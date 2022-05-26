В Мариуполе россияне готовятся расширить братскую могилу, - Андрющенко

В Мариуполе российские оккупанты готовятся расширить братскую могилу на старом кладбище "Некрополь".

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Братские могилы. Оккупанты готовятся расширить братскую могилу на старом кладбище города ("Некрополь") в Центральном районе. Это четвертая могила, установленная нами вместе с журналистами "Схем" Радио Свобода. Для этого россияне используют наши предупреждения об угрозе эпидемии и фактически начали "сериал" по центральным каналам раша-ТВ по сценарию "мы местные, здесь живем, мы боимся - надо перезахоронения". С места сообщают о расширении и подготовке новых рвов для захоронений. После окончания работ россияне планируют использовать это для информационной атаки на Украину, обвинив именно Украину в массовых убийствах и бесчеловечных захоронениях погибших мариупольцев", – рассказал он.

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