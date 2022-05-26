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Новини Війна
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Асамблея ВООЗ засудила Росію за розв’язання війни

воз,коронавирус

Асамблея Всесвітньої організації охорони здоров'я 26 травня ухвалила резолюцію, в якій засудила напад Росії на Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Як повідомляють світові агенції, за запропоновану західними країнами резолюцію проголосували 88 держав, проти - 12, 53 утрималися.

У резолюції, зокрема, міститься заклик до Росії негайно припинити удари по лікарнях та інших медичних закладах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни 248 разів атакували медзаклади України, - ВООЗ

Автор: 

ВООЗ (770) росія (64846)


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Топ коментарі
+10
Більше ,більше стурбованості!
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26.05.2022 19:39
+9
Нічого собі! Ось так? Одразу і рішуче?
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26.05.2022 19:43
+6
Здрааавствуйте!! Проснулись .
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26.05.2022 19:41
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Да, уж.
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26.05.2022 19:38 Відповісти
Більше ,більше стурбованості!
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26.05.2022 19:39 Відповісти
Здрааавствуйте!! Проснулись .
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26.05.2022 19:41 Відповісти
это еще одно оон ?
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26.05.2022 19:41 Відповісти
Нічого собі! Ось так? Одразу і рішуче?
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26.05.2022 19:43 Відповісти
Прям и с двух ног!!! Так решительно что я прямо не знаю как и быть!! Все, лаптеногие прям репу зачесали,как им быть....
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26.05.2022 20:03 Відповісти
Считаю, пусть международное сообщество само организовывает разминирование и деблокаду порта Одессы, если реально переживает за миллионы голодных смертей, а то Украина еще переживать из-за этого должна
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26.05.2022 19:44 Відповісти
Почати суспільству треба з Малого , а саме-- Створення Петицій про візовий режим та Заборону всієї Торгівлі З Білорусієй та Країнами Снг (ми вже побачили як вони пІдтримали Україну ) youtube.com/post/UgkxfbAyW5ayoR4zooIjcI-nv-ze4tJDwqRC
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26.05.2022 19:45 Відповісти
Дяяякую, Гебрейісусику! Тепер вони точно зупиняться!
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26.05.2022 19:47 Відповісти
Стало легше зразу. Потвори!
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26.05.2022 19:49 Відповісти
Якщо кацапи ігнорують ВООЗ то і ВООЗ повинна ігнорувати запити ********** щодо доступу до ******** медицини військових злочинців.
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26.05.2022 20:07 Відповісти
 
 