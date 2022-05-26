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Суд Молдови призначив 30 діб домашнього арешту експрезиденту Додону

додон

У Молдові суд обрав запобіжний захід експрезиденту Ігорю Додону. Йому призначили 30 днів домашнього арешту.

Про це повідомляє Newsmaker, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше в Додона проводили обшуки в рамках справи про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду Батьківщини та фінансування партії соціалістів злочинною організацією.

Додон був президентом Молдови з 2016 по 2020 рік.

Також читайте: Експрезидента Молдови Додона, якого підозрюють у державній зраді, затримано на 72 години, - Генпрокуратура

Автор: 

Молдова (2062) Додон (127)


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По стезі Медведчука?
Браслетик не забули почепити?
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26.05.2022 17:42 Відповісти
Ну що кондом,лапті плетуть!!!))
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26.05.2022 17:45 Відповісти
Про пасивну корупцію справу зваели,а про пасивну підерастію не згадали.Цей Гондон 4 роки в Мацкву їздив своєю сракою у ***** заробляти.Ви там його сильно по спині не хлопайте,бо гівно буде випадати.
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26.05.2022 17:47 Відповісти
Дон дон дон дон Гандон 😁😁😁
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26.05.2022 17:49 Відповісти
дандон, а ну літеру зю покажи
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26.05.2022 18:04 Відповісти
Привет молдовской вате, проголосовавшей у свій час за цього ах... какого хорошего человека.
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26.05.2022 18:43 Відповісти
 
 