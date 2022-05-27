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Новости Агрессия России против Украины Война
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Давление на Россию – вопрос сохранения жизней, - Зеленский об обстреле Харькова

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел Харькова, в результате которого погибли 9 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в видеообращении Зеленского.

"Сегодня снова оккупантами был обстрелян Харьков. К настоящему времени в перечне погибших – девять человек. 19 раненых. Все мирные жители. Убиты ребенок (пять месяцев) и отец. Мать в тяжелом состоянии. Среди раненых в Харькове также девочка девяти лет.

Снова ракетные удары – Сумщина, опять-таки Донбасс. Вновь - значительная активизация артиллерии оккупантов в Запорожской области. Снова их попытки вгрызаться в землю на юге страны.

Давление на Россию – это буквально вопрос сохранения жизней. И каждый день промедления, слабости, разных споров или предложений умиротворить агрессора за счет жертвы – это новые убитые украинцы. И это - новые угрозы для всех на нашем континенте", – сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв российских обстрелов Харькова возросло до девяти, 19 человек ранены, - Синегубов

Зеленский (20196) обстрел (26850) Харьков (7437)


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Топ комментарии
+9
збереження житів--це ******* високоточна зброя,яку ти ******* через свої амбіції,це ракети,які ти не робив,бо робив дороги і крав гроші на великому крадівництві,збеоеження житів-це ******* оснащена армія,яку ти знищував разом зі своїми кварталівцями,недофінансовував,скорочував,зневажав,бо ти не лох і тобі вже 42рочки.Збереження житів --це не відступ з позицій здобутих кровю та життями солдат,а наступ з метою покращення позицій.Тай в решті--клоун на посаді президента--це пряма загроза життю та існуванню держави.
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27.05.2022 07:07
+6
на догоду путіну ти зруйнував те чого не будував для захисту держави,на догоду кремлю-ти розпалив внутрішню ворожнечу,замість того щоб обєднати всі патріотичні сили,на догоду москві ти переслідуєш всіх хто боровся з впливом москви і хто розумніший за тебе, заради дрібної помсти за втрачені капітали-ти ладен зруйнувати все,аби помститися украінцям. Ти просто дешева хвойда,яку можна купити за гроші, ти шістка коломойского,шустряк путіна,ти проклятий і весь твій рід проклятий.Всі прийдешні покоління тебе будуть згадувати як зрадника,як іуду і буде проклятим все що повязане з тобою,а ті кого ти вважаєш своїм ворогом увійдуть в історію як реформатори і рятівники краіни,як розбудовники ПЦУ.Вони вже увійшли в історію і займуть ще вище місце,бо на фоні твоїх дій-вони видаються праведниками,а ти дешевою продажною хвойдою.Чим більше кроків ти робиш в їхню сторону,тим більше ти опускаєшся в очах людей.Ганьба тобі .
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27.05.2022 07:27
+5
Так Тарана, теж Зе-ля призначав, разом з хомчаком, вони ще рік між собою судилися- хто блище до корита, а єрмак тільки ручки потирав...
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27.05.2022 08:36
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збереження житів--це ******* високоточна зброя,яку ти ******* через свої амбіції,це ракети,які ти не робив,бо робив дороги і крав гроші на великому крадівництві,збеоеження житів-це ******* оснащена армія,яку ти знищував разом зі своїми кварталівцями,недофінансовував,скорочував,зневажав,бо ти не лох і тобі вже 42рочки.Збереження житів --це не відступ з позицій здобутих кровю та життями солдат,а наступ з метою покращення позицій.Тай в решті--клоун на посаді президента--це пряма загроза життю та існуванню держави.
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27.05.2022 07:07 Ответить
о, боти рашиста подоляка підтягнулись
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27.05.2022 09:23 Ответить
А ще це снаряди, які вибухнули на складах за часів президенства Порошенка. І ніхто покарання не поніс.
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27.05.2022 07:39 Ответить
Склады подрывали фсб- шные диверсанты, никто в этом не сомневается и не надо из нас тут делать идиотов.
