Китай становить найсерйозніший виклик у довготерміновій перспективі, - Блінкен

У четвер, 26 травня, в Університеті Джорджа Вашингтона, державний секретар Ентоні Блінкен зробив спеціальне звернення щодо політики США у відносинах із Пекіном - промову, яка тривала близько 45 хвилин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

За словами Ентоні Блінкена, Вашингтон не хоче відрізати Китай від світової економіки і не прагне змінювати політичну систему країни, але закликає китайську владу дотримуватись міжнародного права. Також Блінкен підтвердив готовність Сполучених Штатів підтримувати існуючу десятки років політику адміністрацій - "Одного Китаю", яка не визнає Тайвань частиною КНР.

"Ми не шукаємо конфлікту чи нової "холодної війни". Навпаки, ми рішуче хочемо уникнути цього. Ми не хочемо обмежувати Китай у його спробах намагатись взяти на себе роль провідної сили чи зупинити Китай або будь-яку іншу країну від нарощування економіки чи захисту інтересів свого народу", - підкреслив Блінкен.

Через це, сказав він, США захищатимуть і посилюватимуть "міжнародне право, угоди, принципи та інституції, що підтримують мир і безпеку, захищають права людей у суверенних націях і що дозволяють всім країнам, включно зі США та Китаєм, співіснувати і співпрацювати".

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