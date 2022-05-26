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Україна просить США ухвалити рішення про надання РСЗВ якнайшвидше, - Кулеба

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Україна просить США ухвалити рішення про надання ракетних систем залпового вогню якнайшвидше.

Проце повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якийсь час тому Сполучені Штати сказали нам, що ми отримаємо ракетні системи залпового вогню. Зараз вони в процесі ухвалення цього рішення, принаймні вони нам так кажуть. Наше єдине прохання до них - прийняти це рішення якнайшвидше, тому що для нас щодня означає втрачені життя, втрачені кілометри нашої землі", - сказав Кулеба.

На його думку, інші країни також очікують на цей крок США, перед тим, як самим ухвалити подібне рішення.

"Не думаю, що хтось виступає проти ідеї, що ракетні системи залпового вогню мають бути переміщені в Україну, але правда полягає в тому, що багато хто чекає, щоб Сполучені Штати зробили перший крок. Тому це рішення Вашингтона настільки важливе", - наголосив міністр.

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Кулеба переконаний, що якщо Україна отримає РСЗВ та матиме досить важке озброєння, то звільнить Херсон.

"Якщо ми отримаємо ракетні системи залпового вогню, якщо у нас буде досить важкого озброєння, ми звільнимо Херсон, Дніпро буде вільним і безпечним, судна зможуть пройти використовувати внутрішні водні шляхи, щоб дістатися Чорного моря і потім Дунаю, що з'єднується з усіма іншими водними шляхами". Вся справа у зброї", - сказав він.

Глава МЗС зазначив, що єдина позиція, в якій Росія перевершує Україну - це кількість важкого озброєння, яке вони мають.

"Без артилерії, ракетних систем залпового вогню ми не зможемо дати їм відсіч. Якщо ви дійсно турбуєтеся про Україну, якщо хочете, щоб Україна деоккупувала свої території, надішліть нам ракетні системи залпового вогню якнайшвидше", - заявив Кулеба.

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Автор: 

зброя (7430) США (22395) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+15
ВСе что нужно знать о каких то гарантиях и подписанных бумажках. Мы отдали ЯО и стратегические бомбардировщики, а теперь уже 9 лет войны выклянчиваем каждый патрон чтобы защититься от окупантов убивающих наших женщин и детей и стирающих с лица земли наши города
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26.05.2022 23:38
+8
Важливо,що до комплексів M-270 MLRS i HIMARS,потрібні і тактичні ракети,щоб могла бути вражена ціль на 300 км.
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26.05.2022 23:40
+6
Ну так уберите дерьмака и будет всё а давать то чего и у самих не очень с последующей перспективой уничтожения на складах ни кого не вдохновляет . Гаубицы союзные которые остались в войсках особой роли при всем пиаре не играют ,90 переданных при наличии у кацапов около 10000. Ствольной и самоходной артиллерии капля в море
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26.05.2022 23:34
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Вирішуйте швидше, нам потрібна ця зброя заради безпеки всієї Європи.
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26.05.2022 23:34 Відповісти
Особливо заради без Німеччини і Франції
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26.05.2022 23:34 Відповісти
Ну так уберите дерьмака и будет всё а давать то чего и у самих не очень с последующей перспективой уничтожения на складах ни кого не вдохновляет . Гаубицы союзные которые остались в войсках особой роли при всем пиаре не играют ,90 переданных при наличии у кацапов около 10000. Ствольной и самоходной артиллерии капля в море
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26.05.2022 23:34 Відповісти
Люся сказав що потрібно почекати іще півтора місяці і все буде заїбісь
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26.05.2022 23:37 Відповісти
та срана люся, поводиться як перезрівший мачо на підпитку, вийо...ся перед американцями, як курва.
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26.05.2022 23:56 Відповісти
До чого тут люся? Лендліз почне діяти через 60 днів з моменту підписання - формується лист поставок. От і рахуй.
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27.05.2022 00:29 Відповісти
Треба трохи позрадити про зраду-зрадську.. Не заважай
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27.05.2022 07:48 Відповісти
на жаль для нас,вони ведуть свою глобальну геополітичну гру,де ми пішаки .А пішаками жертвують без вагання,на жаль.
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26.05.2022 23:35 Відповісти
ми провадимо визвольну війну за право наших дітей жити в своїй країні, своїм життям, а не рабами, якими черговий путін пожертвує як пішаками, так як на окупованому Донбасі, їх навіть не питають, не озброюють русскім начхати, скільки і як вони загинуть. Пана бентежить що хтось буде мати на цьому інтерес? Най так, аби допомогли нам. Ворог мого ворога - мій друг.
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27.05.2022 00:00 Відповісти
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26.05.2022 23:36 Відповісти
ВСе что нужно знать о каких то гарантиях и подписанных бумажках. Мы отдали ЯО и стратегические бомбардировщики, а теперь уже 9 лет войны выклянчиваем каждый патрон чтобы защититься от окупантов убивающих наших женщин и детей и стирающих с лица земли наши города
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26.05.2022 23:38 Відповісти
Ну так у нас до сих пор есть отработтаное ядерное топливо... Пару кило в ракету и на раисию....
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27.05.2022 00:03 Відповісти
хто нам винуватий що ми обрали комуністичну шльоху в Президенти? А хто нам винуватий що ми ту шльоху слухали і позволили їй на "отдали ЯО"? це нам наука, неправильний вибір в минулому, через багато років повертається великими проблемами, а навіть бідою. Дружно зробили висновки і не робимо більше так. Ось прямо зараз ОП ви...ся як муха на склі перед американцями, що, може єрмак вже системами залпового вогню срати почав? нє! то най не вимахуються, бо вони туплять, а розплачуватися людям.
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27.05.2022 00:03 Відповісти
И попросить турков разминировать Чёрное море . Совсем кацапы офуели .

