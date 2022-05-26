Україна просить США ухвалити рішення про надання РСЗВ якнайшвидше, - Кулеба

Україна просить США ухвалити рішення про надання ракетних систем залпового вогню якнайшвидше.

Проце повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якийсь час тому Сполучені Штати сказали нам, що ми отримаємо ракетні системи залпового вогню. Зараз вони в процесі ухвалення цього рішення, принаймні вони нам так кажуть. Наше єдине прохання до них - прийняти це рішення якнайшвидше, тому що для нас щодня означає втрачені життя, втрачені кілометри нашої землі", - сказав Кулеба.

На його думку, інші країни також очікують на цей крок США, перед тим, як самим ухвалити подібне рішення.

"Не думаю, що хтось виступає проти ідеї, що ракетні системи залпового вогню мають бути переміщені в Україну, але правда полягає в тому, що багато хто чекає, щоб Сполучені Штати зробили перший крок. Тому це рішення Вашингтона настільки важливе", - наголосив міністр.

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Кулеба переконаний, що якщо Україна отримає РСЗВ та матиме досить важке озброєння, то звільнить Херсон.

"Якщо ми отримаємо ракетні системи залпового вогню, якщо у нас буде досить важкого озброєння, ми звільнимо Херсон, Дніпро буде вільним і безпечним, судна зможуть пройти використовувати внутрішні водні шляхи, щоб дістатися Чорного моря і потім Дунаю, що з'єднується з усіма іншими водними шляхами". Вся справа у зброї", - сказав він.

Глава МЗС зазначив, що єдина позиція, в якій Росія перевершує Україну - це кількість важкого озброєння, яке вони мають.

"Без артилерії, ракетних систем залпового вогню ми не зможемо дати їм відсіч. Якщо ви дійсно турбуєтеся про Україну, якщо хочете, щоб Україна деоккупувала свої території, надішліть нам ракетні системи залпового вогню якнайшвидше", - заявив Кулеба.

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