Найближчим часом США можуть схвалити передачу Україні РСЗВ, - CNN

Адміністрація президента Штатів Джо Байдена готується надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні ракетні системи далекої дії MLRS.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За інформацією видання, адміністрація Байдена готується надати Україні сучасні реактивні системи залпового вогню MLRS, оскільки вони є найбільш затребуваними.

Як пише видання, на необхідності такого озброєння наголошували міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, президент Володимир Зеленський та інші українські посадовці. На їхню думку, саме ці системи можуть змінити "перебіг війни".

"Адміністрація (Байдена. – Ред.) схиляється до того, щоб надати системи (MLRS. – Ред.) в межах розширеного пакету військової та безпекової допомоги Україні, про що може бути оголошено вже наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Іншою системою, яку просила Україна, є високомобільна артилерійська ракетна система HIMARS (легша колісна), здатна стріляти багатьма з тих же типів боєприпасів, що й РСЗВ.

Американські РСЗВ (MLRS) здатні запускати ракети на сотні кілометрів далі, ніж будь-які інші наявні в Україні аналоги.

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