Маріупольцям доведеться самостійно відновлювати власне житло, - окупанти

Загарбники обіцяють "допомогу Росії" лише у відбудові дитсадків, шкіл та адміністративних будівель. Займатимуться цим біглі чиновники, що оселилися в РФ та в окупованому Криму.

Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Колаборант – заступник псевдомера Маріуполя Хаджинов повідомив, що маріупольці будуть відновлювати власне житло самостійно. Допомога росії буде, але виключно по дитячим садкам, школам і приміщенням адміністрації. Всім іншим лише будматеріали", - написав він.

За словами Андрющенко, загарбники збираються побудувати декілька багатоквартирних будівель для потреб військового окупаційного корпусу та розпочати "відновлення історичних будівель".

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"Вчора в Маріуполі було керівництво ФАУ "Роскапстрой" Мінбуду росії. Саме ця організація займалась освоєнням бюджету будівництвом в Криму після окупації. Фінансові ниточки від неї ведуть саме до біглих чиновників України, що оселились в росії та Криму. Тепер маріупольські мраZі готуються освоїти бюджет на "відновлення Маріуполя", - додав він.