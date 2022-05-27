Сумщину обстріляно із мінометів та САУ з території РФ, - Живицький
Війська РФ продовжують обстрілювати Сумську область із території РФ.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумщина. Ніч з 26 на 27 травня не пройшла тихо. Ворог зі своєї території знову вів артилерійський та мінометний вогонь", - зазначив він.
За словами очільника регіону, з 4:30 ранку щопівгодини лунали постріли із міномету по території Шосткинського району.
"Пошкоджені приватні будинки мирних мешканців на околицях Середино-Буди", - зазначає Живицький.
Також він повідомив, що о пів на сьому ранку околиці села Старі Вирки Білопільської громади Сумського району обстріляли із САУ. Ворог гатив зі своєї території.
"Постраждалих немає", - резюмує Живицький.
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+7 Mykola Trofimenko
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хотя калибрами и другими ракетами Украина простреливается насквозь, ещё и в Антлантику достанет