Давление на Россию – вопрос сохранения жизней, - Зеленский об обстреле Харькова
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел Харькова, в результате которого погибли 9 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в видеообращении Зеленского.
"Сегодня снова оккупантами был обстрелян Харьков. К настоящему времени в перечне погибших – девять человек. 19 раненых. Все мирные жители. Убиты ребенок (пять месяцев) и отец. Мать в тяжелом состоянии. Среди раненых в Харькове также девочка девяти лет.
Снова ракетные удары – Сумщина, опять-таки Донбасс. Вновь - значительная активизация артиллерии оккупантов в Запорожской области. Снова их попытки вгрызаться в землю на юге страны.
Давление на Россию – это буквально вопрос сохранения жизней. И каждый день промедления, слабости, разных споров или предложений умиротворить агрессора за счет жертвы – это новые убитые украинцы. И это - новые угрозы для всех на нашем континенте", – сказал Зеленский.
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- НЕ забрали депутатські мандати у рашистських колаборантів(бойко, шуфрича, королевської та ін)
- НЕ вигнали зі своєї говнофракції рашистських колаборантів (бужанський, куніцкій, шевченко, дмитрук та ін)
- НЕ заборонили рашистскої секти гундяєвського сатанату
- посадили в ефір на міжнаціональний телемарафон медведчуківських і мураєвських пропагандонів-журналістів
Так з чого ви взяли, що ze-******* - проукраїнська?!!
Волання на весь світ памогітє - це не тиск.
Тиск це коли адекватна відповідь артилерії реактивної чи звичайної.
Піон бє на 30 - 40 кілометрів