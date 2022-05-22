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Шольц пообіцяв допомогти Україні у відновленні експорту зерна

зерно,экспорт

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вживе заходів для того, щоб допомогти Україні експортувати зернові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Шольц пообіцяв, що "активно працюватиме" над тим, щоб забезпечити експорт українського зерна і постачати в Україну добрива.

Як повідомлялося, блокування українських морських портів дуже ускладнило експорт зерна. Через це у світі прогнозують глобальну продовольчу кризу. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія під час війни проти України використовує блокаду продовольчого експорту як зброю.

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Автор: 

блокада (737) порт (2039) продовольство (337) зернові (1234) блокування (645) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+16
Ага. Ми віримо. Ой, чуть не забув запитати : як там 5000 шоломів?
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22.05.2022 19:04
+14
німці нині викликають стільки ж довіри, як і кацапи.
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22.05.2022 19:06
+9
Лучше бы "союзничек" Шольц танками и артой помог а не выкачиванием рабочей силы и зерна из Украины.
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22.05.2022 19:11
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22.05.2022 19:03 Відповісти
Якого року?
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22.05.2022 19:13 Відповісти
Поїде до путіна рішшш, вони ж союзники. А там буде видно коли.
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22.05.2022 19:28 Відповісти
О 18:00 після війни.
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22.05.2022 20:54 Відповісти
Ага. Ми віримо. Ой, чуть не забув запитати : як там 5000 шоломів?
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22.05.2022 19:04 Відповісти
Которые отгрузили 23 февраля?
То спроси у Вовчика и высылай назад,они ж плохие
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22.05.2022 19:06 Відповісти
Де ***** обіцяних 5000 шоломів, ***#ни?
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22.05.2022 19:15 Відповісти
Deutschland hat noch vor dem russischen Angriff auf die Ukraine die Lieferung von 5000 Helmen versprochen. Diese sind nun unterwegs. Zwei Lastwagen fahren Richtung Ukraine; die Übergabe soll aber nicht dort erfolgen.
25.02.2022, 19:53 Uhr
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22.05.2022 19:50 Відповісти
Маємо розуміти, в німців лише 1 вантажний вагон вільний, а він весь шоломами зайнятий. От доїде 5000 шоломів і одразу прийде допомога Україні у відновленні експорту зерна
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22.05.2022 19:13 Відповісти
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22.05.2022 19:24 Відповісти
Ну й 12 гаубиць, будемо чесними та вдячними.
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22.05.2022 20:55 Відповісти
А как там война и "Договорится посередине"? Где у клована середина? В очке, проистите, в глазике путлера?
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22.05.2022 19:24 Відповісти
Значит Вовуся уже что то сдал.
Договорняки идут дальше
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22.05.2022 19:05 Відповісти
німці нині викликають стільки ж довіри, як і кацапи.
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22.05.2022 19:06 Відповісти
Вони,як і кацапи,викликають лише відразу.
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22.05.2022 19:29 Відповісти
а чого ти так????
зерно вони вивезуть швидко.
для постачання зброї їм щось заважає.
то різні закони в країнах єс то якісь другі причини.
а вивезти зерно, олію, три секунди, ****, треба.
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22.05.2022 19:42 Відповісти
Кацапня будет жечь поля, уничтожать с\х технику, всячески устраивать очередной голодомор. Продовольствие нам самим понадобится, но зеля его хочет продать. Как там люся говорила - ну *******и мосты, не взорвали. Хотят и голод ******ть?
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22.05.2022 19:08 Відповісти
Бачили очі що обирали - тепер їж те, хоч повилазь те.
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22.05.2022 19:16 Відповісти
Німцю повірити- себе не поважати.
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22.05.2022 19:11 Відповісти
Ти поплутав, це про вас - про кацапів. Іншими словами: якщо кацап ворушить губами, 1000% - бреше.
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22.05.2022 19:15 Відповісти
