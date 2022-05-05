Євросоюз хоче заморозити гроші патріарха РПЦ Кирила

ЄС у рамках шостого пакету санкцій проти РФ може запровадити обмежувальні заходи щодо глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у виданні Politico.

"Згідно з документом Європейської служби зовнішніх дій Кирил є "одним із найвидатніших прихильників російської військової агресії проти України" та ключовим гравцем у посиленні риторики президента Росії Володимира Путіна щодо України", - йдеться у матеріалі.

Комісія звернула увагу на серію провійськових проповідей і зауважень Кирила за місяці з початку смертельної вторгнення Росії в лютому, а також його благословення російським солдатам, які воюють в Україні.

"Патріарха було включено до проєкту чорного списку, куди вже входять сотні військових офіцерів та підприємців, близьких до кремля, яких ЄС обвинувачує у підтримці війни в Україні", - підкреслюють у виданні.

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Також зазначається, що пропоновані санкції включають і заборону на в’їзд на територію ЄС, але для цього вони мають бути підтримані членами ЄС.