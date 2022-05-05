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Новини Війна
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Євросоюз хоче заморозити гроші патріарха РПЦ Кирила

кирил

ЄС у рамках шостого пакету санкцій проти РФ може запровадити обмежувальні заходи щодо глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у виданні Politico.

"Згідно з документом Європейської служби зовнішніх дій  Кирил є "одним із найвидатніших прихильників російської військової агресії проти України" та ключовим гравцем у посиленні риторики президента Росії Володимира Путіна щодо України", - йдеться у матеріалі.

Комісія звернула увагу на серію провійськових проповідей і зауважень Кирила за місяці з початку смертельної вторгнення Росії в лютому, а також його благословення російським солдатам, які воюють в Україні.

"Патріарха було включено до проєкту чорного списку, куди вже входять сотні військових офіцерів та підприємців, близьких до кремля, яких ЄС обвинувачує у підтримці війни в Україні", - підкреслюють у виданні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Росія ніколи ні на кого не нападала, а лише захищалась", - патріарх РПЦ Кирил. ВIДЕО

Також зазначається, що пропоновані санкції включають і заборону на в’їзд на територію ЄС, але для цього вони мають бути підтримані членами ЄС.

Кирил (453) РПЦ (515) санкції (12071)


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Топ коментарі
+21
Повторюю-у РПЦ святості стільки,скільки у старої шльондри цноти...Єврозоюзу-респект...
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05.05.2022 08:49
+19
Зачем патриарху счета в банках ? Ему верующие подадут.
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05.05.2022 08:48
+19
Там если копнуть глубже, не удивлюсь что скоро эти упыри из МП по кол. бабла на счетах Ватикан догонят!!! Еще одни вопрос - а куда это боженька смотрит что таких ублюдков все к себе не призовет, а позволяет этому бардаку творится на земле??? Что же это за вера такая?
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05.05.2022 08:52
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А тепер попи МП заверещать "Анафема".
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05.05.2022 08:47 Відповісти
там же сто тысяч милионов у гундяя - мама мия вот попадалово - "Бог наказывает своего типа "православного намесника" ?
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05.05.2022 09:24 Відповісти
На святое позарились безбожники ...
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05.05.2022 12:19 Відповісти
Зачем патриарху счета в банках ? Ему верующие подадут.
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05.05.2022 08:48 Відповісти
Там если копнуть глубже, не удивлюсь что скоро эти упыри из МП по кол. бабла на счетах Ватикан догонят!!! Еще одни вопрос - а куда это боженька смотрит что таких ублюдков все к себе не призовет, а позволяет этому бардаку творится на земле??? Что же это за вера такая?
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05.05.2022 08:52 Відповісти
у нього свій боженька....в пагонах
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05.05.2022 08:54 Відповісти
Гундяй уже давно свои бабки превратил в скрепно-сакральный товар - колумбийский кокс.
"Святой нарко-гундяес"
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05.05.2022 09:28 Відповісти
Что б спонсировать фашистов и военных преступников !
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05.05.2022 13:06 Відповісти
Повторюю-у РПЦ святості стільки,скільки у старої шльондри цноти...Єврозоюзу-респект...
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05.05.2022 08:49 Відповісти
Еташ вайна униатов против руzzкава правацлавия, ах виж москалі прокляті, щоб вам через сраку те руцкае правацлавіе визліло
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05.05.2022 08:49 Відповісти
Пусть на паперти сидит милостыню и просит.
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05.05.2022 08:50 Відповісти
і свічку в сраку
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05.05.2022 08:53 Відповісти
конфіскувати всі храми і майно РПЦвУ..

попи,звичайно погодились би і на свічку в сраку(знаючи їх НАБУТІ СХИЛЬНОСТІ В СЕМІНАРІЯХ) -аби лише НЕ ЦЕ )))

https://diak-kuraev.livejournal.com/887269.html Юные отцы Питирима

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05.05.2022 09:04 Відповісти
- Я вас измочалю, сотру в порошок, поджарю на медленном огне! Впрочем, у меня для вас есть кое-что получше. Я вас вышвырну, и вы начнете жить, как честные люди.
- О нет, шеф! Только не это!!!

(с) м/ф Пригоди капітана Врунгеля.
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05.05.2022 09:18 Відповісти
Патриарх Кирилл:
"...Во вторник, 3 мая, после литургии в Москве Кирилл, в частности, http://www.patriarchia.ru/db/text/5922862.html заявил : "Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи".
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05.05.2022 08:55 Відповісти
закосил под юродивого Гундяй ))
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05.05.2022 09:25 Відповісти
Він маніпулятор. Тобто- лукавий.

Отче наш, Ти, що єси на небесах,
нехай святиться ім'я Твоє,
нехай прийде царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам днесь;
і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим;
і не введи нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого.

