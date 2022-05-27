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Новости Война
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Есть несколько "прилетов" на Днепропетровщине. Серьезные разрушения, завалы разбирают, - ОВА

ракета

Сегодняшняя ночь и утро были неспокойными на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Беспокойная ночь и беспокойное утро. Есть несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", - отметил он.

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Автор: 

армия РФ (19011) обстрел (26850) ракеты (3549) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3830)


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Топ комментарии
+18
Путлєр - живодер і жорстокий вбивця , ніяк не заспоїться перед смертю !!
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27.05.2022 08:07
+11
Дороги понад усе.
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27.05.2022 08:32
+9
Прикро, що ми лишились беззахисними перед обстрілами.
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27.05.2022 08:26
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А міністр обороти тут зовсім ні при чому? А гамнокомандуючий також не при ділах? А ОПі зрадників ну зовсім-зовсім нема?
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27.05.2022 08:54 Ответить
Путлєр - живодер і жорстокий вбивця , ніяк не заспоїться перед смертю !!
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27.05.2022 08:07 Ответить
Прикро, що ми лишились беззахисними перед обстрілами.
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27.05.2022 08:26 Ответить
Дороги понад усе.
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27.05.2022 08:32 Ответить
А еще то что ничему не учимся. Четвертый месяц войны - солдаты гибнут в казарме как так и надо. И это при том что была тревога за 5..10 минут до прилета. ПОХЕР всем абсолютно
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27.05.2022 14:15 Ответить
у самому Дніпрі прильотів не чути було
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27.05.2022 08:48 Ответить
Три рази так гехнуло, що вікна дрижжали та сігналки завили...
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27.05.2022 09:26 Ответить
не знаю не знаю! у центрі 3 рази так шарахнуло - стіни задрижали...і на дворі машини усі завили (у 4 ранком з копійками)
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27.05.2022 09:44 Ответить
Вася! Ми таке весь березень слухали і бачили Заглянь на "Ватру" - я там вже більше тижня викладаю свої "Хроніки війни""
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27.05.2022 12:24 Ответить
читаю... все підряд... (дякую за підказку)
(раніше якось чомусь не влазив копитами у авторськи теми, хоча інколи почитував рецепти... та то будо до війні... цієї... 2022 року...)
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27.05.2022 12:40 Ответить
Будь ласка! Читай Я кожен день стараюся потроху викладать Бо "Хроніки" писав аж до середини квітня Третину 96-листового зошита списав
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27.05.2022 13:26 Ответить
Ворог обстрілює наші міста, вбиває мирне населення ну що це як не геноцид ? а президент навіть не наважится назвати путіна вбивцею ,кривавим катом ,а росію нациським терористичним утворенням ,Руйнують наші міста а чому немає відповіді по терористичних утворенях лднр .може вже досить гратись "наші люди" не наші то вороги.
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27.05.2022 08:50 Ответить
Чому у відповідь, по території кацапстану не завдають ударів? Чого чекаєте, коли всю Україну рознесуть на шматки? Нема чим стріляти? Як тоді палестинці обстрілюють Ізраїль? (саморобними ракетами). Боїтеся атомної бомби? А навіщо в такому разі взагалі треба було вступати у війну? Якщо вже почали, то робіть все, як потрібно і не оглядайтеся. Боятися вже нема чого.
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27.05.2022 08:57 Ответить
Тому, що замість ракет ми будували дороги за захмарною ціною.
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27.05.2022 10:30 Ответить
мали надію що ПВО спрацювало...та не цього разу...
русня, щоби тобі у кожне місто і дярєвню такий ранок!!! тварюки
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27.05.2022 09:46 Ответить
Так хоч попередження спрацювало. Але ж на четвертий мисяць війни ніхто з командувачив не знає що треба тікати в укриття а не тримати бійців у казармах щоб вони гинули по тупому.
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27.05.2022 14:22 Ответить
Сообщили по тел. что в Днепре ракета попала в казарму теробороны, где ночевала куча народу....
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27.05.2022 13:30 Ответить
брехня
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27.05.2022 15:19 Ответить
 
 