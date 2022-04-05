УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13176 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
8 910 93
війна (48146) Зеленський (15871) суверенітет (62)

Перемога у війні з Росією - це передусім зберегти наш суверенітет, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що перемогою України у війні з Росією буде насамперед - не втратити суверенітет нашої держави, а також не втратити сотні тисяч людей.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю ЗМІ, яке транслювалось в телемарафоні, відповідаючи на запитання, що для України буде перемогою у війні проти росії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також: Зеленський: Маріуполь для російських окупантів - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди

"Перш за все, щоб не втратити наш суверенітет - це дуже важливо. Друге, я дуже хочу - щоб ми не втратили сотні тисяч людей. Третє - ніякі не можуть бути розмови про те, що ми дамо можливість Крим назвати чиєюсь територією, це тільки наша територія, українська територія. Я згоден з тим, що там може бути питання щодо відтермінування цього, це може бути таке компромісне рішення, якщо воно буде коштувати цього. І Донбас для мене це Україна, і для нас усіх - це Україна", - наголосив він.

Також Президент заявив, що про території, які Росія зараз тимчасово окупувала, зараз не говоримо: "Навіть не обговорюється будь-який статус тих територій, які сьогодні наші, чи які були повністю під нашим контролем до 24 числа, про це ми не говоримо. Хоча там умови вони такі є, ми їх чули, ультимативні, з самого початку. І саме війна за Донбас, те про що ми говоримо, той самий "Сталінград", який може бути чи буде, він буде саме за це. І те, що Росія визнала ОРДЛО, я вважаю, що ми повинні знайти вихід з цієї ситуації, ми як Україна. Для нас ці території як українські, і збереження їхнього  статусу як українських, для нас дуже важливо. Я вважаю, що це одна із принципових важливих для нас речей. Я вважаю, що це буде найскладніша історія", - сказав Президент.

Читайте також: Зеленський сподівається на евакуацію з Маріуполя вбитих та поранених захисників - Туречина готова допомогти

Президент України заявив, що вважатиме перемогою відкат російських військ на позиції, які були станом на 23 лютого.