Бо Твоє єсть царство, і сила, і слава,
Отця, і Сина, і Святого Духа,
нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

Євангелія від св. Матвiя 6:9-13
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05.05.2022 09:39 Відповісти
Он просто повторяет то, во что в россии и так все свято верят. В том числе те, кто знает, что это не так, не говоря уж об основной массе. Сказать что-то иное - сотрут в порошок.
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05.05.2022 09:44 Відповісти
Он просто повторяет то, во что в россии и так все свято верят.
_____________________________________________________________________________________

А вот это неправильно.
Гундяй не повторяет чужое мнение.
Он из тех, кто его СОЗДАЕТ.
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05.05.2022 09:48 Відповісти
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05.05.2022 12:27 Відповісти
А хіба Курилу іще і гроші потрібні, він же Божим духом живе!
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05.05.2022 08:55 Відповісти
Все що набарижино Баригопатріархатом на "водке і сигаретах" піде на відбудову України
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05.05.2022 08:58 Відповісти
"Патріарх" і гавно чорта(гроші)? Якось не по-християнські. Такий він "патріарїх", така їх секта.
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05.05.2022 08:58 Відповісти
Що значить "хочемо заморозити" !!!???
Уже, сьогодні, зараз потрібно заблокувати всі рахунки на користь України!!!

КГБ в рясі!!!!!
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05.05.2022 08:59 Відповісти
Який там ще Кирил? Генерал фсб гундяєв.
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05.05.2022 09:00 Відповісти
цього чорта давно треба було додати до санкцій
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05.05.2022 09:04 Відповісти
Та,кадилом помахає і поверне усі гроші.🤓
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05.05.2022 09:05 Відповісти
гундяєв має до Бога таке саме відношення, як касир театру до мистецтва.
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05.05.2022 09:08 Відповісти
Не ображайте касира
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05.05.2022 09:35 Відповісти
А у этого гон..на откуда деньги в евросоюзе? Церквь богатая, а священники ничем не владеют...
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05.05.2022 09:34 Відповісти
"...планує заморозити"!? На третій місяць війни. Планувальщики ******!
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05.05.2022 09:49 Відповісти
Насчет утверждения гундяева, что россия никогда ни на кого не нападала, а только защищается.

Дейл Карнеги в своей работе писал, что воры и даже убийцы всегда находят оправдание своим действиям. Они всегда считают себя хорошими людьми.

Он привел пример жесткого убийцы и бандита Кроули, которому убить человека "как раз плюнуть".
Вот что заявил Кроули о себе:
"В моей груди бьется усталое, доброе сердце никому не причинившее зла".
И еще: "Думаете меня осудили за убийства? Меня осудили за то что я защищал себя".

Здесь тот же случай.
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05.05.2022 09:50 Відповісти
після "словесних перлів папи про НАТО " фінанси Ватікану теж можна заморозити.
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05.05.2022 09:54 Відповісти
Папа, як і Зеленський намагався заглянути у вічі гундяя.
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05.05.2022 09:56 Відповісти
"слуги кремля" і зокрема стефанчук, кажуть нам "не на часі" :/
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05.05.2022 09:59 Відповісти
А шо, ця бородата курва в простирадлі ще не "заслужила" собі санкцій?
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05.05.2022 10:01 Відповісти
Ахренеть, этого придурка до сих пор не забанили что ли?лживая фсбшная тварь, твое счастье что бога не существует, иначе бы он тебя давно испепелил на месте. Ни один бог не стал бы терпеть чтобы такое чмо позорило его имя. Прогнившая конторка ФСБ, видимо та лазейка через которую евродоллары заходят в рашку.
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05.05.2022 10:10 Відповісти
РПЦ-терористична організація! Така сама як ІДіл і інші релігійні секти! Кулеба, вимагай від світу визнання цього факту з усіма відповідними наслідками для терористів!!!
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05.05.2022 10:15 Відповісти
Давно пора !
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05.05.2022 10:26 Відповісти
Збирав, щоб підкупити Бога ?
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05.05.2022 10:26 Відповісти
Це Європа ззробить а наша влада що зробила чи зробить
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05.05.2022 10:30 Відповісти
Як ??? Лише тепер !!! Це ж главар терористично-диверсійного утворення московії .
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05.05.2022 10:34 Відповісти
А що наші можновладці?
Преференції на торгівлю тютюном, горілкою для УПЦ МП досі діють?
Коли будуть арештовані рахунки цієї філії фсб?
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05.05.2022 10:43 Відповісти
А що ми?
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05.05.2022 11:32 Відповісти
А що прихожанин московського патріархату баканов?
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05.05.2022 12:45 Відповісти
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05.05.2022 11:39 Відповісти
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05.05.2022 11:50 Відповісти
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05.05.2022 12:16 Відповісти
Мама дорогая, неужели и яхту у него заберут!
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05.05.2022 12:21 Відповісти
сатанинское отродье!
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05.05.2022 12:27 Відповісти
какие деньги у прислужника Бога?) Так валяются на счетах бесхозные, нужно на ЗСУ направить, нужнее
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05.05.2022 13:04 Відповісти
 
 