Китай представляет самый серьезный вызов в долгосрочной перспективе, - Блинкен

В четверг, 26 мая, в Университете Джорджа Вашингтона государственный секретарь Энтони Блинкен сделал специальное обращение по поводу политики США в отношениях с Пекином - речь, длившаяся около 45 минут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

По словам Энтони Блинкена, Вашингтон не хочет отрезать Китай от мировой экономики и не стремится изменять политическую систему страны, но призывает китайские власти соблюдать международное право. Также Блинкен подтвердил готовность Соединенных Штатов поддерживать существующую десятки лет политику администраций ("единого Китая"), не признающую Тайвань частью КНР.

"Мы не ищем конфликта или новой "холодной войны". Напротив, мы хотим избежать этого. Мы не хотим ограничивать Китай в его попытках пытаться взять на себя роль ведущей силы или остановить Китай или любую другую страну от наращивания экономики или защиты интересов своего народа", - подчеркнул Блинкен.

Поэтому, сказал он, США будут защищать и будут усиливать "международное право, соглашения, принципы и институции, поддерживающие мир и безопасность, защищающие права людей в суверенных нациях и позволяющие всем странам, включая США и Китай, сосуществовать и сотрудничать".

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