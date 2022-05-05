Евросоюз хочет заморозить деньги патриарха РПЦ Кирилла

ЕС в рамках шестого пакета санкций против РФ может ввести ограничительные меры в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в издании Politico.

"Согласно документу Европейской службы внешних действий, Кирилл является "одним из самых выдающихся сторонников российской военной агрессии против Украины" и ключевым игроком в усилении риторики президента России Владимира Путина в отношении Украины", - говорится в материале.

Комиссия обратила внимание на серию провоенных проповедей и замечаний Кирилла за месяцы с начала смертельного вторжения России в феврале, а также его благословения воюющим в Украине русским солдатам.

"Патриарх был включен в проект черного списка, куда уже входят сотни военных офицеров и предпринимателей, близких к кремлю, которых ЕС обвиняет в поддержке войны в Украине", - подчеркивают в издании.

Также отмечается, что предлагаем

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ые санкции включают запрет на въезд на территорию ЕС, но для этого они должны быть поддержаны членами ЕС.