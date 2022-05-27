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Джонсон предлагает Украине новый альянс как альтернативу вступлению в ЕС, - СМИ

джонсон,зеленський

Премьер Британии Борис Джонсон намерен создать отдельный альянс в противовес ЕС из либеральных государств, которые ревностно относятся к своему суверенитету и видят в Российской Федерации национальную угрозу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом идет речь в материале итальянского издания Corriere della sera.

По данным журналистов, британский премьер "плетет свою паутину уже больше месяца".

Джонсон предлагает новую систему политических, экономических и военных союзов - альтернативу ЕС, объединяющей страны, которые не доверяют Брюсселю и отдельно - позиции Германии относительно российской агрессии.

Свою идею Джонсон представил Зеленскому в Киеве 9 апреля, пишет издание.

В этот альянс Британия хочет привлечь Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.

Украинские власти, со своей стороны, не заняли еще конкретную позицию по инициативе Лондона, но и не отвергли.

Зеленский ждет европейского саммита 23 июня, когда будет решаться судьба кандидатства Украины в ЕС. Журналисты пишут, что в случае отрицательного ответа президент Украины может серьезно отнестись к альтернативе Джонсона.

Однако издание предполагает, что слухи относительно альянса Британии умышленно распространяют, чтобы надавить на западный политикум. Также СМИ сомневаются в жизнеспособности самого этого альянса, поскольку у Британии нет возможностей финансовой поддержки Украины. Также неизвестно, захотят ли к нему присоединиться Польша и страны Балтии, в противном случае это скомпроментирует их отношения с Брюсселем.

Читайте также: Глава МИД Австрии Шалленберг о членстве Украины в ЕС: "Нам нужна поэтапная интеграция, а не "все или ничего"

Автор: 

Украина (44908) членство в ЕС (996) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+115
Давно слід, Джонсону респект!
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27.05.2022 11:21
+58
Це найкраща пропозиція,яку Україна отримувала з 1918 р. тому, треба негайно і якнайшвидше втілювати її в життя. А німці нехай будуть в аль'янсі з жабоїжами, та чи довго вони проіснуют
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27.05.2022 11:49
+40
мне эта идея нравится. для меня евроколхоз "no go"
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27.05.2022 11:21
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Надо приниматься за реализацию немедленно! Оружие потечет рекой!
Лягушатники с немчурой легли под пуйло и ждать оружия от них не стоит!
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27.05.2022 22:09 Ответить
Хотел написать длинный развернутый коммент, но напишу коротко - КОСТОЧКА !!!
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27.05.2022 22:12 Ответить
Всех рожденных мальчишек нарекать с этого дня Джонсон!
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27.05.2022 22:16 Ответить
В Молдове, в последнее время стало популярно имя SosiPatru

Я специально разделил имя, так как первая часть понятна тем, кто знает русский, а вторая тест, кто знает румынский.
К чему это я - называйте своими именами
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27.05.2022 22:57 Ответить
Если Зеля *******! Расстрелять накуй!
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27.05.2022 22:24 Ответить
Не така вже і тупа ідея. З Британієй краще ніж з Німеччиною, хоча німці нам союзники.
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27.05.2022 22:50 Ответить
німці ніколи нам не були союзниками, то грязь мацкви
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28.05.2022 01:44 Ответить
Да, Британия, Польша, Украина это был бы хороший союз, хочется верить что так и будет в последствии, в отличии от остальной соплежуйской Европы, эти страны дают нам реальную поддержку.
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27.05.2022 23:08 Ответить
Если с безвизом, с правом работать, жить в том числе и в обьедененном королевстве, (а это не только Великобритания, но и заморские владения по всему миру), как в Евросоюзе, то идея супер, если нет, то это очередной "Союз меча и орала".
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28.05.2022 00:02 Ответить
Как можно быстрее нужно создавать союз и взять в него все страны мира! Создать самую сильную мощь в мире и тогда будет безопасность, торговля, развитие науки!
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28.05.2022 00:59 Ответить
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZWWNEj8FsgyEGxl6YYVFLdSmL_mm-DV5mGN47njnlTpQCsWetPMoI-AslfmGhC3Yw-hJnqVo2Li0t8TPxQQqKUbz27q1WZ3uo20xWxgi77ZCiupzNC375ikNNISXuuzaNrQ1cFhyDaI-62t1nrF51eO&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт

Трохи розвію ваш ентузіазм з приводу "запропонованого Джонсоном союзу Україні", "який має стати альтернативою ЄС", новина про який чомусь вкинута через італійську пресу.

Європейський Союз це ринок з 450 мільйонів населення і ВВП 21 трильйон доларів. А Британія це ВВП 2,7 трильйона доларів і економіка в стагнації останні 10 років.

З цієї простої причини ні Британія, ні тим більше Естонія з Латвією, ні Туреччина, яка взагалі будує свій власний імперський проект, не здатні стати для нас альтернативою співробітництву з ЄС.

Якщо вам почнуть продавати цю ідею "замість ЄС" і тим більше НАТО, "в які нас не приймають", стріляйте на звук.
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28.05.2022 01:15 Ответить
добре діло!
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28.05.2022 01:43 Ответить
Всі суди в Британію
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28.05.2022 08:34 Ответить
Какой красивый муж..., тьфу ты, план!
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28.05.2022 08:47 Ответить
А если серьёзно, то БОрис - гранитная скала. Вот ведь как война раскрыла человека.
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28.05.2022 08:50 Ответить
Треба з чогось починати . Бо щось шлях до ЄС виглядає набагато довшим - а там далі нехай конкурують за Україну .
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28.05.2022 10:02 Ответить
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