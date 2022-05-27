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Новости Война
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Сумщину обстреляли из минометов и САУ с территории РФ, - Живицкий

сумщина,війна

Войска РФ продолжают обстреливать Сумскую область с территории РФ.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Ночь с 26 на 27 мая не прошла тихо. Враг со своей территории снова вел артиллерийский и минометный огонь", - отметил он.

По словам главы региона, с 4:30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района.

"Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середино-Буды", - отмечает Живицкий.

Также он сообщил, что в половине седьмого утра окрестности села Старые Вырки Белопольской громады Сумского района обстреляли из САУ. Враг стрелял со своей территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С территории РФ обстреляли пограничные районы Сумщины и Черниговщины: 45 минут били из артиллерии и минометов. Фоторепортаж

"Пострадавших нет", – резюмирует Живицкий.

армия РФ (19011) обстрел (26850) россия (95326) Сумская область (2984) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+7
Ну тож ******* у відповідь Чи не можна провокувати, бо пуйло нападе?
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27.05.2022 09:41
+4
у нас цивільних вже більше загинуло ніж російських військових,тому в плані знищення українців вони мають успіх..
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27.05.2022 10:00
+3
Треба випалювати 30 кiлометровий буфер в середину эРф !..краще ми, нiж нас..
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27.05.2022 09:44
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Ну тож ******* у відповідь Чи не можна провокувати, бо пуйло нападе?
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27.05.2022 09:41 Ответить
для воспитания быдла в ответ кинуть оркам железяк
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27.05.2022 09:41 Ответить
Треба випалювати 30 кiлометровий буфер в середину эРф !..краще ми, нiж нас..
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27.05.2022 09:44 Ответить
Смерчи бьют на 120 км, так что лучше выжечь где-то 150 км.

хотя калибрами и другими ракетами Украина простреливается насквозь, ещё и в Антлантику достанет
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27.05.2022 10:19 Ответить
А у відповідь гатити Захід не велить?
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27.05.2022 09:53 Ответить
Так ******* в ответ по кацапским городам. Чтобы не чуствовали свою безнаказанность и кацапоиды поняли что война ето не только где то далеко в чужой стране. К тому же бульбаши тоже сто раз подумают стоит ли лезть в Украину если сразу получат ответные удары по своим заводам и домам.
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27.05.2022 09:54 Ответить
Коли вже почне Арта України працювати по рашизздах НА ЇХ ТЕРІТОРІЇ???!!! Скільки можна вже тягнути?!!! Чи знову "нєправаціравать" ???!!!
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27.05.2022 09:55 Ответить
у нас цивільних вже більше загинуло ніж російських військових,тому в плані знищення українців вони мають успіх..
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27.05.2022 10:00 Ответить
На жаль.
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27.05.2022 10:45 Ответить
Може ***** не знає координати Банковой, не туди лупить.
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27.05.2022 10:14 Ответить
Всі так хочуть щоб відповіли... Заспокойтеся. Снаряди закатали в асфальт. На фронті їх не вистачає, а вы хочете щоб по кордону били. Що що що вы кажете? Головне не пєтя? Зато які дороги? Ааааа... Ну ок
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27.05.2022 12:30 Ответить
 
 