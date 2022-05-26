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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми не можемо дозволити Путіну виграти його війну, - Шольц

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час Світового економічного форуму у швейцарському Давосі наголосив, що протистояння російському імперіалізму важливе для всієї міжнародної спільноти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

"Треба, щоб Путін не виграв цю війну. І я переконаний, що він її не виграє. Він уже зазнав поразки в усіх його стратегічних завданнях. Сьогодні захоплення Росією всієї України виглядає ще віддаленішим, ніж на початку війни, завдяки вражаючим оборонним зусиллям української армії і населення", - наголосив Шольц.

Крім того, німецький лідер підкреслив, що зараз питання у тому, коли Путін чітко усвідомить, що "продиктованого миру не буде". "Україна на це не погодиться. І ми також не погодимося".

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Шольц також порівняв російську війну в Україні, яку Москва називає "спецоперацією", із жахами Другої світової, підкресливши, що протистояння російському імперіалізму - важливе не лише для майбутнього України, а й для всієї міжнародної спільноти. "Обіцянка "ніколи знову" - на кону", - сказав Шольц.

Автор: 

путін (23733) Шольц Олаф (1134)


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Топ коментарі
+19
Не можем дать выиграть. Не можем дать оружие. Не можем отказаться от газа да и от угля тоже... Ничего не можем
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26.05.2022 18:59
+12
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26.05.2022 19:11
+10
......пиз*обол и сцикло........НЕМЕЦКОЕ ОРУЖИЕ ГДЕ?.....
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26.05.2022 19:00
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а что это значит "не выиграть" ? Захватить не все, а только половину ?
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26.05.2022 18:57 Відповісти
сорри, почитал еще раз - захоплення Росією всієї України виглядає ще віддаленішим Джерело:
т.е если останется только Закарпатская обл не под оккупацией, то для сабжа это не будет победой
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26.05.2022 18:59 Відповісти
Крім того, німецький лідер підкреслив, що зараз питання у тому, коли Путін чітко усвідомить, що "продиктованого миру не буде". "Україна на це не погодиться. І ми також не погодимося". Джерело:
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26.05.2022 19:04 Відповісти
Продайте тяжелое вооружение, а то получается на словах одно , а на деле ⁉️
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26.05.2022 19:09 Відповісти
Да шо ж вы зелю футболите туда сюда😁
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26.05.2022 18:57 Відповісти
От немцев это звучит несколько двояко. Ну в прочем как всегда у них...
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26.05.2022 18:58 Відповісти
а эти все пиз*ят и пиз*ят..... пустодзвоны
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26.05.2022 18:58 Відповісти
Ми не можемо дозволити Путіну виграти його війну, - Шольц
================
німчурня,ваша задача глибоко стурбуватися і кожен день цю стурбованість проявляти.Бо іншого від німчурак не дочекаєшся.Навіть касок.
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26.05.2022 19:01 Відповісти
Не можем дать выиграть. Не можем дать оружие. Не можем отказаться от газа да и от угля тоже... Ничего не можем
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26.05.2022 18:59 Відповісти
......пиз*обол и сцикло........НЕМЕЦКОЕ ОРУЖИЕ ГДЕ?.....
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26.05.2022 19:00 Відповісти
"Дупло, подумал Шольц"(с).
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26.05.2022 19:00 Відповісти
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26.05.2022 19:00 Відповісти
Ігроман, млять!...
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26.05.2022 19:01 Відповісти
Віддати країні,яка посідає одну сьому суші клаптик своєї території - і вона відчепиться?Ви що,серьозно?
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26.05.2022 19:05 Відповісти
Почати суспільству треба з Малого , а саме-- Створення Петицій про візовий режим та Заборону всієї Торгівлі З Білорусієй та Країнами Снг (ми вже побачили як вони пІдтримали Україну ) youtube.com/post/UgkxfbAyW5ayoR4zooIjcI-nv-ze4tJDwqRC
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26.05.2022 19:06 Відповісти
І що та петиція дасть?Зараз все вирішує зброя.
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26.05.2022 19:08 Відповісти
где зрк средней дальности, гаубицы, самолеты?
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26.05.2022 19:06 Відповісти
Де-де... Готується до відправки на росєю. Схоже пуйло добре того олуха за яйка тримає...
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26.05.2022 19:09 Відповісти
н молодец. осталось закрепит слова делами. у вас самая лучшая оружие и танки леопард и гаубицы помогите пожалуйста.
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26.05.2022 19:08 Відповісти
И позволить выиграть не можем и позволить проиграть не можем. Так что делать лучше скажи.
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26.05.2022 19:09 Відповісти
Шольц-лицемірний покидьок...
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26.05.2022 19:11 Відповісти
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26.05.2022 19:11 Відповісти
Штангенциркуль, це просто слова. Ти краще скажи, чого з поставкою зброї зволікаєш?
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26.05.2022 19:12 Відповісти
Оружия нам побольше дайте, а дальше мы как то сами разгребём этот бардак , который нам устроили орки !
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26.05.2022 19:12 Відповісти
Які гучні звуки
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26.05.2022 19:14 Відповісти
Трохи те так. Треба казати - Путін мусить ПРОГРАТИ цю війну.
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26.05.2022 19:16 Відповісти
В мене таке відчуття що багато хто пише коментарі зовсім не розуміє що він пише тим самим підігрує москалям.Прочитайте уважно він заявив все вірно.
Не розганяйте зраду і не цитуйте недолугих політиків які говорять що Германія нам нічого не дає і грає за рашку.
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26.05.2022 19:20 Відповісти
так это кацапские боты и пишут
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26.05.2022 19:56 Відповісти
какой-то клоун
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26.05.2022 19:22 Відповісти
Доки росію не поділять вона буде воювати... там байдуже кого грабувати, вони придумають.
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26.05.2022 19:27 Відповісти
Bla-bla-bla
Зброї нема навіть на передовій, а що вже говорити про навчальні центри, де повинні виходити вже підготовлені солдати
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26.05.2022 19:29 Відповісти
Именно по этому мы никак не можем поставить вам 6 несчастных панцергаубиц 2000 уже второй месяц, так, господин шольц?
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26.05.2022 19:32 Відповісти
Да уж. У нашей бабушки похоже органы были больше, чем у нашего дедушки. Бла Бла Бла
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26.05.2022 19:36 Відповісти
то дам .. то не дам.. пора определятся
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26.05.2022 19:37 Відповісти
гансы говорят одно ..а делают совсем другое .
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26.05.2022 19:39 Відповісти
У меня есть внутреннее уважение к Шольцу и немцам, как одной из самых великих наций человечества, тем не менее их политика напоминает Зеленского. Красивые декларации, которые не соответствуют содержанию.
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26.05.2022 19:50 Відповісти
нет зеленский еще хуже - он не выплачивает украинским беженцам до 1000 евро в месяц на жилье и еду а Германия платит и не ноет
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26.05.2022 19:58 Відповісти
Пруфы про 1000 евро? 300 максимум и жилье по несколько семей в одну комнату
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26.05.2022 20:00 Відповісти
Я этим немецким петушкам уже верю настолько же, насколько Рашке.
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26.05.2022 19:59 Відповісти
А шо, сказать, что Украина должна победить - религия не позволяет?
"Путин не должен выиграть" и "Украина должна победить" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Первое - говорят политические проституки
Второе - настоящие друзья Украины.
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26.05.2022 20:06 Відповісти
Браццкий договор Молотов-Риббеннтроп работает до сих пор...
Сенатор...Цензор Нет...
2015 г.
Много воды утекло с тех пор

