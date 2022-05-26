Суд Молдовы назначил 30 суток домашнего ареста экс-президенту Додону
В Молдове суд избрал меру пресечения экс-президенту Игорю Додону. Ему был назначен 30 дней домашнего ареста.
Об этом сообщает Newsmaker, передает Цензор.НЕТ.
Ранее у Додона проводили обыски в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, предательстве Родины и финансировании партии социалистов преступной организацией.
Додон был президентом Молдавии с 2016 по 2020 год.
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