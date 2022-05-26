Маріупольцям доведеться самостійно відновлювати власне житло, - окупанти
Загарбники обіцяють "допомогу Росії" лише у відбудові дитсадків, шкіл та адміністративних будівель. Займатимуться цим біглі чиновники, що оселилися в РФ та в окупованому Криму.
Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Колаборант – заступник псевдомера Маріуполя Хаджинов повідомив, що маріупольці будуть відновлювати власне житло самостійно. Допомога росії буде, але виключно по дитячим садкам, школам і приміщенням адміністрації. Всім іншим лише будматеріали", - написав він.
За словами Андрющенко, загарбники збираються побудувати декілька багатоквартирних будівель для потреб військового окупаційного корпусу та розпочати "відновлення історичних будівель".
"Вчора в Маріуполі було керівництво ФАУ "Роскапстрой" Мінбуду росії. Саме ця організація займалась освоєнням бюджету будівництвом в Криму після окупації. Фінансові ниточки від неї ведуть саме до біглих чиновників України, що оселились в росії та Криму. Тепер маріупольські мраZі готуються освоїти бюджет на "відновлення Маріуполя", - додав він.
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@prm_ua
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14 хв
Окупанти обстріляли центр Харкова. Є загиблі та поранені
@alkachka1
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https://twitter.com/alkachka1/status/1529769636580958208 2 ч
Хотите испытать толику страданий украинцев? Рубаните в доме свет, мобильную связь, воду, канализацию, уничтожьте все магазины, аптеки, пекарни, разрушьте свои дома и живите в подвале, слушая плач своих голодных детей - это русский мир пришёл в ваш дом.
Можливо громадяни думали, що з літаків кацапських на них буде золото падати. Це вже у них треба запитати. Але чесно кажучи - громадяни про все це могли здогадатись і самі - хватило би просто подивитись як "гарно" були відбуловані всі міста і села знищені кацапами в 2014 році. Так що для них це не має бути новиною.
- Будущие мишени для ВСУ.
Горіть у пеклі, кацапня смердюча! Будьте прокляті навіки!