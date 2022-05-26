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Новости Война
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Ассамблея ВОЗ осудила Россию за развязывание войны

воз,коронавирус

Ассамблея Всемирной организации здравоохранения 26 мая приняла резолюцию, в которой осудила нападение России на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Как сообщают мировые агентства, за предложенную западными странами резолюцию проголосовали 88 государств, против – 12, 53 воздержались.

В резолюции, в частности, содержится призыв к России немедленно прекратить удары по больницам и другим медицинским учреждениям.

Читайте также: Россияне 248 раз атаковали медучреждения Украины, - ВОЗ

Автор: 

ВОЗ (777) россия (95308)


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Топ комментарии
+10
Більше ,більше стурбованості!
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26.05.2022 19:39
+9
Нічого собі! Ось так? Одразу і рішуче?
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26.05.2022 19:43
+6
Здрааавствуйте!! Проснулись .
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26.05.2022 19:41
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Да, уж.
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26.05.2022 19:38 Ответить
Більше ,більше стурбованості!
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26.05.2022 19:39 Ответить
Здрааавствуйте!! Проснулись .
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26.05.2022 19:41 Ответить
это еще одно оон ?
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26.05.2022 19:41 Ответить
Нічого собі! Ось так? Одразу і рішуче?
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26.05.2022 19:43 Ответить
Прям и с двух ног!!! Так решительно что я прямо не знаю как и быть!! Все, лаптеногие прям репу зачесали,как им быть....
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26.05.2022 20:03 Ответить
Считаю, пусть международное сообщество само организовывает разминирование и деблокаду порта Одессы, если реально переживает за миллионы голодных смертей, а то Украина еще переживать из-за этого должна
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26.05.2022 19:44 Ответить
Почати суспільству треба з Малого , а саме-- Створення Петицій про візовий режим та Заборону всієї Торгівлі З Білорусієй та Країнами Снг (ми вже побачили як вони пІдтримали Україну ) youtube.com/post/UgkxfbAyW5ayoR4zooIjcI-nv-ze4tJDwqRC
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26.05.2022 19:45 Ответить
Дяяякую, Гебрейісусику! Тепер вони точно зупиняться!
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26.05.2022 19:47 Ответить
Стало легше зразу. Потвори!
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26.05.2022 19:49 Ответить
Якщо кацапи ігнорують ВООЗ то і ВООЗ повинна ігнорувати запити ********** щодо доступу до ******** медицини військових злочинців.
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26.05.2022 20:07 Ответить
 
 