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Новости Агрессия России против Украины Война
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В ближайшее время США могут одобрить передачу Украине РСЗО, - CNN

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Администрация президента Штатов Джо Байдена готовится предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные ракетные системы дальнего действия MLRS.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации издания, администрация Байдена готовится предоставить Украине современные реактивные системы залпового огня MLRS, поскольку они наиболее востребованы.

Как пишет издание, необходимость такого вооружения отмечали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, президент Владимир Зеленский и другие украинские чиновники. По их мнению, именно эти системы могут изменить "ход войны".

"Администрация (Байдена. – Ред.) склоняется к тому, чтобы предоставить системы (MLRS. – Ред.) в рамках расширенного пакета военной помощи и помощи для безопасности Украины, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Другой системой, которую просила Украина, является высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS (легкая колесная), способная стрелять многими из тех же типов боеприпасов, что и РСЗО.

Американские РСЗО (MLRS) способны запускать ракеты на сотни километров дальше, чем любые другие имеющиеся в Украине аналоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина просит США принять решение о предоставлении РСЗО как можно быстрее, - Кулеба

оружие (10196) США (26336) РСЗО (194)


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Топ комментарии
+28
Как мы видим, чтобы одобрить и перекинуть в Украину вооружение (я не говорю уже о живой силе) не хватило даже 3 месяца войны. За это время армия рашистов могла 10 раз захватить Украину аж до Львова если бы украинская армия была полностью демилитаризирована как требует *****. О каких вообще *гарантиях безопасности* о которых кое кто дагаварился в Стамбуле, может идти речь. Никто даже при всем желании не успеет нам помочь. А насчет желания помочь особенно от государтсв которые нам навязывают *гарантии безопасности* и сами хотят стать етими *гарантами* еще больше сомнений.
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27.05.2022 07:31
+15
Ріднесенькі. Швидше і більше. Вже навчилися постачати швидко. Логістика вже налагодилась. Тільки ухваліть.
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27.05.2022 07:38
+12
Хорошо будет ,очень хорошо если всё таки ухвалят передачу этих рсзо .Но я что то сомневаюсь ,что к ним передадут те самые оперативно-тактические ракеты ATACMS,cтреляющие на 300 км ,чтобы наши войска не били по территории раши и не провоцировали эскалации .Скорее всего дадут обычные реактивные снаряды
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27.05.2022 07:32
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Не можуть схвалити,а це має бути зроблено якомога швидше...
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27.05.2022 07:22 Ответить
Не надо винить всех подряд, да, они сделали так, как выгодно им, но и не забываем, у нас по идее был президент и не один, который все это легко отдал. И ладно бы, если только ЯО, но отдали вообще почти все, что могло далеко летать . А второй президент, именно Кучма, вообще менял ракеты на газ. (900 шт. ракет серии Х)
Вот на что надо смотреть.
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27.05.2022 08:50 Ответить
Так а куда те ракеты если стратегические бомбарлировщики отдали (которые по нам сейчас и стреляют). А начали с ЯО. Это ж только начни разоружаться, а там дорога воз утянет
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27.05.2022 09:29 Ответить
Тушки хіба відали? Наче ж порізали. Ще пам'ятаю ті кадри з новин зі сльозами на очах
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27.05.2022 11:43 Ответить
Можуть схвалити. А можуть і не схвалити.
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27.05.2022 07:28 Ответить
Зважаючи на останні заяви Зелі про умови майбутнього миру з Московією, то можуть і не схвалити.
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27.05.2022 08:36 Ответить
Ташовыговорите!!! То дайте ссылку на те заявы !!!
Ви, кацапи, геть смішні!
То у вас на Московіі населення мовчки вірить тому, шо пишуть ЗМІ.
