Українських полонених можуть обміняти після суду в Росії, - МЗС РФ

В Росії назвали умову для обміну полоненими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

"Росія розглядатиме можливості обміну полоненими з Україною, тільки українських бойовиків, які здалися, буде засуджено", - йдеться в повідомленні.

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