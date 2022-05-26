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ПЦУ просить Варфоломія позбавити престолу патріарха РПЦ Кирила

рпц,кирило,путін,патріарх

Православна Церква України просить Вселенського Патріарха Варфоломія позбавити престолу предстоятеля РПЦ Кирила.

Про це заявив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші захисники борються за це зараз на фронті, а ми маємо обов’язок боротися за волю, за правду, за свободу – кожен на своєму місці, там, де перебуваємо, і через те служіння, до якого покликані.

Один із головних напрямків цієї боротьби – протистояння ідеології "русского міра", цій фашистській, душогубській доктрині, загорненій у блискучу "фофудію" проповідей Кирила Гундяєва та його поплічників. На Архієрейському Соборі, який днями відбувся у Святій Софії Київській, ми засудили цю ідеологію, яка через Московський патріархат поширюється вже як єретичне вчення етнофілетизму, тобто поділу Церкви за національною ознакою, яка ставиться найвище за все", - йдеться в повідомленні.

"Архієрейський Собор Православної Церкви України звернувся до Вселенського Патріарха та Предстоятелів Помісних Автокефальних Церков з проханням осудити духовні злочини Кирила і позбавити його престолу, зокрема на підставі поширення єретичного етнофілетичного вчення про "русскій мір" та поширення схизм серед православних (безпідставного розриву євхаристійного єднання та створення єпархій РПЦ в межах Олександрійського Патріархату)", - додав Епіфаній.

Також читайте: Євросоюз хоче заморозити гроші патріарха РПЦ Кирила

Автор: 

Варфоломій (216) Кирил (452) РПЦ (511) церква (698) Епіфаній (349)


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Топ коментарі
+18
А вот это правильно. Этого дьяволопоклонника давно пора лишить официально всех регалий.
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26.05.2022 14:43
+15
РПЦ=ФСБ...
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26.05.2022 14:48
+14
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26.05.2022 15:05
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На кого гоните,на Генерала ФСБ?
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26.05.2022 14:41 Відповісти
А Службу ССО - него никчемной жизни.
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26.05.2022 14:42 Відповісти
А вот это правильно. Этого дьяволопоклонника давно пора лишить официально всех регалий.
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26.05.2022 14:43 Відповісти
на тобі, кірило-мудило
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26.05.2022 14:46 Відповісти
РПЦ=ФСБ...
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26.05.2022 14:48 Відповісти
Треба анафему на нього накласти.
І на путіга зі всім кодлом.
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26.05.2022 14:55 Відповісти
Поки Лавра буде у Гундяя ніякий Варфоломій нічого робити не буде .

Це "домашнє завдання" ...

Бо усі ми пом"ятаємо , як суспільство оскаженилося проти "Самопомочі", як той же Пєтя чинив спротив боротьби "торгівлі на крові" . Бо "Самопоміч" дуже честно помітила, що найменьші санкції й найменш значучи прохи ********** були збоку України .

Так й з мацьковскими сатаністами ... Всіх вимагаємо засудити , а сам терпимо прямо у Київський Лаврі цих сатаністів
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26.05.2022 15:01 Відповісти
Самонемощь Садового - типичная политическая проститутка, такая-же как и сам Садовой. Никто не забудет, как этот визьмы и зробы пер на пороха а теперь лег под клоуна. Я имею ввиду довоенное время. Народ понял это, и как говорят, самонемощь оказалась на свалке истории вместе с Семой Семенченком и Егоркой Соболевым.
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26.05.2022 16:24 Відповісти
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26.05.2022 15:05 Відповісти
Фашистского попа-сатаниста Гундяева за все мерзейшие преступления следует извергнуть из сана.

Хотя впрочем, никакого сана, кроме генерал-полковник КГБ СССР этот выродок никогда не имел.

Ряса служила для него просто служебным спецкамуфляжем.

Нахождение прямо в сердце Киева лавры под управлением сатанинского Московского паханата - это просто прямое глумление над Святым духом и Верой.
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26.05.2022 15:09 Відповісти
Его только директор ФСБ Бортников может снять.
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26.05.2022 15:22 Відповісти
чхать хотів гундяй на всі ваші потуги. Його "правота" під захистом рашистської зброї.
Є інші, більш болючі для МПЦ інструменти: санкції на кирила(гундяя) і його активи, відміна реєстрації рпц-упц як церковної організації а через те оподаткування всього і вся їх діяльності - машин, лавок, похоронів і так далі. Більша частина перебіжить в ПЦУ, а особливо зашкварені - курсом на рашу...
Множ собі друзів, а не ворогів. Напад на упц мп приверне багато зомбованих на сторону кремля - яко защітніка праваславія. Тож не начасі це дійство. дайте хоч аби наші війська перейшли в наступ
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26.05.2022 15:53 Відповісти
Підтримую ваші висновки. Я би ще добавив, що Варфоломій сам живе " в приймаках", так би мовити, і не може, мабуть, робити навіть церковних кроків. Бо не знає достеменно, що може зробити турецька влада на прохання рашистів і як себе поведе наша зелень. Варфоломій і так зробив дуже сміливий і сильний крок, коли надав Україні автокефалію і Томос. І то тому, що у нас був сильний президент Порошенко, який зміг забезпечити державницьку лінію щодо церкви.
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26.05.2022 16:41 Відповісти
Добре. Бо Російський Сатанат не має на це права.
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26.05.2022 15:53 Відповісти
імпортозаміщення- РПЦ будуть називати РЦП( російська церква Путіна)🧐😏
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26.05.2022 19:10 Відповісти
Смішне прохання)))
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27.05.2022 00:11 Відповісти
 
 