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Новини Судова реформа
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Варто переосмислити необхідність існування Конституційного Суду, - ОП

кс

В Офісі Президента заявили, що Україні потрібна нова судова реформа з переосмисленням необхідності існування Конституційного Суду.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Конституційна реформа, яка була проведена за часів Петра Олексійовича Порошенка, створила Конституційний суд як орган, який взагалі є недоторканним порівняно з будь-яким іншим державним органом.

Тому я вважаю цю реформу ганебним явищем, яке треба згортати і робити нову реформу, в якій переосмислити необхідність існування Конституційного Суду", - пояснив він.

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Автор: 

КС (1427) судова реформа (1459) Офіс Президента (2018) Смирнов Андрій (59)


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Топ коментарі
+99
Перед этим неплохо бы переосмыслить деятельность Офиса Президента во время Войны за наше физическое выживание. Тем ли эти зачарованные персонажи занимаются на фоне жестоких боёв за деньги налогоплатильщиков?
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26.05.2022 16:46
+98
Мабуть , КС заважає якесь кацапське лайно туди протянуть.
Ну там ,від НАТО відмовиться , чи території окуповані списать.
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26.05.2022 16:45
+70
Зрадників та колаборантів ловити - НЕ НА ЧАСІ!
А ось владу захоплювати - дуже НА ЧАСІ!
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26.05.2022 16:46
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КС не може бути недоторканим.
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26.05.2022 19:48 Відповісти
это твой криворогий гундосик не может быть недоторканым со своими ермаками, шефирами и арахамиями!
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31.05.2022 20:41 Відповісти
потрібно призначити А самим головним в країні по самих блатних питаннях і тоді суди нам не потрібні
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26.05.2022 19:59 Відповісти
А может пора снять недоторканисть с зеленского и его ЗЕшлюх? Бо они уже на головы садятся. В отставку ЗЕшоблу!!!!!
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26.05.2022 20:31 Відповісти
Х*йло на росії почав будувати свій дикторський режим також зі скасування Конституційного суду.
Зеленський , тобі для початку потрібно почисти ОП, держслужбовців, а також свою партію від агентів кремля, та також корупціонерів. Я так розумію повним ходом іде підготовка до нових виборів, де вони мають бажання перемогти, от суки.
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26.05.2022 21:01 Відповісти
Порохоботи шикуйсь!
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26.05.2022 22:15 Відповісти
Конституці́йний Суд Украї́ни - орган конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституції України , вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.

Розпочав діяльність за новою Конституцією https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 18 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 .

При чому тут Порошенко та його реформа!!!!
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26.05.2022 22:35 Відповісти
Интересно, в Украине еще осталась хоть одна институция, которую зеленые бы не изгадили или не развалили?
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27.05.2022 00:08 Відповісти
😡
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27.05.2022 00:32 Відповісти
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