Перемога у війні з Росією - це передусім зберегти наш суверенітет, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що перемогою України у війні з Росією буде насамперед - не втратити суверенітет нашої держави, а також не втратити сотні тисяч людей.
Про це Зеленський сказав в інтерв’ю ЗМІ, яке транслювалось в телемарафоні, відповідаючи на запитання, що для України буде перемогою у війні проти росії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перш за все, щоб не втратити наш суверенітет - це дуже важливо. Друге, я дуже хочу - щоб ми не втратили сотні тисяч людей. Третє - ніякі не можуть бути розмови про те, що ми дамо можливість Крим назвати чиєюсь територією, це тільки наша територія, українська територія. Я згоден з тим, що там може бути питання щодо відтермінування цього, це може бути таке компромісне рішення, якщо воно буде коштувати цього. І Донбас для мене це Україна, і для нас усіх - це Україна", - наголосив він.
Також Президент заявив, що про території, які Росія зараз тимчасово окупувала, зараз не говоримо: "Навіть не обговорюється будь-який статус тих територій, які сьогодні наші, чи які були повністю під нашим контролем до 24 числа, про це ми не говоримо. Хоча там умови вони такі є, ми їх чули, ультимативні, з самого початку. І саме війна за Донбас, те про що ми говоримо, той самий "Сталінград", який може бути чи буде, він буде саме за це. І те, що Росія визнала ОРДЛО, я вважаю, що ми повинні знайти вихід з цієї ситуації, ми як Україна. Для нас ці території як українські, і збереження їхнього статусу як українських, для нас дуже важливо. Я вважаю, що це одна із принципових важливих для нас речей. Я вважаю, що це буде найскладніша історія", - сказав Президент.
Президент України заявив, що вважатиме перемогою відкат російських військ на позиції, які були станом на 23 лютого.
"Я вважаю, що це перемога, на сьогодні я вважаю що це перемога України... Я розумію, де ми, хто ми, що ми за країна, що ми втратили і що ми можемо втратити і що ми зберегли. І я вважаю, що відбити повномасштабну війну, в ту точку, з якої вона почалася, до 24 числа, для нас точно перемога", - сказав Зеленський.
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С ****** ни о чем НЕЛЬЗЯ договариваться - это однозначно, только после его смерти!
У Зе щось з логікою?
Передусім, перемога - це запорука суверенітету.
Це завжди видно, коли йому дозоляють говорити без "бумажкі"...
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зачем Украине договорняк, где нет репараций от рф и Гааги для кремляди, где уступаем Крым?!..
зеленский снова не учитывает мнение народа Украины и ЗСУ..
спешит сдать Украину, а ведь должен ответить на вопросы, как получилось, что в первый день - рашисты так легко захватили Херсон, часть Запорожской области, Энергодар..
кто разминировал границу с Крымом перед вторжением орков? значит, есть предатели во власти.. все замалчивают..
если бы не отчаянное сопротивление ЗСУ, большая часть Украины была бы оккупирована орками..
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків.....ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
более 200 морпехов 501 батальона, у бойцов тупо закончились боеприпасы.
Плять, от таких новостей можно сойти с ума.
Информацию выложил волонтер Александр Карпюк (Serg Marco), также это подтвердил
источник InfoResist в Минобороны Украины.
Если это правда - тогда это, возможно, и есть та новость, которой обещал удивить дерьмак
украинцев? Молю Бога чтобы это был брехливый рашистский вброс..
Они не собираются больше никогда нам отдавать Херсонскую область и кусок Запорожской. И Мариуполь они уничтожают не для того, чтобы обратно откатиться. Война будет примерно 3-4 года.
У меня родственники в Херсоне, уже все заводы на расею работают, продукты в Крым вывозят. Превращают Херсон во второй денере, а мы с этим ничего сделать не можем да и не сможем, пока наши партнёры не дадут нам наступательное оружие
Якщо я не правий. Може є інший шлях?! Якщо є? То хотів би почути.
