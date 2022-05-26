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Новости Агрессия России против Украины Война
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В результате агрессии РФ в Украине погибли 240 детей, более 436 - ранены, - Офис Генпрокурора

діти

По состоянию на утро 26 мая 2022 года более 676 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 240 детей погибли и более 436 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 151, Киевской – 116, Харьковской – 105, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской - 15", - говорится в сообщении.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что в результате обстрела врагом гражданских автомобилей в Николаевском районе Николаевской области погибли двое детей.

Также стало известно, что во время обстрела г. Мариуполь Донецкой области получила ранение 16-летняя девушка.

24 мая в результате обстрелов войсками РФ с. Красногоровка Очеретинской ОТГ Донецкой области получила тяжелое ранение с ампутацией нижней конечности 6-летняя девочка.

24 мая из-за обстрела оккупантами г. Балаклея Харьковской области тяжело ранен 9-летний ребенок.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1883 учебных заведения. При этом 178 из них полностью разрушены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вывозят украинских детей в Сибирь и на Дальний Восток, - Скибицкий

дети (6482) Офис Генпрокурора (2463)


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Если нас кинут и кацапы захватят Украину предлагаю взорвать все АЭС и слить ядерное отработанное топливо в чёрное море вниз по Днепру. А зачем нам мир в котором нету Украины? Лучше сдохнуть от радиации чем быть рабом кацапов. Хоть паржом на последок. Не думайте что я дурачок. Я на полном серйезе. Ведь если меня убьет ракетой то мне как-то пох что будет с этой сраной планетой!!!
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26.05.2022 10:12 Ответить
В январе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайную поездку в Киев, где передал детальные планы нападения России, в том числе о наступлении на столицу.

Об этом сообщает Wall Street Journal.
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26.05.2022 10:13 Ответить
Встретившись с Зеленским лично, директор ЦРУ передал ему «самые детальные планы нападения России, в том числе, данные о наступлении на столицу». В частности - касательно намерений российского военного руководства «атаковать с территории Белоруссии через Чернобыльскую зону отчуждения». А также - «захватить аэродром в Гостомеле и использовать его в качестве плацдарма для атаки на украинскую столицу».
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26.05.2022 10:19 Ответить
Царство Небесне загиблим ...
Одужання пораненим.
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26.05.2022 10:22 Ответить
скільки можна прикалуватись над смертями дітей з цими непотрібними цифрами, заниженими у сотні крат разів, чи скоріш за все у 1000, включаючи вивезених невідомо куди.
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26.05.2022 20:49 Ответить
 
 