Окупанти вивозять українських дітей до Сибіру та на Далекий Схід, - Скібіцький
Російські війська вивозять більшу частину врожаю з Херсонської області, а дітей - до дальніх районів росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.
Так, за його словами, окупаційні війська в Херсонській області та частині Запорізької "поставили ультиматум" місцевим фермерам про те, що все, що буде вироблятися в цих регіонах, забиратимуть на територію Росії.
"Крім того, однозначно, великий подив викликало у окупантів таке питання, як розподіл землі. Видача землі населенню, паювання. Перше питання, були здивовані дуже: "а чому у вас немає колгоспів, все забрати, все знову повернути в колгоспи. І весь врожай який буде збиратися, 30 відсотків буде залишатися вам, 70 відсотків йде на Росію. Це повернення часів колективізації, часів радянського союзу, коли так було влаштовано на цих територіях", - пояснив Скібіцький.
Він додав, що така політика Росії призведе до виснаження окупованих територій.
Також Скібіцький розповів про вивезення дітей, підлітків та молоді з окупованих регіонів. За його словами, на окупованих територіях також триває пошук проукраїнських і патріотичних людей, які можуть "завадити організації планів РФ на окупованих територіях".
"Іде вивіз нашого населення з окупованих територій на територію РФ, і причому дуже велика увага приділяється такій категорії як діти, підлітки, молодь. Чому? Тому що ми розуміємо, що молодь – це можливість влаштування в їхні навчальні заклади, в тому числі і у військові навчальні заклади, і це той контингент, який потім РФ буде використовувати. Відповідно, це молоде населення, яке можуть відправити в будь-який регіон РФ для того щоб відновити або поповнити ті прогалини в населенні, які є в дальніх районах РФ, Сибір, Далекий Схід. І реально ми бачимо цю картину", - підсумував він.
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але все це жах
А в Україні буде русифікація...
І на тлі стаждань лощені,зажраті "макрони ,орбани,шольци",договорняки,торги,вигоди..
Яка несправедливість.
С россиянами другая тактика не подходит.
Есть проблема, конечно, что некоторые населённые пункты были захвачены моментально и возможности организовать эвакуацию могло не быть. Но всё, что захвачено на второй, третий и дальше дни войны, а гражданские там остались - это прокол местных, региональных и центральных властей, я считаю.
Це втрачене покоління! Я у шоці від цього всього …