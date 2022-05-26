Мы не можем позволить Путину выиграть его войну, – Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе подчеркнул, что противостояние российскому империализму важно для всего международного сообщества.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.
"Надо, чтобы Путин не выиграл эту войну. И я убежден, что он ее не выиграет. Он уже потерпел поражение во всех его стратегических задачах. Сегодня захват Россией всей Украины выглядит еще более отдаленным, чем в начале войны, благодаря поразительным оборонительным силам украинской армии и населения", - подчеркнул Шольц.
Кроме того, немецкий лидер подчеркнул, что сейчас вопрос о том, когда Путин четко осознает, что "продиктованного мира не будет". "Украина на это не согласится. И мы тоже не согласимся".
Шольц также сравнил российскую войну в Украине, которую Москва называет "спецоперацией", с ужасами Второй мировой, подчеркнув, что противостояние российскому империализму – важно не только для будущего Украины, но и для всего международного сообщества. "Обещание "никогда снова" - на кону", - сказал Шольц.
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т.е если останется только Закарпатская обл не под оккупацией, то для сабжа это не будет победой
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німчурня,ваша задача глибоко стурбуватися і кожен день цю стурбованість проявляти.Бо іншого від німчурак не дочекаєшся.Навіть касок.
Не розганяйте зраду і не цитуйте недолугих політиків які говорять що Германія нам нічого не дає і грає за рашку.
Зброї нема навіть на передовій, а що вже говорити про навчальні центри, де повинні виходити вже підготовлені солдати
"Путин не должен выиграть" и "Украина должна победить" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Первое - говорят политические проституки
Второе - настоящие друзья Украины.
Сенатор...Цензор Нет...
2015 г.
Много воды утекло с тех пор
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І вони теж є стороню цієї війни! Тільки за них зараз воюють Українці.
Тож в їхних інтересах надати нам зброю, навіть якщо це призведе до незначного послаблення їхньої військової спроможності. Тому що якщо Українці не захистять німців їхньою зброєю, то прийдеться цією зброєю захищатись вже самим німцям! І гроби рано чи пізно будуть приходити німецьким бюргерам.
Вони цього хочуть?
Якщо не хочуть, то негайно давайте нам любу зброю, яка нам потрібна!