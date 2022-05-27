В армии РФ дефицит современной и боеспособной техники, - Минобороны Великобритании

Россия направляет на фронт в Украину устаревшие танки Т-62, что свидетельствует о дефиците у нее современной и боеспособной техники.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В последние дни Россия переместила 50-летние танки Т-62 из глубокой консервации на юг Украины. Т-62 будут особенно уязвимы к противотанковому оружию, а их присутствие на поле боя подчеркивает дефицит современной и боеспособной техники в России", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что на востоке Украины российские захватчики пытаются окружить Северодонецк, хотя украинские силы сохраняют контроль над несколькими защищенными секторами и, таким образом, препятствуют реализации планов России по установлению полного контроля над Донбассом.

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