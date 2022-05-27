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Новости Война
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США договариваются с Украиной об ограничениях использования американского оружия, - Reuters

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По данным источников агентства Reuters, США договариваются с Украиной об ограничениях использования американского оружия. Вашингтон провел переговоры с Киевом по поводу опасности эскалации, которую могут нанести удары по территории глубоко внутри РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, закулисные дискуссии, чрезвычайно щепетильны и поэтому не афишируются. При этом Соединенные, не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия.

Одновременно в Вашингтоне стремятся "достичь общего понимания опасности эскалации".

"У нас есть беспокойство по поводу эскалации, но мы все еще не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать руки (украинцам)", – на условиях анонимности говорит американский военный.

Другой собеседник издания отмечает, что Вашингтон и Киев имеют общее "понимание" использования надежных методов оружия, предоставленных Западом. "Пока мы были на одной странице в понимании этих порогов", – отметил чиновник.

Читайте: Украина просит США принять решение о предоставлении РСЗО как можно скорее, - Кулеба

Собеседники Reuters говорят, что администрация Байдена рассматривает возможность передачи Киеву ракетной системы высокой мобильности M142 (HIMARS), которая может наносить удары на несколько километров.

Автор: 

оружие (10196) США (26336)


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Топ комментарии
+61
Просто за початковим задумом ми ,подібно афганським моджахедам ,мали бігати з хлопушками,атакуючи кацапів і дохнучи,як мухи,років десять,поступово послаблюючи рашку ,але щось пішло не за сценарієм,тому «союзники» занепокоїлись темпами подій,бо іншого варіанту для нас не передбачалось. Тепер приходиться імпровізувати,щоб не втратити контроль і не пришвидшити процеси,як це сталося з совком,розпад якого страшенно перелякав США та решту «партнерів»
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27.05.2022 01:22
+54
Он воно як. Нас можна, їх нізя. Щось тут не чисто.
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27.05.2022 01:10
+42
США даремно переживають, наше сикло все одно не дасть наказ хірачити по військовим базам в Криму, а тим більше по мосту.
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27.05.2022 01:08
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Ключове слово «глибоко». Тобто Білгород, Брянськ , Вороніж, Краснодар, Ставрополь , Курськ - МОЖНА ! Читайте уважно
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27.05.2022 08:07 Ответить
Російська агресія триватиме доти, поки не будуть зруйновані в рф всі заводи, що виготовляють ракети та снаряди!
Інакше - ця війна триватиме нескінченно!
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27.05.2022 08:10 Ответить
Щоб кацапів "нєабідєть", лицеміри.
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27.05.2022 08:10 Ответить
Вь...бать по Севастополю и потопить ихние корыта с калибрами, которые убивают наших люлей можно?
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27.05.2022 09:06 Ответить
Нужно. Тимбільше що це територія України і там ворог. І бажано затопити якесь велике корито на вході в бухту
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27.05.2022 16:24 Ответить
Боже страх перед рашкой доходит у западных стран до абсурда. Получатся они нас принимают даже не за страну третьего сорта, типа россиянам можно убивать наших мирных, а мы им не дай бог? Сколько уже тысяч украинцев погибло, лицемеры херовы, все эти бравады о гуманности, красные кресты, ооны и прочее бесполезное говно задолбало. Просто дайте оружие отбить орков до границ Украины, это единственный способ остановить войну!
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27.05.2022 09:18 Ответить
не писди кацап
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27.05.2022 14:51 Ответить
Американцы боятся, что Зеля для видосика пульнёт по Маскве, а Путя начнёт в ответ ядерную войну.
Что нетак?
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27.05.2022 09:21 Ответить
бред кацапский - зеленое ссцыкло никогда не отдаст приказ пулять по маскве
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27.05.2022 14:52 Ответить
Ответе на вопрос ,почему когда рф разбомбила завод в Украине который производил ракеты Стугна и остальные ,Детектора завода орестовпли СБУ ,за то что он вовремя вывез продукцию с завода и отдал те же стугны в окопы ЗСУ ,его надо наградить было а его орестовпли ответьте на вопрос СБУ с фуя лииии ,,,кто дал приказ .арестовать детектора завода
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27.05.2022 15:37 Ответить
Вчора під Варшавою одну таку штуковину кудись везли... Цікаво, чого б це раптом???
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27.05.2022 09:26 Ответить
