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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Мариупольцам придется самостоятельно восстанавливать собственное жилье, - оккупанты

маріуполь

Захватчики обещают "помощь России" только в восстановлении детсадов, школ и административных зданий. Будут заниматься этим беглые чиновники, поселившиеся в РФ и в оккупированном Крыму.

Об этом пишет в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Колаборант – заместитель псевдомэра Мариуполя Хаджинов сообщил, что мариупольцы будут восстанавливать собственное жилье самостоятельно. Помощь России будет, но исключительно по детским садам, школам и помещениям администрации. Всем остальным только стройматериалы", - написал он.

По словам Андрющенко, захватчики собираются построить несколько многоквартирных зданий для нужд военного оккупационного корпуса и начать "восстановление исторических зданий".

Читайте: В Мариуполе начали выдавать паспорта РФ. Фактическая аннексия города началась, - Андрющенко

"Вчера в Мариуполе было руководство ФАУ "Роскапстрой" Минстроя России. Именно эта организация занималась освоением бюджета строительством в Крыму после оккупации. Финансовые ниточки от нее ведут именно к беглым чиновникам Украины, поселившимся в России и Крыму. Теперь мариупольские мраZи готовятся к "восстановлению Мариуполя", - добавил он.

Мариуполь (5704) оккупация (10103) Андрющенко Петр (579) разрушение (159)


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Топ комментарии
+32
Руський миръ ****
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26.05.2022 15:20
+27
Они свою Рашку из руин поднять не могут,орки только разрушать умеют.
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26.05.2022 15:25
+26
нахер там вообще теперь жить, если азовстали нету. разве что металл резать. и то, это на год максимум
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26.05.2022 15:21
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Руський миръ ****
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26.05.2022 15:20 Ответить
ЗЫ: а какжыш анансированный город пабратим Расчленинград?
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26.05.2022 15:22 Ответить
Зато баз бАндер.
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26.05.2022 16:04 Ответить
А кто это такие?! Можно определение?!
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26.05.2022 18:13 Ответить
нахер там вообще теперь жить, если азовстали нету. разве что металл резать. и то, это на год максимум
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26.05.2022 15:21 Ответить
ну и? На год максимум, потом что делать в степи (если ВСУ не отобьют раньше)?
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26.05.2022 17:12 Ответить
Сподіваюся, це для тих, що підписали папірчики, буцімто їх житло розбомбило ЗСУ? Що ж, тоді все логічно!
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26.05.2022 15:22 Ответить
Данные москалей тут не интересны.
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26.05.2022 15:35 Ответить
Засунь свою пораду собі в дупу, москалику.
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26.05.2022 15:57 Ответить
зрадники України офіційно розмовляють українською
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26.05.2022 16:04 Ответить
Ти вже задовбав скрізь тут срати, пшов геть! ГЕТЬ!!
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26.05.2022 15:40 Ответить
В дитсадках фанєрою вікна забить і вийде середньостатистичне російське місто
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26.05.2022 15:23 Ответить
ну так, орки ж постійно говорять що ми *сами себя бомбим*, звичайно ці мерзоти не збираються нічого ремонтувати.
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26.05.2022 15:25 Ответить
Они свою Рашку из руин поднять не могут,орки только разрушать умеют.
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26.05.2022 15:25 Ответить
Разрушать - губить, ломать и портить.
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26.05.2022 15:38 Ответить
Главное чтобы хватило ума не отправлять туда бабло, начнётся песня под названием там же наши люди, уже кое-кто кормил их солдат гуманитарной помощью.
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26.05.2022 15:25 Ответить
А наша економіка витримає ще і їх на свою шию вішати? Ми їм будемо платити пенсії и дитячі виплати, а вони будуть казати, що то їм платить їх люба Росія, як каже вєлікаразумне населення Донбабви. А ви знаєте, що вони ще й зарплату на залізниці від нас отримують, хоча там все стоїть, вони тільки числяться. Окуповані території збільшуються, а ротики будуть відкривати до нас.
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26.05.2022 15:37 Ответить
Давно не вижу на сайте Сергея Кондратьева из 54-й..Был в Марьинке пол мес назад..
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26.05.2022 15:28 Ответить
Давайте дивитися правді у вічі. Нагадую, до війни більшість маріупольців були ватними. Може до когось щось і дійшло з російськими бомбами, але з того що бачу - якими були, такими і залишилась. А якщо вже з бомбами не доходить, то то вже все, повна клініка. "Даждаліся, наканєццта заживьом" так от кажуть. Вони чекають від росіян величезні пенсії и багатства. Шкода тільки загиблих героїв. Вата того не вартує.
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26.05.2022 15:31 Ответить
не *****. были сторонники но не большенство
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26.05.2022 21:07 Ответить
а что, надеялись на другое?
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26.05.2022 15:31 Ответить
в марте 2019-го да
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26.05.2022 16:06 Ответить
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·
14 хв
Окупанти обстріляли центр Харкова. Є загиблі та поранені
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26.05.2022 15:34 Ответить
иди ты на *** кацап епанный - соси раковый член путлера
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26.05.2022 15:44 Ответить
Скоро ваши жопьі будут взрьвацца, *********** мухосранский
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26.05.2022 16:41 Ответить
Там без вариантов.Только выезжать!Лучше в ЕС и Польшу!Или к родственикам в Украину.Даже еслиии освободят город к осени,то жить таммзимой практически не возможно.Город разрушен и подавать тепло практически не куда.И работы нет!И отстраивать его будет Украина около 3 лет!А как же путин обещал,что все отстроим ???Опять обманул!
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26.05.2022 15:34 Ответить
как по скрепному по орковски все уничтожили а Вы граждане будьте благодарны русской чуме восстанавливайте все сами и еще трудовой оброк выполняйте работайте за похлебку вот что несет эта русская чума миру
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26.05.2022 15:36 Ответить
Интересно мнение по этому поводу жителей Марика топивших за Расеюшку и с нетерпением ждавших прихода к ним срусни. Что, скажите, убогие?
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26.05.2022 15:38 Ответить
Зато они теперь получат колорадку и право носить дида на палке.
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26.05.2022 15:40 Ответить
Как вы сказали - носить дидло на палке?
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26.05.2022 16:03 Ответить
видел кадры, где москали притянули в Марик телевизоры на машинах и вещают на улицах города. Не ездят, а стоят в одном месте. И что вы думаете.... рядом в несколько рядов людей и смотрят. Вот и ответ на ваш вопрос.
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26.05.2022 16:38 Ответить
стакановец

