Шольц пообіцяв допомогти Україні у відновленні експорту зерна
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вживе заходів для того, щоб допомогти Україні експортувати зернові.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Шольц пообіцяв, що "активно працюватиме" над тим, щоб забезпечити експорт українського зерна і постачати в Україну добрива.
Як повідомлялося, блокування українських морських портів дуже ускладнило експорт зерна. Через це у світі прогнозують глобальну продовольчу кризу. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія під час війни проти України використовує блокаду продовольчого експорту як зброю.
Топ коментарі
+16 Vyacheslav Lokhvych
показати весь коментар22.05.2022 19:04
+14 cimbitep
показати весь коментар22.05.2022 19:06
+9 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар22.05.2022 19:11
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То спроси у Вовчика и высылай назад,они ж плохие
25.02.2022, 19:53 Uhr
очке, проистите, в глазике путлера?
Договорняки идут дальше
зерно вони вивезуть швидко.
для постачання зброї їм щось заважає.
то різні закони в країнах єс то якісь другі причини.
а вивезти зерно, олію, три секунди, ****, треба.
как мух на гафно.
Меркель им 7 лет секелем по губам водила,запоребрики себе волосню на яйлах всю от злости повыдергивали.
Де вони, приїхали?
за уже полученное немецкое.
Только немцам то зерно и нах.й не надо.
Обратись в Зимбабвэ,там и вооружись
Бо єдине, що може "допомогти" Шольц, це вивозити зерно залізницею через бєларашку на порти Балтії. Тоді реабілітується білорашковий Тарган, який "спасає світ від голоду", і він вже тіпа і не злочинець, а партнер по бізнесу.
Такий розводняк вже обговорюється в ООН...
Германия 2-я в мире после США по количеству оказанной помощи Украине.
Кацы,вы смешны!
багатосерійний, такий...