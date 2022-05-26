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ПЦУ просит Варфоломея лишить престола патриарха РПЦ Кирилла

рпц,кирило,путін,патріарх

Православная Церковь Украины просит Вселенского Патриарха Варфоломея лишить престола предстоятеля РПЦ Кирилла.

Об этом заявил представитель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши защитники борются за это сейчас на фронте, а мы обязаны бороться за свободу, за правду, за свободу – каждый на своем месте, там, где находимся, и потому служение, к которому призваны.

Одно из главных направлений этой борьбы – противостояние идеологии "русского мира", этой фашистской, душегубской доктрине, завернутой в блестящую "фофудию" проповедей Кирилла Гундяева и его приспешников. На Архиерейском Соборе, который состоялся на днях в Святой Софии Киевской, мы осудили эту идеологию, которая через Московский патриархат распространяется уже как еретическое учение этнофилетизма, то есть разделения Церкви по национальному признаку, который ставится выше всего", - говорится в сообщении.

"Архиерейский Собор Православной Церкви Украины обратился к Вселенскому Патриарху и Предстоятелям Поместных Автокефальных Церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола, в частности на основании распространения еретического этнофилетического учения о "русском мире" и распространения схизм среди православных. РПЦ в пределах Александрийского Патриархата)", - добавил Епифаний.

Смотрите: В Софийском соборе освятили реплику меча покровителя украинского войска – гетмана Сагайдачного. ФОТО

Варфоломей (240) Кирилл (1082) РПЦ (743) церковь (1322) Епифаний (346)


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Топ комментарии
+18
А вот это правильно. Этого дьяволопоклонника давно пора лишить официально всех регалий.
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26.05.2022 14:43
+15
РПЦ=ФСБ...
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26.05.2022 14:48
+14
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26.05.2022 15:05
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На кого гоните,на Генерала ФСБ?
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26.05.2022 14:41 Ответить
А Службу ССО - него никчемной жизни.
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26.05.2022 14:42 Ответить
А вот это правильно. Этого дьяволопоклонника давно пора лишить официально всех регалий.
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26.05.2022 14:43 Ответить
на тобі, кірило-мудило
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26.05.2022 14:46 Ответить
РПЦ=ФСБ...
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26.05.2022 14:48 Ответить
Треба анафему на нього накласти.
І на путіга зі всім кодлом.
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26.05.2022 14:55 Ответить
Поки Лавра буде у Гундяя ніякий Варфоломій нічого робити не буде .

Це "домашнє завдання" ...

Бо усі ми пом"ятаємо , як суспільство оскаженилося проти "Самопомочі", як той же Пєтя чинив спротив боротьби "торгівлі на крові" . Бо "Самопоміч" дуже честно помітила, що найменьші санкції й найменш значучи прохи ********** були збоку України .

Так й з мацьковскими сатаністами ... Всіх вимагаємо засудити , а сам терпимо прямо у Київський Лаврі цих сатаністів
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26.05.2022 15:01 Ответить
Самонемощь Садового - типичная политическая проститутка, такая-же как и сам Садовой. Никто не забудет, как этот визьмы и зробы пер на пороха а теперь лег под клоуна. Я имею ввиду довоенное время. Народ понял это, и как говорят, самонемощь оказалась на свалке истории вместе с Семой Семенченком и Егоркой Соболевым.
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26.05.2022 16:24 Ответить
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26.05.2022 15:05 Ответить
Фашистского попа-сатаниста Гундяева за все мерзейшие преступления следует извергнуть из сана.

Хотя впрочем, никакого сана, кроме генерал-полковник КГБ СССР этот выродок никогда не имел.

Ряса служила для него просто служебным спецкамуфляжем.

Нахождение прямо в сердце Киева лавры под управлением сатанинского Московского паханата - это просто прямое глумление над Святым духом и Верой.
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26.05.2022 15:09 Ответить
Его только директор ФСБ Бортников может снять.
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26.05.2022 15:22 Ответить
чхать хотів гундяй на всі ваші потуги. Його "правота" під захистом рашистської зброї.
Є інші, більш болючі для МПЦ інструменти: санкції на кирила(гундяя) і його активи, відміна реєстрації рпц-упц як церковної організації а через те оподаткування всього і вся їх діяльності - машин, лавок, похоронів і так далі. Більша частина перебіжить в ПЦУ, а особливо зашкварені - курсом на рашу...
Множ собі друзів, а не ворогів. Напад на упц мп приверне багато зомбованих на сторону кремля - яко защітніка праваславія. Тож не начасі це дійство. дайте хоч аби наші війська перейшли в наступ
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26.05.2022 15:53 Ответить
Підтримую ваші висновки. Я би ще добавив, що Варфоломій сам живе " в приймаках", так би мовити, і не може, мабуть, робити навіть церковних кроків. Бо не знає достеменно, що може зробити турецька влада на прохання рашистів і як себе поведе наша зелень. Варфоломій і так зробив дуже сміливий і сильний крок, коли надав Україні автокефалію і Томос. І то тому, що у нас був сильний президент Порошенко, який зміг забезпечити державницьку лінію щодо церкви.
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26.05.2022 16:41 Ответить
Добре. Бо Російський Сатанат не має на це права.
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26.05.2022 15:53 Ответить
імпортозаміщення- РПЦ будуть називати РЦП( російська церква Путіна)🧐😏
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26.05.2022 19:10 Ответить
Смішне прохання)))
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27.05.2022 00:11 Ответить
 
 