США договариваются с Украиной об ограничениях использования американского оружия, - Reuters
По данным источников агентства Reuters, США договариваются с Украиной об ограничениях использования американского оружия. Вашингтон провел переговоры с Киевом по поводу опасности эскалации, которую могут нанести удары по территории глубоко внутри РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как отмечается, закулисные дискуссии, чрезвычайно щепетильны и поэтому не афишируются. При этом Соединенные, не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия.
Одновременно в Вашингтоне стремятся "достичь общего понимания опасности эскалации".
"У нас есть беспокойство по поводу эскалации, но мы все еще не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать руки (украинцам)", – на условиях анонимности говорит американский военный.
Другой собеседник издания отмечает, что Вашингтон и Киев имеют общее "понимание" использования надежных методов оружия, предоставленных Западом. "Пока мы были на одной странице в понимании этих порогов", – отметил чиновник.
Собеседники Reuters говорят, что администрация Байдена рассматривает возможность передачи Киеву ракетной системы высокой мобильности M142 (HIMARS), которая может наносить удары на несколько километров.
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бред - сейчас этого ничего нет но самое главное зеленым кротам это нахрен не нужно
Прямая речь Подоляка: "На видео - работа российской огнеметной системы "Солнцепек". Некоторые партнеры сомневаются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?"