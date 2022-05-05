Евросоюз хочет заморозить деньги патриарха РПЦ Кирилла
ЕС в рамках шестого пакета санкций против РФ может ввести ограничительные меры в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в издании Politico.
"Согласно документу Европейской службы внешних действий, Кирилл является "одним из самых выдающихся сторонников российской военной агрессии против Украины" и ключевым игроком в усилении риторики президента России Владимира Путина в отношении Украины", - говорится в материале.
Комиссия обратила внимание на серию провоенных проповедей и замечаний Кирилла за месяцы с начала смертельного вторжения России в феврале, а также его благословения воюющим в Украине русским солдатам.
"Патриарх был включен в проект черного списка, куда уже входят сотни военных офицеров и предпринимателей, близких к кремлю, которых ЕС обвиняет в поддержке войны в Украине", - подчеркивают в издании.
Также отмечается, что предлагаем
ые санкции включают запрет на въезд на территорию ЕС, но для этого они должны быть поддержаны членами ЕС.
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"Святой нарко-гундяес"
попи,звичайно погодились би і на свічку в сраку(знаючи їх НАБУТІ СХИЛЬНОСТІ В СЕМІНАРІЯХ) -аби лише НЕ ЦЕ )))
https://diak-kuraev.livejournal.com/887269.html Юные отцы Питирима
- О нет, шеф! Только не это!!!
(с) м/ф Пригоди капітана Врунгеля.
"...Во вторник, 3 мая, после литургии в Москве Кирилл, в частности, http://www.patriarchia.ru/db/text/5922862.html заявил : "Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи".
Отче наш, Ти, що єси на небесах,
нехай святиться ім'я Твоє,
нехай прийде царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам днесь;
і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим;
і не введи нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого.
Бо Твоє єсть царство, і сила, і слава,
Отця, і Сина, і Святого Духа,
нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Євангелія від св. Матвiя 6:9-13
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А вот это неправильно.
Гундяй не повторяет чужое мнение.
Он из тех, кто его СОЗДАЕТ.
Уже, сьогодні, зараз потрібно заблокувати всі рахунки на користь України!!!
КГБ в рясі!!!!!
Дейл Карнеги в своей работе писал, что воры и даже убийцы всегда находят оправдание своим действиям. Они всегда считают себя хорошими людьми.
Он привел пример жесткого убийцы и бандита Кроули, которому убить человека "как раз плюнуть".
Вот что заявил Кроули о себе:
"В моей груди бьется усталое, доброе сердце никому не причинившее зла".
И еще: "Думаете меня осудили за убийства? Меня осудили за то что я защищал себя".
Здесь тот же случай.
Преференції на торгівлю тютюном, горілкою для УПЦ МП досі діють?
Коли будуть арештовані рахунки цієї філії фсб?