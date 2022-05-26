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Новости
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Суд Молдовы назначил 30 суток домашнего ареста экс-президенту Додону

додон

В Молдове суд избрал меру пресечения экс-президенту Игорю Додону. Ему был назначен 30 дней домашнего ареста.

Об этом сообщает Newsmaker, передает Цензор.НЕТ.

Ранее у Додона проводили обыски в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, предательстве Родины и финансировании партии социалистов преступной организацией.

Додон был президентом Молдавии с 2016 по 2020 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова помогает российским металлургам выходить из-под санкций, - СМИ

Молдова (1866) Додон (137)


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По стезі Медведчука?
Браслетик не забули почепити?
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26.05.2022 17:42 Ответить
Ну що кондом,лапті плетуть!!!))
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26.05.2022 17:45 Ответить
Про пасивну корупцію справу зваели,а про пасивну підерастію не згадали.Цей Гондон 4 роки в Мацкву їздив своєю сракою у ***** заробляти.Ви там його сильно по спині не хлопайте,бо гівно буде випадати.
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26.05.2022 17:47 Ответить
Дон дон дон дон Гандон 😁😁😁
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26.05.2022 17:49 Ответить
дандон, а ну літеру зю покажи
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26.05.2022 18:04 Ответить
Привет молдовской вате, проголосовавшей у свій час за цього ах... какого хорошего человека.
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26.05.2022 18:43 Ответить
 
 