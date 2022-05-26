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Следует переосмыслить необходимость существования Конституционного Суда, - ОП
В Офисе Президента заявили, что Украине необходима новая судебная реформа с переосмыслением необходимости существования Конституционного Суда.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Конституционная реформа, которая была проведена во времена Петра Алексеевича Порошенко, создала Конституционный суд как орган, который вообще неприкосновен по сравнению с любым другим государственным органом.
Поэтому я считаю эту реформу позорным явлением, которое нужно сворачивать и делать новую реформу, в которой переосмыслить необходимость существования Конституционного Суда", – пояснил он.
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+99 Дмитрий Иванов #466733
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+98 A San
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+70 Small Jerboa
показать весь комментарий26.05.2022 16:46
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Зеленський , тобі для початку потрібно почисти ОП, держслужбовців, а також свою партію від агентів кремля, та також корупціонерів. Я так розумію повним ходом іде підготовка до нових виборів, де вони мають бажання перемогти, от суки.
Розпочав діяльність за новою Конституцією https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 18 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 .
При чому тут Порошенко та його реформа!!!!