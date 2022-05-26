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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы не можем позволить Путину выиграть его войну, – Шольц

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе подчеркнул, что противостояние российскому империализму важно для всего международного сообщества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

"Надо, чтобы Путин не выиграл эту войну. И я убежден, что он ее не выиграет. Он уже потерпел поражение во всех его стратегических задачах. Сегодня захват Россией всей Украины выглядит еще более отдаленным, чем в начале войны, благодаря поразительным оборонительным силам украинской армии и населения", - подчеркнул Шольц.

Кроме того, немецкий лидер подчеркнул, что сейчас вопрос о том, когда Путин четко осознает, что "продиктованного мира не будет". "Украина на это не согласится. И мы тоже не согласимся".

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Шольц также сравнил российскую войну в Украине, которую Москва называет "спецоперацией", с ужасами Второй мировой, подчеркнув, что противостояние российскому империализму – важно не только для будущего Украины, но и для всего международного сообщества. "Обещание "никогда снова" - на кону", - сказал Шольц.

путин (31191) Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+19
Не можем дать выиграть. Не можем дать оружие. Не можем отказаться от газа да и от угля тоже... Ничего не можем
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26.05.2022 18:59
+12
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26.05.2022 19:11
+10
......пиз*обол и сцикло........НЕМЕЦКОЕ ОРУЖИЕ ГДЕ?.....
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26.05.2022 19:00
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Правила форума Совет форумчан
а что это значит "не выиграть" ? Захватить не все, а только половину ?
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26.05.2022 18:57 Ответить
сорри, почитал еще раз - захоплення Росією всієї України виглядає ще віддаленішим Джерело:
т.е если останется только Закарпатская обл не под оккупацией, то для сабжа это не будет победой
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26.05.2022 18:59 Ответить
Крім того, німецький лідер підкреслив, що зараз питання у тому, коли Путін чітко усвідомить, що "продиктованого миру не буде". "Україна на це не погодиться. І ми також не погодимося". Джерело:
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26.05.2022 19:04 Ответить
Продайте тяжелое вооружение, а то получается на словах одно , а на деле ⁉️
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26.05.2022 19:09 Ответить
Да шо ж вы зелю футболите туда сюда😁
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26.05.2022 18:57 Ответить
От немцев это звучит несколько двояко. Ну в прочем как всегда у них...
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26.05.2022 18:58 Ответить
а эти все пиз*ят и пиз*ят..... пустодзвоны
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26.05.2022 18:58 Ответить
Ми не можемо дозволити Путіну виграти його війну, - Шольц
================
німчурня,ваша задача глибоко стурбуватися і кожен день цю стурбованість проявляти.Бо іншого від німчурак не дочекаєшся.Навіть касок.
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26.05.2022 19:01 Ответить
Не можем дать выиграть. Не можем дать оружие. Не можем отказаться от газа да и от угля тоже... Ничего не можем
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26.05.2022 18:59 Ответить
......пиз*обол и сцикло........НЕМЕЦКОЕ ОРУЖИЕ ГДЕ?.....
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26.05.2022 19:00 Ответить
"Дупло, подумал Шольц"(с).
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26.05.2022 19:00 Ответить
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26.05.2022 19:00 Ответить
Ігроман, млять!...
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26.05.2022 19:01 Ответить
Віддати країні,яка посідає одну сьому суші клаптик своєї території - і вона відчепиться?Ви що,серьозно?
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26.05.2022 19:05 Ответить
Почати суспільству треба з Малого , а саме-- Створення Петицій про візовий режим та Заборону всієї Торгівлі З Білорусієй та Країнами Снг (ми вже побачили як вони пІдтримали Україну ) youtube.com/post/UgkxfbAyW5ayoR4zooIjcI-nv-ze4tJDwqRC
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26.05.2022 19:06 Ответить
І що та петиція дасть?Зараз все вирішує зброя.
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26.05.2022 19:08 Ответить
где зрк средней дальности, гаубицы, самолеты?
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26.05.2022 19:06 Ответить
Де-де... Готується до відправки на росєю. Схоже пуйло добре того олуха за яйка тримає...
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26.05.2022 19:09 Ответить
н молодец. осталось закрепит слова делами. у вас самая лучшая оружие и танки леопард и гаубицы помогите пожалуйста.
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26.05.2022 19:08 Ответить
И позволить выиграть не можем и позволить проиграть не можем. Так что делать лучше скажи.
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26.05.2022 19:09 Ответить
Шольц-лицемірний покидьок...
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26.05.2022 19:11 Ответить
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26.05.2022 19:11 Ответить
Штангенциркуль, це просто слова. Ти краще скажи, чого з поставкою зброї зволікаєш?
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26.05.2022 19:12 Ответить
Оружия нам побольше дайте, а дальше мы как то сами разгребём этот бардак , который нам устроили орки !
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26.05.2022 19:12 Ответить
Які гучні звуки
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26.05.2022 19:14 Ответить
Трохи те так. Треба казати - Путін мусить ПРОГРАТИ цю війну.
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26.05.2022 19:16 Ответить
В мене таке відчуття що багато хто пише коментарі зовсім не розуміє що він пише тим самим підігрує москалям.Прочитайте уважно він заявив все вірно.
Не розганяйте зраду і не цитуйте недолугих політиків які говорять що Германія нам нічого не дає і грає за рашку.
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26.05.2022 19:20 Ответить
так это кацапские боты и пишут
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26.05.2022 19:56 Ответить
какой-то клоун
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26.05.2022 19:22 Ответить
Доки росію не поділять вона буде воювати... там байдуже кого грабувати, вони придумають.
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26.05.2022 19:27 Ответить
Bla-bla-bla
Зброї нема навіть на передовій, а що вже говорити про навчальні центри, де повинні виходити вже підготовлені солдати
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26.05.2022 19:29 Ответить
Именно по этому мы никак не можем поставить вам 6 несчастных панцергаубиц 2000 уже второй месяц, так, господин шольц?
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26.05.2022 19:32 Ответить
Да уж. У нашей бабушки похоже органы были больше, чем у нашего дедушки. Бла Бла Бла
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26.05.2022 19:36 Ответить
то дам .. то не дам.. пора определятся
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26.05.2022 19:37 Ответить
гансы говорят одно ..а делают совсем другое .
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26.05.2022 19:39 Ответить
У меня есть внутреннее уважение к Шольцу и немцам, как одной из самых великих наций человечества, тем не менее их политика напоминает Зеленского. Красивые декларации, которые не соответствуют содержанию.
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26.05.2022 19:50 Ответить
нет зеленский еще хуже - он не выплачивает украинским беженцам до 1000 евро в месяц на жилье и еду а Германия платит и не ноет
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26.05.2022 19:58 Ответить
Пруфы про 1000 евро? 300 максимум и жилье по несколько семей в одну комнату
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26.05.2022 20:00 Ответить
Я этим немецким петушкам уже верю настолько же, насколько Рашке.
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26.05.2022 19:59 Ответить
А шо, сказать, что Украина должна победить - религия не позволяет?
"Путин не должен выиграть" и "Украина должна победить" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Первое - говорят политические проституки
Второе - настоящие друзья Украины.
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26.05.2022 20:06 Ответить
Браццкий договор Молотов-Риббеннтроп работает до сих пор...
Сенатор...Цензор Нет...
2015 г.
Много воды утекло с тех пор

