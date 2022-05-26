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Новини
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Китай становить найсерйозніший виклик у довготерміновій перспективі, - Блінкен

блінкен

У четвер, 26 травня, в Університеті Джорджа Вашингтона, державний секретар Ентоні Блінкен зробив спеціальне звернення щодо політики США у відносинах із Пекіном - промову, яка тривала близько 45 хвилин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

За словами Ентоні Блінкена, Вашингтон не хоче відрізати Китай від світової економіки і не прагне змінювати політичну систему країни, але закликає китайську владу дотримуватись міжнародного права. Також Блінкен підтвердив готовність Сполучених Штатів підтримувати існуючу десятки років політику адміністрацій - "Одного Китаю", яка не визнає Тайвань частиною КНР.

"Ми не шукаємо конфлікту чи нової "холодної війни". Навпаки, ми рішуче хочемо уникнути цього. Ми не хочемо обмежувати Китай у його спробах намагатись взяти на себе роль провідної сили чи зупинити Китай або будь-яку іншу країну від нарощування економіки чи захисту інтересів свого народу", - підкреслив Блінкен.

Через це, сказав він, США захищатимуть і посилюватимуть "міжнародне право, угоди, принципи та інституції, що підтримують мир і безпеку, захищають права людей у суверенних націях і що дозволяють всім країнам, включно зі США та Китаєм, співіснувати і співпрацювати".

Читайте також: РФ та Китай провели спільні військові навчання. Вперше від початку вторгнення, - The Guardian

Автор: 

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Топ коментарі
+9
Многое зависит от того, чем закончится противостояние мира против свинособак. И если для последних в итоге небудет значительных последствий, то Китай задумается - если неуправляемая банда необразованых алкашей, у которых процветает воровство( включая оружейную сферу и высший эшелен власти) и отсутствие порядка и ума их визитная карточка, каким то чудом нагнули мир, то им организованной багатейшей стране, где дисциплина и профессионализм прежде всего, можно нагибать всех небоясь последствий.
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26.05.2022 21:05
+5
Цей виклик панове американці зросте кратно, якщо ви і Європа не виключите з гри РФ. Якщо ви не бачите що Третя Війна почалася то гірко пожалієте що були близорукі
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26.05.2022 21:06
+2
палюбэ👌
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26.05.2022 21:10
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Штаты в своих оценках Китая понимают, что западная граница Китая пройдёт по Уралу.
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26.05.2022 20:58 Відповісти
палюбэ👌
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26.05.2022 21:10 Відповісти
*****. Весь Китай понимает что его экономика стоит на торговле со всем миром и никакая рашка, особенно под санкциями его не заменит. А *******, ну пусть ******.
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26.05.2022 21:56 Відповісти
Расплата за коронавирус из рабссейсских лабораторий близка. Китай по совецки лоханулся. Как и путлер в Украине.
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26.05.2022 20:58 Відповісти
Многое зависит от того, чем закончится противостояние мира против свинособак. И если для последних в итоге небудет значительных последствий, то Китай задумается - если неуправляемая банда необразованых алкашей, у которых процветает воровство( включая оружейную сферу и высший эшелен власти) и отсутствие порядка и ума их визитная карточка, каким то чудом нагнули мир, то им организованной багатейшей стране, где дисциплина и профессионализм прежде всего, можно нагибать всех небоясь последствий.
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26.05.2022 21:05 Відповісти
Скорее всего будет так
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26.05.2022 21:30 Відповісти
Цей виклик панове американці зросте кратно, якщо ви і Європа не виключите з гри РФ. Якщо ви не бачите що Третя Війна почалася то гірко пожалієте що були близорукі
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26.05.2022 21:06 Відповісти
конгресс США все это понимает,но это только Конгресс .Понимают ли истинные хозяева США -не уверен -они больше оперируют финансовыми потоками и им в принципе все равно где они проходят
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26.05.2022 21:32 Відповісти
Это какие такие хозяева?
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26.05.2022 21:58 Відповісти
Рептилоїди, але тссс. Я тобі нічого не говорив.
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26.05.2022 23:04 Відповісти
То вам треба сильний союзник у вигляді нас?
Бо європейці нікакіє, якщо чесно
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26.05.2022 21:12 Відповісти
Китай воевать не будет. Его оружие это економика, и с ним воевать никто не будет.
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26.05.2022 21:59 Відповісти
на прикладі параши треба було показати що буде за порушення правил,

а не забороняти поставки ракет Україні, бо не можна стріляти у відповідь по параші
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26.05.2022 22:46 Відповісти
 
 