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Новости Судебная реформа
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Следует переосмыслить необходимость существования Конституционного Суда, - ОП

кс

В Офисе Президента заявили, что Украине необходима новая судебная реформа с переосмыслением необходимости существования Конституционного Суда.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Конституционная реформа, которая была проведена во времена Петра Алексеевича Порошенко, создала Конституционный суд как орган, который вообще неприкосновен по сравнению с любым другим государственным органом.

Поэтому я считаю эту реформу позорным явлением, которое нужно сворачивать и делать новую реформу, в которой переосмыслить необходимость существования Конституционного Суда", – пояснил он.

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Автор: 

КС (2248) судебная реформа (1802) Офис Президента (1792) Смирнов Андрей (48)


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Топ комментарии
+99
Перед этим неплохо бы переосмыслить деятельность Офиса Президента во время Войны за наше физическое выживание. Тем ли эти зачарованные персонажи занимаются на фоне жестоких боёв за деньги налогоплатильщиков?
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26.05.2022 16:46
+98
Мабуть , КС заважає якесь кацапське лайно туди протянуть.
Ну там ,від НАТО відмовиться , чи території окуповані списать.
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26.05.2022 16:45
+70
Зрадників та колаборантів ловити - НЕ НА ЧАСІ!
А ось владу захоплювати - дуже НА ЧАСІ!
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26.05.2022 16:46
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КС не може бути недоторканим.
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26.05.2022 19:48 Ответить
это твой криворогий гундосик не может быть недоторканым со своими ермаками, шефирами и арахамиями!
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31.05.2022 20:41 Ответить
потрібно призначити А самим головним в країні по самих блатних питаннях і тоді суди нам не потрібні
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26.05.2022 19:59 Ответить
А может пора снять недоторканисть с зеленского и его ЗЕшлюх? Бо они уже на головы садятся. В отставку ЗЕшоблу!!!!!
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26.05.2022 20:31 Ответить
Х*йло на росії почав будувати свій дикторський режим також зі скасування Конституційного суду.
Зеленський , тобі для початку потрібно почисти ОП, держслужбовців, а також свою партію від агентів кремля, та також корупціонерів. Я так розумію повним ходом іде підготовка до нових виборів, де вони мають бажання перемогти, от суки.
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26.05.2022 21:01 Ответить
Порохоботи шикуйсь!
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26.05.2022 22:15 Ответить
Конституці́йний Суд Украї́ни - орган конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституції України , вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.

Розпочав діяльність за новою Конституцією https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 18 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 .

При чому тут Порошенко та його реформа!!!!
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26.05.2022 22:35 Ответить
Интересно, в Украине еще осталась хоть одна институция, которую зеленые бы не изгадили или не развалили?
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27.05.2022 00:08 Ответить
😡
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27.05.2022 00:32 Ответить
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