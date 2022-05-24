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Новини Війна
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"Старий трюк Путіна. Огидно. Це тиск на Україну "союзників", які повторюють лінію Кремля", - реакція експертів на статтю NYT щодо поступок перед РФ

донецк,луганск,донбасс

Низка міжнародних експертів, які спостерігають за подіями в Україні, розкритикували редакційну статтю видання New York Times, автори якого допустили, що Україна буде змушена поступитись територіями Росії, щоб завершити війну. Експерти вважають, що Кремль вдався до своєї випробуваної тактики, використовуючи західні ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Спланований "тиск на Україну" – так експерти реагують на статтю NYT, де мовиться, що Київ для компромісу має поступитись територіями.

"Не в найкращих інтересах Америки – поринути у тотальну війну з Росією, навіть якщо мир шляхом переговорів може вимагати від України ухвалення складних рішень. … Якщо конфлікт все таки призведе до реальних переговорів, українським лідерам доведеться ухвалити болючі територіальні рішення, яких потребуватиме будь-який компроміс", – мовиться у статті NYT від 19 травня 2022 року.

"Вирішальна воєнна перемога України над Росією, в результаті якої Україна повертає собі всі території, захоплені Росією з 2014 року, не є реалістичною метою", – продовжують автори статті.

Вони закликають Байдена виставити рамки, як довго Україну можна підтримувати та допомагати їй: "Байден має чітко дати зрозуміти президенту Зеленському та українському народу, що є межа того, як далеко США та НАТО можуть зайти у протистоянні з Росією, і також є межа, скільки зброї, грошей та політичної підтримки можуть надати США".

"Путін вклав надто багато особистого престижу у це вторгнення, щоб відступити", – пишуть редактори газети NYT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-які поступки щодо територіальної цілісності України є неприйнятими. Жодного умиротворення агресора, - Порошенко. ВIДЕО

Андерс Аслунд, експерт "Атлантичної Ради", дивується, чому на Заході турбуються збереженням репутації російського президента.

"Я не розумію, чому б хтось хотів, щоб найгірша зараз людина на землі – Володимир Путін – зміг зберегти своє обличчя? Яку мораль ви відстоюєте? Скажіть мені. Чому ви не хочете, щоб він зазнав поразки і був позбавлений влади, так як я цього хочу?", – зазначив у твітері Аслунд.

У своєму наступному твіті Аслунд критикує деяких європейських лідерів за загравання з Росією: "Я б закликав Макрона та Шольца припинити балувати Путіна своїми шкідливими телефонними дзвінками. Якщо ви не знаєте, що робити, дотримуйтеся клятви Гіппократа: "Не шкодьте!".

Американський військовий фахівець Джон Спенсер, який очолює кафедру досліджень ведення війни в умовах міста в Інституті сучасної війни, а також автор книги Connected Soldiers, на своїй твітер-сторінці пропонує три умови, після яких Україна може домовлятися з Росією про мир:

  • "1.Відведення усіх військ Росії від суверенної території України.
  • 2. Повернення додому кожного українського громадянина, викраденого Росією.
  • 3. План щодо виплат за всі руйнування, скоєні незаконним вторгнення Росії".

Російський політичний активіст Гаррі Каспаров називає статтю в американському виданні NYT тиском на Україну.

"Огидно. Це той самий тиск на Україну з боку її "союзників", які повторюють лінію Кремля, що він хоче миру, але продовжує путінську окупацію і геноцид. За 24 години одні й ті ж кремлівські меседжі –​ в New York Times, BBC та від міністра закордонних справ Франції", –​ пише у твітері Каспаров.

"Це не випадковість, ця "мирна" кампанія виходить із Кремля саме тоді, коли на шляху з’являється все більше й все краща зброя зі США. Це старий трюк Путіна: захопити територію силою, а потім закликати до припинення вогню для консолідації, із допомогою західних миротворців", –​ додає у твітері Каспаров.

Читайте також: Перемога у війні з Росією - це передусім зберегти наш суверенітет, - Зеленський

Олександр Щерба, який раніше був послом України в Австрії, а нині –​ головний радник голови правління НАК "Нафтогаз України" не приховує емоцій, коментуючи редакційну колонку газети.

