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Новини Обмін полоненими Війна
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Українських полонених можуть обміняти після суду в Росії, - МЗС РФ

азовсталь

В Росії назвали умову для обміну полоненими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

"Росія розглядатиме можливості обміну полоненими з Україною, тільки українських бойовиків, які здалися, буде засуджено", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Наразі декілька тисяч наших людей перебувають у полоні. Ми маємо їх обміняти, - Зеленський

Автор: 

МЗС рф (959) обмін (1150) росія (65007) полонені (2259)


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Топ коментарі
+30
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25.05.2022 11:10
+19
Уроды ворвались в чужую страну, разрушили сотни городов и городков, захватили часть территории, преднамеренно убили десятки тысяч гражданских.
Невиновных в Мордоре нет, как нет и никогда там не существовало цивилизованного правосудия. А эти сообщения зачем, чтобы дополнительно позлить наших людей? Так это лишнее, уже больше зла на этих орков, чем есть, кажется, быть не может.
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25.05.2022 11:05
+17
Все просто. Зеля позбувся свідків свого найвеличнішого гівнокомандування.
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25.05.2022 11:14
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ну да, написали ж розумні люди, що буде як з Савченко, тільки помножено на 2500. і дуже важко буде видрати наших з рашистських лап. такий інструмент впливу на Україну! цікаво, що зекоманда віддала взамін? південь? і без всяких гарантій, притому.
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25.05.2022 11:03 Відповісти
який південь?поміняти 2500 на більше мілліон населення людей що окупували? тільки Хесонська обл населення 1,028 миллиона а ще Запорізька частина Маріуполь які не були герої це не равноцінно на здачу теріторії які самі герої захищали і з за 2500 полоненних віддамо терітрію і населення з більше чем міллонів наших людей?так вони через тиждень знову нахапють і скажуть здайте нам Одесу щоб була частиной рф тоді обміняемо і так аж до Києва
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25.05.2022 11:12 Відповісти
не пишите бред про обмен кого то на территории-они что наследные принцы?или люди что проживают на тех территориях менее ценные?
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25.05.2022 20:47 Відповісти
Уроды ворвались в чужую страну, разрушили сотни городов и городков, захватили часть территории, преднамеренно убили десятки тысяч гражданских.
Невиновных в Мордоре нет, как нет и никогда там не существовало цивилизованного правосудия. А эти сообщения зачем, чтобы дополнительно позлить наших людей? Так это лишнее, уже больше зла на этих орков, чем есть, кажется, быть не может.
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25.05.2022 11:05 Відповісти
судить за что за то что выполняли долг на своей территории ?
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25.05.2022 11:08 Відповісти
Після суду їх всіх вивезуть до мість виконання рішень суду.