@alkachka1

·
https://twitter.com/alkachka1/status/1529769636580958208 2 ч

Хотите испытать толику страданий украинцев? Рубаните в доме свет, мобильную связь, воду, канализацию, уничтожьте все магазины, аптеки, пекарни, разрушьте свои дома и живите в подвале, слушая плач своих голодных детей - это русский мир пришёл в ваш дом.
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26.05.2022 15:40 Ответить
Зараз зелені гниди з Верещучкою їм допоможуть, там же ж наші люди
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26.05.2022 15:44 Ответить
Та их в сыбир вывезут. Так что не все так печально
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26.05.2022 16:06 Ответить
Хтось думав що буде інакше?
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26.05.2022 15:45 Ответить
А кто то ожидал другое что окупанты кроме военных баз ничего строить не будут?
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26.05.2022 15:46 Ответить
Люди то в чем виноваты? Они не в силах защитить себя и семьи от орды сильных и безжалостных орков. В твой дом пришел беспощадный и сильный враг, забрал у тебя все и поработил. А помочь не кому, т.к. осилить его очень сложно. Несчастный народ Мариуполя......, несчастный народ Украины. Но Бог все же есть и он накажет жестокость и несправедливость!!!!
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26.05.2022 15:50 Ответить
Якби бог насправді існував, то від раку померла би не моя теща, яка жодній живій істоті на землі нічого паганого не зробила, а москальські гниди! Але, нажаль, нажаль...
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26.05.2022 16:03 Ответить
Так-то по вашей логике Медведчук тоже хороший не злой человек. Просто любил бабло больше чем свою Оксану. ему просто бабки мозг поработили и он начал работать на орков
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26.05.2022 16:08 Ответить
Бог давно уже не вмешивается в дела мирские, только Дъявол делает это.
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26.05.2022 18:10 Ответить
надо людям полностью оставлять города какие попали под оккупацию как это не звучит жестоко не хрен там делать под кацапским сапогом это будет для пропаганды кацапам очень сильно бить и весь мир будет смотреть в ужасе
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26.05.2022 15:55 Ответить
а так они сегодня визжат и делают картинку как теперь все счастливо будут жить
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26.05.2022 15:57 Ответить
Ну если все устраивает, то какие вопросы?
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26.05.2022 16:09 Ответить
Щось, Сівоха разом з Королевською мовчать, Зе-лено/Блакитні курви...
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26.05.2022 16:08 Ответить
Взагалі-то таку інфо я вже читала. І з самого початку війни кацапи відразу казали, шо житло простих громадян будуть відновлювати самі громадяни і своїм коштом.
Можливо громадяни думали, що з літаків кацапських на них буде золото падати. Це вже у них треба запитати. Але чесно кажучи - громадяни про все це могли здогадатись і самі - хватило би просто подивитись як "гарно" були відбуловані всі міста і села знищені кацапами в 2014 році. Так що для них це не має бути новиною.
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26.05.2022 16:34 Ответить
Ещё одна военная база. Промки там уже нет. Порта считай тоже нет, вывозить нечего. Жилья тоже. А для военной бузы идеальное место. ЖЕлезка, аэропорт, порт.
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26.05.2022 16:36 Ответить
Добро пожаловать в 1950 год без документов и зарплат.
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26.05.2022 17:09 Ответить
Так розумію, "біглі" це втікачі?
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26.05.2022 17:36 Ответить
- загарбники збираються побудувати декілька багатоквартирних будівель для потреб військового окупаційного корпусу
- Будущие мишени для ВСУ.
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26.05.2022 18:06 Ответить
Було квітуче портове місто-мільйонник, де жили люди, жили і нікого не чіпали. Прийшли асвабадітєлі з бурятських єпєнєй та знищили все.

Горіть у пеклі, кацапня смердюча! Будьте прокляті навіки!
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26.05.2022 22:46 Ответить
 
 