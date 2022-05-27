Сумщину обстреляли из минометов и САУ с территории РФ, - Живицкий

Войска РФ продолжают обстреливать Сумскую область с территории РФ.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Ночь с 26 на 27 мая не прошла тихо. Враг со своей территории снова вел артиллерийский и минометный огонь", - отметил он.

По словам главы региона, с 4:30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района.

"Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середино-Буды", - отмечает Живицкий.

Также он сообщил, что в половине седьмого утра окрестности села Старые Вырки Белопольской громады Сумского района обстреляли из САУ. Враг стрелял со своей территории.

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"Пострадавших нет", – резюмирует Живицкий.