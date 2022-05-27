Джонсон пропонує Україні новий альянс як альтернативу вступу до ЄС, - ЗМІ
Прем'єр Британії Борис Джонсон має намір створити окремий альянс на противагу ЄС з ліберальних держав, які ревно ставляться до свого суверенітету і бачать у Російській Федерації національну загрозу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться у матеріалі італійського видання Corriere della sera.
За даними журналістів, британський прем'єр "плете свою павутину вже понад місяць".
Джонсон пропонує нову систему політичних, економічних і воєнних союзів - альтернативу ЄС, що об'єднає країни, які наразі не довіряють Брюсселю і окремо - позиції Німеччини щодо російської агресії.
Свою ідею Джонсон представив Зеленському у Києві 9 квітня, пише видання.
До цього альянсу Британія хоче залучити Україну, Польщу, Естонію, Латвію і Литву, а також, можливо, Туреччину на пізнішому етапі.
Українська влада, зі свого боку, не зайняла ще конкретної позиції щодо ініціативи Лондона, але й не відкинула.
Наразі Зеленський чекає європейського саміту 23 червня, коли вирішуватиметься доля кандидатства України у ЄС. Журналісти пишуть, що у разі негативної відповіді президент України може серйозно поставитися до альтернативи Джонсона.
Проте видання припускає, що чутки щодо альянсу Британії навмисне поширюють, щоб натиснути на західний політикум. Також ЗМІ сумніваються у життєздатності самого цього альянсу, оскільки у Британії немає можливостей фінансової підтримки України. Також невідомо, чи захочуть до нього долучитися Польща і країни Балтії, в іншому разі це скомпроментує їхні відносини з Брюсселем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Лягушатники с немчурой легли под пуйло и ждать оружия от них не стоит!
Я специально разделил имя, так как первая часть понятна тем, кто знает русский, а вторая тест, кто знает румынский.
К чему это я - называйте своими именами
Трохи розвію ваш ентузіазм з приводу "запропонованого Джонсоном союзу Україні", "який має стати альтернативою ЄС", новина про який чомусь вкинута через італійську пресу.
Європейський Союз це ринок з 450 мільйонів населення і ВВП 21 трильйон доларів. А Британія це ВВП 2,7 трильйона доларів і економіка в стагнації останні 10 років.
З цієї простої причини ні Британія, ні тим більше Естонія з Латвією, ні Туреччина, яка взагалі будує свій власний імперський проект, не здатні стати для нас альтернативою співробітництву з ЄС.
Якщо вам почнуть продавати цю ідею "замість ЄС" і тим більше НАТО, "в які нас не приймають", стріляйте на звук.