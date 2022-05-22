Шольц пообіцяв допомогти Україні у відновленні експорту зерна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вживе заходів для того, щоб допомогти Україні експортувати зернові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Шольц пообіцяв, що "активно працюватиме" над тим, щоб забезпечити експорт українського зерна і постачати в Україну добрива.

Як повідомлялося, блокування українських морських портів дуже ускладнило експорт зерна. Через це у світі прогнозують глобальну продовольчу кризу. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія під час війни проти України використовує блокаду продовольчого експорту як зброю.

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