Перемога у війні з Росією - це передусім зберегти наш суверенітет, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що перемогою України у війні з Росією буде насамперед - не втратити суверенітет нашої держави, а також не втратити сотні тисяч людей.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю ЗМІ, яке транслювалось в телемарафоні, відповідаючи на запитання, що для України буде перемогою у війні проти росії, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Перш за все, щоб не втратити наш суверенітет - це дуже важливо. Друге, я дуже хочу - щоб ми не втратили сотні тисяч людей. Третє - ніякі не можуть бути розмови про те, що ми дамо можливість Крим назвати чиєюсь територією, це тільки наша територія, українська територія. Я згоден з тим, що там може бути питання щодо відтермінування цього, це може бути таке компромісне рішення, якщо воно буде коштувати цього. І Донбас для мене це Україна, і для нас усіх - це Україна", - наголосив він.

Також Президент заявив, що про території, які Росія зараз тимчасово окупувала, зараз не говоримо: "Навіть не обговорюється будь-який статус тих територій, які сьогодні наші, чи які були повністю під нашим контролем до 24 числа, про це ми не говоримо. Хоча там умови вони такі є, ми їх чули, ультимативні, з самого початку. І саме війна за Донбас, те про що ми говоримо, той самий "Сталінград", який може бути чи буде, він буде саме за це. І те, що Росія визнала ОРДЛО, я вважаю, що ми повинні знайти вихід з цієї ситуації, ми як Україна. Для нас ці території як українські, і збереження їхнього статусу як українських, для нас дуже важливо. Я вважаю, що це одна із принципових важливих для нас речей. Я вважаю, що це буде найскладніша історія", - сказав Президент.

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Президент України заявив, що вважатиме перемогою відкат російських військ на позиції, які були станом на 23 лютого.

"Я вважаю, що це перемога, на сьогодні я вважаю що це перемога України... Я розумію, де ми, хто ми, що ми за країна, що ми втратили і що ми можемо втратити і що ми зберегли. І я вважаю, що відбити повномасштабну війну, в ту точку, з якої вона почалася, до 24 числа, для нас точно перемога", - сказав Зеленський.