Макрон і Ердоган шукатимуть рішення для експорту українського зерна
Президент Франції Емманюель Макрон і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови обговорили ситуацію в Україні - як щодо російської воєнної агресії, так і стосовно пошуку можливості експорту українських зернових.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Єлисейський палац.
Зазначається, що обговорення було зосереджено на темі війни в Україні, аби скоординувати дії з метою досягнення припинення вогню та повернення до поваги міжнародного гуманітарного права.
"Зокрема, йшлося про невідкладність зробити можливим експорт українських зернових, від яких залежить продовольча безпека багатьох країн. Вони (президенти - ред.) обговорили різні можливі шляхи транспортування врожаю за межі України, визначені спільно з Організацією Об’єднаних Націй, і домовилися залишатися на зв’язку, щоб швидко знайти рішення", - сказано в повідомленні.
Найближчими днями французький президент продовжить міжнародні контакти на цю тему.
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Это зерно принадлежит украинским фермерам (у меня там тоже пару десятков тонн зависло). Вы предлагаете обменять зерно на оружие и оставить граждан без зерна и денег? Это чуть не так работает
Турки беруть наше зерно, потім в борошно і продають. Французи в гробу нас бачили, вони самі величезні виробники зерна - ми їх як кістка в горлі - всі ці розмові - на користь бідних і дурних. Аби поговорити, щоб нічого не робити.
А нам потрібно переробляти минулорічний врожай у борошно і корм для тварин: звільнимо елеватори, підсилимо інші галузі, надамо ресурс фермерам і збільшимо маржу на реалізації, якщо раптом негрів в африці дійсно будуть голодати, а французи з турками вирішать їм допомогти нашим борошном )))
23.01.2021, 10:54
Как-то всё странно, учитывая то, что никто не может дать гарантий в том, что погода и орки дадут возможность собрать хоть что-то. Чтобы не получилось с зерном, как с Херсонскими овощами, клубникой и прочими арбузами.
Просто страшно, потому и спросила.
Абсолютно ясная гибридная атака РФии по теме "Минск 3".
Говорящие головы вкидывают тему.
Боты, тролли, журналюги работают.
Нужен ответ дипломатии, минстец и ясный меседж:
Людей под Бучи не отдадим.
Победили Гитлера, победим и путина.
Помогайте.
Флюгер він, а не рішала!
Але, і для вас у нас є рішення - самовивіз.