"Я вважаю, що це перемога, на сьогодні я вважаю що це перемога України... Я розумію, де ми, хто ми, що ми за країна, що ми втратили і що ми можемо втратити і що ми зберегли. І я вважаю, що відбити повномасштабну війну, в ту точку, з якої вона почалася, до 24 числа, для нас точно перемога", - сказав Зеленський.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+54
завтра путін київ визнаєте своєю територією - ми теж повинні ставитись до цього з розумінням? шо воно меле?
показати весь коментар
05.04.2022 12:53
+46
ау,падла! заканчивай трястись от страха и завязывай вести переговоры с преступниками!
показати весь коментар
05.04.2022 12:53
+46
зараз його гімно-група підпише капітуляцію на умовах 24 лютого, нейтральний статус, відмова від НАТО і все. і кинеться красти міжнародну допомогу. а через кілька місяців росія знову нападе. і тут нам уже і США не допоможуть.
показати весь коментар
05.04.2022 12:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опустили авториков
https://t.me/operativnoZSU/17457
показати весь коментар
05.04.2022 12:51 Відповісти
Бачив, дуже епічно!
показати весь коментар
05.04.2022 12:52 Відповісти
красиво...ибо нех"й
показати весь коментар
05.04.2022 12:56 Відповісти
Це ще раз вказує на те,що зараз влада повинна належати військовим!
показати весь коментар
05.04.2022 13:22 Відповісти
ПреЗЕдента с его вонючей жОПой в отставку!!!!
показати весь коментар
05.04.2022 14:21 Відповісти
оце правильне затримання, щоб інший раз не хотілось. а що ще буде в ІТТ, вони собі просто не уявляють.
показати весь коментар
05.04.2022 14:44 Відповісти
А чем заслужили?
показати весь коментар
05.04.2022 14:57 Відповісти
На стрелке не по понятиям беспредельщику уступили
показати весь коментар
05.04.2022 17:17 Відповісти
Шта?
показати весь коментар
05.04.2022 12:51 Відповісти
Люся Арєстовіч насосала на півполковника
показати весь коментар
05.04.2022 12:54 Відповісти
прожал
показати весь коментар
05.04.2022 13:07 Відповісти
анекдот такий є, бородатий, питають на вірменському радіо: - чим може бути жінка полковником, ні, відповідаюь - тільки під полковником.
показати весь коментар
05.04.2022 14:45 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2022 12:52 Відповісти
Да ну нах... А как же "Договорится посередине". А как же "ета просто гроза пока я сижу в кукурузе"?
показати весь коментар
05.04.2022 12:52 Відповісти
Тут не о суверенитете речь❗ Все серьёзней. Тут о существовании нашем тема ими проговаривается
показати весь коментар
05.04.2022 13:02 Відповісти
Ну так я про это пишу
показати весь коментар
05.04.2022 13:07 Відповісти
ау,падла! заканчивай трястись от страха и завязывай вести переговоры с преступниками!
показати весь коментар
05.04.2022 12:53 Відповісти
завтра путін київ визнаєте своєю територією - ми теж повинні ставитись до цього з розумінням? шо воно меле?
показати весь коментар
05.04.2022 12:53 Відповісти
Маю розуміння, що воно не меле. Молоти може Людина. А цій балалайці пальця у дупу вставили, та й по всьому
показати весь коментар
05.04.2022 13:29 Відповісти
зараз його гімно-група підпише капітуляцію на умовах 24 лютого, нейтральний статус, відмова від НАТО і все. і кинеться красти міжнародну допомогу. а через кілька місяців росія знову нападе. і тут нам уже і США не допоможуть.
показати весь коментар
05.04.2022 12:54 Відповісти
Ганебне інтерв'ю на ганебному 'ссср тв'...ой марафоні....
показати весь коментар
05.04.2022 12:54 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2022 12:55 Відповісти
В мене не відкрилося, але я знаю що це щось нєпотрєбноє
показати весь коментар
05.04.2022 13:17 Відповісти
Навіщо Зеленський відключив еспрессо і прямих канал?вони що агенти Путіна?
показати весь коментар
05.04.2022 12:56 Відповісти
вони заважали йому капітулювати
показати весь коментар
05.04.2022 12:58 Відповісти
та працюють ці канали на Т2.
показати весь коментар
05.04.2022 13:42 Відповісти
как в дии перекинуть 1000 за вакцинацию армии? вродь ща её типа не начисляют?💯
показати весь коментар
05.04.2022 12:56 Відповісти
А ти шо барановируса більше не боїшся?
показати весь коментар
05.04.2022 13:36 Відповісти
опять всрался: кокс вдул - смелый. артыст, человек настроения.
показати весь коментар
05.04.2022 12:58 Відповісти
Зєлєбоба йди ***** !
показати весь коментар
05.04.2022 12:58 Відповісти
Как неожиданно минск 3.
показати весь коментар
05.04.2022 12:58 Відповісти
Враження, що наш Президент хоче щоб його достроково звільнили від обов'язків, та він вже б поїхав у відпустку. Бо сил до спротиву уже не має, а як культурно з'ї..аться не може придумать.
показати весь коментар
05.04.2022 12:59 Відповісти
То од Буковеля багато часу пройшло- пацик притомився, заздрить ленці, та напевно десь в теплих краях тусується, а йому оце все... Уже продать подешевше, пошвидше, кастюм с отливом и в ялту)))
показати весь коментар
05.04.2022 16:29 Відповісти
Перемирие - это не мир! МИНСКАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ это уже наглядно показала и доказала!
С ****** ни о чем НЕЛЬЗЯ договариваться - это однозначно, только после его смерти!
показати весь коментар
05.04.2022 12:59 Відповісти
Взяти в руку мертві пальці пуйла, його мертвими пальцями взяти ручку, і поставити "його" підпис на потрібному нам документі. ))
показати весь коментар
05.04.2022 14:21 Відповісти
Только для этого Зеленский надо любить свою страну, развивать экономику, бороться с коррупцией, а не возглавлять её, строить сильную армию, а не сажать боевых генералов, воевать, а не "перестать стрелять" и надо договариваться любой ценой даже после геноцида в Буче и других местах. Но это не про тебя! Твои слова ложь либо показуха, а вот действия тебя прекрасно характеризуют!
показати весь коментар
05.04.2022 13:00 Відповісти
ну а то что суверенитет будет на уменьшенной территории? Откусят сейчас, типа успокоятся, через пару лет опять аппетит разовьется.
показати весь коментар
05.04.2022 13:00 Відповісти
Как в 1918-м "откусили" Белгород и прочие территории...
показати весь коментар
05.04.2022 14:27 Відповісти
перемога - це повне знищення кацапстана. Все інше - ВІЙНА в різних стадіях
показати весь коментар
05.04.2022 13:01 Відповісти
"Перемога у війні з Росією - це передусім зберегти наш суверенітет "