...
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26.05.2022 20:09 Відповісти
А в нього не погано виходить сидіти на шпагаті. Хоче "И рыбку съесть и на бутылку не сесть"
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26.05.2022 20:38 Відповісти
Гепарди давай, пі..бол
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26.05.2022 20:42 Відповісти
Німці не розуміють однієї дуже простої речі - що московія воює і з ними також.

І вони теж є стороню цієї війни! Тільки за них зараз воюють Українці.

Тож в їхних інтересах надати нам зброю, навіть якщо це призведе до незначного послаблення їхньої військової спроможності. Тому що якщо Українці не захистять німців їхньою зброєю, то прийдеться цією зброєю захищатись вже самим німцям! І гроби рано чи пізно будуть приходити німецьким бюргерам.

Вони цього хочуть?

Якщо не хочуть, то негайно давайте нам любу зброю, яка нам потрібна!
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26.05.2022 20:49 Відповісти
Вони мабуть думають що дадуть пуйлу весь Донбас і південь і він заспокоїться? Чи дурні...
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26.05.2022 20:52 Відповісти
Млять, вже цей п.здеж достав, поставте зброю яку обіцяли, вже 3 місяць війни!!!!!!!
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26.05.2022 21:17 Відповісти
Цікаво, він руки свої не контролює і вони роблять не те що він каже, чи навпаки - руки роблять те що він хоче, а язик меле шопапало?
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26.05.2022 21:18 Відповісти
Ну, словом поддержал. А делом когда
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26.05.2022 23:26 Відповісти
 
 