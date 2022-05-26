Следует переосмыслить необходимость существования Конституционного Суда, - ОП

В Офисе Президента заявили, что Украине необходима новая судебная реформа с переосмыслением необходимости существования Конституционного Суда.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Конституционная реформа, которая была проведена во времена Петра Алексеевича Порошенко, создала Конституционный суд как орган, который вообще неприкосновен по сравнению с любым другим государственным органом.

Поэтому я считаю эту реформу позорным явлением, которое нужно сворачивать и делать новую реформу, в которой переосмыслить необходимость существования Конституционного Суда", – пояснил он.

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