У Зе щось з логікою?

Передусім, перемога - це запорука суверенітету.
показати весь коментар
05.04.2022 13:02 Відповісти
у нього з логікою нічого, її просто немає!
Це завжди видно, коли йому дозоляють говорити без "бумажкі"...
показати весь коментар
05.04.2022 13:10 Відповісти
ну да. у ту точку і плюс відмова від НАТО. це і є перемога ху*ла і наша капітуляція.
показати весь коментар
05.04.2022 13:05 Відповісти
Щоб краще розуміти, що діється сьогодні, читайте класиків: Степан Бандера С. З москалями нема спільної мови; (1952 р.)....."Історичний досвід переконливо повчає нас, що Росія при всіх внутрішніх перемінах ніколи не зміняла, ні не послаблювала свого імперіялізму - гону загарбувати, визискувати й нищити інші народи, зокрема український. В наслідок національного поневолення Україна, як теж інші народи в такому ж становищі зазнали саме найгірших лих, з-поміж усіх тих, що ними відзначалась кожна доцьогочасна московська державно-політична і суспільна система. Кожний режим московської тюрми народів зосереджував свої сили, всі найжорстокіші засоби для того, щоб втримати та закріпити поневолення, пограбування і нищення України й інших народів. Московський нарід не тільки не протиставився тому, але в цілому був і залишився носієм цього імперіялізму. Ривалізуючі за владу системи і сили в Росії, намагаючись з'єднати собі симпатії більшости московського народу і плямуючи непопулярні риси противника, завжди суперничали між собою в тому, хто з них здобуде більше для російського імперіялізму. Кожна московська держава, як царська, так демократична і большевицька, завжди послуговувались підступом і віроломністю супроти України й інших народів, і кожну форму союзу перетворювала в найжахливіше поневолення. Отже, ворогом був не тільки даний режим - царський, чи большевицький, не тільки державна і суспільна система, а сама московська нація, навіжена бісами імперіялізму, жадобою бути все більшою, могутнішою, багатішою, але не власним ростом, а коштом поневолення інших народів, їх пограбуванням і всмоктуванням у себе. "....
показати весь коментар
05.04.2022 13:05 Відповісти
Ага. Різні ара-хамії з чалими дуже допомагають зберегти наш суверенітет.
показати весь коментар
05.04.2022 13:05 Відповісти
Запетляв. Треба йому на всяк випадок показати ото відіо: Опустили авториков
https://t.me/operativnoZSU/17457
показати весь коментар
05.04.2022 13:05 Відповісти
Сцикло зелене.Тільки спробуй підписати капітуляцію. Вже уся зелена ******* приїхала до Київа, даже таке чмо, як коля котлета. Зараз почнуть підписувати усяку *****.
показати весь коментар
05.04.2022 13:07 Відповісти
шпарит по бумажке то, что дерьмак с беней ему написали..
зачем Украине договорняк, где нет репараций от рф и Гааги для кремляди, где уступаем Крым?!..
зеленский снова не учитывает мнение народа Украины и ЗСУ..
спешит сдать Украину, а ведь должен ответить на вопросы, как получилось, что в первый день - рашисты так легко захватили Херсон, часть Запорожской области, Энергодар..
кто разминировал границу с Крымом перед вторжением орков? значит, есть предатели во власти.. все замалчивают..
если бы не отчаянное сопротивление ЗСУ, большая часть Украины была бы оккупирована орками..
показати весь коментар
05.04.2022 13:07 Відповісти
Его кидает из стороны в сторну то суверенитет то териториальная целостность. Какой же суверенітет, если нашим гарантом будет РФ?
показати весь коментар
05.04.2022 13:07 Відповісти
НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....взагалі має багато відкритих питань....

треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків.....ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
показати весь коментар
05.04.2022 13:08 Відповісти
Форумчане кто может подтвердить или опровергнуть информацию о сдаче в плен в Мариуполе
более 200 морпехов 501 батальона, у бойцов тупо закончились боеприпасы.
Плять, от таких новостей можно сойти с ума.
Информацию выложил волонтер Александр Карпюк (Serg Marco), также это подтвердил
источник InfoResist в Минобороны Украины.
Если это правда - тогда это, возможно, и есть та новость, которой обещал удивить дерьмак
украинцев? Молю Бога чтобы это был брехливый рашистский вброс..
показати весь коментар
05.04.2022 15:01 Відповісти
Наверное никто не следит за риторикой орков.
Они не собираются больше никогда нам отдавать Херсонскую область и кусок Запорожской. И Мариуполь они уничтожают не для того, чтобы обратно откатиться. Война будет примерно 3-4 года.
показати весь коментар
05.04.2022 13:09 Відповісти
ты зарегился неделю назад, чтоб нам сообщать риторику орков?
показати весь коментар
05.04.2022 13:17 Відповісти
Мы что уже как на расеи, нельзя правду говорить?
У меня родственники в Херсоне, уже все заводы на расею работают, продукты в Крым вывозят. Превращают Херсон во второй денере, а мы с этим ничего сделать не можем да и не сможем, пока наши партнёры не дадут нам наступательное оружие
показати весь коментар
05.04.2022 13:24 Відповісти
Зеленский спекся. Не бывает Победы без человеческих жертв, без потерь. Зеленский трус и находится под полным влиянием агентов ФСБ. Похоже половина его офиса как раз и есть те самые агенты. Из Арахамии такой же глава переговорной группы, как из свиньи - балерина. Уверен, что армия и народ не дадут ему пойти на сговор с путиным. В противном случае - зачем были все эти жертвы??
показати весь коментар
05.04.2022 13:10 Відповісти
Поправка - Агрохімія то голова перегнойної групи.
показати весь коментар
05.04.2022 13:21 Відповісти
то давай здамося,плять.
показати весь коментар
05.04.2022 13:12 Відповісти
Фуфломіцин в повній мірі. Які блін "договори" і "гарантії"?! Мокшам на це все насрати. Вони можуть нас кошмарити роками. один пуск ракети в місяць по Україні. І ні хто не буде вкладати в нас гроші. Чи рік чи два перемир'я і зновою силою удар по Україні. В нато брати нас не хочуть і не будуть. Москалі цього зробити не дадуть. Принаймні до того моменту як не буде знову ж таки закінчена війна. ЕС теж саме. З одної сторони нескінченна війна і рівень життя як в Авганістані. І приносити в жертву свої міста. З другої, можливі санкції вже проти нас і теж можливий рівень життя як в Авгані. Але можливість захистити себе в повній мірі. І можливість херануть по військовим обьектам мокш. Щоб навіть боялись до кордону підходити. А на погрози ЯО відповідать "ну ок. ми вже готові вдарити і по вам". Як мокшанському фільмі казали "весь мир в труху"...
Якщо я не правий. Може є інший шлях?! Якщо є? То хотів би почути.
показати весь коментар
05.04.2022 13:13 Відповісти
А сувернітет по Дніпру чи по Кальміусу, то бєз разніци
показати весь коментар
05.04.2022 13:17 Відповісти
Я згоден з тим, що там може бути питання щодо відтермінування цього, це може бути таке компромісне рішення, якщо воно буде коштувати цього. Джерело: https://censor.net/ua/n3331503

