПО СИЛАМ РАЗДРОБЛЕНИЕ АГРЕССОРА. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.05.2022 13:40 Відповісти
а сколько в Украине ху..лозаглядателей, сепаров и предателей? Данилов считал? И что конкретно он будет делать с внутренними врагами, котрые не лучше внешних?
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26.05.2022 13:44 Відповісти
Робиться просто - при захоплені маскви чи пітеру (коли це буде) захоплюється архів кдб зі всіма агентами кдб в Україні від розпаду радянського союзу - списки оприлюднюються в Парламентському Вістнику і всіх ЗМІ України, потім люстрація і живемо щасливі далі.
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26.05.2022 13:48 Відповісти
Так. ІНКОЛИ... "мечты сбываются".
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26.05.2022 14:09 Відповісти
так ми знаємо діючих агентів серед наших політиків - і що з того? Шуфрича он зловили під час розвідки блок-постів та й відпустили на всі 4 сторони. ОПЗЖ-шники далі створюють нові політичні блоки. УПЦ ФСБ МП до цих пір легальна.
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26.05.2022 14:25 Відповісти
Але ж кожний з путіних мріє стати головним путіним, а оскільки у них не існує легітимної передачі влади, а цей покидьок боїться померти і буде тягнути без спадкоємця трону, допоки в якийсь момент несподівано і швидко сконає
Тоді там розпочнеться гризня за владу, тому що усі головорізи, яких пуйло навколо себе тримає, один одному не довіряють.
Якийсь час їм буде не до України, і взагалі пора вже, скільки можна чекати, я думав ця тварюка ще у 2014 році сдохне.
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26.05.2022 13:44 Відповісти
Звісно, кацапи залишаться кацапами і надалі будуть тероризувати і вбивати своїх сусідів
Тільки знищення їх НЕДОІМПЕРІЇ.
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26.05.2022 13:45 Відповісти
Як правильно - ****** чи ****
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26.05.2022 13:46 Відповісти
вся раSSія ЦЕ один колективний путін! всі московити МУСЯТЬ пройти через Гаагу.....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
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26.05.2022 13:46 Відповісти
однак смерть Путіна була б ідеальним часом для того, щоб посіяти соціальні хвилювання та недовіру серед росіян: хто «вбив» Путіна? ці нові люди не справжні патріоти, як Путін і т.д. нехай сваряться між собою, сподіваюся, зі зброєю.
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26.05.2022 13:47 Відповісти
Хех! Нарешті роздуплився.
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26.05.2022 13:47 Відповісти
Вмешается Англия скоро ,будет по легче ,как только ЗСУ отправятся на Херсон, Молдова вступит в войну уже на днях , Германия и Франция выйдут из Евросоюза организуют свою коалицию ,пока все новости от царя
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26.05.2022 13:47 Відповісти
Твої слова... та б Богу у вуші
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26.05.2022 14:12 Відповісти
Треба хоча би одного Х..ла заї@ашити, а потім подивимося як поведуть себе інші Х..їли.
Коли одні смердючки хочуть зберегти обличча маніяку, то Данілов хоче зберегти життя йому.
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26.05.2022 13:49 Відповісти
Путиных много, а х%йло одно
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26.05.2022 13:51 Відповісти
Ой дибил, если он умрет, что начнется грызня за власть. В Росии нет какой то единой идеологии или того что может заменить авторитет *****. Как только он умрет, все это рухнет.
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26.05.2022 13:52 Відповісти
Точно . В тому то і проблема для паРаші , що ****** у них багато , і війна за трон обов'язково там буде ,, і не - на життя , а - на смерть . . Це якби у кацапського сцаря був якийсь наслєднік прєстола , то да , зміна влади пройшла б там швидко і гладко .
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26.05.2022 13:59 Відповісти
А в Украине Зеленский один? Или 73%?
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26.05.2022 13:54 Відповісти
Проблема у тому, що в Україні ще багато довбойобів, які не адекватно реагують на ситуацію в країні, особливо при владі.
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26.05.2022 13:55 Відповісти
це наслідки совкових соціальних експериментів
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26.05.2022 14:17 Відповісти
Там,усі такі
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26.05.2022 13:58 Відповісти
Там у ватных самок уже новый секс-символ - Патрушев, как наследник. Так что может, про ***** уже и не вспомнят
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26.05.2022 14:00 Відповісти
А всего несколько лет назад)
https://m.youtube.com/watch?v=1KaqaxiqVb4
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26.05.2022 14:24 Відповісти
Новая раса - путеноиды.
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26.05.2022 14:01 Відповісти
Кацапия это не коллективный Путин ,образ Путина навеен специально чтобы подать образ мессии, типа правой руки Люцефера и они так заигрались этой темой что сами поверили в этот цирк ,и всерье́з начели пугать этим мир ,и до ************** того что настоящий мессия правая рука Люцифера,просто ***** и уже вышел из за кулис ,со словами эээээ Алёёе Патрушев !!!! Намазывай салом промежность .
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26.05.2022 14:03 Відповісти
во-первых ... ты хоть историю чтоль подучи .... если власть в диктатурах не передается по наследству, то в таких странах, после нескольких десятилетий правления, вокруг диктаторов остаеться выжженая замля ... в плане управленцев и людей, способных принимать решения

