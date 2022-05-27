Тиск на Росію - питання збереження життів, - Зеленський про обстріл Харкова

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл Харкова, у результаті якого загинуло 9 людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Зеленського.

"Сьогодні знову окупантами був обстріляний Харків. На цей час у переліку загиблих – дев'ять людей. 19 поранених. Усі мирні мешканці. Вбиті дитина (п'ять місяців) і батько. Мати в тяжкому стані. Серед поранених у Харкові також дівчинка дев'яти років.

Знову ракетні удари – Сумщина, знову-таки Донбас. Знову значна активізація артилерії окупантів у Запорізькій області. Знову їхні намагання вгризатися в землю на півдні країни.

Тиск на Росію – це буквально питання збереження життів. І кожен день зволікання, слабкості, різних суперечок чи пропозицій "умиротворити" агресора за рахунок жертви – це нові вбиті українці. І це нові загрози для всіх на нашому континенті", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв російського обстрілу Харкова зросла до дев’яти, 19 людей поранено, - Синєгубов