А в нас або дай посилання, або не зв и зди ))))
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27.05.2022 11:11 Ответить
не трынди зелебоб почитай на цензоре как у твоего зе торчка постоянно меняется условия переговоров и особенно про "гарантов безопасности" которые вообще на хрен ничего не могут..
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27.05.2022 15:02 Ответить
Как мы видим, чтобы одобрить и перекинуть в Украину вооружение (я не говорю уже о живой силе) не хватило даже 3 месяца войны. За это время армия рашистов могла 10 раз захватить Украину аж до Львова если бы украинская армия была полностью демилитаризирована как требует *****. О каких вообще *гарантиях безопасности* о которых кое кто дагаварился в Стамбуле, может идти речь. Никто даже при всем желании не успеет нам помочь. А насчет желания помочь особенно от государтсв которые нам навязывают *гарантии безопасности* и сами хотят стать етими *гарантами* еще больше сомнений.
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27.05.2022 07:31 Ответить
Так и НАТО обосралось в этой ситуации. Если в организации половина ссыкунов, то это будет ссыкливая организация. Т.е. мы имеем что единственная гарантия безопасности - это ядерная дубина, от которой мы отказались и вернуть ее теперь гораздо сложнее, чем просто разработать с нуля
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27.05.2022 09:26 Ответить
Хорошо будет ,очень хорошо если всё таки ухвалят передачу этих рсзо .Но я что то сомневаюсь ,что к ним передадут те самые оперативно-тактические ракеты ATACMS,cтреляющие на 300 км ,чтобы наши войска не били по территории раши и не провоцировали эскалации .Скорее всего дадут обычные реактивные снаряды
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27.05.2022 07:32 Ответить
можно подумать что можно что то спровоцировать!? и так из кожи вон лезут, ну разве что банковую начнут обстреливать так они и сами ссут, вдруг в ваву попадут или ,божеупаси, дерьмака да там куда не плюнь...
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27.05.2022 08:18 Ответить
ВАВА в твого ботокного фюрера в голові.
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27.05.2022 11:12 Ответить
"Найближчий час" це півроку мінімум?🤦
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27.05.2022 07:35 Ответить
куда спешить? может оно само рассосется
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27.05.2022 08:30 Ответить
Американської допомоги не вистачить для деокупації. Зараз всі промислові потужності мали б виробляти ракети Вільха, включно з підприємствами країн союзників. Десятками і сотнями на день. Але цього не відбувається. Бо у війни зовсім інші смисли, ніж про які розказують глобалізаційні мас-медіа.
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27.05.2022 07:37 Ответить
вы перепутали производство современного вооружения с ковкой мечей и отливкой ядер.
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27.05.2022 07:45 Ответить
Ви переплутали століття для порівняння. В умовах передачі інформації зі швидкістю світла і переміщення устаткування у просторі зі швидкістю літака виробнича лінія монтується за лічені тижні.
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27.05.2022 08:14 Ответить
Процесс производства занимает не один день, даже недель
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27.05.2022 08:17 Ответить
Виробничу лінію треба мати. Її треба замовити, мати де встановити - приміщення, комунікації, потужна підстанція, логістика. Лінію треба налагодити - потрібні фахівці. Лінію треба обслуговувати - треба навчити персонал.
Зараз не 1942, коли діти на верстатах снаряди точили (відповідної якості). ******* озброєння значно складніше.
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27.05.2022 08:20 Ответить
У нас була готова виробнича лінія Вільхи-М з усім персоналом. Припустимо, що окреме устаткування пошкоджене бомбардуванням. Скільки часу необхідно щоб евакуювати цю лінію на територію Польщі разом з персоналом, замінити пошкоджене устаткування західним і масштабувати готовий зразок для збільшення виробництва? Де Вільха-М?
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27.05.2022 09:04 Ответить
Часу потрібно мало. Просто треба керівника країни, а не спеціаліста з путіноаналу. Заглядача путіну в очко.
