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Окупанти вивезли з України вже понад 238 тисяч дітей, - Офіс омбудсмена

біженці,діти,переселенці

Росія депортувала на свою територію вже понад 238 тисяч українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс омбудсмена повідомляє у Телеграмі.

"Станом на 26 травня країна-агресор продовжує вивозити українських громадян до росії та на тимчасово окуповану територію України. Сьогодні відомо, що кордон із РФ перетнули вже 238 329 дітей. Відповідно до статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, здійснювати примусове (індивідуальне чи масове) переселення або депортацію забороняється", – йдеться в повідомленні.

Проте Росія вдається до протиправних дій, нехтує правилами ведення війни. З огляду на це актуальним залишається питання: що робити, коли дитину примусово перемістили на тимчасово окуповану територію або депортували.

Національне інформаційне бюро підготувало алгоритм дій у разі, якщо дитину примусово перемістили на тимчасово окуповану територію України або примусово депортували в РФ чи в іншу країну. Нижче розміщено інфографіку, в якій викладено алгоритм дій.



Окупанти вивезли з України вже понад 238 тисяч дітей, - Офіс омбудсмена 01

Також читайте: Окупанти вивозять українських дітей до Сибіру та на Далекий Схід, - Скібіцький

Автор: 

депортація (719) діти (5035) омбудсмен (470)


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Топ коментарі
+4
А где слушания в ООН?

а почему рашу не выгнали из совбеза
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26.05.2022 14:34
+2
А Зеленский так любит разговаривать с украинскими детьми перед камерой... Он вообще на экранах такой зеличайший защитник Украины.
Зеленский: Если бы я был президентом в 2014-м, мы бы зеленых человечков в Крым не пустили...
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26.05.2022 14:36
+2
Це геноцид ...
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26.05.2022 15:00
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А где слушания в ООН?

а почему рашу не выгнали из совбеза
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26.05.2022 14:34 Відповісти
А Зеленский так любит разговаривать с украинскими детьми перед камерой... Он вообще на экранах такой зеличайший защитник Украины.
Зеленский: Если бы я был президентом в 2014-м, мы бы зеленых человечков в Крым не пустили...
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26.05.2022 14:36 Відповісти
Це геноцид ...
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26.05.2022 15:00 Відповісти
Окрім звільнення територій включно з Кримом і репараціями, має бути повернута кожна дитинка в Україну
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26.05.2022 15:09 Відповісти
Вы не осознаете того, что их могли вывезти ватные родители? Их у нас предостаточно было, а по последней переписи 8 млн. "русских".
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26.05.2022 15:25 Відповісти
Орда всегда брала дань детьми, тысячи лет прошли мимо одичалых
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26.05.2022 16:12 Відповісти
А що зробила ти, щоб цього не сталося?
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26.05.2022 16:34 Відповісти
наверняка вывозят, но цифра какая-то немного фантастически. какое это количество поездов? где они размещены в росии? это же как хороший город по размеру.
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26.05.2022 16:48 Відповісти
Добавьте каждому хотя бы по одному родителю.
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26.05.2022 17:16 Відповісти
звучит, как буд-то их насильно без родителей вывозят. но если родители их сами туда везут добровольно- то чем меньше таких избирателей- тем лучше. новость непонятная.
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26.05.2022 17:31 Відповісти
 
 