"Лише почитайте ганебну редакційну колонку New York Times. Річ, яку вони не розуміють: очікування "важких рішень" від України (поступитися більшими територіями) означає масовий терор та геноцид на територіях, якими поступились. Ми не можемо годувати крокодила своїми людьми. Відтак ми будемо боротися, зі згодою чи без згоди на це від New York Times", –​ пише український дипломат.

Колишній посол США в Росії (2011–2014 роки) Майкл Макфол натомість закликає лідерів США та Європи почати надавати Україні більш якісне озброєння і пришвидшити темпи його надсилання.

"Якщо лідери США та Європи хочуть закінчення війни в Україні якомога швидше, тоді вони якомога швидше повинні надати Україні більше зброї і кращу зброю, щоб зупинити окупаційну армію Путіна. Надсилання в Україну менш якісної зброї повільнішими темпами лише продовжуватиме цю війну", –​ зазначив американський дипломат.

На позицію редакції NYT відреагував і радник українського президента Михайло Подоляк.

За його словами, Україна вважає, що будь-які поступки перед ворогом –​ це відкладена на пізніше війна. Він запевнив, що Київ не торгуватиме суверенітетом, людьми чи територією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не розумію розмов про те, що Путіну треба зберегти обличчя, - Волкер

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наприкінці доби 23 травня сказав, що в України "немає жодної альтернативи, крім як боротись і перемогти, звільнити нашу землю і наших людей. Бо окупанти хочуть забрати у нас не просто щось, а все, що у нас є, включно із правом на життя для українців".

За словами Зеленського, найтяжча бойова ситуація зараз на Донбасі.

