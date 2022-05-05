Євросоюз хоче заморозити гроші патріарха РПЦ Кирила
ЄС у рамках шостого пакету санкцій проти РФ може запровадити обмежувальні заходи щодо глави Російської православної церкви патріарха Кирила.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у виданні Politico.
"Згідно з документом Європейської служби зовнішніх дій Кирил є "одним із найвидатніших прихильників російської військової агресії проти України" та ключовим гравцем у посиленні риторики президента Росії Володимира Путіна щодо України", - йдеться у матеріалі.
Комісія звернула увагу на серію провійськових проповідей і зауважень Кирила за місяці з початку смертельної вторгнення Росії в лютому, а також його благословення російським солдатам, які воюють в Україні.
"Патріарха було включено до проєкту чорного списку, куди вже входять сотні військових офіцерів та підприємців, близьких до кремля, яких ЄС обвинувачує у підтримці війни в Україні", - підкреслюють у виданні.
Також зазначається, що пропоновані санкції включають і заборону на в’їзд на територію ЄС, але для цього вони мають бути підтримані членами ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
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"Святой нарко-гундяес"
попи,звичайно погодились би і на свічку в сраку(знаючи їх НАБУТІ СХИЛЬНОСТІ В СЕМІНАРІЯХ) -аби лише НЕ ЦЕ )))
https://diak-kuraev.livejournal.com/887269.html Юные отцы Питирима
- О нет, шеф! Только не это!!!
(с) м/ф Пригоди капітана Врунгеля.
"...Во вторник, 3 мая, после литургии в Москве Кирилл, в частности, http://www.patriarchia.ru/db/text/5922862.html заявил : "Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи".
Отче наш, Ти, що єси на небесах,
нехай святиться ім'я Твоє,
нехай прийде царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам днесь;
і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим;
і не введи нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого.
Бо Твоє єсть царство, і сила, і слава,
Отця, і Сина, і Святого Духа,
нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Євангелія від св. Матвiя 6:9-13
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А вот это неправильно.
Гундяй не повторяет чужое мнение.
Он из тех, кто его СОЗДАЕТ.
Уже, сьогодні, зараз потрібно заблокувати всі рахунки на користь України!!!
КГБ в рясі!!!!!
Дейл Карнеги в своей работе писал, что воры и даже убийцы всегда находят оправдание своим действиям. Они всегда считают себя хорошими людьми.
Он привел пример жесткого убийцы и бандита Кроули, которому убить человека "как раз плюнуть".
Вот что заявил Кроули о себе:
"В моей груди бьется усталое, доброе сердце никому не причинившее зла".
И еще: "Думаете меня осудили за убийства? Меня осудили за то что я защищал себя".
Здесь тот же случай.
Преференції на торгівлю тютюном, горілкою для УПЦ МП досі діють?
Коли будуть арештовані рахунки цієї філії фсб?