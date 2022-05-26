Макрон і Ердоган шукатимуть рішення для експорту українського зерна

Президент Франції Емманюель Макрон і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови обговорили ситуацію в Україні - як щодо російської воєнної агресії, так і стосовно пошуку можливості експорту українських зернових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Єлисейський палац.

Зазначається, що обговорення було зосереджено на темі війни в Україні, аби скоординувати дії з метою досягнення припинення вогню та повернення до поваги міжнародного гуманітарного права.

"Зокрема, йшлося про невідкладність зробити можливим експорт українських зернових, від яких залежить продовольча безпека багатьох країн. Вони (президенти - ред.) обговорили різні можливі шляхи транспортування врожаю за межі України, визначені спільно з Організацією Об’єднаних Націй, і домовилися залишатися на зв’язку, щоб швидко знайти рішення", - сказано в повідомленні.

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Найближчими днями французький президент продовжить міжнародні контакти на цю тему.