"Бахмут, Попасна, Сєверодонецьк – на цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність на цей час. Вони влаштували там бійню і намагаються знищити все живе, буквально. Ніхто не руйнував Донбас так, як роблять це зараз російські військові", – сказав президент України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Каспаров Гаррі (22) пропаганда (2798) путін володимир (23772) суверенітет (67) Донбас (22354) Аслунд Андерс (31) Щерба Олександр (61) Макрон Емманюель (1453) Макфол Майкл (29) Подоляк Михайло (305) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+65
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24.05.2022 10:42
+36
Очень важно сейчас вычислять фамилии проросийского лобби среди политиков, журналистов , бизнесменов на Западе и ДЕЛАТЬ ИХ ОТКРЫТЫМИ .
как правило у такого лобби присутствует нарушение закона в финансовой сфере - нарушение с налогами ,коррупция, участие в совместном бизнесе с рашей и т д
БЕСПЛАТНО НА ЗАПАДЕ НИКТО НИЧЕГО ДЛЯ РАШИ НЕ ДЕЛАЕТ - все имеют свои интересы
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24.05.2022 10:48
+32
три умови, після яких Україна може домовлятися з Росією про мир:
"1.Відведення усіх військ Росії від суверенної території України. 2. Повернення додому кожного українського громадянина, викраденого Росією. 3. План щодо виплат за всі руйнування, скоєні незаконним вторгнення Росії".
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24.05.2022 10:42
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24.05.2022 10:42 Відповісти
ПАНИКЁР!!!!!!!
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24.05.2022 12:59 Відповісти
ні, звичайна дура
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25.05.2022 07:07 Відповісти
три умови, після яких Україна може домовлятися з Росією про мир:
"1.Відведення усіх військ Росії від суверенної території України. 2. Повернення додому кожного українського громадянина, викраденого Росією. 3. План щодо виплат за всі руйнування, скоєні незаконним вторгнення Росії".
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24.05.2022 10:42 Відповісти
4. ******* путіним по кримському мосту, якщо міст ще буде цілий.
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24.05.2022 10:55 Відповісти
зруйнувати кремль, раніше на фіг не треба було, але тепер...
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24.05.2022 11:59 Відповісти
Таке враження, що в New York Times пролізли чергові «німецькі інтелектуали»
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24.05.2022 10:42 Відповісти
Орки массово покидают свои позиции в Новой Каховке и других сёлах, возле Херсона движ. Они куда-то ломятся, скорей всего на восток. Надеюсь наши с верху это видят.
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24.05.2022 10:44 Відповісти
Или в сторону Кривого Рога.
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24.05.2022 10:57 Відповісти
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24.05.2022 10:45 Відповісти
Очень важно сейчас вычислять фамилии проросийского лобби среди политиков, журналистов , бизнесменов на Западе и ДЕЛАТЬ ИХ ОТКРЫТЫМИ .
как правило у такого лобби присутствует нарушение закона в финансовой сфере - нарушение с налогами ,коррупция, участие в совместном бизнесе с рашей и т д
БЕСПЛАТНО НА ЗАПАДЕ НИКТО НИЧЕГО ДЛЯ РАШИ НЕ ДЕЛАЕТ - все имеют свои интересы
показати весь коментар
24.05.2022 10:48 Відповісти
Надо мир очистить от кацапской гнили ‼️‼️‼️
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24.05.2022 10:50 Відповісти
Давайте будемо реалістами і не приписувати слова Зеленського другим смі. Він сам говорить,другі слухають і викладають на ресурсах. Ми не жадні-слова зе,як не має варіанту окуповану частину силою повертати. Це від вчора. І знову зе.
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24.05.2022 10:45 Відповісти
зато кто то много бабок срубил за пасквиль
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24.05.2022 10:46 Відповісти
У ***** агентура по всьому світу.
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24.05.2022 10:47 Відповісти
Что бы хорошо сберечь лицо Путина, его сначала надо аккуратно срезать.
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24.05.2022 11:59 Відповісти
Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно.Коалиция союзников будет стремиться прорвать российскую блокаду, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор, пишет британская https://www.thetimes.co.uk/article/royal-navy-could-escortgrain-ships-through-odesa-blockade-6cdp626xq/ Times .
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24.05.2022 10:48 Відповісти
Французькі САУ CAESAR певно вже працюють на фронті.https://t.me/LastBP/9405
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24.05.2022 10:50 Відповісти
Цікаво хто автор ? Черговий *********** *****...
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24.05.2022 10:50 Відповісти
для усіх охочих зберігти обличчя путлера можу виділити три літри формаліну!
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24.05.2022 10:51 Відповісти
Кремлівські посіпаки,через Генітальнішего втілюють кремлівський сценарій!!на сьогодення,це замирення на ******** позиціях !!!!)))
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24.05.2022 10:53 Відповісти
Кацапські печеньки американські журналісти і власники газет типу "Нью Йорк Таймз"
********** теж. Бажаю журналістам написавшим цю статтю і власникам цієї газети відчути
на своїй шкурі прильоти кацапських ракет по їх дома і бажаю їм тікати розбомбленими мостами
разом с дітьми під обстрілами рятуючи свої життя
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24.05.2022 10:54 Відповісти
А теперь уже не ясно кто именно это заказывает -***** или зекрыса...или оба скинулись...
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24.05.2022 10:54 Відповісти
Ось хто-хто, а Каспаров би краще мовчав!
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24.05.2022 10:54 Відповісти
А що не так з Каспаровим?
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24.05.2022 10:57 Відповісти
Він нещодавно заявляв, що буде захищати "русскій мір" в Криму.
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24.05.2022 11:00 Відповісти
что???? впервые слышу!!!
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24.05.2022 21:49 Відповісти
він заявив що першість в допомозі Україні у Німеччини, але то м"ягко кажучі не так, хиба він допомогою вважає обіцянки-цяцянки і вирази скрайньої стурбованності, так що аж зморшкі повилазали, то не було уточнено.
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24.05.2022 12:03 Відповісти
Пишут из расеи:
Мой дед умер 24 февраля…

Мой дед умер 24 февраля. Накануне, в полубреду, он говорил мне, что в мире пахнет порохом, и я тогда еле разбирал его лепет, потому что никогда не интересовался политикой. Мой любимый и умный дед, который с детства учил меня паять радиоприемники и знать наизусть закон Ома, дед, который заменил мне отца на то время, пока мои родители были в разводе… Он всегда был для меня образцом, но его больше нет. Теперь я даже не могу его похоронить по-человечески, потому что началась война.

Все, что я могу, чтобы почтить его светлую память - это иногда звонить ему в глухую подмосковную деревню - туда еще не добрались ракеты фашистов и мобильная связь там пока что имеется. Когда он не занят ковырянием в земле, он берет трубку, и тогда мы говорим о погоде, здоровье, помидорной рассаде, мотокультиваторах, новейших электромагнитных приборах для ионизации воды, которые, по слухам, помогают ото всех стариковских болезней и прочей чепухе. О чем еще говорить на том свете с людьми, которые никогда не видели моря?

