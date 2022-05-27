В ближайшее время США могут одобрить передачу Украине РСЗО, - CNN

Администрация президента Штатов Джо Байдена готовится предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные ракетные системы дальнего действия MLRS.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации издания, администрация Байдена готовится предоставить Украине современные реактивные системы залпового огня MLRS, поскольку они наиболее востребованы.

Как пишет издание, необходимость такого вооружения отмечали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, президент Владимир Зеленский и другие украинские чиновники. По их мнению, именно эти системы могут изменить "ход войны".

"Администрация (Байдена. – Ред.) склоняется к тому, чтобы предоставить системы (MLRS. – Ред.) в рамках расширенного пакета военной помощи и помощи для безопасности Украины, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Другой системой, которую просила Украина, является высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS (легкая колесная), способная стрелять многими из тех же типов боеприпасов, что и РСЗО.

Американские РСЗО (MLRS) способны запускать ракеты на сотни километров дальше, чем любые другие имеющиеся в Украине аналоги.

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