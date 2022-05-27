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Джонсон пропонує Україні новий альянс як альтернативу вступу до ЄС, - ЗМІ

джонсон,зеленський

Прем'єр Британії Борис Джонсон має намір створити окремий альянс на противагу ЄС з ліберальних держав, які ревно ставляться до свого суверенітету і бачать у Російській Федерації національну загрозу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться у матеріалі італійського видання Corriere della sera.

За даними журналістів, британський прем'єр "плете свою павутину вже понад місяць".

Джонсон пропонує нову систему політичних, економічних і воєнних союзів - альтернативу ЄС, що об'єднає країни, які наразі не довіряють Брюсселю і окремо - позиції Німеччини щодо російської агресії.

Свою ідею Джонсон представив Зеленському у Києві 9 квітня, пише видання.

До цього альянсу Британія хоче залучити Україну, Польщу, Естонію, Латвію і Литву, а також, можливо, Туреччину на пізнішому етапі.

Українська влада, зі свого боку, не зайняла ще конкретної позиції щодо ініціативи Лондона, але й не відкинула.

Наразі Зеленський чекає європейського саміту 23 червня, коли вирішуватиметься доля кандидатства України у ЄС. Журналісти пишуть, що у разі негативної відповіді президент України може серйозно поставитися до альтернативи Джонсона.

Проте видання припускає, що чутки щодо альянсу Британії навмисне поширюють, щоб натиснути на західний політикум. Також ЗМІ сумніваються у життєздатності самого цього альянсу, оскільки у Британії немає можливостей фінансової підтримки України. Також невідомо, чи захочуть до нього долучитися Польща і країни Балтії, в іншому разі це скомпроментує їхні відносини з Брюсселем.

Читайте: Глава МЗС Австрії Шалленберг про членство України в ЄС: "Нам потрібна поетапна інтеграція, а не "все або нічого"

Автор: 

Україна (5857) членство в ЄС (1227) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+115
Давно слід, Джонсону респект!
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27.05.2022 11:21
+58
Це найкраща пропозиція,яку Україна отримувала з 1918 р. тому, треба негайно і якнайшвидше втілювати її в життя. А німці нехай будуть в аль'янсі з жабоїжами, та чи довго вони проіснуют
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27.05.2022 11:49
+40
мне эта идея нравится. для меня евроколхоз "no go"
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27.05.2022 11:21
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Надо приниматься за реализацию немедленно! Оружие потечет рекой!
Лягушатники с немчурой легли под пуйло и ждать оружия от них не стоит!
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27.05.2022 22:09 Відповісти
Хотел написать длинный развернутый коммент, но напишу коротко - КОСТОЧКА !!!
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27.05.2022 22:12 Відповісти
Всех рожденных мальчишек нарекать с этого дня Джонсон!
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27.05.2022 22:16 Відповісти
В Молдове, в последнее время стало популярно имя SosiPatru

Я специально разделил имя, так как первая часть понятна тем, кто знает русский, а вторая тест, кто знает румынский.
К чему это я - называйте своими именами
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27.05.2022 22:57 Відповісти
Если Зеля *******! Расстрелять накуй!
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27.05.2022 22:24 Відповісти
Не така вже і тупа ідея. З Британієй краще ніж з Німеччиною, хоча німці нам союзники.
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27.05.2022 22:50 Відповісти
німці ніколи нам не були союзниками, то грязь мацкви
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28.05.2022 01:44 Відповісти
Да, Британия, Польша, Украина это был бы хороший союз, хочется верить что так и будет в последствии, в отличии от остальной соплежуйской Европы, эти страны дают нам реальную поддержку.
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27.05.2022 23:08 Відповісти
Если с безвизом, с правом работать, жить в том числе и в обьедененном королевстве, (а это не только Великобритания, но и заморские владения по всему миру), как в Евросоюзе, то идея супер, если нет, то это очередной "Союз меча и орала".
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28.05.2022 00:02 Відповісти
Как можно быстрее нужно создавать союз и взять в него все страны мира! Создать самую сильную мощь в мире и тогда будет безопасность, торговля, развитие науки!
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28.05.2022 00:59 Відповісти
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZWWNEj8FsgyEGxl6YYVFLdSmL_mm-DV5mGN47njnlTpQCsWetPMoI-AslfmGhC3Yw-hJnqVo2Li0t8TPxQQqKUbz27q1WZ3uo20xWxgi77ZCiupzNC375ikNNISXuuzaNrQ1cFhyDaI-62t1nrF51eO&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт

Трохи розвію ваш ентузіазм з приводу "запропонованого Джонсоном союзу Україні", "який має стати альтернативою ЄС", новина про який чомусь вкинута через італійську пресу.

Європейський Союз це ринок з 450 мільйонів населення і ВВП 21 трильйон доларів. А Британія це ВВП 2,7 трильйона доларів і економіка в стагнації останні 10 років.

З цієї простої причини ні Британія, ні тим більше Естонія з Латвією, ні Туреччина, яка взагалі будує свій власний імперський проект, не здатні стати для нас альтернативою співробітництву з ЄС.

Якщо вам почнуть продавати цю ідею "замість ЄС" і тим більше НАТО, "в які нас не приймають", стріляйте на звук.
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28.05.2022 01:15 Відповісти
добре діло!
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28.05.2022 01:43 Відповісти
Всі суди в Британію
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28.05.2022 08:34 Відповісти
Какой красивый муж..., тьфу ты, план!
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28.05.2022 08:47 Відповісти
А если серьёзно, то БОрис - гранитная скала. Вот ведь как война раскрыла человека.
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28.05.2022 08:50 Відповісти
Треба з чогось починати . Бо щось шлях до ЄС виглядає набагато довшим - а там далі нехай конкурують за Україну .
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28.05.2022 10:02 Відповісти
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