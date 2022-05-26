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Новини Війна
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У Маріуполі росіяни готуються розширити братську могилу, - Андрющенко

маріуполь

У Маріуполі російські окупанти готуються розширити братську могилу на старому кладовищі "Некрополь".

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Братські могили. Окупанти готуються розширити братську могилу на старому кладовищі міста "Некрополь" в Центральному районі. Це четверта могила, яка була встановлена нами разом з журналістами "Схем" Радіо Свобода. Для того, росіяни використовують наші попередження про загрозу епідемії та фактично розпочали "серіал" по центральним каналам раша-тв за сценаріем "ми місцеві, тут мешкаємо, ми боїмося - треба перепоховання". З місця повідомляють про розширення та підготовку нових ровів для поховань. Після закінчення робіт росіяни планують використати це для інформаційної атаки на Україну, звинувативши саме Україну у масових вбивствах та нелюдських похованнях загиблих маріупольців", - розповів він.

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Автор: 

Маріуполь (3220) окупація (6652) росія (64846) воєнні злочини (1846) Андрющенко Петро (692)


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26.05.2022 18:29 Відповісти
Набирают отставников. Летчики пошли *******.
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26.05.2022 19:14 Відповісти
Зекове кладовище .
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26.05.2022 18:38 Відповісти
Скоро жара. В Мариуполе пойдут эпидемии
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26.05.2022 19:57 Відповісти
 
 