Ассамблея ВОЗ осудила Россию за развязывание войны

Ассамблея Всемирной организации здравоохранения 26 мая приняла резолюцию, в которой осудила нападение России на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Как сообщают мировые агентства, за предложенную западными странами резолюцию проголосовали 88 государств, против – 12, 53 воздержались.

В резолюции, в частности, содержится призыв к России немедленно прекратить удары по больницам и другим медицинским учреждениям.

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