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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты вывезли из Украины уже более 238 тысяч детей, - Офис омбудсмена

біженці,діти,переселенці

Россия депортировала на свою территорию более 238 тысяч украинских детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Офис омбудсмена сообщает в Телеграм-канале.

"По состоянию на 26 мая страна-агрессор продолжает вывозить украинских граждан в Россию и на временно оккупированную территорию Украины. Сегодня известно, что границу с РФ пересекли уже 238 329 детей. Согласно статье 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, осуществлять принудительное (индивидуальное или массовое) переселение или депортацию запрещается", – говорится в сообщении.

Однако Россия прибегает к противоправным действиям, пренебрегает правилами ведения войны. Учитывая это, актуальным остается вопрос: что делать, когда ребенка принудительно переместили на временно оккупированную территорию или депортировали.

Национальное информационное бюро подготовило алгоритм действий в том случае, если ребенка принудительно переместили на временно оккупированную территорию Украины или принудительно депортировали в РФ или в другую страну. Ниже размещена инфографика, в которой изложен алгоритм действий.



Оккупанты вывезли из Украины уже более 238 тысяч детей, - Офис омбудсмена 01

Читайте: В результате агрессии РФ в Украине погибли 240 детей, более 436 - ранены, - Офис Генпрокурора

депортация (677) дети (6463) омбудсмен (593)


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Топ комментарии
+4
А где слушания в ООН?

а почему рашу не выгнали из совбеза
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26.05.2022 14:34
+2
А Зеленский так любит разговаривать с украинскими детьми перед камерой... Он вообще на экранах такой зеличайший защитник Украины.
Зеленский: Если бы я был президентом в 2014-м, мы бы зеленых человечков в Крым не пустили...
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26.05.2022 14:36
+2
Це геноцид ...
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26.05.2022 15:00
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А где слушания в ООН?

а почему рашу не выгнали из совбеза
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26.05.2022 14:34 Ответить
А Зеленский так любит разговаривать с украинскими детьми перед камерой... Он вообще на экранах такой зеличайший защитник Украины.
Зеленский: Если бы я был президентом в 2014-м, мы бы зеленых человечков в Крым не пустили...
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26.05.2022 14:36 Ответить
Це геноцид ...
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26.05.2022 15:00 Ответить
Окрім звільнення територій включно з Кримом і репараціями, має бути повернута кожна дитинка в Україну
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26.05.2022 15:09 Ответить
Вы не осознаете того, что их могли вывезти ватные родители? Их у нас предостаточно было, а по последней переписи 8 млн. "русских".
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26.05.2022 15:25 Ответить
Орда всегда брала дань детьми, тысячи лет прошли мимо одичалых
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26.05.2022 16:12 Ответить
А що зробила ти, щоб цього не сталося?
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26.05.2022 16:34 Ответить
наверняка вывозят, но цифра какая-то немного фантастически. какое это количество поездов? где они размещены в росии? это же как хороший город по размеру.
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26.05.2022 16:48 Ответить
Добавьте каждому хотя бы по одному родителю.
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26.05.2022 17:16 Ответить
звучит, как буд-то их насильно без родителей вывозят. но если родители их сами туда везут добровольно- то чем меньше таких избирателей- тем лучше. новость непонятная.
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26.05.2022 17:31 Ответить
 
 