В ЦЬОМУ УВЕСЬ Зе, як то кажуть вся суть зеленського в цих словах
Победа будет не тогда , когда будет разгромлен Путин, что сейчас вопрос только времени, а тогда, когда будет уничтожен его главный подельник и главный враг Украины - украинская мафия во власти (еще со времен Кучмы)! И до того оружие возвращать назад мафии нельзя!!! А сейчас народ Украины, получается, воюет "За Родину, за Коломойского!"
ЩО ХОЧЕ ЗЛИТИ УКРАЇНУ, БО ІНАКШЕ НЕ ВМІЄ, А ВСІ ЦІ СЛОВА ТО ПІДГОТОВКА
ПОЧВИ ПІД ЗЛИВ.
Так воно і зрозуміло - Коломойщі війна не треба, йому треба тружба з Мацквою
при любих розкладах, кацапам він просто скаже що він єврей, а не українець.
ЗАБРАТЬ ЯО. АРМИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОРОНЫ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ ЗА СЧЕТ
АГРЕССОРА. СВОБОДУ ВСЕМ НАРОДАМ АГРЕССОРА. ЧТОБЫ ЭТИ НАРОДЫ ЗНАЛ И ПОМНИЛИ
О ТОМ КТО ПОМОГ ПОЛУЧИТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
"нейтралітет означає обмеження суверенітету та втрату зовнішньополітичної свободи, адже це виключає право приєднуватися до будь-яких альянсів. .."
Зеленского поддерживаю в основных тезисах... Единственное, чего не хватает - пункта про возмещение экономическиъ потерь (гарантии передачи Украине конфискованых активов русни)
Тому і про виплати не йдеться. Не хоче дратувати цапів. Або, як кажуть, країна гарант не сплачує ніяких репарацій.
Поки ми не отримали перелік країн, які 100% готові вступитися за нас. Чекаємо на зустріч з ймовірними гарантерами найближчим часом.
Російська армія може знову атакувати Україну, навіть якщо буде підписано мирну угоду. Тож до цього треба бути готовими.
«Якщо війська Росії відійдуть хоча б до кордонів 24 лютого - це також буде перемога. Я так вважаю. Відбити повномасштабну війну, яка почалась 24 лютого, це перемога»,
«Ми домовились з Туреччиною, вона готова вивезти поранених і загиблих захисників кораблями з Бердянська», - про маріупольських воїнів.
Росія хоче зайняти Донбас, Південь, Запоріжжя і мати коридор до Криму.
«Будемо шукати всіх цих людей», - Зеленський про нелюдів, які чинили звірства на Київщині.
«10-15 років для Криму і 10 -15%, що Росія погодиться», - Зеленський про питання окупованого півострова.
Україна готова хоч завтра вступити до НАТО, якщо запропонують, але цього не сталося - і не станеться.
«Може так статися, що й не буде зустрічі», - Зеленський про перемовини з Росією.
Не втратити суверенітет держави.
«Хочу, щоб ми не втратили сотні тисяч людей».
Не може бути розмов і про те, що ми дамо називати Крим чиєюсь територією. Це наша українська територія. Хіба що може бути відтермінування цього процесу.
Донбас - це Україна.
«Про тимчасово окуповані території навіть не говорю. Росія визнала ОРДЛО, ми також повинні знайти вихід з цієї ситуації, бо це українські території. Це одна з принципових речей, і я вважаю, що це буде найскладніша історія».
А Бучу з закатованими,а Маріуполь,а Харків,Чернігів,Суми,та інші міста і села забув?
Як ти здовбав вже всіх перемовинами....Ти в народа спитай,хочумо ми перемовин,чи ні!?
Ти ж ***** сам говорив,що якби ти курував тоді,то Крим би не віддав.
Ти віддаєш зараз те,що наше!