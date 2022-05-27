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Новини Війна
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Сумщину обстріляно із мінометів та САУ з території РФ, - Живицький

сумщина,війна

Війська РФ продовжують обстрілювати Сумську область із території РФ.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Ніч з 26 на 27 травня не пройшла тихо. Ворог зі своєї території знову вів артилерійський та мінометний вогонь", - зазначив він.

За словами очільника регіону, з 4:30 ранку щопівгодини лунали постріли із міномету по території Шосткинського району.

"Пошкоджені приватні будинки мирних мешканців на околицях Середино-Буди", - зазначає Живицький.

Також він повідомив, що о пів на сьому ранку околиці села Старі Вирки Білопільської громади Сумського району обстріляли із САУ. Ворог гатив зі своєї території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З території РФ обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини: 45 хвилин гатили з артилерії та мінометів. ФОТОрепортаж

"Постраждалих немає", - резюмує Живицький.

Автор: 

армія рф (17160) обстріл (28171) росія (64871) Сумська область (3530) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+7
Ну тож ******* у відповідь Чи не можна провокувати, бо пуйло нападе?
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27.05.2022 09:41
+4
у нас цивільних вже більше загинуло ніж російських військових,тому в плані знищення українців вони мають успіх..
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27.05.2022 10:00
+3
Треба випалювати 30 кiлометровий буфер в середину эРф !..краще ми, нiж нас..
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27.05.2022 09:44
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Ну тож ******* у відповідь Чи не можна провокувати, бо пуйло нападе?
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27.05.2022 09:41 Відповісти
для воспитания быдла в ответ кинуть оркам железяк
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27.05.2022 09:41 Відповісти
Треба випалювати 30 кiлометровий буфер в середину эРф !..краще ми, нiж нас..
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27.05.2022 09:44 Відповісти
Смерчи бьют на 120 км, так что лучше выжечь где-то 150 км.

хотя калибрами и другими ракетами Украина простреливается насквозь, ещё и в Антлантику достанет
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27.05.2022 10:19 Відповісти
А у відповідь гатити Захід не велить?
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27.05.2022 09:53 Відповісти
Так ******* в ответ по кацапским городам. Чтобы не чуствовали свою безнаказанность и кацапоиды поняли что война ето не только где то далеко в чужой стране. К тому же бульбаши тоже сто раз подумают стоит ли лезть в Украину если сразу получат ответные удары по своим заводам и домам.
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27.05.2022 09:54 Відповісти
Коли вже почне Арта України працювати по рашизздах НА ЇХ ТЕРІТОРІЇ???!!! Скільки можна вже тягнути?!!! Чи знову "нєправаціравать" ???!!!
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27.05.2022 09:55 Відповісти
у нас цивільних вже більше загинуло ніж російських військових,тому в плані знищення українців вони мають успіх..
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27.05.2022 10:00 Відповісти
На жаль.
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27.05.2022 10:45 Відповісти
Може ***** не знає координати Банковой, не туди лупить.
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27.05.2022 10:14 Відповісти
Всі так хочуть щоб відповіли... Заспокойтеся. Снаряди закатали в асфальт. На фронті їх не вистачає, а вы хочете щоб по кордону били. Що що що вы кажете? Головне не пєтя? Зато які дороги? Ааааа... Ну ок
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27.05.2022 12:30 Відповісти
 
 