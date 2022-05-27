УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10813 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
14 598 58

Найближчим часом США можуть схвалити передачу Україні РСЗВ, - CNN

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Адміністрація президента Штатів Джо Байдена готується надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні ракетні системи далекої дії MLRS.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За інформацією видання, адміністрація Байдена готується надати Україні сучасні реактивні системи залпового вогню MLRS, оскільки вони є найбільш затребуваними.

Як пише видання, на необхідності такого озброєння наголошували міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, президент Володимир Зеленський та інші українські посадовці. На їхню думку, саме ці системи можуть змінити "перебіг війни".

"Адміністрація (Байдена. – Ред.) схиляється до того, щоб надати системи (MLRS. – Ред.) в межах розширеного пакету військової та безпекової допомоги Україні, про що може бути оголошено вже наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Іншою системою, яку просила Україна, є високомобільна артилерійська ракетна система HIMARS (легша колісна), здатна стріляти багатьма з тих же типів боєприпасів, що й РСЗВ.

Американські РСЗВ (MLRS) здатні запускати ракети на сотні кілометрів далі, ніж будь-які інші наявні в Україні аналоги.

Також читайте: Україна просить США ухвалити рішення про надання РСЗВ якнайшвидше, - Кулеба

Автор: 

зброя (7430) США (22417) РСЗВ (207)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+28
Как мы видим, чтобы одобрить и перекинуть в Украину вооружение (я не говорю уже о живой силе) не хватило даже 3 месяца войны. За это время армия рашистов могла 10 раз захватить Украину аж до Львова если бы украинская армия была полностью демилитаризирована как требует *****. О каких вообще *гарантиях безопасности* о которых кое кто дагаварился в Стамбуле, может идти речь. Никто даже при всем желании не успеет нам помочь. А насчет желания помочь особенно от государтсв которые нам навязывают *гарантии безопасности* и сами хотят стать етими *гарантами* еще больше сомнений.
показати весь коментар
27.05.2022 07:31
+15
Ріднесенькі. Швидше і більше. Вже навчилися постачати швидко. Логістика вже налагодилась. Тільки ухваліть.
показати весь коментар
27.05.2022 07:38
+12
Хорошо будет ,очень хорошо если всё таки ухвалят передачу этих рсзо .Но я что то сомневаюсь ,что к ним передадут те самые оперативно-тактические ракеты ATACMS,cтреляющие на 300 км ,чтобы наши войска не били по территории раши и не провоцировали эскалации .Скорее всего дадут обычные реактивные снаряды
показати весь коментар
27.05.2022 07:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не можуть схвалити,а це має бути зроблено якомога швидше...
показати весь коментар
27.05.2022 07:22 Відповісти
Не надо винить всех подряд, да, они сделали так, как выгодно им, но и не забываем, у нас по идее был президент и не один, который все это легко отдал. И ладно бы, если только ЯО, но отдали вообще почти все, что могло далеко летать . А второй президент, именно Кучма, вообще менял ракеты на газ. (900 шт. ракет серии Х)
Вот на что надо смотреть.
показати весь коментар
27.05.2022 08:50 Відповісти
Так а куда те ракеты если стратегические бомбарлировщики отдали (которые по нам сейчас и стреляют). А начали с ЯО. Это ж только начни разоружаться, а там дорога воз утянет
показати весь коментар
27.05.2022 09:29 Відповісти
Тушки хіба відали? Наче ж порізали. Ще пам'ятаю ті кадри з новин зі сльозами на очах
показати весь коментар
27.05.2022 11:43 Відповісти
Можуть схвалити. А можуть і не схвалити.
показати весь коментар
27.05.2022 07:28 Відповісти
Зважаючи на останні заяви Зелі про умови майбутнього миру з Московією, то можуть і не схвалити.
