В Росії багато "путінів", тому його смерть нічого не змінить, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що смерть російського диктатора Путіна не змінить стан справ РФ.
Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Вікна-новини Ксенії Павлишин, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не прихильник теорії, що якщо Путін відійде в інший світ, що там щось зміниться. На підставі чого? Там таких "путінів" дуже багато. І бажаючих стати таким же "Путіним", він для них є якимось ідолом. Вони вважають, що він робить все правильно. В них зовсім інша філософія житя", - наголосив він.
За словами Данілова, Росія рано чи пізно відступить з України.
"Ще раз наголошую, я не прихильник того, що в РФ після смерті Путіна щось змінюватиметься. Повірте, в кращий бік ця країна змінитися, якщо вона буде в тому вигляді, в якому є, не може. Не може навіть фізично. Якщо це буде демократія, то вона розпадеться на частини", - додав секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
День - коли ***** здохне , стане одним із найприємніших для нас , і судячи з усього - одним з найтрагічніших для кацапні , що не може не радувати . .
https://www.youtube.com/watch?v=3hZFn8gHwHg
Тоді там розпочнеться гризня за владу, тому що усі головорізи, яких пуйло навколо себе тримає, один одному не довіряють.
Якийсь час їм буде не до України, і взагалі пора вже, скільки можна чекати, я думав ця тварюка ще у 2014 році сдохне.
Тільки знищення їх НЕДОІМПЕРІЇ.
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
Коли одні смердючки хочуть зберегти обличча маніяку, то Данілов хоче зберегти життя йому.
https://m.youtube.com/watch?v=1KaqaxiqVb4
во-вторых, другого такого путина в орде нет ... а этот путин ссытся ... потому как боится куда-то из своего ханства выезжать .... в отличии от лукашлюшенко ....
===
Ну слава Богу!
Вся Україна буде лягати спати всміхаючись!
https://starshinazapasa.livejournal.com/1445549.html А.Бабченко: Каспаров будет защищать русских в Крыму
Ох, господи.... Все-таки они ломаются. Все. Кто раньше. Кто позже. Но, в итоге, все. Всегда. На Крымском вопросе. Обязательно. Неизбежно. Просто кто-то ломается сразу. Кто-то держится десять лет. Но в итоге все равно ломаются все. Каждый русский либерал. Даже если он бакинский еврей.
Гарри Каспаров на «Антивоенном комитете» говорит, что необходимо защищать русских Крыма во время депортации, которую будут проводить украинские войска.
Ох, бл..ть… Гарри Кимович. Каспаров. Умнейший человек. Чемпион мира. Либерал. Все понимающий кристально ясно. Один из самых порядочных людей.
И один черт - «защищать русских в Крыму».
Как там было-то: «Да, вам не нравятся средства. Но вы поддерживаете цель».
А цель у них у всех одна.
Великая Россия.
Вместо того, чтобы делать все, чтобы уничтожить этот Четвертый Недорейх, чтобы эта тюрьма народов была разрушена, они прилагают все усилия, чтобы сохранить «хороший русский мир». Это сейчас цитата.
И вот Ходорковский выходит из тюрьмы, и говорит, что будет воевать за порабощение Чечни.
Сева Новгородцев идет работать на канал Медведчука и рассказывает про притеснения Гужвы.
Латынина собирается что-то там строить новую Россию в Украине.
Гарри Кимович создает «Антивоенный комитет», и, вместо того, чтобы на разрыв кишки помогать украинской армии, которая единственная реально и воюет с вашим Путиным, будет защищать русских Крыма от бесчинств украинской армии. Вместо того, чтоб защищать украинцев от бесчинств русской.
Вместо того, чтобы, пользуясь уникальным случаем, который история представляет раз тк примерно в сто лет, после очередной чудовищной войны, вычистить все это победоносное говно к дедам воевалам в Бугульму - и мир, и Генассамблея, и ПАСЕ, и СПЧ, и ООН, и Гаага это проглотят на ура, точнее, закроют глаза, и сделают вид, что ничего не заметили - разговоры о том, что Путин русских Крыма защищать не будет.
Поэтому это должны сделать мы. Русские либералы. На Антивоенном комитете.
Защищать граждан России от переезда в Россию...
И все это как-то уживается в одних логических координатах.
Ох, бл..дь… Гарри Кимович, Гарри Кимович… Что ж ты делаешь-то...
Ну, и бонусом продвижение прогрессивного русского языка в Украине.
Ну, пол-Африки говорит же на французском.
Почему бы и половине Украины не говорить на русском языке «хороших русских».
А как иначе-то.
Ох, бл..ть…
1. Путин должен сдохнуть как можно скорее.
2.
3.
.....