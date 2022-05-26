Мариупольцам придется самостоятельно восстанавливать собственное жилье, - оккупанты

Захватчики обещают "помощь России" только в восстановлении детсадов, школ и административных зданий. Будут заниматься этим беглые чиновники, поселившиеся в РФ и в оккупированном Крыму.

Об этом пишет в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Колаборант – заместитель псевдомэра Мариуполя Хаджинов сообщил, что мариупольцы будут восстанавливать собственное жилье самостоятельно. Помощь России будет, но исключительно по детским садам, школам и помещениям администрации. Всем остальным только стройматериалы", - написал он.

По словам Андрющенко, захватчики собираются построить несколько многоквартирных зданий для нужд военного оккупационного корпуса и начать "восстановление исторических зданий".

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"Вчера в Мариуполе было руководство ФАУ "Роскапстрой" Минстроя России. Именно эта организация занималась освоением бюджета строительством в Крыму после оккупации. Финансовые ниточки от нее ведут именно к беглым чиновникам Украины, поселившимся в России и Крыму. Теперь мариупольские мраZи готовятся к "восстановлению Мариуполя", - добавил он.