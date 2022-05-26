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Варто переосмислити необхідність існування Конституційного Суду, - ОП
В Офісі Президента заявили, що Україні потрібна нова судова реформа з переосмисленням необхідності існування Конституційного Суду.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Конституційна реформа, яка була проведена за часів Петра Олексійовича Порошенка, створила Конституційний суд як орган, який взагалі є недоторканним порівняно з будь-яким іншим державним органом.
Тому я вважаю цю реформу ганебним явищем, яке треба згортати і робити нову реформу, в якій переосмислити необхідність існування Конституційного Суду", - пояснив він.
Топ коментарі
+99 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар26.05.2022 16:46
+98 A San
показати весь коментар26.05.2022 16:45
+70 Small Jerboa
показати весь коментар26.05.2022 16:46
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Зеленський , тобі для початку потрібно почисти ОП, держслужбовців, а також свою партію від агентів кремля, та також корупціонерів. Я так розумію повним ходом іде підготовка до нових виборів, де вони мають бажання перемогти, от суки.
Розпочав діяльність за новою Конституцією https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 18 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 .
При чому тут Порошенко та його реформа!!!!