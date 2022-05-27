Джонсон предлагает Украине новый альянс как альтернативу вступлению в ЕС, - СМИ
Премьер Британии Борис Джонсон намерен создать отдельный альянс в противовес ЕС из либеральных государств, которые ревностно относятся к своему суверенитету и видят в Российской Федерации национальную угрозу.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом идет речь в материале итальянского издания Corriere della sera.
По данным журналистов, британский премьер "плетет свою паутину уже больше месяца".
Джонсон предлагает новую систему политических, экономических и военных союзов - альтернативу ЕС, объединяющей страны, которые не доверяют Брюсселю и отдельно - позиции Германии относительно российской агрессии.
Свою идею Джонсон представил Зеленскому в Киеве 9 апреля, пишет издание.
В этот альянс Британия хочет привлечь Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.
Украинские власти, со своей стороны, не заняли еще конкретную позицию по инициативе Лондона, но и не отвергли.
Зеленский ждет европейского саммита 23 июня, когда будет решаться судьба кандидатства Украины в ЕС. Журналисты пишут, что в случае отрицательного ответа президент Украины может серьезно отнестись к альтернативе Джонсона.
Однако издание предполагает, что слухи относительно альянса Британии умышленно распространяют, чтобы надавить на западный политикум. Также СМИ сомневаются в жизнеспособности самого этого альянса, поскольку у Британии нет возможностей финансовой поддержки Украины. Также неизвестно, захотят ли к нему присоединиться Польша и страны Балтии, в противном случае это скомпроментирует их отношения с Брюсселем.
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Лягушатники с немчурой легли под пуйло и ждать оружия от них не стоит!
Я специально разделил имя, так как первая часть понятна тем, кто знает русский, а вторая тест, кто знает румынский.
К чему это я - называйте своими именами
Трохи розвію ваш ентузіазм з приводу "запропонованого Джонсоном союзу Україні", "який має стати альтернативою ЄС", новина про який чомусь вкинута через італійську пресу.
Європейський Союз це ринок з 450 мільйонів населення і ВВП 21 трильйон доларів. А Британія це ВВП 2,7 трильйона доларів і економіка в стагнації останні 10 років.
З цієї простої причини ні Британія, ні тим більше Естонія з Латвією, ні Туреччина, яка взагалі будує свій власний імперський проект, не здатні стати для нас альтернативою співробітництву з ЄС.
Якщо вам почнуть продавати цю ідею "замість ЄС" і тим більше НАТО, "в які нас не приймають", стріляйте на звук.