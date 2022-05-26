Макрон и Эрдоган будут искать решения по экспорту украинского зерна
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Украине — как относительно российской военной агрессии, так и относительно поиска возможности экспорта украинских зерновых.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Елисейский дворец.
Обсуждение было сосредоточено на теме войны в Украине, чтобы скоординировать действия с целью достижения прекращения огня и возвращения к уважению международного гуманитарного права.
"В частности, речь шла о неотложности сделать возможным экспорт украинских зерновых, от которых зависит продовольственная безопасность многих стран. Они (президенты – ред.) обсудили разные возможные пути транспортировки урожая за пределы Украины, определенные совместно с Организацией Объединенных Наций, и договорились оставаться на связи, чтобы быстро найти решение", - говорится в сообщении.
В ближайшие дни французский президент продолжит международные контакты на эту тему.
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Это зерно принадлежит украинским фермерам (у меня там тоже пару десятков тонн зависло). Вы предлагаете обменять зерно на оружие и оставить граждан без зерна и денег? Это чуть не так работает
Турки беруть наше зерно, потім в борошно і продають. Французи в гробу нас бачили, вони самі величезні виробники зерна - ми їх як кістка в горлі - всі ці розмові - на користь бідних і дурних. Аби поговорити, щоб нічого не робити.
А нам потрібно переробляти минулорічний врожай у борошно і корм для тварин: звільнимо елеватори, підсилимо інші галузі, надамо ресурс фермерам і збільшимо маржу на реалізації, якщо раптом негрів в африці дійсно будуть голодати, а французи з турками вирішать їм допомогти нашим борошном )))
23.01.2021, 10:54
Как-то всё странно, учитывая то, что никто не может дать гарантий в том, что погода и орки дадут возможность собрать хоть что-то. Чтобы не получилось с зерном, как с Херсонскими овощами, клубникой и прочими арбузами.
Просто страшно, потому и спросила.
Абсолютно ясная гибридная атака РФии по теме "Минск 3".
Говорящие головы вкидывают тему.
Боты, тролли, журналюги работают.
Нужен ответ дипломатии, минстец и ясный меседж:
Людей под Бучи не отдадим.
Победили Гитлера, победим и путина.
Помогайте.
Флюгер він, а не рішала!
Але, і для вас у нас є рішення - самовивіз.