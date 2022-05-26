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Макрон и Эрдоган будут искать решения по экспорту украинского зерна

зерно

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Украине — как относительно российской военной агрессии, так и относительно поиска возможности экспорта украинских зерновых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Елисейский дворец.

Обсуждение было сосредоточено на теме войны в Украине, чтобы скоординировать действия с целью достижения прекращения огня и возвращения к уважению международного гуманитарного права.

"В частности, речь шла о неотложности сделать возможным экспорт украинских зерновых, от которых зависит продовольственная безопасность многих стран. Они (президенты – ред.) обсудили разные возможные пути транспортировки урожая за пределы Украины, определенные совместно с Организацией Объединенных Наций, и договорились оставаться на связи, чтобы быстро найти решение", - говорится в сообщении.

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В ближайшие дни французский президент продолжит международные контакты на эту тему.

экспорт (874) Эрдоган (892) зерновые (99) Макрон (1293)


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Топ комментарии
+11
Нет, конечно за деньги. Но в обмен на поставки оружия. или пусть весь мир голодает. Или что, проблема смертей украинских детей только проблема украинцев?
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26.05.2022 18:24
+10
а як вїбати ***** і рашистів вони не хочуть пошукати?
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26.05.2022 18:18
+9
Как как... в обмен на необходимое Украине оружие.
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26.05.2022 18:18
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Правила форума Совет форумчан
Как как... в обмен на необходимое Украине оружие.
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26.05.2022 18:18 Ответить
Это как?
Это зерно принадлежит украинским фермерам (у меня там тоже пару десятков тонн зависло). Вы предлагаете обменять зерно на оружие и оставить граждан без зерна и денег? Это чуть не так работает
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26.05.2022 18:22 Ответить
Нет, конечно за деньги. Но в обмен на поставки оружия. или пусть весь мир голодает. Или что, проблема смертей украинских детей только проблема украинцев?
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26.05.2022 18:24 Ответить
Негры что один хлеб жрут? Мне вот неделю буханки тостерного хлеба за глаза. Ваще там подурели. Слово умрут от голода без зерна попахивает какойта ********
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26.05.2022 18:41 Ответить
я вже багато раз тут писав щодо цієї тематики: нафіг їх сталися всі негри з арабами, і всіма-всіма. Хай хоть всі виздихають. Питання в тому, що недоотримують бабло і втрачають ринки їхні транснаціональні зерноторгові компанії. Все. Інше все - шум для піпла.
Турки беруть наше зерно, потім в борошно і продають. Французи в гробу нас бачили, вони самі величезні виробники зерна - ми їх як кістка в горлі - всі ці розмові - на користь бідних і дурних. Аби поговорити, щоб нічого не робити.

А нам потрібно переробляти минулорічний врожай у борошно і корм для тварин: звільнимо елеватори, підсилимо інші галузі, надамо ресурс фермерам і збільшимо маржу на реалізації, якщо раптом негрів в африці дійсно будуть голодати, а французи з турками вирішать їм допомогти нашим борошном )))
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26.05.2022 19:10 Ответить
чего вы решили что это негров проблема? и на секундочку, посмотрие поставки зерновых в мире. германия и франция экспортирует больше украины. это нам надо беспокоиться, но точно не немцам с лягушатниками
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26.05.2022 18:45 Ответить
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26.05.2022 18:50 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-economy/3176429-ukraina-stala-drugim-u-sviti-eksporterom-zerna.html&ved=2ahUKEwix-aDrlf73AhWLxosKHTTWAqUQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw1lyzJZuKwwEGujdPJT3HlC
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27.05.2022 01:06 Ответить
Какая ещё Германия-Франция экспортирует больше Украины?
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26.05.2022 18:51 Ответить
Не сожрут лишний кровасан не помрут
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26.05.2022 18:55 Ответить
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26.05.2022 18:56 Ответить
Украина вышла на второе место в мире по экспорту зерновых

