В результате агрессии РФ в Украине погибли 240 детей, более 436 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 26 мая 2022 года более 676 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 240 детей погибли и более 436 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 151, Киевской – 116, Харьковской – 105, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской - 15", - говорится в сообщении.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что в результате обстрела врагом гражданских автомобилей в Николаевском районе Николаевской области погибли двое детей.

Также стало известно, что во время обстрела г. Мариуполь Донецкой области получила ранение 16-летняя девушка.

24 мая в результате обстрелов войсками РФ с. Красногоровка Очеретинской ОТГ Донецкой области получила тяжелое ранение с ампутацией нижней конечности 6-летняя девочка.

24 мая из-за обстрела оккупантами г. Балаклея Харьковской области тяжело ранен 9-летний ребенок.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1883 учебных заведения. При этом 178 из них полностью разрушены.

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