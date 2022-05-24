"Старий трюк Путіна. Огидно. Це тиск на Україну "союзників", які повторюють лінію Кремля", - реакція експертів на статтю NYT щодо поступок перед РФ
Низка міжнародних експертів, які спостерігають за подіями в Україні, розкритикували редакційну статтю видання New York Times, автори якого допустили, що Україна буде змушена поступитись територіями Росії, щоб завершити війну. Експерти вважають, що Кремль вдався до своєї випробуваної тактики, використовуючи західні ЗМІ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Спланований "тиск на Україну" – так експерти реагують на статтю NYT, де мовиться, що Київ для компромісу має поступитись територіями.
"Не в найкращих інтересах Америки – поринути у тотальну війну з Росією, навіть якщо мир шляхом переговорів може вимагати від України ухвалення складних рішень. … Якщо конфлікт все таки призведе до реальних переговорів, українським лідерам доведеться ухвалити болючі територіальні рішення, яких потребуватиме будь-який компроміс", – мовиться у статті NYT від 19 травня 2022 року.
"Вирішальна воєнна перемога України над Росією, в результаті якої Україна повертає собі всі території, захоплені Росією з 2014 року, не є реалістичною метою", – продовжують автори статті.
Вони закликають Байдена виставити рамки, як довго Україну можна підтримувати та допомагати їй: "Байден має чітко дати зрозуміти президенту Зеленському та українському народу, що є межа того, як далеко США та НАТО можуть зайти у протистоянні з Росією, і також є межа, скільки зброї, грошей та політичної підтримки можуть надати США".
"Путін вклав надто багато особистого престижу у це вторгнення, щоб відступити", – пишуть редактори газети NYT.
Андерс Аслунд, експерт "Атлантичної Ради", дивується, чому на Заході турбуються збереженням репутації російського президента.
"Я не розумію, чому б хтось хотів, щоб найгірша зараз людина на землі – Володимир Путін – зміг зберегти своє обличчя? Яку мораль ви відстоюєте? Скажіть мені. Чому ви не хочете, щоб він зазнав поразки і був позбавлений влади, так як я цього хочу?", – зазначив у твітері Аслунд.
У своєму наступному твіті Аслунд критикує деяких європейських лідерів за загравання з Росією: "Я б закликав Макрона та Шольца припинити балувати Путіна своїми шкідливими телефонними дзвінками. Якщо ви не знаєте, що робити, дотримуйтеся клятви Гіппократа: "Не шкодьте!".
Американський військовий фахівець Джон Спенсер, який очолює кафедру досліджень ведення війни в умовах міста в Інституті сучасної війни, а також автор книги Connected Soldiers, на своїй твітер-сторінці пропонує три умови, після яких Україна може домовлятися з Росією про мир:
- "1.Відведення усіх військ Росії від суверенної території України.
- 2. Повернення додому кожного українського громадянина, викраденого Росією.
- 3. План щодо виплат за всі руйнування, скоєні незаконним вторгнення Росії".
Російський політичний активіст Гаррі Каспаров називає статтю в американському виданні NYT тиском на Україну.
"Огидно. Це той самий тиск на Україну з боку її "союзників", які повторюють лінію Кремля, що він хоче миру, але продовжує путінську окупацію і геноцид. За 24 години одні й ті ж кремлівські меседжі – в New York Times, BBC та від міністра закордонних справ Франції", – пише у твітері Каспаров.
"Це не випадковість, ця "мирна" кампанія виходить із Кремля саме тоді, коли на шляху з’являється все більше й все краща зброя зі США. Це старий трюк Путіна: захопити територію силою, а потім закликати до припинення вогню для консолідації, із допомогою західних миротворців", – додає у твітері Каспаров.
Олександр Щерба, який раніше був послом України в Австрії, а нині – головний радник голови правління НАК "Нафтогаз України" не приховує емоцій, коментуючи редакційну колонку газети.
"Лише почитайте ганебну редакційну колонку New York Times. Річ, яку вони не розуміють: очікування "важких рішень" від України (поступитися більшими територіями) означає масовий терор та геноцид на територіях, якими поступились. Ми не можемо годувати крокодила своїми людьми. Відтак ми будемо боротися, зі згодою чи без згоди на це від New York Times", – пише український дипломат.
Колишній посол США в Росії (2011–2014 роки) Майкл Макфол натомість закликає лідерів США та Європи почати надавати Україні більш якісне озброєння і пришвидшити темпи його надсилання.
"Якщо лідери США та Європи хочуть закінчення війни в Україні якомога швидше, тоді вони якомога швидше повинні надати Україні більше зброї і кращу зброю, щоб зупинити окупаційну армію Путіна. Надсилання в Україну менш якісної зброї повільнішими темпами лише продовжуватиме цю війну", – зазначив американський дипломат.
На позицію редакції NYT відреагував і радник українського президента Михайло Подоляк.
За його словами, Україна вважає, що будь-які поступки перед ворогом – це відкладена на пізніше війна. Він запевнив, що Київ не торгуватиме суверенітетом, людьми чи територією.
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наприкінці доби 23 травня сказав, що в України "немає жодної альтернативи, крім як боротись і перемогти, звільнити нашу землю і наших людей. Бо окупанти хочуть забрати у нас не просто щось, а все, що у нас є, включно із правом на життя для українців".
За словами Зеленського, найтяжча бойова ситуація зараз на Донбасі.
"Бахмут, Попасна, Сєверодонецьк – на цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність на цей час. Вони влаштували там бійню і намагаються знищити все живе, буквально. Ніхто не руйнував Донбас так, як роблять це зараз російські військові", – сказав президент України.
