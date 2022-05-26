Ми не можемо дозволити Путіну виграти його війну, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час Світового економічного форуму у швейцарському Давосі наголосив, що протистояння російському імперіалізму важливе для всієї міжнародної спільноти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.
"Треба, щоб Путін не виграв цю війну. І я переконаний, що він її не виграє. Він уже зазнав поразки в усіх його стратегічних завданнях. Сьогодні захоплення Росією всієї України виглядає ще віддаленішим, ніж на початку війни, завдяки вражаючим оборонним зусиллям української армії і населення", - наголосив Шольц.
Крім того, німецький лідер підкреслив, що зараз питання у тому, коли Путін чітко усвідомить, що "продиктованого миру не буде". "Україна на це не погодиться. І ми також не погодимося".
Шольц також порівняв російську війну в Україні, яку Москва називає "спецоперацією", із жахами Другої світової, підкресливши, що протистояння російському імперіалізму - важливе не лише для майбутнього України, а й для всієї міжнародної спільноти. "Обіцянка "ніколи знову" - на кону", - сказав Шольц.
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т.е если останется только Закарпатская обл не под оккупацией, то для сабжа это не будет победой
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німчурня,ваша задача глибоко стурбуватися і кожен день цю стурбованість проявляти.Бо іншого від німчурак не дочекаєшся.Навіть касок.
Не розганяйте зраду і не цитуйте недолугих політиків які говорять що Германія нам нічого не дає і грає за рашку.
Зброї нема навіть на передовій, а що вже говорити про навчальні центри, де повинні виходити вже підготовлені солдати
"Путин не должен выиграть" и "Украина должна победить" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Первое - говорят политические проституки
Второе - настоящие друзья Украины.
Сенатор...Цензор Нет...
2015 г.
Много воды утекло с тех пор
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І вони теж є стороню цієї війни! Тільки за них зараз воюють Українці.
Тож в їхних інтересах надати нам зброю, навіть якщо це призведе до незначного послаблення їхньої військової спроможності. Тому що якщо Українці не захистять німців їхньою зброєю, то прийдеться цією зброєю захищатись вже самим німцям! І гроби рано чи пізно будуть приходити німецьким бюргерам.
Вони цього хочуть?
Якщо не хочуть, то негайно давайте нам любу зброю, яка нам потрібна!