показати весь коментар
27.05.2022 08:36 Відповісти
Ташовыговорите!!! То дайте ссылку на те заявы !!!
Ви, кацапи, геть смішні!
То у вас на Московіі населення мовчки вірить тому, шо пишуть ЗМІ.
А в нас або дай посилання, або не зв и зди ))))
показати весь коментар
27.05.2022 11:11 Відповісти
не трынди зелебоб почитай на цензоре как у твоего зе торчка постоянно меняется условия переговоров и особенно про "гарантов безопасности" которые вообще на хрен ничего не могут..
показати весь коментар
27.05.2022 15:02 Відповісти
Как мы видим, чтобы одобрить и перекинуть в Украину вооружение (я не говорю уже о живой силе) не хватило даже 3 месяца войны. За это время армия рашистов могла 10 раз захватить Украину аж до Львова если бы украинская армия была полностью демилитаризирована как требует *****. О каких вообще *гарантиях безопасности* о которых кое кто дагаварился в Стамбуле, может идти речь. Никто даже при всем желании не успеет нам помочь. А насчет желания помочь особенно от государтсв которые нам навязывают *гарантии безопасности* и сами хотят стать етими *гарантами* еще больше сомнений.
показати весь коментар
27.05.2022 07:31 Відповісти
Так и НАТО обосралось в этой ситуации. Если в организации половина ссыкунов, то это будет ссыкливая организация. Т.е. мы имеем что единственная гарантия безопасности - это ядерная дубина, от которой мы отказались и вернуть ее теперь гораздо сложнее, чем просто разработать с нуля
показати весь коментар
27.05.2022 09:26 Відповісти
Хорошо будет ,очень хорошо если всё таки ухвалят передачу этих рсзо .Но я что то сомневаюсь ,что к ним передадут те самые оперативно-тактические ракеты ATACMS,cтреляющие на 300 км ,чтобы наши войска не били по территории раши и не провоцировали эскалации .Скорее всего дадут обычные реактивные снаряды
показати весь коментар
27.05.2022 07:32 Відповісти
можно подумать что можно что то спровоцировать!? и так из кожи вон лезут, ну разве что банковую начнут обстреливать так они и сами ссут, вдруг в ваву попадут или ,божеупаси, дерьмака да там куда не плюнь...
показати весь коментар
27.05.2022 08:18 Відповісти
ВАВА в твого ботокного фюрера в голові.
показати весь коментар
27.05.2022 11:12 Відповісти
"Найближчий час" це півроку мінімум?🤦
показати весь коментар
27.05.2022 07:35 Відповісти
куда спешить? может оно само рассосется
показати весь коментар
27.05.2022 08:30 Відповісти
Американської допомоги не вистачить для деокупації. Зараз всі промислові потужності мали б виробляти ракети Вільха, включно з підприємствами країн союзників. Десятками і сотнями на день. Але цього не відбувається. Бо у війни зовсім інші смисли, ніж про які розказують глобалізаційні мас-медіа.
показати весь коментар
27.05.2022 07:37 Відповісти
вы перепутали производство современного вооружения с ковкой мечей и отливкой ядер.
показати весь коментар
27.05.2022 07:45 Відповісти
Ви переплутали століття для порівняння. В умовах передачі інформації зі швидкістю світла і переміщення устаткування у просторі зі швидкістю літака виробнича лінія монтується за лічені тижні.
показати весь коментар
27.05.2022 08:14 Відповісти
Процесс производства занимает не один день, даже недель
показати весь коментар
27.05.2022 08:17 Відповісти
Виробничу лінію треба мати. Її треба замовити, мати де встановити - приміщення, комунікації, потужна підстанція, логістика. Лінію треба налагодити - потрібні фахівці. Лінію треба обслуговувати - треба навчити персонал.
Зараз не 1942, коли діти на верстатах снаряди точили (відповідної якості). ******* озброєння значно складніше.
показати весь коментар
27.05.2022 08:20 Відповісти
У нас була готова виробнича лінія Вільхи-М з усім персоналом. Припустимо, що окреме устаткування пошкоджене бомбардуванням. Скільки часу необхідно щоб евакуювати цю лінію на територію Польщі разом з персоналом, замінити пошкоджене устаткування західним і масштабувати готовий зразок для збільшення виробництва? Де Вільха-М?
