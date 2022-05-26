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Новости Санкции против России
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Кулеба поддержал акцию Stop Bloody Energy и призвал иностранный бизнес разорвать отношения с Россией

кулеба

В среду в Давосе прошла акция Stop Bloody Energy, в рамках которой активисты призвали иностранные энергетические компании приостановить сотрудничество с Россией, и в ходе этой акции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранный бизнес уйти из России, чтобы остановить войну.

Об этом сообщает издание Сегодня со ссылкой на страницу министра в Instagram, передаёт Цензор.НЕТ.

"Мы убеждены, что единственный способ остановить войну и остановить российскую агрессию – это лишить Кремль источников финансирования, которые ему так необходимы, чтобы продолжать убивать украинцев. Бизнес должен покинуть Россию сейчас, начиная с энергетического сектора", – сказал Кулеба.

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Он добавил, что у России нет технических возможностей для добычи и транспортировки нефти, газа и угля, и для этого ей необходимо сотрудничество с мировым энергетическим сектором.

"Отказ от сотрудничества одновременно покажет России, что она одинока, и лишит ее средств, которые ей так нужны", - подчеркнул министр.

Напомним, что в марте группа ДТЭК, НАК "Нефтегаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Автор: 

Газ (10223) нефть (1917) санкции (11247) энергетика (2548) уголь (1000) эмбарго (226) ДТЭК (520) Кулеба Дмитрий (2880)


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26.05.2022 20:19 Ответить
кулєба, довбойоб, а чого ви до сих пір не пішли з України російський альфа-банк і російську упц мп?
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26.05.2022 20:21 Ответить
Він закликає іноземні фірми не працювати з окупантами. А в Україні ! Після усього того , що накоїли ці нелюди є така фірма як " Ферма " яка й досі випускає сир під назвою " російський " . Млять ! як же потрібно нелюбити свою батьківщину ! І взагалі який сир умів варити нелюд- кацап !? Що взагалі ці нелюди окрім як вбивати, насилувати та нищити уміють?!
Що скажеш Кулєба?
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26.05.2022 20:43 Ответить
Что и сватов прекратят показывать по российскому ТВ?
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26.05.2022 20:26 Ответить
Почати суспільству треба з Малого ,дійте за кордоном та в УКраїні , а саме-- Створення Петицій про візовий режим та Заборону всієї Торгівлі З Білорусієй та Країнами Снг (ми вже побачили як вони пІдтримали Україну ) youtube.com/post/UgkxfbAyW5ayoR4zooIjcI-nv-ze4tJDwqRC
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26.05.2022 20:27 Ответить
Член Зе-команди!
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26.05.2022 20:44 Ответить
 
 