В армии РФ дефицит современной и боеспособной техники, - Минобороны Великобритании
Россия направляет на фронт в Украину устаревшие танки Т-62, что свидетельствует о дефиците у нее современной и боеспособной техники.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"В последние дни Россия переместила 50-летние танки Т-62 из глубокой консервации на юг Украины. Т-62 будут особенно уязвимы к противотанковому оружию, а их присутствие на поле боя подчеркивает дефицит современной и боеспособной техники в России", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что на востоке Украины российские захватчики пытаются окружить Северодонецк, хотя украинские силы сохраняют контроль над несколькими защищенными секторами и, таким образом, препятствуют реализации планов России по установлению полного контроля над Донбассом.
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Порошенко повіз на фронт взводні комплекти відеоспостереження.
Коли він був Головкомом - то власним рахунком привозив снайперські системи, які тепер "пєрєсталі стрєлять", і наші через це перетворились на мішені.
Тут доречно згадати як підстилка Коломойського нардеп Купрій писав якісь доноси через ту підтримку армії Порошенком - цікаво де те чучело тепер поділося?
Так от бойові системи відеоспостереження дозволять вести якісний моніторинг дій противника - "цілодобово, постійно, безперервно", як записано в Статутах, та зберігатимуть життя наших бійців, раз вже їм заборонено вести активні розвідувальні дії.
А ми спостерігатимемо за мовчанням "позитивних блогерів" з цього приводу та чергові істерики ротожопих "розслідувачів", але так і не почуємо хто ж вже два роки як "наживаєтся на вайне"?
З 24 лютого окупанти втратили в Україні близько 1000 танків, понад 350 систем артилерії, але переважають у зброї, техніці та військових. Про це https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-26-22/h_57c489609f04630129e2013bca2fb904 пише CNN.
Як зазначає представник Пентагону, окупанти все ще мають "більшість своїх можливостей".
"Вони вклали в цю боротьбу дуже багато своєї техніки та своїх військових, і українці зазнали втрат, росіяни зазнали втрат. Росіяни справді мають перевагу тут за кількістю засобів, які вони можуть застосувати до цієї боротьби з погляду людей, техніки та озброєння, і ми просто повинні це мати на увазі", - наголосив чиновник Міноборони США.
нам ******** та боєздатної зброї ,закличте до цього країни НАТО
і Україна переможе рашизм !
Вони закопають їх у землю по башти в три лінії в якості ДОТів на Півдні - в "голой степи", як ********** говорити наші недиванні експерти, пояснюючи відсутність наших оборонних позицій на виході з Криму.
Якщо доживемо - побачимо, чи ефективні такі лінії оборони в "голой степі".