23.01.2021, 10:54
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26.05.2022 18:57 Ответить
кто не хочет кормить свою армию, кормит армию окупанта.
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26.05.2022 18:42 Ответить
А кто голосует за зебилов что делает?
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26.05.2022 18:47 Ответить
У стати. Индии и Китаю х..й в сраку. Пусть дешёвую нефть жрут.
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26.05.2022 19:49 Ответить
а як вїбати ***** і рашистів вони не хочуть пошукати?
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26.05.2022 18:18 Ответить
Страшно їм
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26.05.2022 18:40 Ответить
Чуствую зара нарішають...
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26.05.2022 18:21 Ответить
И из румынских портов, до них рукой подать. На румынских же грузовиках с румынскими водителями вывозить из портов Одессы в Румынию и уже оттуда куда надо. Всего-то политическая воля нужна, а проще говоря яйца.. И пусть путен бомбит румынские грузовики и убивает румынских водил.
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26.05.2022 18:22 Ответить
Ніякого експорту! Вон нам самим буде потрібно!
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26.05.2022 18:29 Ответить
Не в теме - молчи! Мы потребляем только 15% урожая, все остальное если не продать во первых оно сгниет, во вторых наши фермера останутся без средств, а страна без валюты, экономика страны схлопнется! Мы все 30 лет только и живём за счёт вывоза зерна.
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26.05.2022 18:33 Ответить
Зерно+метал.
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26.05.2022 18:37 Ответить
+ сємкі
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26.05.2022 18:41 Ответить
А будет ли урожай в этом году? В каком объёме? И если будет, то не стоит ли уже очередь и за ЭТИМ, не собраным еще зерном, очередь в ЕС? Германия, Турция решают с парашкой вопросы относительно нашего зерна. Это как?
Как-то всё странно, учитывая то, что никто не может дать гарантий в том, что погода и орки дадут возможность собрать хоть что-то. Чтобы не получилось с зерном, как с Херсонскими овощами, клубникой и прочими арбузами.
Просто страшно, потому и спросила.
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26.05.2022 18:41 Ответить
вася, по какой цене будет гсм в сентябре? и где будут орки? ты уверен что урожай соберут? и по какой цене? из за таких бакланов и произошел голодомор в 32-м....
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26.05.2022 18:48 Ответить
Дивлюсь Макрон останнім часом кожній пляшці затичка. Ніде без нього не обходится. А позиція геть полярна кожного разу. Що той флюгер.
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26.05.2022 18:31 Ответить
Типу хоче показатися лідером
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26.05.2022 18:41 Ответить
У вас в слові зеленський багато помилок.
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26.05.2022 19:01 Ответить
Макрон побежал в Турцию спасать свою слизняковую политику по отношению к рабссеи? Да Турция сейчас самый сильный член НАТО, единственный, кто дал реальной кизды путлеру.
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26.05.2022 18:32 Ответить
зерном и топить можно. Времена тяжелые. А у ЕС есть выбор. Или нам оружие, или им беженцев из Африки.
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26.05.2022 18:33 Ответить
залити горілкою пшеничною весь світ
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26.05.2022 18:43 Ответить
Горилкой надо заправить африканцев. Чтобы лежали смирно и не бегали туда-сюда.
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26.05.2022 19:02 Ответить
А что обеспечить украинцев продовольствием на следующий год не задумывались? Потому как еа этот урожай есть большие сомнения
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26.05.2022 18:34 Ответить
і Турція і Франція морські держави, мають флот.
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26.05.2022 18:35 Ответить
тільки в обмін на зброю...
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26.05.2022 18:35 Ответить
Светочи демократи и прав человека.
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26.05.2022 18:37 Ответить
Кёниг фон ***************

Абсолютно ясная гибридная атака РФии по теме "Минск 3".
Говорящие головы вкидывают тему.
Боты, тролли, журналюги работают.
Нужен ответ дипломатии, минстец и ясный меседж:
Людей под Бучи не отдадим.
Победили Гитлера, победим и путина.
Помогайте.
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26.05.2022 18:40 Ответить
Мікрон нам нашукає...
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26.05.2022 18:42 Ответить
У нас палива невистачає?Переробляйте на спирт!
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26.05.2022 18:46 Ответить
Решатели *****, хотите сдать часть Украины в угоду Путина и пшенички для всего мира?
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26.05.2022 18:53 Ответить
А що там шукати? Йде турецький суховантаж на Одесу, і, в разі, якщо кацапський корабель або літак в його бік хоча б висловить загрозу, він спокійно повертається у свій порт, а Туреччина перекриває протоки не лише для військових, але й для цивільних суден, які прямують у порти немитої або звідтіля.
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26.05.2022 18:55 Ответить
Макарон таке ж х...уло як і х...йло!
Флюгер він, а не рішала!
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26.05.2022 19:00 Ответить
Рішення лежить на поверхні, але якось сцикотно.
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26.05.2022 19:20 Ответить
2 лярвы
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26.05.2022 19:23 Ответить
Треба собі зерна лишити.
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26.05.2022 20:05 Ответить
Хлеб - стратегический продукт во время войны. Кто-то контролирует его запас для нужд украинского народа.
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26.05.2022 20:11 Ответить
Поки ви шукаєте рішення, ***** його вже знайшло. Пакує нашим зерном кораблі аж бігом.
Але, і для вас у нас є рішення - самовивіз.
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26.05.2022 23:21 Ответить
 
 