Я стараюсь не поднимать тему войны, после которой его не стало. Но когда он заговаривает о ней сам, мне хочется сказать: передай, пожалуйста, трубку, моему деду. Тому, который учил меня паять микросхемы и правильно делить напряжение на сопротивление. Тому, с которым мы играли в шахматы и который говорил мне о том, что нет ничего страшнее войны, когда люди, которых ты любил и уважал с детства, в одночасье перестают существовать по причине чьего-то коллективного безумия. Но его больше нет, и мне некому говорить эти слова - я просто молчу в трубку и жду, пока он прекратит в сотый раз пересказывать содержимое внутренностей телевизора.

Да, единственное, к чему он так и не смог привить мне любовь - это телевизоры. Мне всегда было скучно разбираться в особенностях работы вакуумных ламп, потому что уже в моем детстве все телевизоры работали на микросхемах, и я почему-то чувствовал, что эти его теплые ламповые навыки мне уже никогда не пригодятся на практике. Но для него их ремонт - это был не только кусок хлеба в суровые девяностые, но и страсть всей его жизни. По иронии судьбы, телевизор же стал и причиной его смерти, поэтому там, где на кисельном берегу покоится его тело, никогда не умолкают соловьиные трели и не выключается Первый Канал. Такова была его последняя воля.

Я люблю тебя, дедушка, несмотря на то, что ты никогда не прочитаешь этих строк, потому что в твоем загробном деревенском мире никогда не было и не будет свободного интернета. Когда-нибудь мы обязательно встретимся - либо у твоего телевизора рано или поздно перегорит последняя лампочка и ты воскреснешь, не найдя отечественных аналогов импортным комплектующим для ремонта, либо я разложусь на атомы и улечу в гости с первым же сквозняком подальше от эпицентра взрыва в твои сельские ипеня.

Мы вряд ли узнаем друг друга при встрече. Но это не важно, потому что смерти нет, пока тебя помнит хотя бы один человек. И в этом смысле очень жаль, что, по всей видимости, президент страны, в которой я живу, так никогда и не сможет сдохнуть до конца…
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24.05.2022 10:58 Відповісти
Почалося.Кремлівські консерви в дії.Ось досить цікава думка про те,що відбувається.


ми отримали перші тривожні дзвіночки нового етапу:

1.Шольц і Макрон виступили за переговори

2.ООН виступила з ініціативою послабити санкції в обмін на деблокаду зерна

3.Міллі дзвонив Герасімову

4.Італія вийшла з мирним планом, який починається не з виведення російських військ, а з припинення вогню

5.Гуляє інформація про те, що США таки не готові надати нам MRLS

6.Нью-Йорк таймс вийшла з редакційною статтею про те, що Україна не може перемогти

