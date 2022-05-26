Ми не можемо дозволити Путіну виграти його війну, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час Світового економічного форуму у швейцарському Давосі наголосив, що протистояння російському імперіалізму важливе для всієї міжнародної спільноти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

"Треба, щоб Путін не виграв цю війну. І я переконаний, що він її не виграє. Він уже зазнав поразки в усіх його стратегічних завданнях. Сьогодні захоплення Росією всієї України виглядає ще віддаленішим, ніж на початку війни, завдяки вражаючим оборонним зусиллям української армії і населення", - наголосив Шольц.

Крім того, німецький лідер підкреслив, що зараз питання у тому, коли Путін чітко усвідомить, що "продиктованого миру не буде". "Україна на це не погодиться. І ми також не погодимося".

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Шольц також порівняв російську війну в Україні, яку Москва називає "спецоперацією", із жахами Другої світової, підкресливши, що протистояння російському імперіалізму - важливе не лише для майбутнього України, а й для всієї міжнародної спільноти. "Обіцянка "ніколи знову" - на кону", - сказав Шольц.