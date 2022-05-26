ПЦУ просить Варфоломія позбавити престолу патріарха РПЦ Кирила
Православна Церква України просить Вселенського Патріарха Варфоломія позбавити престолу предстоятеля РПЦ Кирила.
Про це заявив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші захисники борються за це зараз на фронті, а ми маємо обов’язок боротися за волю, за правду, за свободу – кожен на своєму місці, там, де перебуваємо, і через те служіння, до якого покликані.
Один із головних напрямків цієї боротьби – протистояння ідеології "русского міра", цій фашистській, душогубській доктрині, загорненій у блискучу "фофудію" проповідей Кирила Гундяєва та його поплічників. На Архієрейському Соборі, який днями відбувся у Святій Софії Київській, ми засудили цю ідеологію, яка через Московський патріархат поширюється вже як єретичне вчення етнофілетизму, тобто поділу Церкви за національною ознакою, яка ставиться найвище за все", - йдеться в повідомленні.
"Архієрейський Собор Православної Церкви України звернувся до Вселенського Патріарха та Предстоятелів Помісних Автокефальних Церков з проханням осудити духовні злочини Кирила і позбавити його престолу, зокрема на підставі поширення єретичного етнофілетичного вчення про "русскій мір" та поширення схизм серед православних (безпідставного розриву євхаристійного єднання та створення єпархій РПЦ в межах Олександрійського Патріархату)", - додав Епіфаній.
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І на путіга зі всім кодлом.
Це "домашнє завдання" ...
Бо усі ми пом"ятаємо , як суспільство оскаженилося проти "Самопомочі", як той же Пєтя чинив спротив боротьби "торгівлі на крові" . Бо "Самопоміч" дуже честно помітила, що найменьші санкції й найменш значучи прохи ********** були збоку України .
Так й з мацьковскими сатаністами ... Всіх вимагаємо засудити , а сам терпимо прямо у Київський Лаврі цих сатаністів
Хотя впрочем, никакого сана, кроме генерал-полковник КГБ СССР этот выродок никогда не имел.
Ряса служила для него просто служебным спецкамуфляжем.
Нахождение прямо в сердце Киева лавры под управлением сатанинского Московского паханата - это просто прямое глумление над Святым духом и Верой.
Є інші, більш болючі для МПЦ інструменти: санкції на кирила(гундяя) і його активи, відміна реєстрації рпц-упц як церковної організації а через те оподаткування всього і вся їх діяльності - машин, лавок, похоронів і так далі. Більша частина перебіжить в ПЦУ, а особливо зашкварені - курсом на рашу...
Множ собі друзів, а не ворогів. Напад на упц мп приверне багато зомбованих на сторону кремля - яко защітніка праваславія. Тож не начасі це дійство. дайте хоч аби наші війська перейшли в наступ