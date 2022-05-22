Шольц пообещал помочь Украине в возобновлении экспорта зерна

Канцлер Германии Олаф Шольц примет меры для того, чтобы помочь Украине экспортировать зерновые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Шольц пообещал, что будет "активно работать" над тем, чтобы обеспечить экспорт украинского зерна и поставлять в Украину удобрения.

Как сообщалось, блокирование украинских морских портов очень усложнило экспорт зерна. Поэтому в мире прогнозируют глобальный продовольственный кризис. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия в ходе войны против Украины использует блокаду продовольственного экспорта как оружие.

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