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27.05.2022 09:18 Ответить
Багато виробництв ви вже перенесли чи налагодили?
Постачальників комплектуючих ми також евакуюємо? - у вас дуже наївне уявлення про виробництво. Думаєте що на завод приводять машину з брасочками титану, а на виході маємо машину ракет? )))
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27.05.2022 09:21 Ответить
А були спроби?
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27.05.2022 09:31 Ответить
Польська промисловість сама по собі потужна. Половину комплектуючих можна просто замовити. За ті мільярди, які дає Захід, на ці ракети ще й бантик можна зав'язати.
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27.05.2022 09:40 Ответить
за півтора-два, максимум два з половиною місяці можна було вже налагодити виробництво.
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27.05.2022 09:26 Ответить
Саме так, за три місяці війни вже можна було налагодити виробництво ракет у Польщі і "нептун" "вільха" та що завгодно,але головне,чи є на це політична воля?Що там радники нарадили президенту, один бог знає..
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27.05.2022 09:29 Ответить
Ну так, язиком воно все просто ))
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27.05.2022 09:34 Ответить
Да, и эти предприятия находятся даже не в одной области.
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27.05.2022 10:07 Ответить
Одна ракета ,( чтоб ты знал ) производится как минимум на трёх предприятиях. А некоторые виды даже на четырёх.
И эти предприятия работают не смотря ни на что.
Просто есть определённый тех. процесс.
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27.05.2022 10:04 Ответить
Luca Generis, заводы в Украине бомбят и кто ничего сделать не может! Только за рубежом производить.
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27.05.2022 10:11 Ответить
Ріднесенькі. Швидше і більше. Вже навчилися постачати швидко. Логістика вже налагодилась. Тільки ухваліть.
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27.05.2022 07:38 Ответить
таку зброю будуть відправляти морем,а це місяць часу..
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27.05.2022 09:32 Ответить
РСЗО - это главное!
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27.05.2022 07:57 Ответить
якщо правда - з такими "союзниками" нам не виграти. може ще й путін має ухвалити?
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27.05.2022 07:58 Ответить
Родненькие ! Присылайте! И украинские доблестные воины приблиэяться к победе.
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27.05.2022 07:59 Ответить
Минув третій місяць війни. Минуло пів року як розвідка отримала плани війни. Попри розпіарені зусилля багатьох країн Україна досі ледве стримує ворога від захоплення нових міст ціною руйнування цих міст. Не ведучи мову про оборону у польових умовах і тим більше про наступ у польових умовах. Навіть у логістичних кондлиціях першої половини 20-го століття за такі терміни відбувалася тотальна переорієнтація промисовості на потреби війни. Чому ж у наш час цього не відбулося в Україні? Тому що управлінська верхівка держави інкорпорована у глобалізаційну мафію, яка наперед визначила цілі війни, і напружується тільки в рамках створення віртуальної дійсності.
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27.05.2022 08:05 Ответить
А що нам переорієнтовувати? От я зараз диілюсь у вікно - там новенький житловий комплекс, 16 поверхів, перший - комерційна нерухомість. А раніше там був завод який робив електронні компоненти для систем наведення. Так, застарілих і радянських, але таким застарілим нам зараз нормально насипають, поки ми сподіваємось на поставки від західних партнерів.
Ми просрали свою промисловість, нічого нам переорієнтовувати.
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27.05.2022 08:14 Ответить
Вот сколько можно дрочить на совок? Вспомни еще как по выпуску кирзовых сарог мы были впереди планеты всей. Гавно был тот завод для 21 века, правильно его снесли.
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27.05.2022 09:21 Ответить
"Ми старий мір разрушим, да аснаванья, а затєм..." - чувак, у тебе значно більше спільного з комуністами ніж ти думаєш.
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27.05.2022 09:31 Ответить
Вчера было поздно.
