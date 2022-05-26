Мариупольцам придется самостоятельно восстанавливать собственное жилье, - оккупанты
Захватчики обещают "помощь России" только в восстановлении детсадов, школ и административных зданий. Будут заниматься этим беглые чиновники, поселившиеся в РФ и в оккупированном Крыму.
Об этом пишет в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Колаборант – заместитель псевдомэра Мариуполя Хаджинов сообщил, что мариупольцы будут восстанавливать собственное жилье самостоятельно. Помощь России будет, но исключительно по детским садам, школам и помещениям администрации. Всем остальным только стройматериалы", - написал он.
По словам Андрющенко, захватчики собираются построить несколько многоквартирных зданий для нужд военного оккупационного корпуса и начать "восстановление исторических зданий".
"Вчера в Мариуполе было руководство ФАУ "Роскапстрой" Минстроя России. Именно эта организация занималась освоением бюджета строительством в Крыму после оккупации. Финансовые ниточки от нее ведут именно к беглым чиновникам Украины, поселившимся в России и Крыму. Теперь мариупольские мраZи готовятся к "восстановлению Мариуполя", - добавил он.
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@prm_ua
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14 хв
Окупанти обстріляли центр Харкова. Є загиблі та поранені
@alkachka1
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https://twitter.com/alkachka1/status/1529769636580958208 2 ч
Хотите испытать толику страданий украинцев? Рубаните в доме свет, мобильную связь, воду, канализацию, уничтожьте все магазины, аптеки, пекарни, разрушьте свои дома и живите в подвале, слушая плач своих голодных детей - это русский мир пришёл в ваш дом.
Можливо громадяни думали, що з літаків кацапських на них буде золото падати. Це вже у них треба запитати. Але чесно кажучи - громадяни про все це могли здогадатись і самі - хватило би просто подивитись як "гарно" були відбуловані всі міста і села знищені кацапами в 2014 році. Так що для них це не має бути новиною.
- Будущие мишени для ВСУ.
Горіть у пеклі, кацапня смердюча! Будьте прокляті навіки!