Кто платит, тот и заказывает музыку.
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27.05.2022 09:26 Ответить
Хтось вже сере, потрошку! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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27.05.2022 09:41 Ответить
вопрос.а на хрена оно тогда?
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27.05.2022 10:21 Ответить
чтоб отбивать Киев когда отступим до Львова?
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28.05.2022 00:10 Ответить
Не вірте у всю ту хєрню, все буде добре!!!!
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27.05.2022 10:31 Ответить
Якщо палестнцi б'ють по Ізраїлю саморобними ракетами (з водопровідних труб), то в України нічим обстрілювати рашку? Поганому танцюристу - яйця заважають, так і українському керівництву припинити обстріл України..
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27.05.2022 10:40 Ответить
Та "саморобна ракета" летить на 15 км. То в нашій війні не є актуально.
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27.05.2022 10:59 Ответить
в вашей войне кацапы - вам писдец будет все равно
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27.05.2022 14:53 Ответить
ЭТОТ СТАРИКАШКА ДЕМКРАТ ТРУСИШКА АДНАКО !
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27.05.2022 10:54 Ответить
ЯКІ ПРОБЛЕМИ, БУДУТЬ ДЗЕРКАЛЬНІ ВІДПОВІДІ - КАЦАПИ НА 600 КМ В ГЛИБ УКРАЇНИ ВИПУСТИЛИ РАКЕТУ, УКРАЇНА ТЕПЕР ВИПУСТИТЬ НА 600 КМ РАКЕТУ В ГЛИБИНУ РАСЄЇ
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27.05.2022 11:21 Ответить
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ОРУЖИЕ УКРАИНЕ НЕ ПОМЕШАЕТ !!! ЧТОБЫ УКРАИНЕ НЕ ПРИШЛОСЬ ВОССТАНАВЛИВАТЬ СВОЙ ЯДЕРНЫЙ СТАТУС И ПОКАЗАТЬ ВСЕМУ МИРУ ЧТО ДОГОВОРЕННОСТИ С БОЛЬШИМИ СТРАНАМИ НЕ ВЕДУТ К КОНСТРУКТИВНОСТИ !)
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27.05.2022 11:35 Ответить
ТОБТО ОБСТРІЛ УКРАЇНИ З ТЕРИТОРІЇ МОСКОВІЇ І КРИМУ, ДЛЯ США НОРМА, НУ ТАК ПЕРЕВЕЗТИ ЇХ ПОСОЛЬСТВА У ХАРКІВ АБО СУМИ.
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27.05.2022 11:37 Ответить
Штати за парашку хвилюються сильніше ніж за Украиїну... З чого б це?
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27.05.2022 12:01 Ответить
Urs Позвольте, с Вами не согласиться. При желании , и наличие денег , можно быстро наладить производство , нужны ещё технологи и чертежи . А дальше дело техники . Ставить 20-ть Okuma SNS , только не в одном месте, и вуаля ,через пару месяцев у Вас будут товарные партии любых изделий
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27.05.2022 12:07 Ответить
При желании , и наличие денег , можно быстро наладить производство , нужны ещё технологи и чертежи
----------
бред - сейчас этого ничего нет но самое главное зеленым кротам это нахрен не нужно
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27.05.2022 14:56 Ответить
Кто хочет - ищет способы, а кто не хочет - ищет оправдания...
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27.05.2022 15:13 Ответить
Якби у нас був власний виріб, наприклад "Верба", то можна було б погоджуватись на будь-які вимоги. Американські ракети по цілях з обмеженнями, свої власні ракетні комплекси використовувати на власний розсуд. Залишилось питання, чому у нас немає власного комплексу.
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27.05.2022 12:19 Ответить
Все у вас есть только вот вопрос ???Зеленскому,когда ракеты РФ разбомбили завод который производил Стугны и Карсары , ,детектор завода вывез продукцию до взрыва завода наверняка зная что будет слив конденсатов зааода,и часть оружия те же стугны отдал в окопы в ЗСУ ,его надо было бы наградить за проявленный героизм то что он спас продукцию ,,,,, нооо его СБУ орестовпли вопрос ???кто управляет Зеленский и Ермаком.
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27.05.2022 15:31 Ответить
Советник руководителя Офиса президента обнародовал видео работы российской огнеметной системы "Солнцепек".

Прямая речь Подоляка: "На видео - работа российской огнеметной системы "Солнцепек". Некоторые партнеры сомневаются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?"
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27.05.2022 12:22 Ответить
ну як кацапи гатять зі своєї території по нам то це нормально а якби ми по ним то це вже єскалація може бути тут хуже може бути лише якщо кацапи ядеркою бахнуть і все.Думаю ЗСУ якби їм може не хотілося лупанути по всїх кацапах але не будуть такого робити бо ж не орки, а ось бази та склади з бп і аєродроми знищити то було би добре.Так що давайте вже ті хімарси та не тяніть кота за хозяйство
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27.05.2022 13:09 Ответить
Байден всё-таки бздун ,,нафуя ты даёшь оружие а потом говоришь типа ну только далеко не стреляйте ,на месте Зеле я бы пообещал, а потом выразил сожаление ну типа не получилось близко стрелять ,
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27.05.2022 15:19 Ответить
Яснозрозуміло...))
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27.05.2022 19:52 Ответить
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