Ассамблея ВОЗ осудила Россию за развязывание войны
Ассамблея Всемирной организации здравоохранения 26 мая приняла резолюцию, в которой осудила нападение России на Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Как сообщают мировые агентства, за предложенную западными странами резолюцию проголосовали 88 государств, против – 12, 53 воздержались.
В резолюции, в частности, содержится призыв к России немедленно прекратить удары по больницам и другим медицинским учреждениям.
Топ комментарии
+10 Sav UA
показать весь комментарий26.05.2022 19:39
+9 Петро Другий
показать весь комментарий26.05.2022 19:43
+6 Kitti Kitti
показать весь комментарий26.05.2022 19:41
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Bel Amor
показать весь комментарий26.05.2022 19:38 Ответить Мне нравится 3
Sav UA
показать весь комментарий26.05.2022 19:39 Ответить Мне нравится 10
✘
Kitti Kitti
показать весь комментарий26.05.2022 19:41 Ответить Мне нравится 6
botoks
показать весь комментарий26.05.2022 19:41 Ответить Мне нравится 1
Петро Другий
показать весь комментарий26.05.2022 19:43 Ответить Мне нравится 9
Сергей Иванченко #512756
показать весь комментарий26.05.2022 20:03 Ответить Мне нравится 1
Nov
показать весь комментарий26.05.2022 19:44 Ответить Мне нравится 1
sergio 1986
показать весь комментарий26.05.2022 19:45 Ответить Мне нравится 0
Юля Пасічна
показать весь комментарий26.05.2022 19:47 Ответить Мне нравится 4
Marie Mbange
показать весь комментарий26.05.2022 19:49 Ответить Мне нравится 6
НБ
показать весь комментарий26.05.2022 20:07 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль