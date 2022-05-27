Найближчим часом США можуть схвалити передачу Україні РСЗВ, - CNN
Адміністрація президента Штатів Джо Байдена готується надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні ракетні системи далекої дії MLRS.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.
За інформацією видання, адміністрація Байдена готується надати Україні сучасні реактивні системи залпового вогню MLRS, оскільки вони є найбільш затребуваними.
Як пише видання, на необхідності такого озброєння наголошували міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, президент Володимир Зеленський та інші українські посадовці. На їхню думку, саме ці системи можуть змінити "перебіг війни".
"Адміністрація (Байдена. – Ред.) схиляється до того, щоб надати системи (MLRS. – Ред.) в межах розширеного пакету військової та безпекової допомоги Україні, про що може бути оголошено вже наступного тижня", - йдеться в повідомленні.
Іншою системою, яку просила Україна, є високомобільна артилерійська ракетна система HIMARS (легша колісна), здатна стріляти багатьма з тих же типів боєприпасів, що й РСЗВ.
Американські РСЗВ (MLRS) здатні запускати ракети на сотні кілометрів далі, ніж будь-які інші наявні в Україні аналоги.
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Вот на что надо смотреть.
Ви, кацапи, геть смішні!
То у вас на Московіі населення мовчки вірить тому, шо пишуть ЗМІ.
А в нас або дай посилання, або не зв и зди ))))
Зараз не 1942, коли діти на верстатах снаряди точили (відповідної якості). ******* озброєння значно складніше.
Постачальників комплектуючих ми також евакуюємо? - у вас дуже наївне уявлення про виробництво. Думаєте що на завод приводять машину з брасочками титану, а на виході маємо машину ракет? )))
И эти предприятия работают не смотря ни на что.
Просто есть определённый тех. процесс.
Ми просрали свою промисловість, нічого нам переорієнтовувати.
З Ольгіна?
Че-то мне кажется, что зеленая шмаркля со своим офисным шоблом пердателей где-то недорабатывает, что вызывает у Америки такую осторожность с поставками оружия. Наобещало и ********* в кусты, как оно всегда делает. Так же как и с парижскими договоренностями - никто не знает что оно ***** наобещало. Кстати, эти невыполнения обещаний и могли так разозлить *****, что он войной попер.
Але то так, моя "експертна" думка ))
Какэта?)
Какая же у неё дальность тогда?