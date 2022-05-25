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Новини Війна
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Шольц заявив, що не розуміє країни, які підтримують Росію: "Це неприйнятно"

шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц не розуміє країни, які підтримують Росію, що нині веде загарбницьку війну проти сусідньої держави.

Про це він заявив під час пресконференції у Преторії, де перебуває з візитом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодо війни, яку Росія почала проти України, то це агресивна війна. Мета Росії – завоювати українську територію, яка не належить Росії", - сказав Шольц.

Він зазначив, що це має бути зрозумілим кожному, як і виклик, який стоїть перед українським народом, який захищає свою територіальну цілісність і суверенітет.

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Канцлер зазначив, що всі згодні з тим, що кордони не можна змінювати силою.

"Ми – Німеччина, Європейський Союз та багато інших країн – прийняли дуже свідоме рішення підтримати Україну фінансово, гуманітарною допомогою і, звісно, також постачанням військової зброї, щоб вона могла захиститися. І ми запровадили санкції, які необхідні, щоб цю війну закінчити", - сказав Шольц.

Він визнав при цьому, що "існують різні точки зору з приводу того, як це оцінювати", і є країни, які голосували на користь Росії в ООН. "Я не можу це акцептувати. І це неприйнятно", - заявив німецький канцлер. Він також наголосив на тому, що всі мають працювати над тим, аби покласти край цій загарбницькій війні, від якої постраждали багато країн і в Азії, в Африці, на півдні Америки.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса утримався від критики Росії, натомість критикував антиросійські санкції, від яких, мовляв, постраждають інші країни. Він також наполягав на тому, що діалог - це єдиний спосіб, який Південна Африка вважає шляхом припинення "конфлікту". Свою позицію він обґрунтував тим, що з режимом апартеїду в Південній Африці було покінчено шляхом переговорів.

Автор: 

Німеччина (7335) росія (65002) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+10
ТатышоЛЬЦ!
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25.05.2022 00:24
+7
Європа все патякає. Війна десь там, далеко. Ну і нехай.
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25.05.2022 00:25
+5
Ой....Що би казав?

Сам зволікав з поставками...а коли пришпендьорили,то по іншому заговорив
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25.05.2022 00:23
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афігеть... протверезів?
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25.05.2022 00:22 Відповісти
Ой....Що би казав?

Сам зволікав з поставками...а коли пришпендьорили,то по іншому заговорив
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25.05.2022 00:23 Відповісти
Це скільки самогону треба було напитись, щоб через тижні бути тверезим
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25.05.2022 00:23 Відповісти
ТатышоЛЬЦ!
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25.05.2022 00:24 Відповісти
Не "Октоберфест" зараз мабуть, а травень
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25.05.2022 00:24 Відповісти
Європа все патякає. Війна десь там, далеко. Ну і нехай.
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25.05.2022 00:25 Відповісти
Європа... Сьогодні вмикаю Ютьюб, а там хто? Хто б Ви думали? Бойко! Якесь нове лайно белькоче... Оце вже я "зрадів"...
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25.05.2022 00:31 Відповісти
Тобто,як унтерівська вдова,що сама себе відшмагала? Це ж треба так цинічно стєбатись...
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25.05.2022 00:26 Відповісти
шольц, харе *******, давай с хранения леопарды первые и мардеры старые, а гепарды без снарядов в музей можете сдать.
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25.05.2022 00:33 Відповісти
Тобто "країни" він не розуміє, а Меркель -- розуміє?
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25.05.2022 00:33 Відповісти
Ми - Німеччина - ви обісралися не тільки по допомозі Україні а вже і обіцянкам полякам.
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25.05.2022 00:35 Відповісти
Часто мнит себя ворона
Рядом с розой,- соловьём...
(с) Шота Руставели
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25.05.2022 00:35 Відповісти
Це ж скільки "діалогу" отримала Рамафоса від кацапів, щоб проблему бачити не в кацапах, а в анти-кацапських санкціях, що навіть Шольц здивувався
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25.05.2022 00:41 Відповісти
Шольц зняв труси і побачив, що вони обісрані. "Кто посмєть срать мнє в труси!?" - грізно тупнув ногою шольц.
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25.05.2022 00:48 Відповісти
На злодієві й шапка горить .
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25.05.2022 00:56 Відповісти
Та бреше, швайня
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25.05.2022 00:59 Відповісти
Вот это поворот…
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25.05.2022 01:10 Відповісти
да ну н............х
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25.05.2022 01:31 Відповісти
розуміє але зброю не надає..от же простітутка...таке саме як )(уйло брехливе.що не нападе
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25.05.2022 01:44 Відповісти
може в Рамштайні або настрашили або відкиздили.тому і всрався
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25.05.2022 01:45 Відповісти
Нет веры Шольцу. Скользкий он очень. В 1980-ых выступал против НАТО. Это известный факт. Тяжёлое оружие до сих пор не даёт официальный Берлин. Даже Дуда сегодня намекнул, что Берлин балаболы.
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25.05.2022 01:50 Відповісти
...це просто ...слова....бл...
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25.05.2022 07:04 Відповісти
Показушний безвідповідальний бред в кращіх традиціях ху@лостана.
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25.05.2022 07:06 Відповісти
Получается, что Шольц не понимает Шольца.
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25.05.2022 08:53 Відповісти
Щоб його буряти зґвалтували. Спершу Меркель, а потім його.
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25.05.2022 09:09 Відповісти
Та ти також підтримуєш німчуро, тільки вслух про це не говориш!!!
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25.05.2022 09:30 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006113445879&__cft__[0]=AZU3g3v5LMnu_dVXttPkYA8yfRgXRMT3L2C2YWmDQ3CWMO-xeOyp47GvaskQMV69PaOS_Qcf1LMDLJmPvWAeNUYlqLwQKFU-4gLHBhtyiUCp0ybvB3uJKCiExN90MISmmJRvh4gWE5lxdBujdlCUSuMYsDal34qQHBnlRB6B_YcU6Q&__tn__=-UC%2CP-y-R Эльдар Брандтей

Німецька допомога вже на шляху до нас...

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/283986303_3242077276006022_162733410157980533_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=YjJIuAnQOPMAX9x1Hje&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT8AK208_Qa2brS4MFQMKKXSPa9yzbS1-_P2qQC3xr81Xw&oe=62934F3A
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25.05.2022 14:34 Відповісти
 
 