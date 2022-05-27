США договариваются с Украиной об ограничениях использования американского оружия, - Reuters

По данным источников агентства Reuters, США договариваются с Украиной об ограничениях использования американского оружия. Вашингтон провел переговоры с Киевом по поводу опасности эскалации, которую могут нанести удары по территории глубоко внутри РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, закулисные дискуссии, чрезвычайно щепетильны и поэтому не афишируются. При этом Соединенные, не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия.

Одновременно в Вашингтоне стремятся "достичь общего понимания опасности эскалации".

"У нас есть беспокойство по поводу эскалации, но мы все еще не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать руки (украинцам)", – на условиях анонимности говорит американский военный.

Другой собеседник издания отмечает, что Вашингтон и Киев имеют общее "понимание" использования надежных методов оружия, предоставленных Западом. "Пока мы были на одной странице в понимании этих порогов", – отметил чиновник.

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Собеседники Reuters говорят, что администрация Байдена рассматривает возможность передачи Киеву ракетной системы высокой мобильности M142 (HIMARS), которая может наносить удары на несколько километров.