Джонсон пропонує Україні новий альянс як альтернативу вступу до ЄС, - ЗМІ

Прем'єр Британії Борис Джонсон має намір створити окремий альянс на противагу ЄС з ліберальних держав, які ревно ставляться до свого суверенітету і бачать у Російській Федерації національну загрозу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться у матеріалі італійського видання Corriere della sera.

За даними журналістів, британський прем'єр "плете свою павутину вже понад місяць".

Джонсон пропонує нову систему політичних, економічних і воєнних союзів - альтернативу ЄС, що об'єднає країни, які наразі не довіряють Брюсселю і окремо - позиції Німеччини щодо російської агресії.

Свою ідею Джонсон представив Зеленському у Києві 9 квітня, пише видання.

До цього альянсу Британія хоче залучити Україну, Польщу, Естонію, Латвію і Литву, а також, можливо, Туреччину на пізнішому етапі.

Українська влада, зі свого боку, не зайняла ще конкретної позиції щодо ініціативи Лондона, але й не відкинула.

Наразі Зеленський чекає європейського саміту 23 червня, коли вирішуватиметься доля кандидатства України у ЄС. Журналісти пишуть, що у разі негативної відповіді президент України може серйозно поставитися до альтернативи Джонсона.

Проте видання припускає, що чутки щодо альянсу Британії навмисне поширюють, щоб натиснути на західний політикум. Також ЗМІ сумніваються у життєздатності самого цього альянсу, оскільки у Британії немає можливостей фінансової підтримки України. Також невідомо, чи захочуть до нього долучитися Польща і країни Балтії, в іншому разі це скомпроментує їхні відносини з Брюсселем.

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