Позорище на весь світ --- відправити національних героїв в безодню.
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25.05.2022 11:09 Відповісти
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25.05.2022 11:10 Відповісти
тільки що дивився його інтерв'ю на 5-му каналі Ані Мірошниченко. Якщо в тебе є ютуб - можеш глянути, з 11:50
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25.05.2022 12:09 Відповісти
Но смертная казнь ведь запрещена.
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25.05.2022 11:38 Відповісти
Все просто. Зеля позбувся свідків свого найвеличнішого гівнокомандування.
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25.05.2022 11:14 Відповісти
Процедура аннигиляции засрашки вместе с её "судами" уже давно запущена.
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25.05.2022 11:23 Відповісти
про чекістські тройки чув? ото весь суд буде.
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25.05.2022 11:43 Відповісти
А кацапські бойовики будуть знищені. "Суди" на засрашкі вартують не дорожче обісраної газети в вуличному сортирі.
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25.05.2022 11:21 Відповісти
Була проведена здача в полон наших воїнів. Здавав Зе.
Хоча починалось все з заперечення програми "Армія+Мова+Віра+ЄС+НАТО" - ще в 2019-му році. Розмінування Чонгару, відсутність боєздатних частин ЗСУ для відпору ворогу, недоукомплектованність в/ч бригад штатом, відсутність фінансування ЗСУ і обороно-промислових програм, відсутніть в ЗСУ належного озброєння, і оцейполон наших воїнів - це все наслідки вибору курсу країни в 2019-му році...
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25.05.2022 11:22 Відповісти
А де гетьманцев?
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25.05.2022 11:27 Відповісти
і обдирач гусака для великого крадівництва - там же.
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25.05.2022 12:07 Відповісти
А чому ж ти не постачав хлопцям озброєння? А чому ж ти не постачав хлопцям харчування? Навіщо ти винудив їх здаватися в полон, рятуючи поранених и невійськових? Генераліссімус, ***, диванний.
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25.05.2022 11:28 Відповісти
Кто платит налоги, тот и требует от власти правильных действий. Ведь всё волонтёрское движение, и милитарное, и гуманитарное (в т.ч. у нас, в Польше) - это заплатки на дырявой системе власти, занятой собой.
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25.05.2022 11:41 Відповісти
дебіл ти, я за держбюджет вів мову, а не за пожертви ЗСУ від волонтерів і простих громадян
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25.05.2022 12:04 Відповісти
Так, і 40 млрд. на дороги. Не панікувати,бо це шкодить економіці. Смажити шашлики у травні. Просто перестати стріляти. Стугни,корсари,нептуни,оплоти...Для" ВЕЛИКОГО" це не було потрібно. Навіщо армія,це ж не велике крадівництво.Якби в 2014 році була така підтримка світу,війни б не було.Хоча для плебса,дегенаратів і бидла Зе герой.Нещасна моя УКРАЇНА.Ізраїль досі не визнав голодомор геноцидом українського народу.І не визнає доки існує рашка.
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25.05.2022 15:21 Відповісти
Суд? В России??? Это мы пришли их убивать? Это мы развалили им пол страны? На каком основании - СУД????
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25.05.2022 11:23 Відповісти
Да не напрягайтесь. Это ж кацапы. Там не то что параллельная реальность,а перпендикулярная.
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25.05.2022 11:28 Відповісти
Еге ж бо. НЕХАЙЇМСТАНЕСОРОМНО.
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25.05.2022 11:42 Відповісти
Странные вещи какие-то произошли с этими азовцами, с Мариуполем и Херсоном и т.п., очень странные. При этом нам втирают успокоительные арестовощные мантры про "всё путём и всё относительно".
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25.05.2022 11:26 Відповісти
Нічого дивного. Найвеличніший з першого дня намагається нас «замирити». Це видно всім,хто очі має
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25.05.2022 11:44 Відповісти
не ищите логику в рашеских словах, делах, рассуждениях...
военнопленные, взятые в плен в чужом государств, на чужой земле, защищающие свою страну, свои территории, не могут быть осуждены в рашке (стране-оккупанте) по статье терроризм
(ну это если рассуждать логически... НО не в случае с рахой.... ибо там вывернутое на изнанку понятие и выевшее моск победобесие с раздутым говносми кровавым вяличием...)
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25.05.2022 11:47 Відповісти
будет примерно так:
-ссылаясь на признание ЛДНР в границах областей (перед "спецоперацией" по ихнему) будут продвигать тезис об террористической организации (думаю только АЗОВ,и скорее всего кто с разными подозрительными татушками, всу -шники скорее всего нет ),виновной в массовых убийствах мирного населения Мариуполя .
- перед этим насобирают "свидетельских показаний" от разных ватных ушлепков среди жителей Мариуполя.
-Суд будет скорее всего в ЛДНР
-десяток могут повесить ,по типу как после отечественной войны вешали коллаборантов
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25.05.2022 20:57 Відповісти
Боевики?! Судить воинов за защиту своей Родины? За гранью! Не, кацапы точно отбросы человечества!
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25.05.2022 12:00 Відповісти
НУ ШО БОНЕВТІК, КАЖЕШ СПАС ЗАХИСНИКІВ МАРІУПОЛЯ ?
КАЖЕШ ПОРОХ ЗДАВ 20 МОРЯКІВ У 2018 МУ У ПОЛОН ?
Бійці Азову це бійці підрозділу МВС України, тупі болотяні гобліни кацапи.
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25.05.2022 12:25 Відповісти
Нажаль судьба Азовців не дає приводу радіти - скоріш за все ДО КІНЦЯ війни з паРашею вони залишаться в московії як заручники на крупний обмін чи торгівлю вимогами чи територіями
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25.05.2022 12:29 Відповісти
Про умови полону - репортаж Юрія Пугача з брифінгу правозахисників та полонених, які були звільненні останнім часом - на 5-му каналі з 12:15.
Виявляється, тільки з північного напрямку наших військових (тільки військових!) потрапило до полону понад дві тисячі осіб!
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25.05.2022 12:30 Відповісти
Пха. И дураку было понятно, что просто так Азовцев не отпустят. Такой козырь в руки попал! Тут и для быдла кацапского "пабеда вяликого Путина и суд над нацистами", и возможность Украине руки выкручивать, и деморализующий удар по Украине...
Тут вопрос, почему их тупо сдали в плен, безо всякой подстраховки и как их теперь выцарапать оттуда?
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25.05.2022 13:17 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Що кажете? В умовах, коли захисників Азовсталі здали в полон, коли вся країна стоїть у чергах за пальним, долар злетів, а люди, які втратили рідних і майно в Бучі та Ірпені, питають чому шлях від кордону до околиць Харкова москва подолала менше ніж за день, а назад ми їх вибиваємо понад два місяці (тобто можна було оборонятися), в цих умовах Медведчук оголосив побрехеньку про Порошенка? Яку ще треба підтвердити у суді документально й доказово, бо Медведчукові збрехати - як чхнути?

Ну-ну! Я вже давно писав, чим більше побрехеньок про Порошенка вигадує ЗЕкоманда - тим краще. Бо тим більше ЗЕкоманда буде знову обхезуватися в судах - і таке вже було. І тим очевиднішим буде те, що Порошенка **********. Вже багато років як.

До речі, цікаво виходить. Саме Порошенко та порохоботи не дають ЗЕкоманді йти на будь-які компроміси з москвою, на кшталт заяви Зеленського, що перемога - це повернутися на "як було 23 лютого", бо "не треба бути жадібними". І прямо тут кум Путіна видає побрехеньку про Порошенка.

Так, опозиція на чолі з Порошенком сильно заважає брудним оборудкам ЗЕкоманди, й це відомо давно. І ми цим пишаємося. Заважаємо й будемо заважати. Попри спільне смердіння з ротів Медведчука і ЗЕкоманди.

І всіх інших неначасників.





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25.05.2022 15:12 Відповісти
 
 