В ЦЬОМУ УВЕСЬ Зе, як то кажуть вся суть зеленського в цих словах
показати весь коментар
05.04.2022 13:18 Відповісти
Я обниму всех братьев кто нам помогает мусульман евреев, у меня всегда надеется чем угостить поляков, англичан, канадцев всем кто помог в УКРАИНЕ НО (каждого русского в Украине ждет только смерть)
показати весь коментар
05.04.2022 13:19 Відповісти
Весь мир нам помогает всем: оружие, деньги, добровольцы. Не должен, но помогает. "Папа" Зеленского Коломойский, группа ПРИВАТ и прочий позор еврейского народа - та мафия, которая разграбила и обескровила Украину, ее армию. Эта мафия, - внутренний враг Украины. До войны они были подельниками *****. Пусть вернут Украине украденные деньги. Только из одного Приватбанка они украли 5.2 млрд долларов США: на них можно купить хорошую сотню самолетов и средств ПВО.

Победа будет не тогда , когда будет разгромлен Путин, что сейчас вопрос только времени, а тогда, когда будет уничтожен его главный подельник и главный враг Украины - украинская мафия во власти (еще со времен Кучмы)! И до того оружие возвращать назад мафии нельзя!!! А сейчас народ Украины, получается, воюет "За Родину, за Коломойского!"
показати весь коментар
05.04.2022 13:21 Відповісти
Щось мовчать про Бородянку. Де інформація про жертви серед цивільних?
показати весь коментар
05.04.2022 13:22 Відповісти
КОРОТЧЕ КАЖУЧИ ЯК ТАК РОЗУМІЮ ЩО Зе СТАВИТЬ УКРАЇНЦІВ ПЕРЕД ФАКТОМ
ЩО ХОЧЕ ЗЛИТИ УКРАЇНУ, БО ІНАКШЕ НЕ ВМІЄ, А ВСІ ЦІ СЛОВА ТО ПІДГОТОВКА
ПОЧВИ ПІД ЗЛИВ.
Так воно і зрозуміло - Коломойщі війна не треба, йому треба тружба з Мацквою
при любих розкладах, кацапам він просто скаже що він єврей, а не українець.
показати весь коментар
05.04.2022 13:25 Відповісти
Задовбав вже патякати язиком... Роби щось, ти президент! Якщо вже допустив в своїй країні велику війну, то хоч дій щоб її закінчити! А то лише одні популістські заяви всім ЗМІ світу.
показати весь коментар
05.04.2022 13:25 Відповісти
Складно зараз на Ростов летіти.... Можна недолетіти.
показати весь коментар
05.04.2022 13:27 Відповісти
Якщо ти падло зелене продасиш сувернітет України, то сотні тисяч, москалі просто знищать , якщо не міліони...
показати весь коментар
05.04.2022 13:28 Відповісти
ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА! СО ВЫТЕКАЮЩИМИ . ВРАГ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗБИТ.
ЗАБРАТЬ ЯО. АРМИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОРОНЫ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ ЗА СЧЕТ
АГРЕССОРА. СВОБОДУ ВСЕМ НАРОДАМ АГРЕССОРА. ЧТОБЫ ЭТИ НАРОДЫ ЗНАЛ И ПОМНИЛИ
О ТОМ КТО ПОМОГ ПОЛУЧИТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
показати весь коментар
05.04.2022 13:31 Відповісти
самі такого не доб'ємося. Потрібні союзники на ділі, а не на словах і подачках
показати весь коментар
05.04.2022 14:29 Відповісти
Перемога на рингу - це якщо нема синців і труси не порвали. /Вазеленський/.
показати весь коментар
05.04.2022 13:35 Відповісти
А що там ваша гра з "нейтралітетом" ....? Чи ви не розумієте, що це загрозливі розмови?

