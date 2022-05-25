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Новини Війна
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Окупанти вивозять українських дітей до Сибіру та на Далекий Схід, - Скібіцький

війна,діти,маріуполь

Російські війська вивозять більшу частину врожаю з Херсонської області, а дітей - до дальніх районів росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Так, за його словами, окупаційні війська в Херсонській області та частині Запорізької "поставили ультиматум" місцевим фермерам про те, що все, що буде вироблятися в цих регіонах, забиратимуть на територію Росії.

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"Крім того, однозначно, великий подив викликало у окупантів таке питання, як розподіл землі. Видача землі населенню, паювання. Перше питання, були здивовані дуже: "а чому у вас немає колгоспів, все забрати, все знову повернути в колгоспи. І весь врожай який буде збиратися, 30 відсотків буде залишатися вам, 70 відсотків йде на Росію. Це повернення часів колективізації, часів радянського союзу, коли так було влаштовано на цих територіях", - пояснив Скібіцький.

Він додав, що така політика Росії призведе до виснаження окупованих територій.

Також Скібіцький розповів про вивезення дітей, підлітків та молоді з окупованих регіонів. За його словами, на окупованих територіях також триває пошук проукраїнських і патріотичних людей, які можуть "завадити організації планів РФ на окупованих територіях".

"Іде вивіз нашого населення з окупованих територій на територію РФ, і причому дуже велика увага приділяється такій категорії як діти, підлітки, молодь. Чому? Тому що ми розуміємо, що молодь – це можливість влаштування в їхні навчальні заклади, в тому числі і у військові навчальні заклади, і це той контингент, який потім РФ буде використовувати. Відповідно, це молоде населення, яке можуть відправити в будь-який регіон РФ для того щоб відновити або поповнити ті прогалини в населенні, які є в дальніх районах РФ, Сибір, Далекий Схід. І реально ми бачимо цю картину", - підсумував він.

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Автор: 

депортація (720) діти (5054) окупація (6680) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+9
Тут нужно правде в глаза глянуть: не хер сидеть и ждать, пока оккупируют.
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25.05.2022 11:21
+8
Не вивозять, крадуть. Кіднепінг.
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25.05.2022 11:19
+8
Можно посмотреть правде в глаза. Многие не бегут. Оттого их надо эвакуировать силой. Даже если они не хотят. Иначе мы получаем вот такие вот вещи.
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25.05.2022 11:24
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це жарт...
але все це жах
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25.05.2022 11:18 Відповісти
А для німців и французів все норм. Це нові фашисти.
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25.05.2022 12:12 Відповісти
Це називається українізація Сибіру!!!

А в Україні буде русифікація...
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25.05.2022 12:28 Відповісти
Не вивозять, крадуть. Кіднепінг.
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25.05.2022 11:19 Відповісти
Тут нужно правде в глаза глянуть: не хер сидеть и ждать, пока оккупируют.
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25.05.2022 11:21 Відповісти
Можно посмотреть правде в глаза. Многие не бегут. Оттого их надо эвакуировать силой. Даже если они не хотят. Иначе мы получаем вот такие вот вещи.
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25.05.2022 11:24 Відповісти
Нехай дякують найвеличнішому зраднику всіх часів і народів.
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25.05.2022 11:22 Відповісти
Повторение - мать учения. Либо учишься дома по книжкам, либо учишься в Сибири. Народ выбрал второе, книжек он читать не любит.
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25.05.2022 11:29 Відповісти
Кожну хвилину читаємо новини .Для світу це вже стало звичним.Але не для нас.Кожна така звістка йде через серце,і б'є ,немов током.Як страждають наші люди там,яку біль і зневіру відчувають...Як з налюдською силою витримують цю страшну війну наші воїни...Як рвуться на шматки серця матерів...Скільки людей закатовано,покалічено,загинуло...Зруйноване щастя,мрії...
І на тлі стаждань лощені,зажраті "макрони ,орбани,шольци",договорняки,торги,вигоди..
Яка несправедливість.
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25.05.2022 11:30 Відповісти
рашисти знищують все проукраїнське на окупованих землях, а зелена пліснява рашистів взагалі не чіпає. бойки, льовочкіни, медведчуки, шуфричі, королевські, портнови - офігенні друзяки для ze-каманди, а прорашистські пропагандони ведуть загальнонаціональний марафон. владу все це влаштовує, бо зелена пліснява є колаборантами тільки у вишиванках
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25.05.2022 11:32 Відповісти
Технологія опрацьована ще з імперських часів,окупували,розподілили ресурси,використали на війні.Абсолютно нічого нового,все що робить росія орієнтовано тільки на війну,після однієї війни йде відразу підготовка до наступної, для поглинання нових територій з ресурсами .
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25.05.2022 11:42 Відповісти
ЦЕ НЕ ГУР,А ЯКЕСЬ СТАТИСТИЧНЕ БЮРО,*****...
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25.05.2022 11:47 Відповісти
Вивіз населення це те саме, чим був голодомор і Палестина, - підготовка території для заселення новим населенням.
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25.05.2022 11:49 Відповісти
Фермерам с оккупированных территорий остается в этом сезоне пойти на жертвы. Вместо зерновых и овощей все площади засеять горохом на зеленую массу. Предлог - для обогащения почв азотом. Чтобы ордынцам ни зернышка хлеба не досталось, а заставят убирать горох на зерно, так пусть жрут его вместо хлеба и пердят аж до неба.
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25.05.2022 11:49 Відповісти
Потому что когда идёт наступление врага, должна быть ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ эвакуация уязвимого гражданского населения (мужчины - дети до 18 лет и старики свыше 60 лет + инвалиды, а женщины - всех возрастов) из зоны предполагаемых боевых действий. Тогда не было бы всех этих историй про изнасилования младенцев, убийства гражданских, депортации, принудительные мобилизации, похищения . . . Приходит враг - а там выжженая земля и никого, кроме нашей армии и теробороны, которые стреляют. Соответственно, мужики, которые могут держать оружие в руках, наоборот, не выпускаются с территории и в первые дни войны вооружаются принудительно и в бой все, раз тут прописан.

С россиянами другая тактика не подходит.
Есть проблема, конечно, что некоторые населённые пункты были захвачены моментально и возможности организовать эвакуацию могло не быть. Но всё, что захвачено на второй, третий и дальше дни войны, а гражданские там остались - это прокол местных, региональных и центральных властей, я считаю.
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25.05.2022 12:10 Відповісти
Н треа скиглити. Що робила влааі ця, і попреніо війни? Мж українізувати? А ме уи планина евакуацію кудись? Нічого й тупо піарились. Тепер ці інформаційні жахи кому? (((
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25.05.2022 12:56 Відповісти
А почему их будут прятать, пускай будет всё открыто. В детские дома, известных городов, где хотя бы какая то видимость жизнедеятельности есть. А то завезут в ж*опу мира, в неизвестные никому места, как - Джунгли Амазонии, только тайга в рашке. Зачем? что бы числились как пропавшие без вести, и их пользовали всевозможные российские педофилы.
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25.05.2022 16:14 Відповісти
Пытаются создать из них "манкуртов", что бы в будущем использовать против Украины, под предлогом, что "вот это они истинные украинцы" ( предварительно их зазомбировав) !
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25.05.2022 22:07 Відповісти
и этого еще не достаточно для признания страны-террористом??
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25.05.2022 23:05 Відповісти
Як цих дітей потім розшукувати та повертати?

Це втрачене покоління! Я у шоці від цього всього …
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25.05.2022 23:53 Відповісти
 
 