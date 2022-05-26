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Новости
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Китай представляет самый серьезный вызов в долгосрочной перспективе, - Блинкен

блінкен

В четверг, 26 мая, в Университете Джорджа Вашингтона государственный секретарь Энтони Блинкен сделал специальное обращение по поводу политики США в отношениях с Пекином - речь, длившаяся около 45 минут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

По словам Энтони Блинкена, Вашингтон не хочет отрезать Китай от мировой экономики и не стремится изменять политическую систему страны, но призывает китайские власти соблюдать международное право. Также Блинкен подтвердил готовность Соединенных Штатов поддерживать существующую десятки лет политику администраций ("единого Китая"), не признающую Тайвань частью КНР.

"Мы не ищем конфликта или новой "холодной войны". Напротив, мы хотим избежать этого. Мы не хотим ограничивать Китай в его попытках пытаться взять на себя роль ведущей силы или остановить Китай или любую другую страну от наращивания экономики или защиты интересов своего народа", - подчеркнул Блинкен.

Поэтому, сказал он, США будут защищать и будут усиливать "международное право, соглашения, принципы и институции, поддерживающие мир и безопасность, защищающие права людей в суверенных нациях и позволяющие всем странам, включая США и Китай, сосуществовать и сотрудничать".

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Автор: 

Китай (2909) США (26313) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+9
Многое зависит от того, чем закончится противостояние мира против свинособак. И если для последних в итоге небудет значительных последствий, то Китай задумается - если неуправляемая банда необразованых алкашей, у которых процветает воровство( включая оружейную сферу и высший эшелен власти) и отсутствие порядка и ума их визитная карточка, каким то чудом нагнули мир, то им организованной багатейшей стране, где дисциплина и профессионализм прежде всего, можно нагибать всех небоясь последствий.
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26.05.2022 21:05
+5
Цей виклик панове американці зросте кратно, якщо ви і Європа не виключите з гри РФ. Якщо ви не бачите що Третя Війна почалася то гірко пожалієте що були близорукі
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26.05.2022 21:06
+2
палюбэ👌
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26.05.2022 21:10
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Правила форума Совет форумчан
Штаты в своих оценках Китая понимают, что западная граница Китая пройдёт по Уралу.
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26.05.2022 20:58 Ответить
палюбэ👌
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26.05.2022 21:10 Ответить
*****. Весь Китай понимает что его экономика стоит на торговле со всем миром и никакая рашка, особенно под санкциями его не заменит. А *******, ну пусть ******.
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26.05.2022 21:56 Ответить
Расплата за коронавирус из рабссейсских лабораторий близка. Китай по совецки лоханулся. Как и путлер в Украине.
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26.05.2022 20:58 Ответить
Многое зависит от того, чем закончится противостояние мира против свинособак. И если для последних в итоге небудет значительных последствий, то Китай задумается - если неуправляемая банда необразованых алкашей, у которых процветает воровство( включая оружейную сферу и высший эшелен власти) и отсутствие порядка и ума их визитная карточка, каким то чудом нагнули мир, то им организованной багатейшей стране, где дисциплина и профессионализм прежде всего, можно нагибать всех небоясь последствий.
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26.05.2022 21:05 Ответить
Скорее всего будет так
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26.05.2022 21:30 Ответить
Цей виклик панове американці зросте кратно, якщо ви і Європа не виключите з гри РФ. Якщо ви не бачите що Третя Війна почалася то гірко пожалієте що були близорукі
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26.05.2022 21:06 Ответить
конгресс США все это понимает,но это только Конгресс .Понимают ли истинные хозяева США -не уверен -они больше оперируют финансовыми потоками и им в принципе все равно где они проходят
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26.05.2022 21:32 Ответить
Это какие такие хозяева?
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26.05.2022 21:58 Ответить
Рептилоїди, але тссс. Я тобі нічого не говорив.
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26.05.2022 23:04 Ответить
То вам треба сильний союзник у вигляді нас?
Бо європейці нікакіє, якщо чесно
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26.05.2022 21:12 Ответить
Китай воевать не будет. Его оружие это економика, и с ним воевать никто не будет.
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26.05.2022 21:59 Ответить
на прикладі параши треба було показати що буде за порушення правил,

а не забороняти поставки ракет Україні, бо не можна стріляти у відповідь по параші
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26.05.2022 22:46 Ответить
 
 