Есть несколько "прилетов" на Днепропетровщине. Серьезные разрушения, завалы разбирают, - ОВА
Сегодняшняя ночь и утро были неспокойными на Днепропетровщине.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Беспокойная ночь и беспокойное утро. Есть несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", - отметил он.
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(раніше якось чомусь не влазив копитами у авторськи теми, хоча інколи почитував рецепти... та то будо до війні... цієї... 2022 року...)
русня, щоби тобі у кожне місто і дярєвню такий ранок!!! тварюки