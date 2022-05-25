Оккупанты вывозят украинских детей в Сибирь и на Дальний Восток, - Скибицкий

Российские войска вывозят большую часть урожая из Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

По его словам, оккупационные войска в Херсонской области и части Запорожской "поставили ультиматум" местным фермерам о том, что все, что будет производиться в этих регионах, будут забирать на территорию России.

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"Кроме того, однозначно, большое удивление вызвал у оккупантов такой вопрос, как распределение земли. Выдача земли населению, пайка. Первый вопрос, были удивлены очень: "а почему у вас нет колхозов, все забрать, все снова вернуть в колхозы. И весь урожай, который будет собираться, 30 процентов будет оставаться вам, 70 процентов идет на Россию. Это возвращение времен коллективизации, времен советского союза, когда все так было устроено на этих территориях", – пояснил Скибицкий.

Он добавил, что такая политика России приведет к истощению оккупированных территорий.

Также Скибицкий рассказал о вывозе детей, подростков и молодежи из оккупированных регионов. По его словам, на оккупированных территориях также идет поиск проукраинских и патриотических людей, которые могут "помешать организации планов РФ на оккупированных территориях".

"Идет вывоз нашего населения с оккупированных территорий на территорию РФ, и при чем очень большое внимание уделяется такой категории как дети, подростки, молодежь. Почему? Потому что мы понимаем, что молодежь – это возможность устройства в их учебные заведения, в том числе и в военные учебные заведения, и это тот контингент, который потом РФ будет использовать.Соответственно, это молодое население, которое могут отправить в любой регион РФ для того чтобы восстановить или восполнить пробелы в населении, которые есть в дальних районах РФ, Сибирь , Дальний Восток. И реально мы видим эту картину", - подытожил он.

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