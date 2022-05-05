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Новости Война
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Евросоюз хочет заморозить деньги патриарха РПЦ Кирилла

кирил

ЕС в рамках шестого пакета санкций против РФ может ввести ограничительные меры в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в издании Politico.

"Согласно документу Европейской службы внешних действий, Кирилл является "одним из самых выдающихся сторонников российской военной агрессии против Украины" и ключевым игроком в усилении риторики президента России Владимира Путина в отношении Украины", - говорится в материале.

Комиссия обратила внимание на серию провоенных проповедей и замечаний Кирилла за месяцы с начала смертельного вторжения России в феврале, а также его благословения воюющим в Украине русским солдатам.

"Патриарх был включен в проект черного списка, куда уже входят сотни военных офицеров и предпринимателей, близких к кремлю, которых ЕС обвиняет в поддержке войны в Украине", - подчеркивают в издании.

Также отмечается, что предлагаем

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия никогда ни на кого не нападала, а только защищалась", – патриарх РПЦ Кирилл. ВИДЕО

ые санкции включают запрет на въезд на территорию ЕС, но для этого они должны быть поддержаны членами ЕС.

Автор: 

Кирилл (1083) РПЦ (747) санкции (11438)


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Топ комментарии
+21
Повторюю-у РПЦ святості стільки,скільки у старої шльондри цноти...Єврозоюзу-респект...
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05.05.2022 08:49
+19
Зачем патриарху счета в банках ? Ему верующие подадут.
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05.05.2022 08:48
+19
Там если копнуть глубже, не удивлюсь что скоро эти упыри из МП по кол. бабла на счетах Ватикан догонят!!! Еще одни вопрос - а куда это боженька смотрит что таких ублюдков все к себе не призовет, а позволяет этому бардаку творится на земле??? Что же это за вера такая?
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05.05.2022 08:52
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А тепер попи МП заверещать "Анафема".
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05.05.2022 08:47 Ответить
там же сто тысяч милионов у гундяя - мама мия вот попадалово - "Бог наказывает своего типа "православного намесника" ?
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05.05.2022 09:24 Ответить
На святое позарились безбожники ...
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05.05.2022 12:19 Ответить
Зачем патриарху счета в банках ? Ему верующие подадут.
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05.05.2022 08:48 Ответить
Там если копнуть глубже, не удивлюсь что скоро эти упыри из МП по кол. бабла на счетах Ватикан догонят!!! Еще одни вопрос - а куда это боженька смотрит что таких ублюдков все к себе не призовет, а позволяет этому бардаку творится на земле??? Что же это за вера такая?
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05.05.2022 08:52 Ответить
у нього свій боженька....в пагонах
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05.05.2022 08:54 Ответить
Гундяй уже давно свои бабки превратил в скрепно-сакральный товар - колумбийский кокс.
"Святой нарко-гундяес"
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05.05.2022 09:28 Ответить
Что б спонсировать фашистов и военных преступников !
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05.05.2022 13:06 Ответить
Повторюю-у РПЦ святості стільки,скільки у старої шльондри цноти...Єврозоюзу-респект...
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05.05.2022 08:49 Ответить
Еташ вайна униатов против руzzкава правацлавия, ах виж москалі прокляті, щоб вам через сраку те руцкае правацлавіе визліло
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05.05.2022 08:49 Ответить
Пусть на паперти сидит милостыню и просит.
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05.05.2022 08:50 Ответить
і свічку в сраку
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05.05.2022 08:53 Ответить
конфіскувати всі храми і майно РПЦвУ..

попи,звичайно погодились би і на свічку в сраку(знаючи їх НАБУТІ СХИЛЬНОСТІ В СЕМІНАРІЯХ) -аби лише НЕ ЦЕ )))

https://diak-kuraev.livejournal.com/887269.html Юные отцы Питирима

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05.05.2022 09:04 Ответить
- Я вас измочалю, сотру в порошок, поджарю на медленном огне! Впрочем, у меня для вас есть кое-что получше. Я вас вышвырну, и вы начнете жить, как честные люди.
- О нет, шеф! Только не это!!!

(с) м/ф Пригоди капітана Врунгеля.
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05.05.2022 09:18 Ответить
Патриарх Кирилл:
"...Во вторник, 3 мая, после литургии в Москве Кирилл, в частности, http://www.patriarchia.ru/db/text/5922862.html заявил : "Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи".
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05.05.2022 08:55 Ответить
закосил под юродивого Гундяй ))
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05.05.2022 09:25 Ответить
Він маніпулятор. Тобто- лукавий.

Отче наш, Ти, що єси на небесах,
нехай святиться ім'я Твоє,
нехай прийде царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам днесь;
і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим;
і не введи нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого.

