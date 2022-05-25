Окупанти вивозять українських дітей до Сибіру та на Далекий Схід, - Скібіцький

Російські війська вивозять більшу частину врожаю з Херсонської області, а дітей - до дальніх районів росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Так, за його словами, окупаційні війська в Херсонській області та частині Запорізької "поставили ультиматум" місцевим фермерам про те, що все, що буде вироблятися в цих регіонах, забиратимуть на територію Росії.

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"Крім того, однозначно, великий подив викликало у окупантів таке питання, як розподіл землі. Видача землі населенню, паювання. Перше питання, були здивовані дуже: "а чому у вас немає колгоспів, все забрати, все знову повернути в колгоспи. І весь врожай який буде збиратися, 30 відсотків буде залишатися вам, 70 відсотків йде на Росію. Це повернення часів колективізації, часів радянського союзу, коли так було влаштовано на цих територіях", - пояснив Скібіцький.

Він додав, що така політика Росії призведе до виснаження окупованих територій.

Також Скібіцький розповів про вивезення дітей, підлітків та молоді з окупованих регіонів. За його словами, на окупованих територіях також триває пошук проукраїнських і патріотичних людей, які можуть "завадити організації планів РФ на окупованих територіях".

"Іде вивіз нашого населення з окупованих територій на територію РФ, і причому дуже велика увага приділяється такій категорії як діти, підлітки, молодь. Чому? Тому що ми розуміємо, що молодь – це можливість влаштування в їхні навчальні заклади, в тому числі і у військові навчальні заклади, і це той контингент, який потім РФ буде використовувати. Відповідно, це молоде населення, яке можуть відправити в будь-який регіон РФ для того щоб відновити або поповнити ті прогалини в населенні, які є в дальніх районах РФ, Сибір, Далекий Схід. І реально ми бачимо цю картину", - підсумував він.

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