ПЦУ просит Варфоломея лишить престола патриарха РПЦ Кирилла
Православная Церковь Украины просит Вселенского Патриарха Варфоломея лишить престола предстоятеля РПЦ Кирилла.
Об этом заявил представитель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши защитники борются за это сейчас на фронте, а мы обязаны бороться за свободу, за правду, за свободу – каждый на своем месте, там, где находимся, и потому служение, к которому призваны.
Одно из главных направлений этой борьбы – противостояние идеологии "русского мира", этой фашистской, душегубской доктрине, завернутой в блестящую "фофудию" проповедей Кирилла Гундяева и его приспешников. На Архиерейском Соборе, который состоялся на днях в Святой Софии Киевской, мы осудили эту идеологию, которая через Московский патриархат распространяется уже как еретическое учение этнофилетизма, то есть разделения Церкви по национальному признаку, который ставится выше всего", - говорится в сообщении.
"Архиерейский Собор Православной Церкви Украины обратился к Вселенскому Патриарху и Предстоятелям Поместных Автокефальных Церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола, в частности на основании распространения еретического этнофилетического учения о "русском мире" и распространения схизм среди православных. РПЦ в пределах Александрийского Патриархата)", - добавил Епифаний.
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І на путіга зі всім кодлом.
Це "домашнє завдання" ...
Бо усі ми пом"ятаємо , як суспільство оскаженилося проти "Самопомочі", як той же Пєтя чинив спротив боротьби "торгівлі на крові" . Бо "Самопоміч" дуже честно помітила, що найменьші санкції й найменш значучи прохи ********** були збоку України .
Так й з мацьковскими сатаністами ... Всіх вимагаємо засудити , а сам терпимо прямо у Київський Лаврі цих сатаністів
Хотя впрочем, никакого сана, кроме генерал-полковник КГБ СССР этот выродок никогда не имел.
Ряса служила для него просто служебным спецкамуфляжем.
Нахождение прямо в сердце Киева лавры под управлением сатанинского Московского паханата - это просто прямое глумление над Святым духом и Верой.
Є інші, більш болючі для МПЦ інструменти: санкції на кирила(гундяя) і його активи, відміна реєстрації рпц-упц як церковної організації а через те оподаткування всього і вся їх діяльності - машин, лавок, похоронів і так далі. Більша частина перебіжить в ПЦУ, а особливо зашкварені - курсом на рашу...
Множ собі друзів, а не ворогів. Напад на упц мп приверне багато зомбованих на сторону кремля - яко защітніка праваславія. Тож не начасі це дійство. дайте хоч аби наші війська перейшли в наступ