...
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26.05.2022 20:09 Ответить
А в нього не погано виходить сидіти на шпагаті. Хоче "И рыбку съесть и на бутылку не сесть"
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26.05.2022 20:38 Ответить
Гепарди давай, пі..бол
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26.05.2022 20:42 Ответить
Німці не розуміють однієї дуже простої речі - що московія воює і з ними також.

І вони теж є стороню цієї війни! Тільки за них зараз воюють Українці.

Тож в їхних інтересах надати нам зброю, навіть якщо це призведе до незначного послаблення їхньої військової спроможності. Тому що якщо Українці не захистять німців їхньою зброєю, то прийдеться цією зброєю захищатись вже самим німцям! І гроби рано чи пізно будуть приходити німецьким бюргерам.

Вони цього хочуть?

Якщо не хочуть, то негайно давайте нам любу зброю, яка нам потрібна!
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26.05.2022 20:49 Ответить
Вони мабуть думають що дадуть пуйлу весь Донбас і південь і він заспокоїться? Чи дурні...
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26.05.2022 20:52 Ответить
Млять, вже цей п.здеж достав, поставте зброю яку обіцяли, вже 3 місяць війни!!!!!!!
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26.05.2022 21:17 Ответить
Цікаво, він руки свої не контролює і вони роблять не те що він каже, чи навпаки - руки роблять те що він хоче, а язик меле шопапало?
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26.05.2022 21:18 Ответить
Ну, словом поддержал. А делом когда
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26.05.2022 23:26 Ответить
 
 