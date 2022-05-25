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Украинских пленных могут обменять после суда в России, - МИД РФ
В России назвали условие для обмена пленными.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
"Россия будет рассматривать возможности обмена пленными с Украиной, только сдавшиеся украинские боевики будут осуждены", - говорится в сообщении.
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+30 саша паламарчук
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+19 Вячеслав Crane
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Невиновных в Мордоре нет, как нет и никогда там не существовало цивилизованного правосудия. А эти сообщения зачем, чтобы дополнительно позлить наших людей? Так это лишнее, уже больше зла на этих орков, чем есть, кажется, быть не может.
Позорище на весь світ --- відправити національних героїв в безодню.
Хоча починалось все з заперечення програми "Армія+Мова+Віра+ЄС+НАТО" - ще в 2019-му році. Розмінування Чонгару, відсутність боєздатних частин ЗСУ для відпору ворогу, недоукомплектованність в/ч бригад штатом, відсутність фінансування ЗСУ і обороно-промислових програм, відсутніть в ЗСУ належного озброєння, і оцейполон наших воїнів - це все наслідки вибору курсу країни в 2019-му році...
военнопленные, взятые в плен в чужом государств, на чужой земле, защищающие свою страну, свои территории, не могут быть осуждены в рашке (стране-оккупанте) по статье терроризм
(ну это если рассуждать логически... НО не в случае с рахой.... ибо там вывернутое на изнанку понятие и выевшее моск победобесие с раздутым говносми кровавым вяличием...)
-ссылаясь на признание ЛДНР в границах областей (перед "спецоперацией" по ихнему) будут продвигать тезис об террористической организации (думаю только АЗОВ,и скорее всего кто с разными подозрительными татушками, всу -шники скорее всего нет ),виновной в массовых убийствах мирного населения Мариуполя .
- перед этим насобирают "свидетельских показаний" от разных ватных ушлепков среди жителей Мариуполя.
-Суд будет скорее всего в ЛДНР
-десяток могут повесить ,по типу как после отечественной войны вешали коллаборантов
КАЖЕШ ПОРОХ ЗДАВ 20 МОРЯКІВ У 2018 МУ У ПОЛОН ?
Бійці Азову це бійці підрозділу МВС України, тупі болотяні гобліни кацапи.
Виявляється, тільки з північного напрямку наших військових (тільки військових!) потрапило до полону понад дві тисячі осіб!
Тут вопрос, почему их тупо сдали в плен, безо всякой подстраховки и как их теперь выцарапать оттуда?
Що кажете? В умовах, коли захисників Азовсталі здали в полон, коли вся країна стоїть у чергах за пальним, долар злетів, а люди, які втратили рідних і майно в Бучі та Ірпені, питають чому шлях від кордону до околиць Харкова москва подолала менше ніж за день, а назад ми їх вибиваємо понад два місяці (тобто можна було оборонятися), в цих умовах Медведчук оголосив побрехеньку про Порошенка? Яку ще треба підтвердити у суді документально й доказово, бо Медведчукові збрехати - як чхнути?
Ну-ну! Я вже давно писав, чим більше побрехеньок про Порошенка вигадує ЗЕкоманда - тим краще. Бо тим більше ЗЕкоманда буде знову обхезуватися в судах - і таке вже було. І тим очевиднішим буде те, що Порошенка **********. Вже багато років як.
До речі, цікаво виходить. Саме Порошенко та порохоботи не дають ЗЕкоманді йти на будь-які компроміси з москвою, на кшталт заяви Зеленського, що перемога - це повернутися на "як було 23 лютого", бо "не треба бути жадібними". І прямо тут кум Путіна видає побрехеньку про Порошенка.
Так, опозиція на чолі з Порошенком сильно заважає брудним оборудкам ЗЕкоманди, й це відомо давно. І ми цим пишаємося. Заважаємо й будемо заважати. Попри спільне смердіння з ротів Медведчука і ЗЕкоманди.
І всіх інших неначасників.