Сумщину обстріляно із мінометів та САУ з території РФ, - Живицький

Війська РФ продовжують обстрілювати Сумську область із території РФ.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Ніч з 26 на 27 травня не пройшла тихо. Ворог зі своєї території знову вів артилерійський та мінометний вогонь", - зазначив він.

За словами очільника регіону, з 4:30 ранку щопівгодини лунали постріли із міномету по території Шосткинського району.

"Пошкоджені приватні будинки мирних мешканців на околицях Середино-Буди", - зазначає Живицький.

Також він повідомив, що о пів на сьому ранку околиці села Старі Вирки Білопільської громади Сумського району обстріляли із САУ. Ворог гатив зі своєї території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З території РФ обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини: 45 хвилин гатили з артилерії та мінометів. ФОТОрепортаж

"Постраждалих немає", - резюмує Живицький.