Давление на Россию – вопрос сохранения жизней, - Зеленский об обстреле Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел Харькова, в результате которого погибли 9 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в видеообращении Зеленского.

"Сегодня снова оккупантами был обстрелян Харьков. К настоящему времени в перечне погибших – девять человек. 19 раненых. Все мирные жители. Убиты ребенок (пять месяцев) и отец. Мать в тяжелом состоянии. Среди раненых в Харькове также девочка девяти лет.

Снова ракетные удары – Сумщина, опять-таки Донбасс. Вновь - значительная активизация артиллерии оккупантов в Запорожской области. Снова их попытки вгрызаться в землю на юге страны.

Давление на Россию – это буквально вопрос сохранения жизней. И каждый день промедления, слабости, разных споров или предложений умиротворить агрессора за счет жертвы – это новые убитые украинцы. И это - новые угрозы для всех на нашем континенте", – сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв российских обстрелов Харькова возросло до девяти, 19 человек ранены, - Синегубов