"нейтралітет означає обмеження суверенітету та втрату зовнішньополітичної свободи, адже це виключає право приєднуватися до будь-яких альянсів. .."
показати весь коментар
05.04.2022 13:41 Відповісти
як можна називати перемогою повернення до набагато гіршого стану України (розруха і на сотні млр доларів української економіки , десятки тисяч вбитих, та майже 4 млн біженців) ,ніж стан України ,що був за Порошенка і котрий "кандидат в президенти "зе" називав програшем і Порошенка і України?
показати весь коментар
05.04.2022 13:50 Відповісти
а ще згадайте, як ЗЕ в 2019 казав, що війну закінчить? А виходить, що при ньому вона лише розгорілася до великих масштабів
показати весь коментар
05.04.2022 14:26 Відповісти
" Я згоден з тим, що там може бути питання щодо відтермінування цього "--а я, і ще мільйони українців, не згодні. І так вже відтерміновували з 2014 р. Після "відтермінування", не залежно від самого терміну, вже раша пошле нас у відомому напрямку за кораблем. Тобто-- або зараз, або про Крим можна забути. Спочатку вичищаємо Донбас від всіх окупантів, потім Крим.
показати весь коментар
05.04.2022 13:56 Відповісти
Та втомився зеля, не бриється, став на бабуїна арахумію схожий. Він думав шо за 3-4 дні все швидко скінчиться, а тут вже 40 днів а він досі без відпустки, якось не прикольно, на таке він не підписувався
показати весь коментар
05.04.2022 13:57 Відповісти
Сначала асфальтом ковид лечили , а теперь асфальтом защищаемся?! Сдать территории и пойти на уступки это значит сохранить суверенитет? Может вообще один Киев оставить ряшку взять в гаранты и назвать это сохранением суверенитета ? Суверенитет - это выгнать оккупантов и восстановить международно признанные границы! Суверенитет - это разбить оккупанта и заставить подписать капитуляцию ! Все остальное - это капитуляция и утрата суверенитета! Если вас грабят, забирают все деньги и оставляют 100 грн на проезд это уже не грабеж? А учитывая желание россии вообще уничтожить Украину , то любая договоренность включающая уступки со стороны Украины - это стимуляция россии нападать еще и получать новые уступки !
показати весь коментар
05.04.2022 14:08 Відповісти
Ты наверное из подвалов Мариуполя строчишь сообщения? О какой капитуляции рашистов речь, ты, мля, в своем уме? Или ты еще один захватчик кремля? Ты не думал, что если отказаться от переговоров, то запад сразу же заморозит любую помощь нам... На раше все военные заводы работают, и работают круглосуточно, во всю мощь, если какие то проблемы с поставками запчастей случаются, то это временно, и санкциибудут обходиться через другие страны, ту же грузию...
Зеленского поддерживаю в основных тезисах... Единственное, чего не хватает - пункта про возмещение экономическиъ потерь (гарантии передачи Украине конфискованых активов русни)
показати весь коментар
05.04.2022 14:47 Відповісти
Він ще сам не впевнений що назвати для нас перемогою.
Тому і про виплати не йдеться. Не хоче дратувати цапів. Або, як кажуть, країна гарант не сплачує ніяких репарацій.
показати весь коментар
05.04.2022 15:13 Відповісти
К счастью не из подвалов , нахожусь в теробороне , оружие есть , сейчас ваши (думаю ты из рашефашистов , судя по содержанию ) удрали , а пару недель назад мы были практически на передовой , грады у нас стояли и мы помогали выгружать подарочки вашим ванькам ! А насчет переговоров - пусть ведет , главное что бы херню не подписывал , потому как с капитуляцией мы не согласимся , не надейтесь! Слава Украине!
показати весь коментар
05.04.2022 15:13 Відповісти
Ніякого толку з Янелоха не буде. Якщо хтось не зрозумів, що воно собою представляє.
показати весь коментар
05.04.2022 14:21 Відповісти
Головні тези інтерв'ю:

Поки ми не отримали перелік країн, які 100% готові вступитися за нас. Чекаємо на зустріч з ймовірними гарантерами найближчим часом.

