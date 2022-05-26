Асамблея ВООЗ засудила Росію за розв’язання війни
Асамблея Всесвітньої організації охорони здоров'я 26 травня ухвалила резолюцію, в якій засудила напад Росії на Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Як повідомляють світові агенції, за запропоновану західними країнами резолюцію проголосували 88 держав, проти - 12, 53 утрималися.
У резолюції, зокрема, міститься заклик до Росії негайно припинити удари по лікарнях та інших медичних закладах.
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