во-вторых, другого такого путина в орде нет ... а этот путин ссытся ... потому как боится куда-то из своего ханства выезжать .... в отличии от лукашлюшенко ....
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26.05.2022 14:05 Відповісти
Путін - це обличчя Росії. А Росія як була "НЕМЫТОЙ", так і на сьогодні залишилась. Так що "ГРІХ ПЛЮВАТИ В ДЗЕКАЛО, КОЛИ РОЖА - ХУ*ЛО!". "Русский Мир ДЖАВЕЛІНАМИ не зміниш. Його необхідно лише знищити!"
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26.05.2022 14:09 Відповісти
Да, кто-бы кацапами не управлял - ханы. цари. ленин, сталин, гитлер, брежнев, карлик - суть их не отвечает людским общепринятым базовым понятиям, поведению животного мира и основным инстинктам живых существ, поведение рашистов не соответствует. При захвате кацапских поселений, монгольские летописцы описывали чудовищную культуру, быт, одежду. пищу, архитектуру традиции гобленов и орков./ При этом на территории будущего Узбекистана монголы наблюдали медицину. астрономию, армию, деньги, рынок, управление, щедевры исскуства и архитектуры, а в Китае - конкурсы на замещение государственных должностей.
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26.05.2022 14:13 Відповісти
Так и есть, а потому хай ***** живет подольше. Ни один новый президент не подменяет многовековую политику мокши против Украины - уничтожить, чтоб и духу не осталось. Зато западным проституткам даст повод орать - дадим рассии шанс, ана изменилась!
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26.05.2022 14:13 Відповісти
Не подменяет - не поменяет.
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26.05.2022 14:15 Відповісти
Це каже людина яка повністю провалила підготовку оборони. Пішов би у відставку. А чим воно думало три роки. Дєбіл, бл...
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26.05.2022 14:17 Відповісти
Багато? Ого! А Кабаєва знає від якого саме "путіна" понесла?
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26.05.2022 14:26 Відповісти
Чтобы удерживать такое огромное пространство и его жителей в российском говне нужна единая национальная идея "о имперском величии россии"....с другими идеями эта "русская телега" не едет.... Поэтому у русских есть два решения: это или воевать со всеми по имперскому сценарию, либо распадаться и образовывать отдельные независимые государства....Других сценариев у этого искусственного азиатского государства просто нет ...
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26.05.2022 14:36 Відповісти
Для информации: "Стрелков-Гиркин прогнозирует создание Китаем на территории России "народных республик".
===
Ну слава Богу!
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26.05.2022 14:39 Відповісти
"Його смерть нічого не змінить" - 3,14здёж!!!
Вся Україна буде лягати спати всміхаючись!
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26.05.2022 14:40 Відповісти
Но не каждый объявляет войну, если не убивать путинов, то они никогда и не закончатся.
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26.05.2022 14:47 Відповісти
Чучше убить рашку.
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26.05.2022 14:57 Відповісти
100%! Кацапстан має бути зруйнований.
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26.05.2022 14:56 Відповісти
Там -- на раZZее -- даже дутые "оппозиционеры" и те -- имперцы:

https://starshinazapasa.livejournal.com/1445549.html А.Бабченко: Каспаров будет защищать русских в Крыму