Російська армія може знову атакувати Україну, навіть якщо буде підписано мирну угоду. Тож до цього треба бути готовими.

«Якщо війська Росії відійдуть хоча б до кордонів 24 лютого - це також буде перемога. Я так вважаю. Відбити повномасштабну війну, яка почалась 24 лютого, це перемога»,

«Ми домовились з Туреччиною, вона готова вивезти поранених і загиблих захисників кораблями з Бердянська», - про маріупольських воїнів.

Росія хоче зайняти Донбас, Південь, Запоріжжя і мати коридор до Криму.

«Будемо шукати всіх цих людей», - Зеленський про нелюдів, які чинили звірства на Київщині.

«10-15 років для Криму і 10 -15%, що Росія погодиться», - Зеленський про питання окупованого півострова.

Україна готова хоч завтра вступити до НАТО, якщо запропонують, але цього не сталося - і не станеться.

«Може так статися, що й не буде зустрічі», - Зеленський про перемовини з Росією.

Не втратити суверенітет держави.

«Хочу, щоб ми не втратили сотні тисяч людей».

Не може бути розмов і про те, що ми дамо називати Крим чиєюсь територією. Це наша українська територія. Хіба що може бути відтермінування цього процесу.

Донбас - це Україна.

«Про тимчасово окуповані території навіть не говорю. Росія визнала ОРДЛО, ми також повинні знайти вихід з цієї ситуації, бо це українські території. Це одна з принципових речей, і я вважаю, що це буде найскладніша історія».
показати весь коментар
05.04.2022 14:34 Відповісти
який в сраці суверенітет з харантом-рашкою і рештою нікчемних пропозицій "миру"?
показати весь коментар
05.04.2022 14:53 Відповісти
Ти шо дурак Вова? відкат до територій на 23 лютого,це вихід на нульовий рубіж!
А Бучу з закатованими,а Маріуполь,а Харків,Чернігів,Суми,та інші міста і села забув?
Як ти здовбав вже всіх перемовинами....Ти в народа спитай,хочумо ми перемовин,чи ні!?
Ти ж ***** сам говорив,що якби ти курував тоді,то Крим би не віддав.
Ти віддаєш зараз те,що наше!
показати весь коментар
05.04.2022 15:00 Відповісти
Отак послухаю Зеленського... здається він для себе ще не визначився якою має бути перемога для України.
показати весь коментар
05.04.2022 15:09 Відповісти
Та,нема,там нічого й небуде! Там, відсутня особистість!!! Лише фіглярство
показати весь коментар
05.04.2022 15:20 Відповісти
Нікчемний фігляр. Намагається грати президента. Пустишка!!!
показати весь коментар
05.04.2022 15:21 Відповісти
За всю історію України у владі не було нормальних людей ,а зараз тим більше .Владу захватили бариги, наркомани, и безпринципні люди .Кричали вісім років війна ,війна але ніхто не готувався до війни, адже військові повинні були готуватися до війни кожної минути на всіх напрямках. Таке важливе місто як Маріуполь НЕ має ПВО і всі булькали що напад буде з крима .І після війни ,піде все своїм шляхом як 30 років по тому .Якби донести всю правду до людей , що коїться в державі то половина покриється сивиною , а по друге кому ця правда потрібна !
показати весь коментар
05.04.2022 15:30 Відповісти
зеленский зрадник!что он несёт тварь после Бучи?!
показати весь коментар
05.04.2022 17:56 Відповісти
Да какие ***** переговоры могут быть
показати весь коментар
05.04.2022 22:34 Відповісти
всё верно сказал.
показати весь коментар
07.04.2022 01:40 Відповісти
 
 