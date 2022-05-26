Суд Молдови призначив 30 діб домашнього арешту експрезиденту Додону

У Молдові суд обрав запобіжний захід експрезиденту Ігорю Додону. Йому призначили 30 днів домашнього арешту.

Про це повідомляє Newsmaker, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше в Додона проводили обшуки в рамках справи про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду Батьківщини та фінансування партії соціалістів злочинною організацією.

Додон був президентом Молдови з 2016 по 2020 рік.

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