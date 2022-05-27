Тиск на Росію - питання збереження життів, - Зеленський про обстріл Харкова
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл Харкова, у результаті якого загинуло 9 людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Зеленського.
"Сьогодні знову окупантами був обстріляний Харків. На цей час у переліку загиблих – дев'ять людей. 19 поранених. Усі мирні мешканці. Вбиті дитина (п'ять місяців) і батько. Мати в тяжкому стані. Серед поранених у Харкові також дівчинка дев'яти років.
Знову ракетні удари – Сумщина, знову-таки Донбас. Знову значна активізація артилерії окупантів у Запорізькій області. Знову їхні намагання вгризатися в землю на півдні країни.
Тиск на Росію – це буквально питання збереження життів. І кожен день зволікання, слабкості, різних суперечок чи пропозицій "умиротворити" агресора за рахунок жертви – це нові вбиті українці. І це нові загрози для всіх на нашому континенті", - сказав Зеленський.
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- НЕ заборонили рашистскої секти гундяєвського сатанату
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Так з чого ви взяли, що ze-******* - проукраїнська?!!
Волання на весь світ памогітє - це не тиск.
Тиск це коли адекватна відповідь артилерії реактивної чи звичайної.
Піон бє на 30 - 40 кілометрів