7.6 пакет санкцій ЄС залишається заблокованим(С)
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24.05.2022 11:05 Відповісти
Посилання не працює.
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24.05.2022 11:48 Відповісти
https://glavcom.ua/columns/vandrusiv/hmari-na-gorizonti-tretogo-etapu-viyni-847845.html Хмари на горизонті третього етапу війни
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24.05.2022 12:34 Відповісти
чомусь не дивує,що заява Верховного про сотні тисяч загиблих українців при визволенні України співзвучна заказусі кацапів у New York Times..
та й видатні дермаки парку квартальского періоду досі не СІЗО СБУ, а вільно банкують на печерських пагорбах..(
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24.05.2022 11:09 Відповісти
а скільки загине, якщо не визволяти не озвучили? ну ясно, ніхто ж не дізнається, очі не бачать - серце не болить.
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24.05.2022 12:01 Відповісти
Вот пусть свои земли отдают врагам те, кто такое предлагает.
И тишина... Никто не хочет? Так какого... вы нам это предлагаете???
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24.05.2022 11:13 Відповісти
ну так вони ж мабуть вважають нас недолугими, думають, а раптом купляться, інтереси на поправлять, а що там далі з ними буде, їх проблема. Треба було думати своєю головою. Це ж "політика - мистецтво знати свої вигоди".
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24.05.2022 12:07 Відповісти
чув, що газета має в пайщиках пайщика ізмайловських, там навіть світило журналістики Моніка Мандель друкувалась. Вплинула на кристалізацію громадської думки у США, рижий клінічний ідіот похоронив свої надії на повторне президенство, замість 68 в нього залишилось лише 11 друзів Трампа (сенаторів)
А щодо путінферштейн у світі, це виплекана ним система, яка бере початок ще від володьки леніна. В Україні станом на 24 лютого було не менше 30 шпигунів, які сиділи на ставці у ФСБ, багато хто здриснув і не вернеться. За шальні гроші вони продадуть все, але роботодателей не обманеш, будуть вертати, починаючи з Медведчука.
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24.05.2022 11:18 Відповісти
Це ж треба. Ніколи такого не було і от - знову. Взагалі приємно дивує така масова реакція на матеріали NYT. До цього в медіа-просторі подібного помічалось мало. Хоча The New York Times, CNN, BBC і абсолютна більшість західних ЗМІ давно представляють собою шльондр на роботі в "демократичної партії" США з обамобайденами, і в інших "лібералів" (в 2022 році читай - соціалістів) Західної Європи. А ті в свою чергу - проституток ху#ла.
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24.05.2022 11:19 Відповісти
Абсолютно точно. У нас кто-то и что-то на Западе написал, сразу народ на ушах стоит. А кто это и для чего он это написал, разбираются уже потом и то, далеко не все. Свою повестку надо формировать, своими дипломатами и диаспорой в первую очередь, а не из статеек далекоидущие выводы делать
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24.05.2022 11:32 Відповісти
Ну завтра путлер буде в Польщі.
Шо напише Ньюйорк Таймс: "на очереді новий пакт молотова-рибентропа"?
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24.05.2022 11:28 Відповісти
Ж2 США ПОЧАЛА ПІДГОТОВКУ НАСЕЛЕННЯ ДО ЗДАЧІ УКРАЇНИ.
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24.05.2022 11:30 Відповісти
Эта война закончится не просто ОСВОБОЖДЕНИЕМ территорий Украины, а ПОЛНЫМ КРАХОМ и РАЗВАЛОМ москалькой ЫМПЕРИИ! По-другому уже не получится!
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24.05.2022 11:31 Відповісти
Ни о каком "сохранении лица" речи быть не может, бункерная Крыса (и Упырь) должна ОДНОЗНАЧНО ПОДОХНУТЬ, а всех выжившие военных преступники (включая пропагандонов) нужно ПОВЕСИТЬ без жалости и снисхождений (никто не должен уйти от ответсвенности)!
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24.05.2022 11:38 Відповісти
В принципе, лицо можно и сохранить , почему нет ? Забальзамировать, мумифицировать, остальное кремировать. Желательно сегодня или завтра.
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24.05.2022 15:53 Відповісти
Кацапские деньги действуют.
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24.05.2022 12:13 Відповісти
Визнати ВСІХ авторів, які підписались під цією статтею, та редактора, який допустив цей матеріал до публікації, ПОСІБНИКАМИ МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ.
І далі за процедурою
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24.05.2022 12:16 Відповісти
Нужно срочно запускать производство своих ракет в Польше, Прибалтике - где угодно, но свои.
Денег выпросить у Запада и доложить свои.
Также наладить выпуск дронов камикадзе - можно по лицензии.
Нужно попробовать. Так будет надежнее всего.
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24.05.2022 12:48 Відповісти
хто закликає до примирення через поступки може сам поділиться своєю територією,
віддасть наприклад частину своєї даржави Україні як компенсацію за такий мир
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24.05.2022 14:18 Відповісти
"THE NEW YORK TIMES EDITORIAL BOARD is made up of opinion journalists who rely on research, debate and individual expertise to reach a shared view of important issues. The board does not speak for the newsroom or The Times as a whole. Rather, amid the contending individual voices of Times Opinion, it aims to provide a consistent, independent view of the world based on time-tested institutional values.
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24.05.2022 14:50 Відповісти
Не ожидала от NYT такого позорища! И здесь кремлядская собака порылась... 🤬
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05.06.2022 00:07 Відповісти
 
 