показати весь коментар
27.05.2022 09:04 Відповісти
Часу потрібно мало. Просто треба керівника країни, а не спеціаліста з путіноаналу. Заглядача путіну в очко.
показати весь коментар
27.05.2022 09:18 Відповісти
Багато виробництв ви вже перенесли чи налагодили?
Постачальників комплектуючих ми також евакуюємо? - у вас дуже наївне уявлення про виробництво. Думаєте що на завод приводять машину з брасочками титану, а на виході маємо машину ракет? )))
показати весь коментар
27.05.2022 09:21 Відповісти
А були спроби?
показати весь коментар
27.05.2022 09:31 Відповісти
Польська промисловість сама по собі потужна. Половину комплектуючих можна просто замовити. За ті мільярди, які дає Захід, на ці ракети ще й бантик можна зав'язати.
показати весь коментар
27.05.2022 09:40 Відповісти
за півтора-два, максимум два з половиною місяці можна було вже налагодити виробництво.
показати весь коментар
27.05.2022 09:26 Відповісти
Саме так, за три місяці війни вже можна було налагодити виробництво ракет у Польщі і "нептун" "вільха" та що завгодно,але головне,чи є на це політична воля?Що там радники нарадили президенту, один бог знає..
показати весь коментар
27.05.2022 09:29 Відповісти
Ну так, язиком воно все просто ))
показати весь коментар
27.05.2022 09:34 Відповісти
Да, и эти предприятия находятся даже не в одной области.
показати весь коментар
27.05.2022 10:07 Відповісти
Одна ракета ,( чтоб ты знал ) производится как минимум на трёх предприятиях. А некоторые виды даже на четырёх.
И эти предприятия работают не смотря ни на что.
Просто есть определённый тех. процесс.
показати весь коментар
27.05.2022 10:04 Відповісти
Luca Generis, заводы в Украине бомбят и кто ничего сделать не может! Только за рубежом производить.
показати весь коментар
27.05.2022 10:11 Відповісти
Ріднесенькі. Швидше і більше. Вже навчилися постачати швидко. Логістика вже налагодилась. Тільки ухваліть.
показати весь коментар
27.05.2022 07:38 Відповісти
таку зброю будуть відправляти морем,а це місяць часу..
показати весь коментар
27.05.2022 09:32 Відповісти
РСЗО - это главное!
показати весь коментар
27.05.2022 07:57 Відповісти
якщо правда - з такими "союзниками" нам не виграти. може ще й путін має ухвалити?
показати весь коментар
27.05.2022 07:58 Відповісти
Родненькие ! Присылайте! И украинские доблестные воины приблиэяться к победе.
показати весь коментар
27.05.2022 07:59 Відповісти
Минув третій місяць війни. Минуло пів року як розвідка отримала плани війни. Попри розпіарені зусилля багатьох країн Україна досі ледве стримує ворога від захоплення нових міст ціною руйнування цих міст. Не ведучи мову про оборону у польових умовах і тим більше про наступ у польових умовах. Навіть у логістичних кондлиціях першої половини 20-го століття за такі терміни відбувалася тотальна переорієнтація промисовості на потреби війни. Чому ж у наш час цього не відбулося в Україні? Тому що управлінська верхівка держави інкорпорована у глобалізаційну мафію, яка наперед визначила цілі війни, і напружується тільки в рамках створення віртуальної дійсності.
показати весь коментар
27.05.2022 08:05 Відповісти
А що нам переорієнтовувати? От я зараз диілюсь у вікно - там новенький житловий комплекс, 16 поверхів, перший - комерційна нерухомість. А раніше там був завод який робив електронні компоненти для систем наведення. Так, застарілих і радянських, але таким застарілим нам зараз нормально насипають, поки ми сподіваємось на поставки від західних партнерів.
Ми просрали свою промисловість, нічого нам переорієнтовувати.
показати весь коментар
27.05.2022 08:14 Відповісти
Вот сколько можно дрочить на совок? Вспомни еще как по выпуску кирзовых сарог мы были впереди планеты всей. Гавно был тот завод для 21 века, правильно его снесли.
показати весь коментар
27.05.2022 09:21 Відповісти
"Ми старий мір разрушим, да аснаванья, а затєм..." - чувак, у тебе значно більше спільного з комуністами ніж ти думаєш.
показати весь коментар