Они это море копали ?
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26.05.2022 23:38 Відповісти
турки не обязаны это делать. Они ничего у себя не минировали. Если они хотят накормить сирийцев, что бы летом через их границу не хлынуло еще миллион голодных, то для этого остаётся только возможность конвоев судами стран членов НАТО черноморского бассейна от Одессы до траверза Констанцы, где суда будут идти уже в территориальных водах Румынии, Болгарии и Турции.
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26.05.2022 23:58 Відповісти
А не надо ни кого кормить. Пока не будет оружия ни какого зерна ни кому не продавать! И перекрыть Орбану трубопровод! Почему Украина должна воевать, а все свои вопросы решать за счет убитых украинцев и суверенитета Украины?
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27.05.2022 00:06 Відповісти
Потому, что украинцы, в большинстве своём, голосовали исключительно за дерьмо 30 лет.
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27.05.2022 02:22 Відповісти
Важливо,що до комплексів M-270 MLRS i HIMARS,потрібні і тактичні ракети,щоб могла бути вражена ціль на 300 км.
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26.05.2022 23:40 Відповісти
тут хотя бы дали те,что до 40 км -и то было бы подспорье .
Все это не надо бы было выпрашивать ,если б ракеты к нашим РСЗО не погорели на складах ,а новых последние 2 презера не наделали,хотя вся технологическая документация на них есть
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26.05.2022 23:58 Відповісти
що зробиш, всі наші Президенти більше зайняті вибудовуванням вертикалі влади, але в Україні справжня будова вертикалі влади можлива тільки якщо вона працює для українців і для України.
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27.05.2022 00:05 Відповісти
Не тільки президенти.Самі і українці винні також.Ми ж то самі себе любимо дурити і дерти з один одного шкіру.
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27.05.2022 00:20 Відповісти
хоч хтось це розуміє.
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27.05.2022 01:06 Відповісти
Нестача солі тому підтвердження. Кому війна, кому мати рідна. Деруть ціни аж гай гуде.
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27.05.2022 07:53 Відповісти
Там снаряди є і на 100-150.На 40 км це дуже нам мало.Нам потрібно вражати їхню військову інфраструктуру.Хоч би кілька найближчих аеродромів знищити.
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27.05.2022 00:18 Відповісти
Рашитські тварі знали що будуть повномасштабно нападати на Україну, тому у час Пороха
знищили три великих склади з ракетами, снарядами. Аваков який тоді відповідав за охорону тих військових складів падло так і не поніс ніякої відповідальності, хитрозроблена рожа. Курілі, траву жглі - ліпили відмазки як горбатого до стіни, вже на третьому складі почали говорити що це кацапські дрони на десятки (!) км залетіли до складів і скинули запалювальні речовини.
А нам тепер цих ракет не вистачає. Рюкзакевич взагалі херой ще той
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26.05.2022 23:54 Відповісти
там не дроны поработали, а кто то занес в склад и спрятал ЭПХ-1 с задержкой на 2-3 месяца.
Вот и сгорело все и концов не найдешь.
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27.05.2022 00:00 Відповісти
неважливо дрон чи так хтось заніс, важливо що той, хто мав нести за це відповідальність так відповідальності і не поніс, далі постіки пише. а те, що він ківу пригрів? най ківа дегенерат, але аваков ні, то що, він не бачив, не знав?
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27.05.2022 00:07 Відповісти
если занесли подобную машинку для поджога и сунули где нибудь в ящик с зарядами -то никто ничего не докажет -сгорает она фактически полностью ,загорается когда разьест кислота проволоку-методом гальванической пары -срок до 120 дней ,когда примерно загорится не знает даже сам диверсант (примерно плюс -минус несколько суток).
Там единый выход-арестовывать всех сотрудников и тупо с них выбивать признание -но это не для нашей типа дерьмократии.
Сомневаюсь ,что в этом задействован аваков,скорее всего купили кого-то из персонала
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27.05.2022 00:42 Відповісти
Вони вже сказали, що по території рашки стріляти НІЗЗЯ!
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27.05.2022 00:24 Відповісти
рашка и сама по своей территории нехило стреляет ,а потом кричат на весь мир о разрушениях собачьих будок и курятников в окрестных селах
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27.05.2022 00:49 Відповісти
"Якийсь час тому Сполучені Штати сказали нам, що ми отримаємо ракетні системи залпового вогню".
Якщо сказали - значить дадуть, бо їхня репутація дорожча від існування всього вашого зеленого кодла в раз так 100.
Якщо уявимо, що не дадуть, то весь блювотний зелений понос ОП і заяви Кулеби, щоб їх прикрити рівні 0,0000.
Якщо вже проходять навчання і може вже кілька установок є в Україні, а ви не знаєте, то значить ви і не маєте цього знати.
Якщо просто хочете попіаритись повторюючи слово "якнайшвидше" по сто раз, то ідіть ***** профнепридатні нікчеми.
А якщо своїми заявами з ОП навіть прикриваючись потім Кулебою ви свідомо руйнуєте стратигічні дуже хороші відносини з союзниками, то рано чи пізно вас знайдуть з пробитими бошками.
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27.05.2022 02:36 Відповісти
А що з Вільхою? Невже інфраструктура їх виробництва настільки знищена?
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27.05.2022 06:55 Відповісти
пороховой завод ракетных топлив в павлограде-зелей прикрыт,рашкой разбит в хлам ракетами,думаю и с другими предприятиями ,учавствовавших в ракетной программе ,что то подобное.
Изюмский завод -тоже похоронили ,даже оборудование никто не вывез
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27.05.2022 16:57 Відповісти
 
 