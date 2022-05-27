В ближайшее время США могут одобрить передачу Украине РСЗО, - CNN
Администрация президента Штатов Джо Байдена готовится предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные ракетные системы дальнего действия MLRS.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По информации издания, администрация Байдена готовится предоставить Украине современные реактивные системы залпового огня MLRS, поскольку они наиболее востребованы.
Как пишет издание, необходимость такого вооружения отмечали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, президент Владимир Зеленский и другие украинские чиновники. По их мнению, именно эти системы могут изменить "ход войны".
"Администрация (Байдена. – Ред.) склоняется к тому, чтобы предоставить системы (MLRS. – Ред.) в рамках расширенного пакета военной помощи и помощи для безопасности Украины, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.
Другой системой, которую просила Украина, является высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS (легкая колесная), способная стрелять многими из тех же типов боеприпасов, что и РСЗО.
Американские РСЗО (MLRS) способны запускать ракеты на сотни километров дальше, чем любые другие имеющиеся в Украине аналоги.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина просит США принять решение о предоставлении РСЗО как можно быстрее, - Кулеба
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Вот на что надо смотреть.
Ви, кацапи, геть смішні!
То у вас на Московіі населення мовчки вірить тому, шо пишуть ЗМІ.
А в нас або дай посилання, або не зв и зди ))))
Зараз не 1942, коли діти на верстатах снаряди точили (відповідної якості). ******* озброєння значно складніше.
Постачальників комплектуючих ми також евакуюємо? - у вас дуже наївне уявлення про виробництво. Думаєте що на завод приводять машину з брасочками титану, а на виході маємо машину ракет? )))
И эти предприятия работают не смотря ни на что.
Просто есть определённый тех. процесс.
Ми просрали свою промисловість, нічого нам переорієнтовувати.
З Ольгіна?
Че-то мне кажется, что зеленая шмаркля со своим офисным шоблом пердателей где-то недорабатывает, что вызывает у Америки такую осторожность с поставками оружия. Наобещало и ********* в кусты, как оно всегда делает. Так же как и с парижскими договоренностями - никто не знает что оно ***** наобещало. Кстати, эти невыполнения обещаний и могли так разозлить *****, что он войной попер.
Але то так, моя "експертна" думка ))
Какэта?)
Какая же у неё дальность тогда?