Мы не можем позволить Путину выиграть его войну, – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе подчеркнул, что противостояние российскому империализму важно для всего международного сообщества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

"Надо, чтобы Путин не выиграл эту войну. И я убежден, что он ее не выиграет. Он уже потерпел поражение во всех его стратегических задачах. Сегодня захват Россией всей Украины выглядит еще более отдаленным, чем в начале войны, благодаря поразительным оборонительным силам украинской армии и населения", - подчеркнул Шольц.

Кроме того, немецкий лидер подчеркнул, что сейчас вопрос о том, когда Путин четко осознает, что "продиктованного мира не будет". "Украина на это не согласится. И мы тоже не согласимся".

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Шольц также сравнил российскую войну в Украине, которую Москва называет "спецоперацией", с ужасами Второй мировой, подчеркнув, что противостояние российскому империализму – важно не только для будущего Украины, но и для всего международного сообщества. "Обещание "никогда снова" - на кону", - сказал Шольц.