Ох, господи.... Все-таки они ломаются. Все. Кто раньше. Кто позже. Но, в итоге, все. Всегда. На Крымском вопросе. Обязательно. Неизбежно. Просто кто-то ломается сразу. Кто-то держится десять лет. Но в итоге все равно ломаются все. Каждый русский либерал. Даже если он бакинский еврей.
Гарри Каспаров на «Антивоенном комитете» говорит, что необходимо защищать русских Крыма во время депортации, которую будут проводить украинские войска.
Ох, бл..ть… Гарри Кимович. Каспаров. Умнейший человек. Чемпион мира. Либерал. Все понимающий кристально ясно. Один из самых порядочных людей.
И один черт - «защищать русских в Крыму».
Как там было-то: «Да, вам не нравятся средства. Но вы поддерживаете цель».
А цель у них у всех одна.
Великая Россия.

Вместо того, чтобы делать все, чтобы уничтожить этот Четвертый Недорейх, чтобы эта тюрьма народов была разрушена, они прилагают все усилия, чтобы сохранить «хороший русский мир». Это сейчас цитата.
И вот Ходорковский выходит из тюрьмы, и говорит, что будет воевать за порабощение Чечни.
Сева Новгородцев идет работать на канал Медведчука и рассказывает про притеснения Гужвы.
Латынина собирается что-то там строить новую Россию в Украине.
Гарри Кимович создает «Антивоенный комитет», и, вместо того, чтобы на разрыв кишки помогать украинской армии, которая единственная реально и воюет с вашим Путиным, будет защищать русских Крыма от бесчинств украинской армии. Вместо того, чтоб защищать украинцев от бесчинств русской.
Вместо того, чтобы, пользуясь уникальным случаем, который история представляет раз тк примерно в сто лет, после очередной чудовищной войны, вычистить все это победоносное говно к дедам воевалам в Бугульму - и мир, и Генассамблея, и ПАСЕ, и СПЧ, и ООН, и Гаага это проглотят на ура, точнее, закроют глаза, и сделают вид, что ничего не заметили - разговоры о том, что Путин русских Крыма защищать не будет.
Поэтому это должны сделать мы. Русские либералы. На Антивоенном комитете.
Защищать граждан России от переезда в Россию...
И все это как-то уживается в одних логических координатах.
Ох, бл..дь… Гарри Кимович, Гарри Кимович… Что ж ты делаешь-то...
Ну, и бонусом продвижение прогрессивного русского языка в Украине.
Ну, пол-Африки говорит же на французском.
Почему бы и половине Украины не говорить на русском языке «хороших русских».
А как иначе-то.
Ох, бл..ть…
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26.05.2022 14:56 Відповісти
Почему русские такие убогие, что их стараются защитить чеченцы, армяне и азербайджанцы!
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26.05.2022 15:10 Відповісти
зміниться.у путіна все куплене.після нього новий не зможе відразу перекупити всіх.навіть війну йому буже неможливо продовжити.зараз путін сам керує війною. буква Z=Я (гляньте на клаву).вбийте путіна і війна закінчиться.
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26.05.2022 15:01 Відповісти
Давайте идти поэтапно.
1. Путин должен сдохнуть как можно скорее.
2.
3.
.....
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26.05.2022 15:09 Відповісти
Слава Богу, нарешті, це дійшло до Данилова, правда, неясно, дійшло чи це до невтіка.
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26.05.2022 15:53 Відповісти
Другими словами «аналоговнетов» миллионы… нацию конченных ублюдков
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26.05.2022 16:05 Відповісти
це в демократичних країнах зміна влади проходить безболісно, а відхід диктатора від влади завжди спричиняє сильні пертурбації і коливання в країні, а можливо і її розпад. Згадайте Сталіна, Хрущова, Брєжнєва.
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26.05.2022 16:13 Відповісти
Не надо Данилову ерунду пороть-Путин в своем роде один в РФ, других людей, способных так влиять на большинство российского народа, там и близко нет. Все его окружение по факту не пользуется ни малейшей поддержкой у народа РФ. Можно конечно подделать итоги выборов, но первые выборы ты должен выиграть по настоящему. Что касается политики, то она несомненно изменится после Путина. Так повелось в России, что слабые правители России (а после Путина будут несомненно слабые политики) всегда стремились дружить с Западом, а на фоне сильнейших санкций это стремление будет огромным. Конечно российский империализм не куда не денется, и нам всегда надо быть в полной готовности.
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26.05.2022 18:18 Відповісти
 
 