Ми ще 5000 шоломів чекаємо...тому...німцям вірити так само безглуздо як і кацапам.
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22.05.2022 19:21 Відповісти
Лучше бы "союзничек" Шольц танками и артой помог а не выкачиванием рабочей силы и зерна из Украины.
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22.05.2022 19:11 Відповісти
Обещаного от Шольца 3 года ждут. Трындилово дурноватое
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22.05.2022 19:14 Відповісти
Цей чортіШольц не виконав жодної обіцянки, стосовно допомоги Україні, а навпаки блокує ініціативи німецького уряду. Типова кремлівська консерва.
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22.05.2022 19:15 Відповісти
Так само як і з важким озброєнням?
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22.05.2022 19:16 Відповісти
Тема Германия,щас кацапни набежит
как мух на гафно.
Меркель им 7 лет секелем по губам водила,запоребрики себе волосню на яйлах всю от злости повыдергивали.
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22.05.2022 19:16 Відповісти
свинопес все ще чекаємо на 5000 шоломів і польовий шпиталь.
Де вони, приїхали?
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22.05.2022 19:23 Відповісти
Краще не треба, шольц. З тебе такий помічник..🤦
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22.05.2022 19:20 Відповісти
Продовольствие взамен на оружие! Особенно немцам!
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22.05.2022 19:21 Відповісти
Та то вы уже всё зерно должны отдать
за уже полученное немецкое.
Только немцам то зерно и нах.й не надо.
Обратись в Зимбабвэ,там и вооружись
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22.05.2022 19:53 Відповісти
НЕМЕЦКАЯ РАЗВЕДКА СООБЩАЕТ О НЕОНАЦИСТАХ В АРМИИ РОССИИ Немецкая разведка располагает информацией о том, что в рядах сил РФ, вовлеченных в войну в Украине, присутствуют члены российских праворадикальных и неонацистских организаций. Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный документ Федеральной разведывательной службы. В документе говорится, что в войне против Украины участвуют члены по меньшей мере двух праворадикальных групп - "Российской имперской лиги" и "Русич", и с как минимум одним лицом праворадикальных взглядов Кремль сотрудничает для своих целей. Авторы обзора пишут, что сотрудничество с такими группировками "сводит к абсурду "денацификацию Украины" как якобы причину войны".
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22.05.2022 19:21 Відповісти
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22.05.2022 19:22 Відповісти
****! Де САУ та інша арта???
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22.05.2022 19:22 Відповісти
У них времени нет, они с ****** торгуют газом, нефтью и комплектующими для военной техники *****. А ты тут со своими "САУ САУ". У них "комплекс вины" за Вторую Мировую, не мешай.
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22.05.2022 19:33 Відповісти
Только после Победы и возврата территорий на 1 января 2014 года!
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22.05.2022 19:30 Відповісти
Хай міжнародні морські конвої у супроводі військових кораблів з тих країн, які бажають купити наше зерно, приходять в порти Одеси і "самовивозом"...
Бо єдине, що може "допомогти" Шольц, це вивозити зерно залізницею через бєларашку на порти Балтії. Тоді реабілітується білорашковий Тарган, який "спасає світ від голоду", і він вже тіпа і не злочинець, а партнер по бізнесу.
Такий розводняк вже обговорюється в ООН...
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22.05.2022 19:33 Відповісти
Каждый 4-й Евро от ЕС в Украину приходит с Германии.
Германия 2-я в мире после США по количеству оказанной помощи Украине.
Кацы,вы смешны!
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22.05.2022 19:45 Відповісти
Молодець! Після війни Зе-ленський про тебе серіал зніме-як Германія Україні "гепарди" давала,
багатосерійний, такий...
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22.05.2022 19:47 Відповісти
Зачем вообще публиковать то что обещает Германия.
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22.05.2022 19:48 Відповісти
Все страны союзники должны договориться с Арабами, чтобы строить к ним больше труб и прокладку нужно сразу вести на многих участках, чтобы быстро проложить трубы для газа и нефти и у Арабов добыча дешевле и дешевле русского газа.
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22.05.2022 20:45 Відповісти
С этими нужно быть осторожнее, ещё в кацапстан вывезут😡😡
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22.05.2022 21:13 Відповісти
Торгаши емпучие....хрен им а не зерно...
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23.05.2022 02:27 Відповісти
 
 