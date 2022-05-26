Макрон и Эрдоган будут искать решения по экспорту украинского зерна

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Украине — как относительно российской военной агрессии, так и относительно поиска возможности экспорта украинских зерновых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Елисейский дворец.

Обсуждение было сосредоточено на теме войны в Украине, чтобы скоординировать действия с целью достижения прекращения огня и возвращения к уважению международного гуманитарного права.

"В частности, речь шла о неотложности сделать возможным экспорт украинских зерновых, от которых зависит продовольственная безопасность многих стран. Они (президенты – ред.) обсудили разные возможные пути транспортировки урожая за пределы Украины, определенные совместно с Организацией Объединенных Наций, и договорились оставаться на связи, чтобы быстро найти решение", - говорится в сообщении.

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В ближайшие дни французский президент продолжит международные контакты на эту тему.