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27.05.2022 08:47 Ответить
Це сліпа любов до сивочолого, чи нездатність оцінювати?
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27.05.2022 15:11 Ответить
Тобі нагадати скільки нафтобаз, складів з ************, військових аеродромів ******** зельоні клоуни за останні 3 місяця?!
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27.05.2022 09:09 Ответить
******** військовий аеродром справа не хитра. Ця структура нікуди не збіжить, локацію не змінить. Порошенко зробив зброю для їх захисту? Чи може ви знаєте, чи закладено основу патронного заводу?
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27.05.2022 15:14 Ответить
на догоду путіну ти зруйнував те чого не будував для захисту держави,на догоду кремлю-ти розпалив внутрішню ворожнечу,замість того щоб обєднати всі патріотичні сили,на догоду москві ти переслідуєш всіх хто боровся з впливом москви і хто розумніший за тебе, заради дрібної помсти за втрачені капітали-ти ладен зруйнувати все,аби помститися украінцям. Ти просто дешева хвойда,яку можна купити за гроші, ти шістка коломойского,шустряк путіна,ти проклятий і весь твій рід проклятий.Всі прийдешні покоління тебе будуть згадувати як зрадника,як іуду і буде проклятим все що повязане з тобою,а ті кого ти вважаєш своїм ворогом увійдуть в історію як реформатори і рятівники краіни,як розбудовники ПЦУ.Вони вже увійшли в історію і займуть ще вище місце,бо на фоні твоїх дій-вони видаються праведниками,а ти дешевою продажною хвойдою.Чим більше кроків ти робиш в їхню сторону,тим більше ти опускаєшся в очах людей.Ганьба тобі .
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27.05.2022 07:27 Ответить
Випий яду,порохонедобитку!
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27.05.2022 07:36 Ответить
Але цікаво, що, якщо порівняти, то за останній рік президенства Зелі для армії було зроблено більше, ніж за 5 років президенства Порошенка. Головним позитивним чинником стало призначення Залужного замість тупого Тарана. Так саме цікаво, що це призначення Зеля зробив несвідомо. Іноді його призначення були як: "Хотіли як гірше, а получилося навіть краще".
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27.05.2022 07:46 Ответить
Так Тарана, теж Зе-ля призначав, разом з хомчаком, вони ще рік між собою судилися- хто блище до корита, а єрмак тільки ручки потирав...
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27.05.2022 08:36 Ответить
Тарана назначил Зеленский, он же его потом и снял. А так называемый оппозиционер гриценко как раз и посоветовал тарана Зеленскому.
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27.05.2022 08:50 Ответить
Була інфа, що Таран це від дЕрмака.
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27.05.2022 15:08 Ответить
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27.05.2022 09:10 Ответить
Отже, рахуйте потужний "тиск" на рашистів від преZEдента і його моносброду за 90 днів війни:
- НЕ заборонили в'їзду в Україну кацапам;
- НЕ забрали депутатські мандати у рашистських колаборантів(бойко, шуфрича, королевської та ін)
- НЕ вигнали зі своєї говнофракції рашистських колаборантів (бужанський, куніцкій, шевченко, дмитрук та ін)
- НЕ заборонили рашистскої секти гундяєвського сатанату
- посадили в ефір на міжнаціональний телемарафон медведчуківських і мураєвських пропагандонів-журналістів

Так з чого ви взяли, що ze-******* - проукраїнська?!!
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27.05.2022 09:22 Ответить
Який там тиск? Це друга серія з фільму - "Не чиніть опір, здавайте Крим і Донбас, а то путін нападе, у нього атомна бомба.." На обстріли України - лише обстріли кацапстану!! Розмови, що нічим стріляти - це п*здеш.? Чим тоді палестинці обстрілюють Ізраїль? (саморобними ракетами). Україна має , чим обстрілювати і вбивати кацапів. Якщо сците - то йдіть нах*й.
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27.05.2022 09:26 Ответить
питання збереження життів, не в тиску, а в зброї
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27.05.2022 11:30 Ответить
Який тиск ?
Волання на весь світ памогітє - це не тиск.
Тиск це коли адекватна відповідь артилерії реактивної чи звичайної.
Піон бє на 30 - 40 кілометрів

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27.05.2022 11:38 Ответить
 
 