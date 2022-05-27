Есть несколько "прилетов" на Днепропетровщине. Серьезные разрушения, завалы разбирают, - ОВА

Сегодняшняя ночь и утро были неспокойными на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Беспокойная ночь и беспокойное утро. Есть несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", - отметил он.

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