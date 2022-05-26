Варто переосмислити необхідність існування Конституційного Суду, - ОП

В Офісі Президента заявили, що Україні потрібна нова судова реформа з переосмисленням необхідності існування Конституційного Суду.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Конституційна реформа, яка була проведена за часів Петра Олексійовича Порошенка, створила Конституційний суд як орган, який взагалі є недоторканним порівняно з будь-яким іншим державним органом.



Тому я вважаю цю реформу ганебним явищем, яке треба згортати і робити нову реформу, в якій переосмислити необхідність існування Конституційного Суду", - пояснив він.

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