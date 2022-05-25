Шольц заявив, що не розуміє країни, які підтримують Росію: "Це неприйнятно"
Канцлер ФРН Олаф Шольц не розуміє країни, які підтримують Росію, що нині веде загарбницьку війну проти сусідньої держави.
Про це він заявив під час пресконференції у Преторії, де перебуває з візитом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Щодо війни, яку Росія почала проти України, то це агресивна війна. Мета Росії – завоювати українську територію, яка не належить Росії", - сказав Шольц.
Він зазначив, що це має бути зрозумілим кожному, як і виклик, який стоїть перед українським народом, який захищає свою територіальну цілісність і суверенітет.
Канцлер зазначив, що всі згодні з тим, що кордони не можна змінювати силою.
"Ми – Німеччина, Європейський Союз та багато інших країн – прийняли дуже свідоме рішення підтримати Україну фінансово, гуманітарною допомогою і, звісно, також постачанням військової зброї, щоб вона могла захиститися. І ми запровадили санкції, які необхідні, щоб цю війну закінчити", - сказав Шольц.
Він визнав при цьому, що "існують різні точки зору з приводу того, як це оцінювати", і є країни, які голосували на користь Росії в ООН. "Я не можу це акцептувати. І це неприйнятно", - заявив німецький канцлер. Він також наголосив на тому, що всі мають працювати над тим, аби покласти край цій загарбницькій війні, від якої постраждали багато країн і в Азії, в Африці, на півдні Америки.
Президент ПАР Сиріл Рамафоса утримався від критики Росії, натомість критикував антиросійські санкції, від яких, мовляв, постраждають інші країни. Він також наполягав на тому, що діалог - це єдиний спосіб, який Південна Африка вважає шляхом припинення "конфлікту". Свою позицію він обґрунтував тим, що з режимом апартеїду в Південній Африці було покінчено шляхом переговорів.
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Німецька допомога вже на шляху до нас...
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