Бо Твоє єсть царство, і сила, і слава,
Отця, і Сина, і Святого Духа,
нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

Євангелія від св. Матвiя 6:9-13
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05.05.2022 09:39 Ответить
Он просто повторяет то, во что в россии и так все свято верят. В том числе те, кто знает, что это не так, не говоря уж об основной массе. Сказать что-то иное - сотрут в порошок.
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05.05.2022 09:44 Ответить
Он просто повторяет то, во что в россии и так все свято верят.
_____________________________________________________________________________________

А вот это неправильно.
Гундяй не повторяет чужое мнение.
Он из тех, кто его СОЗДАЕТ.
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05.05.2022 09:48 Ответить
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05.05.2022 12:27 Ответить
А хіба Курилу іще і гроші потрібні, він же Божим духом живе!
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05.05.2022 08:55 Ответить
Все що набарижино Баригопатріархатом на "водке і сигаретах" піде на відбудову України
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05.05.2022 08:58 Ответить
"Патріарх" і гавно чорта(гроші)? Якось не по-християнські. Такий він "патріарїх", така їх секта.
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05.05.2022 08:58 Ответить
Що значить "хочемо заморозити" !!!???
Уже, сьогодні, зараз потрібно заблокувати всі рахунки на користь України!!!

КГБ в рясі!!!!!
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05.05.2022 08:59 Ответить
Який там ще Кирил? Генерал фсб гундяєв.
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05.05.2022 09:00 Ответить
цього чорта давно треба було додати до санкцій
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05.05.2022 09:04 Ответить
Та,кадилом помахає і поверне усі гроші.🤓
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05.05.2022 09:05 Ответить
гундяєв має до Бога таке саме відношення, як касир театру до мистецтва.
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05.05.2022 09:08 Ответить
Не ображайте касира
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05.05.2022 09:35 Ответить
А у этого гон..на откуда деньги в евросоюзе? Церквь богатая, а священники ничем не владеют...
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05.05.2022 09:34 Ответить
"...планує заморозити"!? На третій місяць війни. Планувальщики ******!
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05.05.2022 09:49 Ответить
Насчет утверждения гундяева, что россия никогда ни на кого не нападала, а только защищается.

Дейл Карнеги в своей работе писал, что воры и даже убийцы всегда находят оправдание своим действиям. Они всегда считают себя хорошими людьми.

Он привел пример жесткого убийцы и бандита Кроули, которому убить человека "как раз плюнуть".
Вот что заявил Кроули о себе:
"В моей груди бьется усталое, доброе сердце никому не причинившее зла".
И еще: "Думаете меня осудили за убийства? Меня осудили за то что я защищал себя".

Здесь тот же случай.
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05.05.2022 09:50 Ответить
після "словесних перлів папи про НАТО " фінанси Ватікану теж можна заморозити.
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05.05.2022 09:54 Ответить
Папа, як і Зеленський намагався заглянути у вічі гундяя.
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05.05.2022 09:56 Ответить
"слуги кремля" і зокрема стефанчук, кажуть нам "не на часі" :/
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05.05.2022 09:59 Ответить
А шо, ця бородата курва в простирадлі ще не "заслужила" собі санкцій?
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05.05.2022 10:01 Ответить
Ахренеть, этого придурка до сих пор не забанили что ли?лживая фсбшная тварь, твое счастье что бога не существует, иначе бы он тебя давно испепелил на месте. Ни один бог не стал бы терпеть чтобы такое чмо позорило его имя. Прогнившая конторка ФСБ, видимо та лазейка через которую евродоллары заходят в рашку.
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05.05.2022 10:10 Ответить
РПЦ-терористична організація! Така сама як ІДіл і інші релігійні секти! Кулеба, вимагай від світу визнання цього факту з усіма відповідними наслідками для терористів!!!
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05.05.2022 10:15 Ответить
Давно пора !
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05.05.2022 10:26 Ответить
Збирав, щоб підкупити Бога ?
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05.05.2022 10:26 Ответить
Це Європа ззробить а наша влада що зробила чи зробить
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05.05.2022 10:30 Ответить
Як ??? Лише тепер !!! Це ж главар терористично-диверсійного утворення московії .
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05.05.2022 10:34 Ответить
А що наші можновладці?
Преференції на торгівлю тютюном, горілкою для УПЦ МП досі діють?
Коли будуть арештовані рахунки цієї філії фсб?
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05.05.2022 10:43 Ответить
А що ми?
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05.05.2022 11:32 Ответить
А що прихожанин московського патріархату баканов?
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05.05.2022 12:45 Ответить
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05.05.2022 11:39 Ответить
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05.05.2022 11:50 Ответить
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05.05.2022 12:16 Ответить
Мама дорогая, неужели и яхту у него заберут!
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05.05.2022 12:21 Ответить
сатанинское отродье!
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05.05.2022 12:27 Ответить
какие деньги у прислужника Бога?) Так валяются на счетах бесхозные, нужно на ЗСУ направить, нужнее
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05.05.2022 13:04 Ответить
 
 