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27.05.2022 08:07 Ответить
Сподіваємося що все ж таки дадуть. Готуйтеся, лапатнікі
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27.05.2022 08:11 Ответить
Здавалося, ленд-ліз підписувався, щоб викреслити усі ці "схвалити, обговорити, погодити"...
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27.05.2022 08:14 Ответить
Америка сделает правильно , перепробовав остальние варіанти. - приблизительно так гоаорил У. Черчиль.
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27.05.2022 08:16 Ответить
Какие же они все-таки тугие, наши дорогие союзники. Эти поставки должны были одобрить минимум месяц назад, а они всё думают, одобрять или нет, и не сильно ли обидится Пу.
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27.05.2022 08:21 Ответить
Шостий пакет санкцій, ленд-ліз і др. обяцянки десь застрягли, а уже обіцяють MRLSи... язикові пустобрешні помічники...
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27.05.2022 08:35 Ответить
Зелі навіть якщо й дадуть його, він на переферію зброю не направить. Все залишиться у Києві. Так це ми вже бачимо зараз що його нема под Лісічанськом там Северодонецьком. Все буде по той самій схемі що була в Маріуполі.
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27.05.2022 11:00 Ответить
Бачиш кажеш?
З Ольгіна?
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27.05.2022 11:14 Ответить
MLRS вже в дорозі не кіпішуйте.
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27.05.2022 09:14 Ответить
Вот что непонятно. Америка всячески поддерживает Украину, выделила кучу бабла, оружия, ввела санкции. Т.е. вроде как должна быть заинтересована в победе УКраины. В то же время появляются какие-то непонятки с поставкой новых видов, тем более странных, что никто не просит атомную бомбу, просят то оружие ,которое парашия уже применяет - таоке как самолеты, танки, РСЗО. Поставка этих классов оружия, при нашей меньшей численности и оснащенности техникой, должна была позволить не то чтобы получить решающее преимущество, но достичь хотя бы паритета на поле боя. Вместо этого буржуи ждут непонятно чего, пока Украина затыкает дыры жизнями собственных воинов, которых не дохрена. Вопрос, какая в этом логика? Америка не хочет победить? Боясь разозлить *****, так можно и скатиться до поражения, учитывая количество ресурсов в парашии. Внешне получается ситуация как в анекдоте - либо рясу снимите, либо трусы наденьте, только невеселая.
Че-то мне кажется, что зеленая шмаркля со своим офисным шоблом пердателей где-то недорабатывает, что вызывает у Америки такую осторожность с поставками оружия. Наобещало и ********* в кусты, как оно всегда делает. Так же как и с парижскими договоренностями - никто не знает что оно ***** наобещало. Кстати, эти невыполнения обещаний и могли так разозлить *****, что он войной попер.
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27.05.2022 09:17 Ответить
Думка з дивану - зеленський так і не повиганяв кротів зі свого оточення, тих всих єрмаків-татарових. І сам залишається залежним від некерованого коломойського. Це заставляє США бути надміру обережними.
Але то так, моя "експертна" думка ))
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27.05.2022 09:38 Ответить
Поки узгодять, передадуть та застосують на фронті проти русні, русня вже візьме Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Запоріжжя, Слов'янськ та Краматорськ. Чи то навмисно (за домовленостями з Ху#лом) дають оркам шлях до Криму, Луганську та Донецьку області - зберігають ботоксну мармизу?
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27.05.2022 09:36 Ответить
Американские РСЗО (MLRS) способны запускать ракеты на сотни километров дальше, чем любые другие имеющиеся в Украине аналоги (Ц)

Какэта?)
Какая же у неё дальность тогда?
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27.05.2022 09:41 Ответить
счас вам кацапы все расскажут
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27.05.2022 15:07 Ответить
Но торопиться не надо, ведь идёт всего лишь четвёртый месяц войны на полное истребление украинцев.
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27.05.2022 09:54 Ответить
Учитывая то, что гаубицы и прочее везут самолётами, американцы работают.
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27.05.2022 10:09 Ответить
 
 