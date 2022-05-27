Маємо кілька "прильотів" на Дніпропетровщині. Серйозні руйнування, завали розбирають, - ОВА
Сьогоднішня ніч та ранок були неспокійними на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька "прильотів". Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей", - зазначив він.
Топ коментарі
+18 Amber
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(раніше якось чомусь не влазив копитами у авторськи теми, хоча інколи почитував рецепти... та то будо до війні... цієї... 2022 року...)
русня, щоби тобі у кожне місто і дярєвню такий ранок!!! тварюки