27.05.2022 09:31 Відповісти
Вчера было поздно.
показати весь коментар
27.05.2022 08:07 Відповісти
Сподіваємося що все ж таки дадуть. Готуйтеся, лапатнікі
показати весь коментар
27.05.2022 08:11 Відповісти
Здавалося, ленд-ліз підписувався, щоб викреслити усі ці "схвалити, обговорити, погодити"...
показати весь коментар
27.05.2022 08:14 Відповісти
Америка сделает правильно , перепробовав остальние варіанти. - приблизительно так гоаорил У. Черчиль.
показати весь коментар
27.05.2022 08:16 Відповісти
Какие же они все-таки тугие, наши дорогие союзники. Эти поставки должны были одобрить минимум месяц назад, а они всё думают, одобрять или нет, и не сильно ли обидится Пу.
показати весь коментар
27.05.2022 08:21 Відповісти
Шостий пакет санкцій, ленд-ліз і др. обяцянки десь застрягли, а уже обіцяють MRLSи... язикові пустобрешні помічники...
показати весь коментар
27.05.2022 08:35 Відповісти
Зелі навіть якщо й дадуть його, він на переферію зброю не направить. Все залишиться у Києві. Так це ми вже бачимо зараз що його нема под Лісічанськом там Северодонецьком. Все буде по той самій схемі що була в Маріуполі.
показати весь коментар
27.05.2022 11:00 Відповісти
Бачиш кажеш?
З Ольгіна?
показати весь коментар
27.05.2022 11:14 Відповісти
MLRS вже в дорозі не кіпішуйте.
показати весь коментар
27.05.2022 09:14 Відповісти
Вот что непонятно. Америка всячески поддерживает Украину, выделила кучу бабла, оружия, ввела санкции. Т.е. вроде как должна быть заинтересована в победе УКраины. В то же время появляются какие-то непонятки с поставкой новых видов, тем более странных, что никто не просит атомную бомбу, просят то оружие ,которое парашия уже применяет - таоке как самолеты, танки, РСЗО. Поставка этих классов оружия, при нашей меньшей численности и оснащенности техникой, должна была позволить не то чтобы получить решающее преимущество, но достичь хотя бы паритета на поле боя. Вместо этого буржуи ждут непонятно чего, пока Украина затыкает дыры жизнями собственных воинов, которых не дохрена. Вопрос, какая в этом логика? Америка не хочет победить? Боясь разозлить *****, так можно и скатиться до поражения, учитывая количество ресурсов в парашии. Внешне получается ситуация как в анекдоте - либо рясу снимите, либо трусы наденьте, только невеселая.
Че-то мне кажется, что зеленая шмаркля со своим офисным шоблом пердателей где-то недорабатывает, что вызывает у Америки такую осторожность с поставками оружия. Наобещало и ********* в кусты, как оно всегда делает. Так же как и с парижскими договоренностями - никто не знает что оно ***** наобещало. Кстати, эти невыполнения обещаний и могли так разозлить *****, что он войной попер.
показати весь коментар
27.05.2022 09:17 Відповісти
Думка з дивану - зеленський так і не повиганяв кротів зі свого оточення, тих всих єрмаків-татарових. І сам залишається залежним від некерованого коломойського. Це заставляє США бути надміру обережними.
Але то так, моя "експертна" думка ))
показати весь коментар
27.05.2022 09:38 Відповісти
Поки узгодять, передадуть та застосують на фронті проти русні, русня вже візьме Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Запоріжжя, Слов'янськ та Краматорськ. Чи то навмисно (за домовленостями з Ху#лом) дають оркам шлях до Криму, Луганську та Донецьку області - зберігають ботоксну мармизу?
показати весь коментар
27.05.2022 09:36 Відповісти
Американские РСЗО (MLRS) способны запускать ракеты на сотни километров дальше, чем любые другие имеющиеся в Украине аналоги (Ц)

Какэта?)
Какая же у неё дальность тогда?
показати весь коментар
27.05.2022 09:41 Відповісти
счас вам кацапы все расскажут
показати весь коментар
27.05.2022 15:07 Відповісти
Но торопиться не надо, ведь идёт всего лишь четвёртый месяц войны на полное истребление украинцев.
показати весь коментар
27.05.2022 09:54 Відповісти
Учитывая то, что гаубицы и прочее везут самолётами, американцы работают.
показати весь коментар
27.05.2022 10:09 Відповісти
 
 