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Новости Война
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Оккупанты вывозят украинских детей в Сибирь и на Дальний Восток, - Скибицкий

війна,діти,маріуполь

Российские войска вывозят большую часть урожая из Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

По его словам, оккупационные войска в Херсонской области и части Запорожской "поставили ультиматум" местным фермерам о том, что все, что будет производиться в этих регионах, будут забирать на территорию России.

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"Кроме того, однозначно, большое удивление вызвал у оккупантов такой вопрос, как распределение земли. Выдача земли населению, пайка. Первый вопрос, были удивлены очень: "а почему у вас нет колхозов, все забрать, все снова вернуть в колхозы. И весь урожай, который будет собираться, 30 процентов будет оставаться вам, 70 процентов идет на Россию. Это возвращение времен коллективизации, времен советского союза, когда все так было устроено на этих территориях", – пояснил Скибицкий.

Он добавил, что такая политика России приведет к истощению оккупированных территорий.

Также Скибицкий рассказал о вывозе детей, подростков и молодежи из оккупированных регионов. По его словам, на оккупированных территориях также идет поиск проукраинских и патриотических людей, которые могут "помешать организации планов РФ на оккупированных территориях".

"Идет вывоз нашего населения с оккупированных территорий на территорию РФ, и при чем очень большое внимание уделяется такой категории как дети, подростки, молодежь. Почему? Потому что мы понимаем, что молодежь – это возможность устройства в их учебные заведения, в том числе и в военные учебные заведения, и это тот контингент, который потом РФ будет использовать.Соответственно, это молодое население, которое могут отправить в любой регион РФ для того чтобы восстановить или восполнить пробелы в населении, которые есть в дальних районах РФ, Сибирь , Дальний Восток. И реально мы видим эту картину", - подытожил он.

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депортация (678) дети (6481) оккупация (10130) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+9
Тут нужно правде в глаза глянуть: не хер сидеть и ждать, пока оккупируют.
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25.05.2022 11:21
+8
Не вивозять, крадуть. Кіднепінг.
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25.05.2022 11:19
+8
Можно посмотреть правде в глаза. Многие не бегут. Оттого их надо эвакуировать силой. Даже если они не хотят. Иначе мы получаем вот такие вот вещи.
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25.05.2022 11:24
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це жарт...
але все це жах
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25.05.2022 11:18 Ответить
А для німців и французів все норм. Це нові фашисти.
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25.05.2022 12:12 Ответить
Це називається українізація Сибіру!!!

А в Україні буде русифікація...
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25.05.2022 12:28 Ответить
Не вивозять, крадуть. Кіднепінг.
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25.05.2022 11:19 Ответить
Тут нужно правде в глаза глянуть: не хер сидеть и ждать, пока оккупируют.
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25.05.2022 11:21 Ответить
Можно посмотреть правде в глаза. Многие не бегут. Оттого их надо эвакуировать силой. Даже если они не хотят. Иначе мы получаем вот такие вот вещи.
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25.05.2022 11:24 Ответить
Нехай дякують найвеличнішому зраднику всіх часів і народів.
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25.05.2022 11:22 Ответить
Повторение - мать учения. Либо учишься дома по книжкам, либо учишься в Сибири. Народ выбрал второе, книжек он читать не любит.
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25.05.2022 11:29 Ответить
Кожну хвилину читаємо новини .Для світу це вже стало звичним.Але не для нас.Кожна така звістка йде через серце,і б'є ,немов током.Як страждають наші люди там,яку біль і зневіру відчувають...Як з налюдською силою витримують цю страшну війну наші воїни...Як рвуться на шматки серця матерів...Скільки людей закатовано,покалічено,загинуло...Зруйноване щастя,мрії...
І на тлі стаждань лощені,зажраті "макрони ,орбани,шольци",договорняки,торги,вигоди..
Яка несправедливість.
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25.05.2022 11:30 Ответить
рашисти знищують все проукраїнське на окупованих землях, а зелена пліснява рашистів взагалі не чіпає. бойки, льовочкіни, медведчуки, шуфричі, королевські, портнови - офігенні друзяки для ze-каманди, а прорашистські пропагандони ведуть загальнонаціональний марафон. владу все це влаштовує, бо зелена пліснява є колаборантами тільки у вишиванках
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25.05.2022 11:32 Ответить
Технологія опрацьована ще з імперських часів,окупували,розподілили ресурси,використали на війні.Абсолютно нічого нового,все що робить росія орієнтовано тільки на війну,після однієї війни йде відразу підготовка до наступної, для поглинання нових територій з ресурсами .
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25.05.2022 11:42 Ответить
ЦЕ НЕ ГУР,А ЯКЕСЬ СТАТИСТИЧНЕ БЮРО,*****...
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25.05.2022 11:47 Ответить
Вивіз населення це те саме, чим був голодомор і Палестина, - підготовка території для заселення новим населенням.
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25.05.2022 11:49 Ответить
Фермерам с оккупированных территорий остается в этом сезоне пойти на жертвы. Вместо зерновых и овощей все площади засеять горохом на зеленую массу. Предлог - для обогащения почв азотом. Чтобы ордынцам ни зернышка хлеба не досталось, а заставят убирать горох на зерно, так пусть жрут его вместо хлеба и пердят аж до неба.
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25.05.2022 11:49 Ответить
Потому что когда идёт наступление врага, должна быть ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ эвакуация уязвимого гражданского населения (мужчины - дети до 18 лет и старики свыше 60 лет + инвалиды, а женщины - всех возрастов) из зоны предполагаемых боевых действий. Тогда не было бы всех этих историй про изнасилования младенцев, убийства гражданских, депортации, принудительные мобилизации, похищения . . . Приходит враг - а там выжженая земля и никого, кроме нашей армии и теробороны, которые стреляют. Соответственно, мужики, которые могут держать оружие в руках, наоборот, не выпускаются с территории и в первые дни войны вооружаются принудительно и в бой все, раз тут прописан.

С россиянами другая тактика не подходит.
Есть проблема, конечно, что некоторые населённые пункты были захвачены моментально и возможности организовать эвакуацию могло не быть. Но всё, что захвачено на второй, третий и дальше дни войны, а гражданские там остались - это прокол местных, региональных и центральных властей, я считаю.
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25.05.2022 12:10 Ответить
Н треа скиглити. Що робила влааі ця, і попреніо війни? Мж українізувати? А ме уи планина евакуацію кудись? Нічого й тупо піарились. Тепер ці інформаційні жахи кому? (((
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25.05.2022 12:56 Ответить
А почему их будут прятать, пускай будет всё открыто. В детские дома, известных городов, где хотя бы какая то видимость жизнедеятельности есть. А то завезут в ж*опу мира, в неизвестные никому места, как - Джунгли Амазонии, только тайга в рашке. Зачем? что бы числились как пропавшие без вести, и их пользовали всевозможные российские педофилы.
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25.05.2022 16:14 Ответить
Пытаются создать из них "манкуртов", что бы в будущем использовать против Украины, под предлогом, что "вот это они истинные украинцы" ( предварительно их зазомбировав) !
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25.05.2022 22:07 Ответить
и этого еще не достаточно для признания страны-террористом??
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25.05.2022 23:05 Ответить
Як цих дітей потім розшукувати та повертати?

Це втрачене покоління! Я у шоці від цього всього …
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25.05.2022 23:53 Ответить
 
 