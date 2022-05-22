Шольц пообещал помочь Украине в возобновлении экспорта зерна
Канцлер Германии Олаф Шольц примет меры для того, чтобы помочь Украине экспортировать зерновые.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Шольц пообещал, что будет "активно работать" над тем, чтобы обеспечить экспорт украинского зерна и поставлять в Украину удобрения.
Как сообщалось, блокирование украинских морских портов очень усложнило экспорт зерна. Поэтому в мире прогнозируют глобальный продовольственный кризис. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия в ходе войны против Украины использует блокаду продовольственного экспорта как оружие.
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То спроси у Вовчика и высылай назад,они ж плохие
25.02.2022, 19:53 Uhr
очке, проистите, в глазике путлера?
Договорняки идут дальше
зерно вони вивезуть швидко.
для постачання зброї їм щось заважає.
то різні закони в країнах єс то якісь другі причини.
а вивезти зерно, олію, три секунди, ****, треба.
как мух на гафно.
Меркель им 7 лет секелем по губам водила,запоребрики себе волосню на яйлах всю от злости повыдергивали.
Де вони, приїхали?
за уже полученное немецкое.
Только немцам то зерно и нах.й не надо.
Обратись в Зимбабвэ,там и вооружись
Бо єдине, що може "допомогти" Шольц, це вивозити зерно залізницею через бєларашку на порти Балтії. Тоді реабілітується білорашковий Тарган, який "спасає світ від голоду", і він вже тіпа і не злочинець, а партнер по бізнесу.
Такий розводняк вже обговорюється в ООН...
Германия 2-я в мире после США по количеству оказанной помощи Украине.
Кацы,вы смешны!
багатосерійний, такий...