Суд Молдови призначив 30 діб домашнього арешту експрезиденту Додону
У Молдові суд обрав запобіжний захід експрезиденту Ігорю Додону. Йому призначили 30 днів домашнього арешту.
Про це повідомляє Newsmaker, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше в Додона проводили обшуки в рамках справи про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду Батьківщини та фінансування партії соціалістів злочинною організацією.
Додон був президентом Молдови з 2016 по 2020 рік.
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