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"1.Відведення усіх військ Росії від суверенної території України. 2. Повернення додому кожного українського громадянина, викраденого Росією. 3. План щодо виплат за всі руйнування, скоєні незаконним вторгнення Росії".
как правило у такого лобби присутствует нарушение закона в финансовой сфере - нарушение с налогами ,коррупция, участие в совместном бизнесе с рашей и т д
БЕСПЛАТНО НА ЗАПАДЕ НИКТО НИЧЕГО ДЛЯ РАШИ НЕ ДЕЛАЕТ - все имеют свои интересы
********** теж. Бажаю журналістам написавшим цю статтю і власникам цієї газети відчути
на своїй шкурі прильоти кацапських ракет по їх дома і бажаю їм тікати розбомбленими мостами
разом с дітьми під обстрілами рятуючи свої життя
Мой дед умер 24 февраля…
Мой дед умер 24 февраля. Накануне, в полубреду, он говорил мне, что в мире пахнет порохом, и я тогда еле разбирал его лепет, потому что никогда не интересовался политикой. Мой любимый и умный дед, который с детства учил меня паять радиоприемники и знать наизусть закон Ома, дед, который заменил мне отца на то время, пока мои родители были в разводе… Он всегда был для меня образцом, но его больше нет. Теперь я даже не могу его похоронить по-человечески, потому что началась война.
Все, что я могу, чтобы почтить его светлую память - это иногда звонить ему в глухую подмосковную деревню - туда еще не добрались ракеты фашистов и мобильная связь там пока что имеется. Когда он не занят ковырянием в земле, он берет трубку, и тогда мы говорим о погоде, здоровье, помидорной рассаде, мотокультиваторах, новейших электромагнитных приборах для ионизации воды, которые, по слухам, помогают ото всех стариковских болезней и прочей чепухе. О чем еще говорить на том свете с людьми, которые никогда не видели моря?
Я стараюсь не поднимать тему войны, после которой его не стало. Но когда он заговаривает о ней сам, мне хочется сказать: передай, пожалуйста, трубку, моему деду. Тому, который учил меня паять микросхемы и правильно делить напряжение на сопротивление. Тому, с которым мы играли в шахматы и который говорил мне о том, что нет ничего страшнее войны, когда люди, которых ты любил и уважал с детства, в одночасье перестают существовать по причине чьего-то коллективного безумия. Но его больше нет, и мне некому говорить эти слова - я просто молчу в трубку и жду, пока он прекратит в сотый раз пересказывать содержимое внутренностей телевизора.
Да, единственное, к чему он так и не смог привить мне любовь - это телевизоры. Мне всегда было скучно разбираться в особенностях работы вакуумных ламп, потому что уже в моем детстве все телевизоры работали на микросхемах, и я почему-то чувствовал, что эти его теплые ламповые навыки мне уже никогда не пригодятся на практике. Но для него их ремонт - это был не только кусок хлеба в суровые девяностые, но и страсть всей его жизни. По иронии судьбы, телевизор же стал и причиной его смерти, поэтому там, где на кисельном берегу покоится его тело, никогда не умолкают соловьиные трели и не выключается Первый Канал. Такова была его последняя воля.
Я люблю тебя, дедушка, несмотря на то, что ты никогда не прочитаешь этих строк, потому что в твоем загробном деревенском мире никогда не было и не будет свободного интернета. Когда-нибудь мы обязательно встретимся - либо у твоего телевизора рано или поздно перегорит последняя лампочка и ты воскреснешь, не найдя отечественных аналогов импортным комплектующим для ремонта, либо я разложусь на атомы и улечу в гости с первым же сквозняком подальше от эпицентра взрыва в твои сельские ипеня.
Мы вряд ли узнаем друг друга при встрече. Но это не важно, потому что смерти нет, пока тебя помнит хотя бы один человек. И в этом смысле очень жаль, что, по всей видимости, президент страны, в которой я живу, так никогда и не сможет сдохнуть до конца…
ми отримали перші тривожні дзвіночки нового етапу:
1.Шольц і Макрон виступили за переговори
2.ООН виступила з ініціативою послабити санкції в обмін на деблокаду зерна
3.Міллі дзвонив Герасімову
4.Італія вийшла з мирним планом, який починається не з виведення російських військ, а з припинення вогню
5.Гуляє інформація про те, що США таки не готові надати нам MRLS
6.Нью-Йорк таймс вийшла з редакційною статтею про те, що Україна не може перемогти
7.6 пакет санкцій ЄС залишається заблокованим(С)
та й видатні дермаки парку квартальского періоду досі не СІЗО СБУ, а вільно банкують на печерських пагорбах..(
И тишина... Никто не хочет? Так какого... вы нам это предлагаете???
А щодо путінферштейн у світі, це виплекана ним система, яка бере початок ще від володьки леніна. В Україні станом на 24 лютого було не менше 30 шпигунів, які сиділи на ставці у ФСБ, багато хто здриснув і не вернеться. За шальні гроші вони продадуть все, але роботодателей не обманеш, будуть вертати, починаючи з Медведчука.
Шо напише Ньюйорк Таймс: "на очереді новий пакт молотова-рибентропа"?
І далі за процедурою
Денег выпросить у Запада и доложить свои.
Также наладить выпуск дронов камикадзе - можно по лицензии.
Нужно попробовать. Так будет надежнее всего.
віддасть наприклад частину своєї даржави Україні як компенсацію за такий мир